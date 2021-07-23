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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ повідомила про рекордну добову смертність від COVID-19 у світі: померли 19 748 осіб

ВООЗ повідомила про рекордну добову смертність від COVID-19 у світі: померли 19 748 осіб

21 липня у світі був встановлений рекордний добовий приріст смертей серед пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон",  про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, оновлені 23 липня.

За добу померли 19 748 інфікованих. До цього рекордним залишався показник за 28 січня - 17116.

ВООЗ повідомила про рекордну добову смертність від COVID-19 у світі: померли 19 748 осіб 01

22 липня, за попередніми даними, померло 8 644 пацієнти з COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідемія COVID-19 не пояснює 25% приросту смертності в Україні. Тут і інші хвороби, і зниження рівня життя, - соціолог Головаха

Всього з початку пандемії в світі зареєстровано 4,13 млн смертей серед інфікованих коронавірусом.

Випадків COVID-19 підтвердили на планеті майже 192 млн, до п'ятірки країн з найбільшим числом інфікувань входять США (33,9 млн), Індія (31,3 млн), Бразилія (19,4 млн), Росія (6,1 млн) і Франція (5,8 млн).

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) смертність (195) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Із 7 лярдів,? Для чого нагнітаємо істерію?, Не набридло?
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23.07.2021 08:54 Відповісти
+1
ууу, как страшно, а сколько в дтп за сутки в мире умерло?
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23.07.2021 10:15 Відповісти
+1
Від сьогодні у столиці вакцинуватися від коронавірусу можуть всі охочі.
Про це на початку засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Підкреслю, що Київ - перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані - понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vid_sogodni_u_stolitsi_vaktsinuvatisya_vid_koronavirusu_mozhut_usi_okhochi/ наголосив Віталій Кличко.
У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я офіційно оголосило про п'ятий етап вакцинації.
«Тепер https://kyivcity.gov.ua/news/iz_22_lipnya_vsi_okhochi_zmozhut_schepitisya_vid_COVID-19_vaktsinami_CoronaVacSinovac_Biotech_ta_Spikevax_Moderna__valentina_ginzburg/ щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс helsi.me. Вакцини є на вибір - CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», - сказав Віталій Кличко.
За словами мера Києва, від сьогодні, із 22 липня, https://cutt.ly/Im20TXc вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ . А від завтра, з 23 липня, - https://cutt.ly/Hm20SPk в усіх пунктах щеплень , які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
18 липня в Україну https://vechirniy.kyiv.ua/news/54700/ надійшли понад 2 мільйони доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna . Партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX. Вакцина постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз.
Нагадаємо: влада столиці гhttps://vechirniy.kyiv.ua/news/54670/ отується до третьої хвилі пандемії COVID-19, а киянам нагадують про необхідність вакцинуватися .Через сезон відпусток, збільшення подорожей та контактів між людьми, у влади міста є обґрунтовані побоювання щодо третьої хвилі коронавірусу.
Також влада міста перевіряє лікарні на їх готовність до третьої хвилі коронавірусу. Наразі https://vechirniy.kyiv.ua/news/54789/ близько 5,5 тисячі ліжок медичні заклади столиці готові розгорнути для приймання хворих.
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23.07.2021 10:29 Відповісти
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Із 7 лярдів,? Для чого нагнітаємо істерію?, Не набридло?
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23.07.2021 08:54 Відповісти
Надеюсь вакцинированные люди не пострадали !!!
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23.07.2021 08:55 Відповісти
Треба прибрати російську версію. Це не клуб поліглотів.
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23.07.2021 09:03 Відповісти
зачем? лично я ненавижу апостроф - че мне изгаляться по нашему, если по русски быстрее и проще?
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23.07.2021 09:21 Відповісти
б*же, ну когда уже Попа Римский прогонит вирус, а то Яхве чет не слышит воплей попов, которые теряют бабло, так как не только лишь все бабушки бегают по капищам и золотят толстые жадные клешни бородатых ссуществ в платьях
жаль что Гундяй не дохнет пока что
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23.07.2021 09:23 Відповісти
ууу, как страшно, а сколько в дтп за сутки в мире умерло?
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23.07.2021 10:15 Відповісти
В этом году в ДТП по всему миру погибло 752135 человек
https://www.worldometers.info/

23 июля - 204 день года
В среднем погибало в ДТП 752135/204=3687 человек в день.
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23.07.2021 10:39 Відповісти
Від сьогодні у столиці вакцинуватися від коронавірусу можуть всі охочі.
Про це на початку засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Підкреслю, що Київ - перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані - понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vid_sogodni_u_stolitsi_vaktsinuvatisya_vid_koronavirusu_mozhut_usi_okhochi/ наголосив Віталій Кличко.
У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я офіційно оголосило про п'ятий етап вакцинації.
«Тепер https://kyivcity.gov.ua/news/iz_22_lipnya_vsi_okhochi_zmozhut_schepitisya_vid_COVID-19_vaktsinami_CoronaVacSinovac_Biotech_ta_Spikevax_Moderna__valentina_ginzburg/ щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс helsi.me. Вакцини є на вибір - CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», - сказав Віталій Кличко.
За словами мера Києва, від сьогодні, із 22 липня, https://cutt.ly/Im20TXc вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ . А від завтра, з 23 липня, - https://cutt.ly/Hm20SPk в усіх пунктах щеплень , які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
18 липня в Україну https://vechirniy.kyiv.ua/news/54700/ надійшли понад 2 мільйони доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna . Партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX. Вакцина постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз.
Нагадаємо: влада столиці гhttps://vechirniy.kyiv.ua/news/54670/ отується до третьої хвилі пандемії COVID-19, а киянам нагадують про необхідність вакцинуватися .Через сезон відпусток, збільшення подорожей та контактів між людьми, у влади міста є обґрунтовані побоювання щодо третьої хвилі коронавірусу.
Також влада міста перевіряє лікарні на їх готовність до третьої хвилі коронавірусу. Наразі https://vechirniy.kyiv.ua/news/54789/ близько 5,5 тисячі ліжок медичні заклади столиці готові розгорнути для приймання хворих.
показати весь коментар
23.07.2021 10:29 Відповісти
 
 