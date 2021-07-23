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Новини Російські терористи збили Боїнг
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США в ОБСЄ: Росія має забезпечити, щоб винні в катастрофі МН17 постали перед правосуддям

США в ОБСЄ: Росія має забезпечити, щоб винні в катастрофі МН17 постали перед правосуддям

Росія повинна забезпечити, щоб особи, які зараз перебувають у Росії або на підконтрольних їй територіях і обвинувачені в катастрофі рейсу МН17, були притягнуті до відповідальності.

Про це заявила тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради цієї організації в четвер, 22 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми також закликаємо Росію визнати свою роль і повною мірою співпрацювати зі слідством. Росія повинна забезпечити, щоб особи, які зараз перебувають у Росії або на підконтрольних їй територіях, постали перед правосуддям. Росії та її маріонеткам не уникнути того факту, що причиною катастрофи MH17 стала російська зенітна ракета "БУК", запущена зі Сходу України", - заявила американська дипломатка.

Вона додала, що відмова Росії співпрацювати з міжнародними зусиллями, включаючи зусилля Австралії та Нідерландів, задля притягнення винних у збитті рейсу МН17 до відповідальності "демонструє кричуще нехтування нею міжнародного права".

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Острієн нагадала, що у збитті лайнера обвинувачуються чотири особи, які були членами керованих Росією сил, "хоча Росія досі не визнала ці факти".

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: 

ОБСЄ (3512) росія (66104) США (23426) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+9
рпоссия должна призватьк ответу саму себя?Мир сошел с ума.
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23.07.2021 09:26 Відповісти
+8
а расіся вас посилає на хер
ваш хід
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23.07.2021 09:25 Відповісти
+8
США в ОБСЕ: Россия должна обеспечить, чтобы виновные в катастрофе МН17 предстали перед правосудием.

Интересная формулировка. Вроде эти виновные сами по себе придумали по самолёту стрельнуть. Вот это, ****, и есть лицо мировой (и всякой другой) политики. На слабого наехать, если сильный - прикинуться дураком и изо всех сил делать вид, что не понимаешь, кто тут при чём.
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23.07.2021 09:32 Відповісти
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а расіся вас посилає на хер
ваш хід
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23.07.2021 09:25 Відповісти
рпоссия должна призватьк ответу саму себя?Мир сошел с ума.
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23.07.2021 09:26 Відповісти
В данном случае на скамье преступников должно быть государство Россия и нынешнее ее руководство во главе с Путиным.
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23.07.2021 09:29 Відповісти
самий точний комент. Його потрібно підняти в перший ТОП
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23.07.2021 10:56 Відповісти
Сміяться в якому місці? ЗРК "Бук" - не та техніка, яку можна винести "під полою" з території військової частини та ще й за межі держави, без відома Міністра оборони РФ і її Президента!
І ракета "Бука" - не жменя патронів, які можна списать на чергові ротні стрільби! А у Кремлі ще не зовсім "з розуму з"їхали" - брать на себе таку відповідальність!
Так що кацапи будуть "упираться рогом" до кінця!!!
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23.07.2021 09:30 Відповісти
Расея всьо зделает шоб виновние предстали перед судом , то ж понятно всем
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23.07.2021 09:30 Відповісти
США в ОБСЕ: Россия должна обеспечить, чтобы виновные в катастрофе МН17 предстали перед правосудием.

Интересная формулировка. Вроде эти виновные сами по себе придумали по самолёту стрельнуть. Вот это, ****, и есть лицо мировой (и всякой другой) политики. На слабого наехать, если сильный - прикинуться дураком и изо всех сил делать вид, что не понимаешь, кто тут при чём.
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23.07.2021 09:32 Відповісти
Перекладаючи слова США по простому: "Нам нас...ати на всіх ваших загиблих, ми імпотенти та нічого не можемо зробити. Хуʼло кремлівське некероване, та може витворяти все, що заманеться - головне щоб нас не зачепило. А якщо зачепить (як хакерські атаки на структури США). То "утремся" та висловим занепокоєння."
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23.07.2021 09:43 Відповісти
А можемо ще й попередити...
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23.07.2021 09:44 Відповісти
Чікатіло кремлівський має визнати себе винним,ну *** розум є???
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23.07.2021 09:51 Відповісти
Виновные -это ***** и тувинец Шойгу.
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23.07.2021 10:14 Відповісти
тобто ***** повинен сам себе здати або свого двійника ! а купувати газ через ПП 2 це не політика , чисто комерція ...
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23.07.2021 10:48 Відповісти
США в ОБСЕ: Россия должна обеспечить захват чужих территорий,убийство мирного населения,применение хим оружия,хаккерские атаки.... Тогда мы сможем высказывать свою Глубокую(как любимый фильм Л,И Брежнева) ОЗАБОЧЕННОСТЬ
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23.07.2021 10:51 Відповісти
Вы для начала хотя бы санкции какие-нибудь введите против кацапии за СП-2.
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23.07.2021 10:54 Відповісти
 
 