США в ОБСЄ: Росія має забезпечити, щоб винні в катастрофі МН17 постали перед правосуддям

Росія повинна забезпечити, щоб особи, які зараз перебувають у Росії або на підконтрольних їй територіях і обвинувачені в катастрофі рейсу МН17, були притягнуті до відповідальності.

Про це заявила тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради цієї організації в четвер, 22 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми також закликаємо Росію визнати свою роль і повною мірою співпрацювати зі слідством. Росія повинна забезпечити, щоб особи, які зараз перебувають у Росії або на підконтрольних їй територіях, постали перед правосуддям. Росії та її маріонеткам не уникнути того факту, що причиною катастрофи MH17 стала російська зенітна ракета "БУК", запущена зі Сходу України", - заявила американська дипломатка.

Вона додала, що відмова Росії співпрацювати з міжнародними зусиллями, включаючи зусилля Австралії та Нідерландів, задля притягнення винних у збитті рейсу МН17 до відповідальності "демонструє кричуще нехтування нею міжнародного права".

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Острієн нагадала, що у збитті лайнера обвинувачуються чотири особи, які були членами керованих Росією сил, "хоча Росія досі не визнала ці факти".

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.