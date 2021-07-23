Більш тривалий проміжок між двома дозами вакцини Pfizer дає кращий імунітет від COVID-19, - дослідження

Британські дослідники виявили, що більш тривалий проміжок між першою і другою дозами вакцини Pfizer-BioNTech змушує імунну систему організму виробляти більше антитіл, що борються з коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

На думку експертів, восьмитижнева перерва може бути кращим варіантом для боротьби зі штампом Дельта.

Під час дослідження вчені порівняли імунні відповіді 503 співробітників NHS, які отримали два щеплення з різною періодичністю в кінці 2020 і початку 2021 року. Рівні антитіл в їх крові було виміряно через місяць після другої дози вакцини.

Виходячи з результатів вчені зробили такі висновки:

- як короткі, так і довгі інтервали дозування вакцини Pfizer в цілому викликали сильну імунну відповідь;

- тритижневий інтервал дозволив виробити менше антитіл, ніж 10-тижневий інтервал;

- в той час як рівень антитіл впав після першої дози, рівні Т-клітин - іншого типу імунних клітин - залишалися високими;

- більш тривалий інтервал вакцинації призвів до меншої кількості Т-клітин в цілому, але до більшої частки допоміжних Т-клітин, які, на думку дослідників, підтримують імунну пам'ять.

Доктор Ребекка Пейн, одна з авторів дослідження з Університету Ньюкасла, заявила: "Наше дослідження надає обнадійливі докази того, що обидва режими дозування викликають стійкий імунну відповідь проти Sars-CoV-2 після двох доз. Тепер нам необхідно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти всю клінічну значимість наших результатів".

Дослідження, що фінансується державою, опубліковано в додруковому документі, який ще не пройшов експертну оцінку.