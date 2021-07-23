ВООЗ повідомила про рекордну добову смертність від COVID-19 у світі: померли 19 748 осіб

21 липня у світі був встановлений рекордний добовий приріст смертей серед пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, оновлені 23 липня.

За добу померли 19 748 інфікованих. До цього рекордним залишався показник за 28 січня - 17116.

22 липня, за попередніми даними, померло 8 644 пацієнти з COVID-19.

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Всього з початку пандемії в світі зареєстровано 4,13 млн смертей серед інфікованих коронавірусом.

Випадків COVID-19 підтвердили на планеті майже 192 млн, до п'ятірки країн з найбільшим числом інфікувань входять США (33,9 млн), Індія (31,3 млн), Бразилія (19,4 млн), Росія (6,1 млн) і Франція (5,8 млн).