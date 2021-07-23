На цей момент я не очікую прямої участі США в Нормандському форматі або в Мінському процесі, - Кент
Американський дипломат Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін не очікує прямої участі американських чиновників у Мінському процесі або Нормандських зустрічах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю "Суспільному", відповідаючи на питання про залучення США в Нормандський формат.
"Я вважаю, є різні способи залучення. На цей момент я не очікую участі американських посадовців у Мінському процесі напряму. Я також не очікую приєднання американських посадовців до Нормандських зустрічей напряму", – зауважив Кент.
Він також додав, що дискусії щодо цього тривають і продовжаться під час візиту президента Зеленського у Вашингтон 30 серпня.
"У нас із Дереком Шолле (радником Держдепартаменту США - ред.) були розмови на цю тему з українськими посадовцями тут у Києві. Ці ж розмови будуть і у Вашингтоні, коли президент Зеленський приїде з візитом. Я знаю, що міністр закордонних справ Кулеба і голова Офісу президента Єрмак за кілька тижнів поїдуть у Вашингтон для підготовки цього візиту. І я впевнений, що ми будемо інтенсивно про це говорити під час цих зустрічей", – наголосив дипломат.
Кент також зазначив, що прогресу у переговорах немає, зокрема, бо російська сторона "не ставить серйозно" до своїх зобов'язань.
"Я знаю, що українські посадовці розчаровані браком прогресу у переговорах. Вперше я це почув від голови української ТКГ ще у серпні 2015-го, коли Володимир Горбулін займався цим. І він сказав: Джордже, який план, якщо Росія не виконає вимоги Мінських угод? А вони мали бути виконані до 31 грудня 2015-го. Минуло 6 років після цього питання і Росія продовжує не виконувати свої зобов'язання. Що ми намагалися зробити після цього - кілька раундів інтенсивної роботи з росіянами. Це робила Торі Нуланд, яка обіймала посаду помічника Держсекретаря з європейських питань із Владиславом Сурковим у 2016-му, Курт Волкер, який був спеціальним посланцем виключно з питань переговоріву 2017-му. В обох випадках було ясно, що росіяни не серйозно до цього ставилися. Тож це виклик не лише для України, а і для західних партнерів", – розповів Кент.
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пока глухой зеленый тупик.
протокол будет соблюден ето несомненно, обо всем остальном мы просто не узнаем.
ето обычная реакция собаки на раздражение - Павлов о собаках знал все.
Потому Украину отправят в игнор - с любой властью. И будут изображать дикую озабоченность. Как всегда.
Пора это понять. И не верить обещаниям. Ничьим.
Різних кольорів ...
Может, вспомним -
как сынок-нарик Правящего Старпера работал в нашенской воровской компании?
Уже тогда все было ясно!!!
Страна возродится, когда будут править свои (не хитрожопые и их подстилки)
Вы шо - еще не все цукерки получили?
Напомню:
Коломойский в США под следствием.
Зеленский объявил про смену Западного вектора на китайский.
Китай официалтно объявлен одной из главных угроз для США.
Безпринципные ***** на переговорах просто не нужны.