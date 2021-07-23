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Новини Агресія Росії проти України
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На цей момент я не очікую прямої участі США в Нормандському форматі або в Мінському процесі, - Кент

На цей момент я не очікую прямої участі США в Нормандському форматі або в Мінському процесі, - Кент

Американський дипломат Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін не очікує прямої участі американських чиновників у Мінському процесі або Нормандських зустрічах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю "Суспільному", відповідаючи на питання про залучення США в Нормандський формат.

"Я вважаю, є різні способи залучення. На цей момент я не очікую участі американських посадовців у Мінському процесі напряму. Я також не очікую приєднання американських посадовців до Нормандських зустрічей напряму", – зауважив Кент.

Він також додав, що дискусії щодо цього тривають і продовжаться під час візиту президента Зеленського у Вашингтон 30 серпня.

"У нас із Дереком Шолле (радником Держдепартаменту США - ред.) були розмови на цю тему з українськими посадовцями тут у Києві. Ці ж розмови будуть і у Вашингтоні, коли президент Зеленський приїде з візитом. Я знаю, що міністр закордонних справ Кулеба і голова Офісу президента Єрмак за кілька тижнів поїдуть у Вашингтон для підготовки цього візиту. І я впевнений, що ми будемо інтенсивно про це говорити під час цих зустрічей", – наголосив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участь США в Нормандському форматі - не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема - це Росія, - радник Держдепу Чолле

Кент також зазначив, що прогресу у переговорах немає, зокрема, бо російська сторона "не ставить серйозно" до своїх зобов'язань.

"Я знаю, що українські посадовці розчаровані браком прогресу у переговорах. Вперше я це почув від голови української ТКГ ще у серпні 2015-го, коли Володимир Горбулін займався цим. І він сказав: Джордже, який план, якщо Росія не виконає вимоги Мінських угод? А вони мали бути виконані до 31 грудня 2015-го. Минуло 6 років після цього питання і Росія продовжує не виконувати свої зобов'язання. Що ми намагалися зробити після цього - кілька раундів інтенсивної роботи з росіянами. Це робила Торі Нуланд, яка обіймала посаду помічника Держсекретаря з європейських питань із Владиславом Сурковим у 2016-му, Курт Волкер, який був спеціальним посланцем виключно з питань переговоріву 2017-му. В обох випадках було ясно, що росіяни не серйозно до цього ставилися. Тож це виклик не лише для України, а і для західних партнерів", – розповів Кент.

Автор: 

перемовини (3010) США (23426) Донбас (22357) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827) Кент Джордж (49)


