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Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка

Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська на зустрічах з американськими політиками у Вашингтоні заявляла про необхідність посилювати санкції проти режиму "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Вона сказала, що в бесідах з держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником президента з нацбезпеки Джейком Салліваном наполягала, що у США є моральне зобов'язання підтримувати білорусів, які знаходяться на передньому краї світової боротьби між автократією і демократією.

Тіхановська зізналася, що коли вона запропонувала секторальні санкції щодо контрольованих білоруським урядом галузей промисловості - калійної, нафтової, сталеливарної, деревообробної, - американські співрозмовники "висловили занепокоєння з приводу того, як такі санкції негативно позначаться на населенні Білорусі".

Світлана Тіхановська вважає, що в цьому погляди в світі і США, зокрема, на події в Білорусі змістилися на нові кризи.

Також читайте: Радник Байдена Салліван - Тіхановській: США із союзниками продовжать запроваджувати санкції проти режиму Лукашенка

"Послухайте, я розумію, що картина зникла. В ті дні ви всі були натхненні нашим народом. Але процеси все ще тривають. Люди не виходять на вулицю не тому, що вони здалися, а тому, що їх пригнічують за допомогою насильства і зброї", - заявила Тихановська, змальовуючи своє завдання заявити про процеси в Білорусі світу.

За її словами, більш рішучі дії "могли б завдати вирішального удару по Лукашенко". Крім того, вона обіцяла, що в Білорусі пройде ще одна загальнонаціональний страйк, але поки не вказала чітких дат.

Тіхановська вважає, якщо Лукашенко утримає владу, то Білорусь може стати "другою Північною Кореєю, де ні у кого немає права голосу", або "може бути поглинена Кремлем".

"Ми дійсно не знаємо, що відбувається за завісою - що Лукашенко продає, щоб здобути лояльність Кремля. Підприємства, банки... може бути, навіть нашу незалежність", - заявила вона.

Автор: 

Білорусь (7969) санкції (12122) США (23426) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+7
То есть просила еще сильнее закрутить гайки простым белорусам? 🤣🤣🤣.
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23.07.2021 09:16 Відповісти
+4
Света возвращайся на Родину, из за бугра все видится как в царстве кривых зеркал.
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23.07.2021 09:17 Відповісти
+4
Санкции против режима Лукашенко ударят только по простым беларусам. Не хотели бороться за свободу своими руками, пусть теперь не стонут. Дядя Сэм за них революцию делать не будет и негров на "Абрамсах" не пришлет. Проверено в Украине
Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 8935
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23.07.2021 09:26 Відповісти
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То есть просила еще сильнее закрутить гайки простым белорусам? 🤣🤣🤣.
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23.07.2021 09:16 Відповісти
Ни в коем случае. Простые белорусы не протестуют? Нет? Значит поддерживают Луку. Значит должны отказаться и от торговли с "фашиствующими гейскими " странами запада. И от их денег. Шо вам опять не так?
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23.07.2021 10:42 Відповісти
Даже американцы в шоке от этой циничной особы!

