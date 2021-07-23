Тіхановська на зустрічах з американськими політиками попросила посилити санкції проти режиму Лукашенка
Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська на зустрічах з американськими політиками у Вашингтоні заявляла про необхідність посилювати санкції проти режиму "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
Вона сказала, що в бесідах з держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником президента з нацбезпеки Джейком Салліваном наполягала, що у США є моральне зобов'язання підтримувати білорусів, які знаходяться на передньому краї світової боротьби між автократією і демократією.
Тіхановська зізналася, що коли вона запропонувала секторальні санкції щодо контрольованих білоруським урядом галузей промисловості - калійної, нафтової, сталеливарної, деревообробної, - американські співрозмовники "висловили занепокоєння з приводу того, як такі санкції негативно позначаться на населенні Білорусі".
Світлана Тіхановська вважає, що в цьому погляди в світі і США, зокрема, на події в Білорусі змістилися на нові кризи.
"Послухайте, я розумію, що картина зникла. В ті дні ви всі були натхненні нашим народом. Але процеси все ще тривають. Люди не виходять на вулицю не тому, що вони здалися, а тому, що їх пригнічують за допомогою насильства і зброї", - заявила Тихановська, змальовуючи своє завдання заявити про процеси в Білорусі світу.
За її словами, більш рішучі дії "могли б завдати вирішального удару по Лукашенко". Крім того, вона обіцяла, що в Білорусі пройде ще одна загальнонаціональний страйк, але поки не вказала чітких дат.
Тіхановська вважає, якщо Лукашенко утримає владу, то Білорусь може стати "другою Північною Кореєю, де ні у кого немає права голосу", або "може бути поглинена Кремлем".
"Ми дійсно не знаємо, що відбувається за завісою - що Лукашенко продає, щоб здобути лояльність Кремля. Підприємства, банки... може бути, навіть нашу незалежність", - заявила вона.
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...американские собеседники "выразили озабоченность по поводу того, как такие санкции отрицательно скажутся на населении Беларуси". Источник: https://censor.net/ru/n3278741
Шо вам опять не так?
ПС. По аналогії: це те ж саме, як би до твоєї дружини, яка тобою цілком задоволена, прийшов якийсь "дядя Сем" і почав вимагати, щоб вона тебе вигнала і обрала собі іншого чоловіка. А інакше той "дядя Сем" застосує до неї якісь санкції: замкне в сараї чи ще щось. Як ти на це дивишся, не проти такого сценарію?
Просьба ко всем лукадрочерам (а особенно https://censor.net/ru/user/475824) обратить внимание на то, что лукашенковская пропаганда вливает в уши беларусам об Украине:
Я всё ждала, когда же прорвёт лукашенковскую пропаганду по этому поводу. В беларуском ТВ тишина стояла абсолютная. Как же, думаю, должна была прибить эта новость нашего изгоя, чтобы на столько дней они онемели. А не осветить сии новости, когда об этом уже даже товарищ Айшер написал, просто неприлично.
И сегодня их наконец прорвало. Причём, прорвало феерически.
Осторожно. 18+
https://www.youtube.com/watch?v=vs09G_pt1Os https://www.youtube.com/watch?v=vs09G_pt1Os
И это только один из. По БТ всё это идёт большими блоками одно за одним и одно другого краше.
Помните, мы все смеялись с перлов расейской пропаганды про распятых мальчиков в трусиках, снегирях, изнасилованных беременных старушек и т. п.
Ведь тогда казалось, что днее этого днища уже не бывает.
Наивные. Что мы знали о днище?
Расеяне хотя бы учитывали, что это будут смотреть, возможно, и дети. Всё-таки это транслируется днём. Все эти распятые мальчики были преподнесены хотя бы более-менее приличным языком.
А вот так сегодня с утра до вечера выглядит беларуское телевидение. С утра до вечера. По всем государственным каналам. Телевизор включать всё страшнее. Вдруг рядом окажутся внуки.