Милованов про старт ринку землі: Ми бачимо, що нічого поганого не відбувається, але потрібно подивитися, чи немає там паростків рейдерства

Головне завдання першого етапу старту ринку землі - показати населенню, що це не небезпечно для економіки України, розвіяти колишні страхи з цього приводу, і продемонструвати, що угоди проводяться прозоро, без порушень.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Ринки потрібні. Ринкова економіка більш ефективна, ніж командна. Більш того, якщо ринку офіційно немає, то він є неофіційно. І всі знають, що є і був тіньовий ринок землі. Нагадаю, що аграрні холдинги з великою концентрацією землі виникли саме під час мораторію, коли, нібито, ринку землі не було", — сказав він.

На думку Милованова, головний результат старту ринку землі — вже подолані страхи, якими лякали населення противники цього процесу.

"Про те, що, розумієте, завтра відкриються ворота пекла в Україні, й небо впаде на Землю, й Україна пропаде. Але, бачите, нічого такого. Ні небо не впало, нічого не розверзлось, і ніхто нікуди нічого не вивозить. І це найголовніше", — підкреслив він.

Зараз вчинено вже близько 1,5 тис. угод. Милованов вважає, що то дуже мало. Але не в кількості зараз суть. А головне — показати українцям, що нічого страшного з відкриттям ринку не відбулося.

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"Це дуже-дуже мало. На всю країну, в якій десятки мільйонів гектарів, а угода — це 2 гектари у людини пай, це взагалі ні про що, це крапля в морі. Добре, нехай буде так. Зараз потрібно проаналізувати всі ці перші 1 500 угод, подивитися, чи немає там якихось паростків рейдерства, зловживань. Тому нормально починати повільно. І ми бачимо, що нічого поганого не відбувається. І дуже важливо запустити цей ринок так, щоб йому довіряли. Щоб дійсно там не було проблем", — пояснив радник Офісу президента.

Милованов повідомив, що зараз порушень в проведенні угод не виявлено.

"Це добре, що ми не бачимо проблем. Це дає нам оптимізм. Якусь надію на те, що цей ринок через рік-два-три дійсно почне працювати, і вартість землі зросте в рази. Коли ціна землі буде зростати, це буде означати, що ми, як економіка все заробляємо більше. Будуть інвестиції в цю землю. Буде до неї більш господарське ставлення", — додав він.