...американские собеседники "выразили озабоченность по поводу того, как такие санкции отрицательно скажутся на населении Беларуси". Источник: https://censor.net/ru/n3278741
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23.07.2021 13:29 Відповісти
Пихуй, лука орёт о враждебном западе, значит разрыв торговых отношений в его интересах.
Шо вам опять не так?
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23.07.2021 16:58 Відповісти
Вона ж визнана литвою "президентка Білорусі" може душити голодом свій народ, як хоче...
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23.07.2021 14:37 Відповісти
То есть просила еще сильнее закрутить гайки таким дебилам, как ты!
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31.07.2021 23:00 Відповісти
ни о чем
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23.07.2021 09:16 Відповісти
О, это они могут пообещать. Даже могут какие-то там и ввести. Во только все это для галочки...
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23.07.2021 09:16 Відповісти
Бацке санкцЫи как мертвому припарка Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 8727
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23.07.2021 09:20 Відповісти
Па ашчушчэниям - што камарык укусіл
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23.07.2021 09:35 Відповісти
Света возвращайся на Родину, из за бугра все видится как в царстве кривых зеркал.
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23.07.2021 09:17 Відповісти
Sankciji etomu banditu lukosenko nado vesti i za nelegalov, porvat diplomaticeskije i ekonomiceskije otnosenije,zakrit granici,projezd,liubuju torgovliu s nimi .Drugogo kak bi nevizu vyxoda
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23.07.2021 09:25 Відповісти
Привет братан🇱🇹. Расскажи правда что из за нелегалов в Литве все слишком печально?
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23.07.2021 09:36 Відповісти
Чего печально?Каждый день по сотне беженцев заходит.Демографическая проблема в Литве решена)
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23.07.2021 09:48 Відповісти
Da kazdi den po 100 stuk lovit.Ja kak bi nevizu drugogo vyxoda porvat vse dipotnosenyje i ekonomiceskije takze s nim.Zakrit vse dorogi projezdi s nimi,torgovliu takze.Dumaju za nami pojdut ecio i drugije ES strani,nemci v tom cysle
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23.07.2021 10:01 Відповісти
Realno absoliutnoje bolsinstvo pojedut domoj.Za 10 denj dolzno otvetit migracijnaja sluzba im.Potom jesli nesoglasni sud no apeliaciji nemozet bit,vsio kak bi dolzno resitsia bystro.Tak sto realno oni mogut probit gde to mesaic,dva a potom deport.Oni vse zakryti pod oxranoj teper,nekuda ujti nemozet iz teritoriji
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23.07.2021 10:18 Відповісти
Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 7607Глава МИД Литвы считает плохой тенденцией планы Ирака удвоить число полетов в Минск(с)Labas rytas! Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 5131 Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 7607
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23.07.2021 09:47 Відповісти
Nu da jest takoje,porvut dipotnosenyje s Belorus neobizajtes ujdiot lukosenka vsio vernitsia kak bylo. teper poxoze zakrojem vsio
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23.07.2021 10:02 Відповісти
Ничего личного,но с соседями надо жить мирно.Литва влезла в белорусский кризис,и теперь отгребает.Вы 25 лет положили на границу,вас защищали белорусские погранцы.Очень плохо,что отношения испортились,и идет гибридная война)Даля бы такого не допустила.
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23.07.2021 10:17 Відповісти
Nado konecno no ne mi vet eto delajem,pricina tut jasna sumosec lukosenka.Mi dolzni byli priniat vsex poterpevsix ot rezima,eto vasi liudi.Nicego nepodelajes poteriajem i mi ot torgovli no vi poteriajete gorazdo bolse,uvydyte
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23.07.2021 10:23 Відповісти
Лука делает тоже,что Эрдоган.Литва заманивает белорусских айтишников видом на жительство https://tech.onliner.by/2021/05/03/litva-zamanivaet-belorusskix-ajtishnikov-vidom-na-zhitelstvo Согласись,у диктатора есть чувство юмора.Стартанули в Литву вовсе не айтишники
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23.07.2021 10:28 Відповісти
iT ocen mnogo zdes uze prijexalo,daze veducije iz vasix kompaniji bojus osibitsia okolo 60 kompaniji uze zdes.Nelegali bolsinstve pojedut domoj i skoro eto zdelajet,jesli smotret kakije zakoni mi priniali teper.Jedut domoj s Libiji,Afganistana duamjete Irakcam jest sansi gde netu vojni?
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23.07.2021 10:33 Відповісти
Ваш президент з тіхановською не мають розуму і не бачать на два кроки вперед, посіяли бурю, а від цього буде тільки гірше усім навколо вас. Якби дружили з Лукашенко, то Білорусь би швидше стала європейською, а так -- буде війна.
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23.07.2021 14:01 Відповісти
Сейчас уже идут переговоры,чтобы полностью обнулить белорусский транзит в Прибалтике.Нефтепродукты уже через Усть Лугу пошли-на очереди калийные удобрения.РФ весь белорусский транзит под себя заберет.И вот это надо было?Ну,теперь пускай президент Света эти проблемы решает,раз вы ее признали)
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23.07.2021 10:38 Відповісти
nefte produkti i tak cerez nas nejezdili,a udobrenije netu v raske gde ix pogruzat,tocnej jesli i jest tak drugoj storone raski,dorogo budet.NO nevazno eto budet vasi problemi,kak i te neftainyje produkti gde prodovat izza sankciji.Real nasi torgovyje partneri,da i vsia torgovlia napravleno s ES,,vot podcytali izza vas mi mozem poteriat tam 0.03 ot VVP eto meloc
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23.07.2021 10:44 Відповісти
Це ви з тіхановською винні, що тепер і білоруський кордон небезпечний для України і для Литви. А росіяни не квітки скидатимуть з літаків, і вам дістанеться також понюхати.
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23.07.2021 14:13 Відповісти
