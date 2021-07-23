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ВООЗ повідомила про рекордну добову смертність від COVID-19 у світі: померли 19 748 осіб
21 липня у світі був встановлений рекордний добовий приріст смертей серед пацієнтів з коронавірусною інфекцією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, оновлені 23 липня.
За добу померли 19 748 інфікованих. До цього рекордним залишався показник за 28 січня - 17116.
22 липня, за попередніми даними, померло 8 644 пацієнти з COVID-19.
Всього з початку пандемії в світі зареєстровано 4,13 млн смертей серед інфікованих коронавірусом.
Випадків COVID-19 підтвердили на планеті майже 192 млн, до п'ятірки країн з найбільшим числом інфікувань входять США (33,9 млн), Індія (31,3 млн), Бразилія (19,4 млн), Росія (6,1 млн) і Франція (5,8 млн).
Топ коментарі
+2 Вал Кочин
показати весь коментар23.07.2021 08:54 Відповісти Посилання
+1 Matras Obsikin
показати весь коментар23.07.2021 10:15 Відповісти Посилання
+1 olele
показати весь коментар23.07.2021 10:29 Відповісти Посилання
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жаль что Гундяй не дохнет пока что
https://www.worldometers.info/
23 июля - 204 день года
В среднем погибало в ДТП 752135/204=3687 человек в день.
Про це на початку засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Підкреслю, що Київ - перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані - понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vid_sogodni_u_stolitsi_vaktsinuvatisya_vid_koronavirusu_mozhut_usi_okhochi/ наголосив Віталій Кличко.
У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я офіційно оголосило про п'ятий етап вакцинації.
«Тепер https://kyivcity.gov.ua/news/iz_22_lipnya_vsi_okhochi_zmozhut_schepitisya_vid_COVID-19_vaktsinami_CoronaVacSinovac_Biotech_ta_Spikevax_Moderna__valentina_ginzburg/ щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс helsi.me. Вакцини є на вибір - CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», - сказав Віталій Кличко.
За словами мера Києва, від сьогодні, із 22 липня, https://cutt.ly/Im20TXc вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ . А від завтра, з 23 липня, - https://cutt.ly/Hm20SPk в усіх пунктах щеплень , які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
18 липня в Україну https://vechirniy.kyiv.ua/news/54700/ надійшли понад 2 мільйони доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna . Партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX. Вакцина постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз.
Нагадаємо: влада столиці гhttps://vechirniy.kyiv.ua/news/54670/ отується до третьої хвилі пандемії COVID-19, а киянам нагадують про необхідність вакцинуватися .Через сезон відпусток, збільшення подорожей та контактів між людьми, у влади міста є обґрунтовані побоювання щодо третьої хвилі коронавірусу.
Також влада міста перевіряє лікарні на їх готовність до третьої хвилі коронавірусу. Наразі https://vechirniy.kyiv.ua/news/54789/ близько 5,5 тисячі ліжок медичні заклади столиці готові розгорнути для приймання хворих.