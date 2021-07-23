Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська на зустрічах з американськими політиками у Вашингтоні заявляла про необхідність посилювати санкції проти режиму "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Вона сказала, що в бесідах з держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником президента з нацбезпеки Джейком Салліваном наполягала, що у США є моральне зобов'язання підтримувати білорусів, які знаходяться на передньому краї світової боротьби між автократією і демократією.

Тіхановська зізналася, що коли вона запропонувала секторальні санкції щодо контрольованих білоруським урядом галузей промисловості - калійної, нафтової, сталеливарної, деревообробної, - американські співрозмовники "висловили занепокоєння з приводу того, як такі санкції негативно позначаться на населенні Білорусі".

Світлана Тіхановська вважає, що в цьому погляди в світі і США, зокрема, на події в Білорусі змістилися на нові кризи.

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"Послухайте, я розумію, що картина зникла. В ті дні ви всі були натхненні нашим народом. Але процеси все ще тривають. Люди не виходять на вулицю не тому, що вони здалися, а тому, що їх пригнічують за допомогою насильства і зброї", - заявила Тихановська, змальовуючи своє завдання заявити про процеси в Білорусі світу.

За її словами, більш рішучі дії "могли б завдати вирішального удару по Лукашенко". Крім того, вона обіцяла, що в Білорусі пройде ще одна загальнонаціональний страйк, але поки не вказала чітких дат.

Тіхановська вважає, якщо Лукашенко утримає владу, то Білорусь може стати "другою Північною Кореєю, де ні у кого немає права голосу", або "може бути поглинена Кремлем".

"Ми дійсно не знаємо, що відбувається за завісою - що Лукашенко продає, щоб здобути лояльність Кремля. Підприємства, банки... може бути, навіть нашу незалежність", - заявила вона.