Izza Belorus Interao poteriat kak mimim 5 raz svojix prodaz zdes.Eto prakticeski jedinstvenyje ix prodazi EVrope.Vot oni ostanutisia dovolni etim ili net?Takze i gazprom dolzen budet prodovat nam gaz ne cerez Belorus,obojdia ejio cerez Latviju.
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23.07.2021 10:48 Відповісти
Vot ecio sto zakrojet vam,eto prodazu derevo tocnej vsex otxodov.Eto tysiaci vagon v mesaic idut ot vas.Nasi lesovxozi trubiat sto nado zakryt,poskolku zdes nekuda ix det,a vot zakupajem s vas.Eto vetki i gniljio gde vi ejio budete det,nikto krome nas takoje nepokupajet.tut sotni milionov evro idut vam
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23.07.2021 11:09 Відповісти
Eto ne mi dusim a diktator lukosenka svoj narod,jesli te bezit iz svojej strani v tom cysle i Ukrainu,sto vi predlogajete ix neprinimat,nepomoc.Ix bjut,ubyvajet a vi poderzyvajete bandistki rezim.Kak nebut resim s bezencami,no eto lukosenko obojdiostia ocen dorogo.On uze peresiol krasnuju liniju
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23.07.2021 14:34 Відповісти
Білорусам було добре з таким "режимом", і зараз добре. А покидають Білорусь небагато людей, тільки ті, кого обдурили.
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23.07.2021 14:53 Відповісти
Mi neznajem skolko ix ujexalo.Te kotoryje ujexali nezalujitsia zyzni tut ili u nas ili drugix stranax.Tebia tut za slovo nikto neposadit,neposadit v tiurmu ,kto tut raboatejet polucajet 5 raz bolse zarplati takze
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23.07.2021 15:00 Відповісти
В ЄС також б'ють палицями і розпиляють газ, а також затримують протестувальників на вулицях, хіба ви цього не знали? А що роблять з затриманими в країнах ЄС, ви не знаєте? Не треба брехати, ви у своїй ненависті до президент Лукашенка, якого вибрав білоруський народ більшістю, і незаконно визнавши російську агентку тіхановську президентом, визнавши незаконний прапор Білорусі -- перейшли всі червоні лінії.
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23.07.2021 15:02 Відповісти
Vot imeno sto lukosenka nikto nevybral,on sam sebia vybral s pomoci dubinok.Predlogajem vet emu davaj cesnyje vybori a on bojitsia takix.Pust dusit svoj narod,oni skoro budet zit izza nego kak Koreji.Vsio idiot k tomu.Konecno ix liudi zavestiu budet smotret kak zyvut ix sosedi i eto ocen pecalno
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23.07.2021 15:18 Відповісти
Как это никто не выбирал. Его народ выбрал,добровольно и законно. Знаете почему? потому что доверяют. Про дубинки мне вообще смешно читать. Сделай вам ещё одни выборы и что если он опять победит? Вообще про повторные выборы на шантаж похоже
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24.07.2021 23:58 Відповісти
Умри , ска , на Окрестина.
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31.07.2021 23:02 Відповісти
Санкции против режима Лукашенко ударят только по простым беларусам. Не хотели бороться за свободу своими руками, пусть теперь не стонут. Дядя Сэм за них революцию делать не будет и негров на "Абрамсах" не пришлет. Проверено в Украине
Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 8935
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23.07.2021 09:26 Відповісти
Цікаво, а з якого пуйла якийсь дядя Сем вирішує, повинен народ іншої країни робити революцію чи не повинен? Тим більше, коли влада цей народ повністю влаштовує?
ПС. По аналогії: це те ж саме, як би до твоєї дружини, яка тобою цілком задоволена, прийшов якийсь "дядя Сем" і почав вимагати, щоб вона тебе вигнала і обрала собі іншого чоловіка. А інакше той "дядя Сем" застосує до неї якісь санкції: замкне в сараї чи ще щось. Як ти на це дивишся, не проти такого сценарію?
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24.07.2021 01:40 Відповісти
Кіля! Якщо мізкив нема, то хто тобі лвкарь?
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24.07.2021 03:33 Відповісти
Курица безмозглая, иди на кухню - жарь котлеты!
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23.07.2021 09:27 Відповісти
Перший ешелон "іхтамнєтів" уже в Білорусь прибув - Путін "забоявся", що у білорусів "забурчить у животі" раніше, ніж почнуться "навчання" і вони вийдуть на вулиці не з "квіточками" , а з каструлями Тому почав "гібридну окупацію за два місяці до початку навчань Про це раціонально мислячі люди України казали білорусам ще в минулому році У відповідь отримали лайку і образи Тепер вони "дочекалися" і "допросилися" Всі посилення санкцій тепер приведуть до падіння рівня життя простих людей; потім - до їх стихійних виступів Однак "Лука" ВЖЕ "підстрахувався", навчений гірким досвідом Януковича - на даний момент УЖЕ існує договір між ним і Путіним про пряме придушення "масових безпорядків" силами РФ І вони ВЖЕ там!!! Результат, я думаю, зрозумілий!
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23.07.2021 09:43 Відповісти
Цього й добивалися тіхановські, бабарики і цепкали протестами -- щоб змусити білорусів інтегруватися. А литва допомогла раші на УРА.
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23.07.2021 14:25 Відповісти
Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 3018
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23.07.2021 10:06 Відповісти
И подай нам Коломойского.
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23.07.2021 12:29 Відповісти
Сбежавшая вся в соплях но в тоже время предлагающая себя на роль"морального авторитета " в поисках заработка на жизнь. ( все ,больше и комментировать не чего)
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23.07.2021 12:04 Відповісти
Надо было попросить сбросить бомбу на предприятия калийной, нефтяной, сталелитейной, деревообрабатывающей промышленности, а то американцы как-то слабо удивились.
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23.07.2021 12:28 Відповісти
Лукадрочеры, желаю вам всем прожить свои некчемные жизни при синепалой диктатуре и вашим спиногрызам так само.
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31.07.2021 23:05 Відповісти
Просто продублирую свой пост, написанный в другой теме.
Просьба ко всем лукадрочерам (а особенно https://censor.net/ru/user/475824) обратить внимание на то, что лукашенковская пропаганда вливает в уши беларусам об Украине:

