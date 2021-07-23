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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакциновано від коронавірусу рекордні 139 441 особа, загалом - 2 920 068, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакциновано від коронавірусу рекордні 139 441 особа, загалом - 2 920 068, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 1. 619 131 особа.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні знову новий рекорд щеплень за добу! 139 441 людину вакциновано проти COVID-19 22 липня 2021 року. Одну дозу отримали 76 169 людей, повністю імунізовані - 63 272 людини.

Протягом доби працювали: - 743 мобільні бригади, - 2 672 пункти щеплення; - 171 центр вакцинації.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 763 нові випадки зараження, 639 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 920 068 людей, з них отримали 1 дозу – 2 920 066 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 619 131 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 539 197 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакциновано від коронавірусу рекордні 139 441 особа, загалом - 2 920 068, - МОЗ 01
За добу в Україні вакциновано від коронавірусу рекордні 139 441 особа, загалом - 2 920 068, - МОЗ 02
За добу в Україні вакциновано від коронавірусу рекордні 139 441 особа, загалом - 2 920 068, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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У Ляшка остался чуть больше месяц шоб до дня Независимости посадить миллиард деревьев вакцЫнировать 27 миллионов человек
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23.07.2021 08:51 Відповісти
ВАКЦИНИРОВАНЫ!
"вакцинированы от коронавируса рекордные 139 441 человек"
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23.07.2021 08:58 Відповісти
то так громко написано а в рeалi просто кiлькiсть зроблeних уколiв пeршою та другою дозами. для досягнння хотєлки Ляшка у 10 млн на 24.08 трeба колоти по 100 000 кожною дозою у дeнь
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23.07.2021 09:22 Відповісти
Позавчера вкололи вторую дозу Спутника V,белорусского разлива,правда Как бы не относится к Мордору-эту вакцину выпускает предприятие,делавшее бактериологическое оружие.Эти в вирусах понимают все))Последствия-после первого укола,поднялась температура на несколько часов,и небольшая диарея была,после второго-ничего.
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23.07.2021 10:01 Відповісти
Они там все по одному принципу - вектора - тоесть, адресной доставки. Берут аденовирус - старую болячку типа насморка, цепляют к ее геному новый кусок кода (где его берут, откуда дровишки, то хрензна... Гении вручную пинцетами сложили!) - и вот этот весь код зашифрован в ниточке - рибонуклеиновой (в сложных организмах их две связанных меж собой ещё - днк). Вот эта вот хрень щапаковывается в человека путем инъекции - и его рибосомы в клетках начинают производить как копир то что, прислали векторной почтой прям туда, куда надо. Без небольших отличий в средствах и способах - вся эта ковилдианская вакцинная лабуда по миру - построена по такому принципу. Остальное тупо не работает))) Грипп лечат и вакцинируют от года в год, толку нет))) Там как с крокодилами на красной площади - потому и нет их, что отпугиваем хлопая в ладоши...(с)Примерно как производят вакцины.
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23.07.2021 10:06 Відповісти
 
 