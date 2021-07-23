За добу в Україні вакциновано від коронавірусу рекордні 139 441 особа, загалом - 2 920 068, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію від коронавірусу (отримали дві дози) 1. 619 131 особа.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні знову новий рекорд щеплень за добу! 139 441 людину вакциновано проти COVID-19 22 липня 2021 року. Одну дозу отримали 76 169 людей, повністю імунізовані - 63 272 людини.

Протягом доби працювали: - 743 мобільні бригади, - 2 672 пункти щеплення; - 171 центр вакцинації.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 763 нові випадки зараження, 639 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 920 068 людей, з них отримали 1 дозу – 2 920 066 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 619 131 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 539 197 щеплень", - розповіли в МОЗ.





