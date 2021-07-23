Більш тривалий проміжок між двома дозами вакцини Pfizer дає кращий імунітет від COVID-19, - дослідження
Британські дослідники виявили, що більш тривалий проміжок між першою і другою дозами вакцини Pfizer-BioNTech змушує імунну систему організму виробляти більше антитіл, що борються з коронавірусом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
На думку експертів, восьмитижнева перерва може бути кращим варіантом для боротьби зі штампом Дельта.
Під час дослідження вчені порівняли імунні відповіді 503 співробітників NHS, які отримали два щеплення з різною періодичністю в кінці 2020 і початку 2021 року. Рівні антитіл в їх крові було виміряно через місяць після другої дози вакцини.
Виходячи з результатів вчені зробили такі висновки:
- як короткі, так і довгі інтервали дозування вакцини Pfizer в цілому викликали сильну імунну відповідь;
- тритижневий інтервал дозволив виробити менше антитіл, ніж 10-тижневий інтервал;
- в той час як рівень антитіл впав після першої дози, рівні Т-клітин - іншого типу імунних клітин - залишалися високими;
- більш тривалий інтервал вакцинації призвів до меншої кількості Т-клітин в цілому, але до більшої частки допоміжних Т-клітин, які, на думку дослідників, підтримують імунну пам'ять.
Доктор Ребекка Пейн, одна з авторів дослідження з Університету Ньюкасла, заявила: "Наше дослідження надає обнадійливі докази того, що обидва режими дозування викликають стійкий імунну відповідь проти Sars-CoV-2 після двох доз. Тепер нам необхідно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти всю клінічну значимість наших результатів".
Дослідження, що фінансується державою, опубліковано в додруковому документі, який ще не пройшов експертну оцінку.
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https://www.fda.gov/media/144624/download
Про це на початку засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Підкреслю, що Київ - перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані - понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vid_sogodni_u_stolitsi_vaktsinuvatisya_vid_koronavirusu_mozhut_usi_okhochi/ наголосив Віталій Кличко.
У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я офіційно оголосило про п'ятий етап вакцинації.
«Тепер https://kyivcity.gov.ua/news/iz_22_lipnya_vsi_okhochi_zmozhut_schepitisya_vid_COVID-19_vaktsinami_CoronaVacSinovac_Biotech_ta_Spikevax_Moderna__valentina_ginzburg/ щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс helsi.me. Вакцини є на вибір - CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», - сказав Віталій Кличко.
За словами мера Києва, від сьогодні, із 22 липня, https://cutt.ly/Im20TXc вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ . А від завтра, з 23 липня, - https://cutt.ly/Hm20SPk в усіх пунктах щеплень , які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
18 липня в Україну https://vechirniy.kyiv.ua/news/54700/ надійшли понад 2 мільйони доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna . Партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX. Вакцина постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз.
Нагадаємо: влада столиці гhttps://vechirniy.kyiv.ua/news/54670/ отується до третьої хвилі пандемії COVID-19, а киянам нагадують про необхідність вакцинуватися .Через сезон відпусток, збільшення подорожей та контактів між людьми, у влади міста є обґрунтовані побоювання щодо третьої хвилі коронавірусу.
Також влада міста перевіряє лікарні на їх готовність до третьої хвилі коронавірусу. Наразі https://vechirniy.kyiv.ua/news/54789/ близько 5,5 тисячі ліжок медичні заклади столиці готові розгорнути для приймання хворих.
Такое впечатление, что "новость" подгоняется под реалии Украины - где никто ничего гарантировать и обеспечить не может...!
Но вот ПРАВДА ли на самом деле, о том, что свойства вакцины не ухудшаются при таких новых раскладах... !?