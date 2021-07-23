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Новини Земельна реформа Ринок землі
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Милованов про старт ринку землі: Ми бачимо, що нічого поганого не відбувається, але потрібно подивитися, чи немає там паростків рейдерства

Милованов про старт ринку землі: Ми бачимо, що нічого поганого не відбувається, але потрібно подивитися, чи немає там паростків рейдерства

Головне завдання першого етапу старту ринку землі - показати населенню, що це не небезпечно для економіки України, розвіяти колишні страхи з цього приводу, і продемонструвати, що угоди проводяться прозоро, без порушень.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Ринки потрібні. Ринкова економіка більш ефективна, ніж командна. Більш того, якщо ринку офіційно немає, то він є неофіційно. І всі знають, що є і був тіньовий ринок землі. Нагадаю, що аграрні холдинги з великою концентрацією землі виникли саме під час мораторію, коли, нібито, ринку землі не було", — сказав він.

На думку Милованова, головний результат старту ринку землі — вже подолані страхи, якими лякали населення противники цього процесу.

"Про те, що, розумієте, завтра відкриються ворота пекла в Україні, й небо впаде на Землю, й Україна пропаде. Але, бачите, нічого такого. Ні небо не впало, нічого не розверзлось, і ніхто нікуди нічого не вивозить. І це найголовніше", — підкреслив він.

Зараз вчинено вже близько 1,5 тис. угод. Милованов вважає, що то дуже мало. Але не в кількості зараз суть. А головне — показати українцям, що нічого страшного з відкриттям ринку не відбулося.

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"Це дуже-дуже мало. На всю країну, в якій десятки мільйонів гектарів, а угода — це 2 гектари у людини пай, це взагалі ні про що, це крапля в морі. Добре, нехай буде так. Зараз потрібно проаналізувати всі ці перші 1 500 угод, подивитися, чи немає там якихось паростків рейдерства, зловживань. Тому нормально починати повільно. І ми бачимо, що нічого поганого не відбувається. І дуже важливо запустити цей ринок так, щоб йому довіряли. Щоб дійсно там не було проблем", — пояснив радник Офісу президента.

Милованов повідомив, що зараз порушень в проведенні угод не виявлено.

"Це добре, що ми не бачимо проблем. Це дає нам оптимізм. Якусь надію на те, що цей ринок через рік-два-три дійсно почне працювати, і вартість землі зросте в рази. Коли ціна землі буде зростати, це буде означати, що ми, як економіка все заробляємо більше. Будуть інвестиції в цю землю. Буде до неї більш господарське ставлення", — додав він.

Автор: 

земля (1687) Милованов Тимофій (418)


