США в ОБСЄ: Росія має забезпечити, щоб винні в катастрофі МН17 постали перед правосуддям
Росія повинна забезпечити, щоб особи, які зараз перебувають у Росії або на підконтрольних їй територіях і обвинувачені в катастрофі рейсу МН17, були притягнуті до відповідальності.
Про це заявила тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради цієї організації в четвер, 22 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми також закликаємо Росію визнати свою роль і повною мірою співпрацювати зі слідством. Росія повинна забезпечити, щоб особи, які зараз перебувають у Росії або на підконтрольних їй територіях, постали перед правосуддям. Росії та її маріонеткам не уникнути того факту, що причиною катастрофи MH17 стала російська зенітна ракета "БУК", запущена зі Сходу України", - заявила американська дипломатка.
Вона додала, що відмова Росії співпрацювати з міжнародними зусиллями, включаючи зусилля Австралії та Нідерландів, задля притягнення винних у збитті рейсу МН17 до відповідальності "демонструє кричуще нехтування нею міжнародного права".
Острієн нагадала, що у збитті лайнера обвинувачуються чотири особи, які були членами керованих Росією сил, "хоча Росія досі не визнала ці факти".
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.
Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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І ракета "Бука" - не жменя патронів, які можна списать на чергові ротні стрільби! А у Кремлі ще не зовсім "з розуму з"їхали" - брать на себе таку відповідальність!
Так що кацапи будуть "упираться рогом" до кінця!!!
Интересная формулировка. Вроде эти виновные сами по себе придумали по самолёту стрельнуть. Вот это, ****, и есть лицо мировой (и всякой другой) политики. На слабого наехать, если сильный - прикинуться дураком и изо всех сил делать вид, что не понимаешь, кто тут при чём.