Я всё ждала, когда же прорвёт лукашенковскую пропаганду по этому поводу. В беларуском ТВ тишина стояла абсолютная. Как же, думаю, должна была прибить эта новость нашего изгоя, чтобы на столько дней они онемели. А не осветить сии новости, когда об этом уже даже товарищ Айшер написал, просто неприлично.
И сегодня их наконец прорвало. Причём, прорвало феерически.Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 9401
Осторожно. 18+
https://www.youtube.com/watch?v=vs09G_pt1Os https://www.youtube.com/watch?v=vs09G_pt1Os

И это только один из. По БТ всё это идёт большими блоками одно за одним и одно другого краше.
Помните, мы все смеялись с перлов расейской пропаганды про распятых мальчиков в трусиках, снегирях, изнасилованных беременных старушек и т. п.

Ведь тогда казалось, что днее этого днища уже не бывает.
Наивные. Что мы знали о днище?
Расеяне хотя бы учитывали, что это будут смотреть, возможно, и дети. Всё-таки это транслируется днём. Все эти распятые мальчики были преподнесены хотя бы более-менее приличным языком.
А вот так сегодня с утра до вечера выглядит беларуское телевидение. С утра до вечера. По всем государственным каналам. Телевизор включать всё страшнее. Вдруг рядом окажутся внуки.
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31.07.2021 23:29 Відповісти
 
 