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Топ коментарі
+8
Это недостаточно ясно. Зеленский - человек прямолинейный, как кирзовый сапог. Ему надо прямо говорить, что он - идиот. По-другому не поймет.
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23.07.2021 08:30 Відповісти
+8
Сливают ЗЕбилоида все кому не лень
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23.07.2021 08:30 Відповісти
+8
Минский процесс тю-тю. После выбрыков Бацки Бульбофюррера на нем можно ставить хрест, бо в Минск никто не поедет теперь, ну окромя кацапов конешно
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23.07.2021 08:35 Відповісти
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Это недостаточно ясно. Зеленский - человек прямолинейный, как кирзовый сапог. Ему надо прямо говорить, что он - идиот. По-другому не поймет.
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23.07.2021 08:30 Відповісти
он и прямо не поймет в силу того, шо он идиот.
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23.07.2021 11:23 Відповісти
Скоро узнаём, где-то через месяц. Возможно
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23.07.2021 11:28 Відповісти
а шо будет через месяц, на шо надеятся?
пока глухой зеленый тупик.
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23.07.2021 11:31 Відповісти
Шо клоуну объяснят, шо оно собой представляет. Это произойдет 30 августа, если, конечно, наш зеленый недомерок опять не отчудит какое-нибудь представление. Тогда шансов на спокойное развитие ситуации практически не останется.
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23.07.2021 11:41 Відповісти
вы о встрече с Байденом?
протокол будет соблюден ето несомненно, обо всем остальном мы просто не узнаем.
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23.07.2021 11:44 Відповісти
не только. я больше про тем действиям, которые он станет предпринимать после встречи. Тогда же станет понятно, о чем шла речь и какие выводы были сделаны из разговора.
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23.07.2021 11:49 Відповісти
чем больше его "отметелят" в Вашингтоне, тем больше он начнет дурковать в Украине.
ето обычная реакция собаки на раздражение - Павлов о собаках знал все.
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23.07.2021 11:53 Відповісти
Не обижайте собак, они находятся на куда как высшей ступени развития, чем наш зелёный валенок Думаю, что пояснения будут однозначными, понятными и такими, что не позволят дурить. Время дури заканчивается, наступают проблемные времена. Будет не до дури.
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23.07.2021 12:15 Відповісти
а фонарь под бубиным глазом запудрит ленка, а менделия юлия просто цемнет как преданная и любящяя секретарша.
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23.07.2021 11:47 Відповісти
Сливают ЗЕбилоида все кому не лень
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23.07.2021 08:30 Відповісти
Минский процесс тю-тю. После выбрыков Бацки Бульбофюррера на нем можно ставить хрест, бо в Минск никто не поедет теперь, ну окромя кацапов конешно
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23.07.2021 08:35 Відповісти
На данный момент я не ожидаю прямого участия США в Нормандском формате или в Минском процессе, - Кент - Цензор.НЕТ 1721
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23.07.2021 08:35 Відповісти
На данный момент я не ожидаю прямого участия США в Нормандском формате или в Минском процессе, - Кент - Цензор.НЕТ 5114
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23.07.2021 08:36 Відповісти
Украина должна немедленно денонсировать Минские соглашения! Путин в любом случае своё кровавое рыло засунет в Украину! Но по крайней мере не будет этого унижения, что мы должны имплементировать какое-то гавнище в виде ОРДЛО в Украину!
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23.07.2021 08:37 Відповісти
Да "без разницы" кто у нас у власти. Просто приоритет у американцев и немцев, да и французов со товарищи - нынче конкретный. Мир/бизнес с Путиным. По какой причине такая жажда этого - Байдену с Меркель виднее. Возможно, личный шантаж, возможно, огромные деньги - это уже детали.
Потому Украину отправят в игнор - с любой властью. И будут изображать дикую озабоченность. Как всегда.
Пора это понять. И не верить обещаниям. Ничьим.
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23.07.2021 08:42 Відповісти
Если сын Байдена Хантер побирался в Украине в некой Бурисме, то не удивлюсь если действительно бабло победило добро
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23.07.2021 08:44 Відповісти
были разговоры/ Кодлан Коломойского болтовнёй-трескотнёй прикрывает свою цель -продажу Украины. Американцы в этом участвовать не желают./ 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Зеленский подписал закон о продаже земли.
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23.07.2021 08:45 Відповісти
А лагеря в РФ, кстати, строят для украинцев. На миллионы людей. 👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺👺
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23.07.2021 08:46 Відповісти
А ты, типа, прорабом там??? Не лень, с утра, пургу нести?!
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23.07.2021 08:54 Відповісти
он наверно имел ввиду концентрационные лагеря
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23.07.2021 08:56 Відповісти
Это мокша под проксей.Утренняя смена лахтинских калоедов,заступила на дежурство
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23.07.2021 08:57 Відповісти
Это не пурга. Много миллионов украинцев планируют переселить в Сибирь, в Заполярье, на Д. Восток. Жириновский говорил. И не только он. А лагеря концентрационные действительно строят.
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23.07.2021 13:24 Відповісти
Вот на вас, рашистких свиньях, их и опробуют. Первые уже пошли
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23.07.2021 09:16 Відповісти
закон про эвакуацию. Признают украинцев автоматически гражданами рф и интернируют в Сибирь.
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23.07.2021 10:20 Відповісти
Да. Есть такие планы
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23.07.2021 13:22 Відповісти
Но виновен не жираф, а тот кто крикнул из ветвей ... (с) Высоцкий
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23.07.2021 08:55 Відповісти
Зеленский прямо сказал, что его формула Штаймайера устраивает. ОРДЛО в составе Украины устраивает. Представиели от ДНР и ЛНР в ВР Украины тоже устраивают. Про вывод войск Московии из ОРДЛО он не говорит. Неужели об этом должны говорить Байден, Макрон и Меркель ?
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23.07.2021 08:57 Відповісти
формула штангенциркуля, если быть точным
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23.07.2021 09:02 Відповісти
Зеленський це ідіот. З ним і поступають як з ідіотом. Тільки погано те, що в цього ідіота в заручниках населення великої країни. Але за це потрібно подякувати 73 відсоткам, для яких какая разница
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23.07.2021 11:02 Відповісти
Што ето за фраер? Што ето за кент?!
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23.07.2021 09:12 Відповісти
І метелик, і хустинка ...
Різних кольорів ...
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23.07.2021 09:15 Відповісти
Судя по последним событиям, участие США особенно ничего не изменит. Будут сообща ублажать агрессора. Третья мировая не за горами...
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23.07.2021 09:32 Відповісти
А что ожидать от подонков?
Может, вспомним -
как сынок-нарик Правящего Старпера работал в нашенской воровской компании?
Уже тогда все было ясно!!!
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23.07.2021 09:45 Відповісти
Кхм... Вам не кажется, что после заявлений действующего президента"вайна выгодна порошенко, как только он уйдёт - она закончицца", немного глупо требовать от партнёров эскалации "вайны выгодной Порошенко" ? Вы или трусы оденьте, или крестик снимите.
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23.07.2021 10:51 Відповісти
Вы говорите о двух сортах хитрожопого дерьма, поэтому - не ищите логики.
Страна возродится, когда будут править свои (не хитрожопые и их подстилки)
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23.07.2021 11:26 Відповісти
Тогда нех кивать на партнёров, не?
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23.07.2021 16:55 Відповісти
Политика предательства: сколько раз США "кинули" своих друзей и союзников
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23.07.2021 10:19 Відповісти
Сколько? Кстати напомню - "вайна выгодна Порошенко", вы что, хотите шоб штаты разрушили миролюбивую политику Зе, и поддержали Пороха? Вам выгодна война?
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23.07.2021 10:54 Відповісти
Ну нельзя же быть таким порохоботом!
Вы шо - еще не все цукерки получили?
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23.07.2021 11:27 Відповісти
Бери выше, только чёрный шоколад
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23.07.2021 16:56 Відповісти
И давно Коломойский и его марионеточный наркоман стали друзьями США?

Напомню:
Коломойский в США под следствием.
Зеленский объявил про смену Западного вектора на китайский.

Китай официалтно объявлен одной из главных угроз для США.
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23.07.2021 14:44 Відповісти
Сєгодня - кєнт, а завтра - мєнт
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23.07.2021 12:24 Відповісти
Все идет к тому, что в Нормандском процессе не будет представителей Украины.

Безпринципные ***** на переговорах просто не нужны.
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23.07.2021 14:42 Відповісти
 
 