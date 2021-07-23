На цей момент я не очікую прямої участі США в Нормандському форматі або в Мінському процесі, - Кент

Американський дипломат Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін не очікує прямої участі американських чиновників у Мінському процесі або Нормандських зустрічах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю "Суспільному", відповідаючи на питання про залучення США в Нормандський формат.

"Я вважаю, є різні способи залучення. На цей момент я не очікую участі американських посадовців у Мінському процесі напряму. Я також не очікую приєднання американських посадовців до Нормандських зустрічей напряму", – зауважив Кент.

Він також додав, що дискусії щодо цього тривають і продовжаться під час візиту президента Зеленського у Вашингтон 30 серпня.

"У нас із Дереком Шолле (радником Держдепартаменту США - ред.) були розмови на цю тему з українськими посадовцями тут у Києві. Ці ж розмови будуть і у Вашингтоні, коли президент Зеленський приїде з візитом. Я знаю, що міністр закордонних справ Кулеба і голова Офісу президента Єрмак за кілька тижнів поїдуть у Вашингтон для підготовки цього візиту. І я впевнений, що ми будемо інтенсивно про це говорити під час цих зустрічей", – наголосив дипломат.

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Кент також зазначив, що прогресу у переговорах немає, зокрема, бо російська сторона "не ставить серйозно" до своїх зобов'язань.

"Я знаю, що українські посадовці розчаровані браком прогресу у переговорах. Вперше я це почув від голови української ТКГ ще у серпні 2015-го, коли Володимир Горбулін займався цим. І він сказав: Джордже, який план, якщо Росія не виконає вимоги Мінських угод? А вони мали бути виконані до 31 грудня 2015-го. Минуло 6 років після цього питання і Росія продовжує не виконувати свої зобов'язання. Що ми намагалися зробити після цього - кілька раундів інтенсивної роботи з росіянами. Це робила Торі Нуланд, яка обіймала посаду помічника Держсекретаря з європейських питань із Владиславом Сурковим у 2016-му, Курт Волкер, який був спеціальним посланцем виключно з питань переговоріву 2017-му. В обох випадках було ясно, що росіяни не серйозно до цього ставилися. Тож це виклик не лише для України, а і для західних партнерів", – розповів Кент.