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Топ коментарі
+6
Ублюдок зеГнидный, правда Пэтя вместе с колованом земельку торганул ...
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23.07.2021 09:15 Відповісти
+3
Ще і сраний Голос допоміг.
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23.07.2021 09:22 Відповісти
+3
Ничего плохого не происходит. Собственность переходит от законных владельцев в руки моего хозяина, который кормит мой собачий рот.
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23.07.2021 10:38 Відповісти
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Как можно доверять словам человека, который признался на всю страну, что он дебил?Милованов о старте рынка земли: Мы видим, что ничего плохого не происходит, но нужно посмотреть, нет ли там ростков рейдерства - Цензор.НЕТ 844
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23.07.2021 09:14 Відповісти
Ублюдок зеГнидный, правда Пэтя вместе с колованом земельку торганул ...
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23.07.2021 09:15 Відповісти
на наступних виборах президента України, за кого будеш голосувать?
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23.07.2021 09:19 Відповісти
Всё печально, придётся за Порошенка, но что хорошего в этом земельном дерибане ?
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24.07.2021 17:11 Відповісти
Порошенко тоже проголосовал за земельный дерибан. Нельзя голосовать ни за кого кто проголосовал за это. Против проголосовали ОПЗЖ и Тимошенко. Но за них по иным причинам нельзя голосовать. Значит ни за кого кто сейчас в парламенте нельзя голосовать. За кого-то из других. Скажете что пропадет голос. Голос пропадет тогда когда проголосовать за негодяя и он пройдет. Лучше уж дать шанс тем кто получше.
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25.07.2021 22:33 Відповісти
Ще і сраний Голос допоміг.
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23.07.2021 09:22 Відповісти
Милованов о старте рынка земли: Мы видим, что ничего плохого не происходит, но нужно посмотреть, нет ли там ростков рейдерства - Цензор.НЕТ 2206
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23.07.2021 09:24 Відповісти
С детства такой,или зедиджитал срубли ?
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23.07.2021 09:46 Відповісти
Посылочка из Колумбии таки дошла до адресата и уже запустила необратимые процессы там где у многих людей находится мозг...
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23.07.2021 09:19 Відповісти
Знаем мы эту классику. Только потом может быть поздно
Милованов о старте рынка земли: Мы видим, что ничего плохого не происходит, но нужно посмотреть, нет ли там ростков рейдерства - Цензор.НЕТ 5278
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23.07.2021 09:20 Відповісти
Это опять зе- "хуже не будет", билят .
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23.07.2021 09:45 Відповісти
Та шо ви гАвАрітє ФсЬо хАрАшо, прекрасная маркіза
22.07.21 11:16 https://censor.net/ru/video_news/3278542/politsiya_kievschiny_kupila_gektar_zemli_vozle_ozera_v_buche_za_2_tys_grn_smi_video
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23.07.2021 10:00 Відповісти
Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли/ Так, говорите, было обещано народовластие, каждый украинец президент, референдумы? Обещать не значит жениться-отвечают слуги народа Коломойского.Референдум, чтобы не дать распоряжаться землёй - это большевизм. Милованов./ Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. Т.е. хрен вам а не референдум.
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23.07.2021 10:28 Відповісти
Ничего плохого не происходит. Собственность переходит от законных владельцев в руки моего хозяина, который кормит мой собачий рот.
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23.07.2021 10:38 Відповісти
Ага,не бачить воно.Коли ти побачиш то скоріше за все все це буде супроводжуватися кривавими бійнями та погромами.Я знаю вже багато прикладів по Дніпропетровській області коли приїджають на виділені паї під сінокоси і тицаючи договарми куплі-продажу починають орати степи.І це при тому,що їздять під охороною мусорів.Люди поки терплять...Ключе слово поки.
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23.07.2021 11:35 Відповісти
...И все знают, что есть и был теневой рынок земли. Напомню, что аграрные холдинги с большой концентрацией земли возникли именно во время моратория, когда, якобы, рынка земли не было", - сказал он. N.B. Автор закона и он же глава аграрногокомитета Сольский владелец агрохолддинга с 60.000га земли.
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23.07.2021 11:47 Відповісти
Если я правильно понимаю, то г-н Милованов есть представитель НАУКИ, а она, как известно, требует учета всех обстоятельств на данный момент времени, чтобы делать выводы. "... Главное - показать украинцам, что ничего страшного с открытием рынка не произошло." - сказал Милованов, забыв, или принимая по-зе-традиции нежелание видеть проблему означает, что ее нет. Как с решением КС по рынку земли, г-н Милованов? Или наезды на КС с целью загрузки туда максимального числа лояльных СН при незавершенности этого (лояльного формирования) вынуждают игнорировать эту неопределенность? Сказано же "ничего страшного с открытием рынка не произошло", значит, в омут с головой типа "даешь миллионы га приватизации" к 30-и летию или к началу визита в США. Не думал я, что Милованов, знающий, как живет цивилизованный мир так просто пойдет на поводу у СН, придавая своим прозападным статусом лигитимности зе-сообществу среди певних груп украинского электората. Когда видим вещающего Устенко (старшего), так это можно объяснить наличием младшего в этой зарвавшейся среде "молодо-зелено", который очень даже завзято походеньками на эфиры рассказывает при обсуждении проблем, что нужно делать, как будто не он с папашей есть теми, кто это НУЖНОЕ, не делает. Такая украинская действительность, хочется верить, с приходом адекватного ВСЕГО (в т.ч. и выборца, и ВР, и Правительства, а не марионеток ОП, и, конечно, НАСТОЯЩЕГО президента, а не жалкую копию комедийного персонажа (прости меня, грешного, за такое бого(прези)хульство..)
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23.07.2021 13:59 Відповісти
Народ против "рынка земли" и точка. Осенью будут протесты, в результате которых власть которая пришла обманным путем и не считается с народом вынуждена будет подать в отставку и новые аыборы.
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25.07.2021 23:26 Відповісти
Это напоминает давний анекдот.
Насильник изнасиловал женщину и говорит ей: ну видишь ничего страшного не произошло, а ты боялась.
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26.07.2021 08:08 Відповісти
 
 