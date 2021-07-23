Просто зараз Росія використовує газ як геополітичну зброю: санкції США повинні застосовуватися до всіх проєктів без винятків, - Вітренко

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час візиту до Вашингтона поінформував американську сторону, що Росія прямо зараз використовує газ як зброю, заблокувавши доступ європейських країн до української ГТС.

Про це він розповів в четвер у американській столиці за результатами зустрічей в Конгресі США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми показуємо конгресменам і сенаторам, що наразі немає доступу третіх сторін до української ГТС для транзиту газу в Європу. Фактично, доступ блокує Газпром, і це є доказом того, що прямо зараз Росія використовує газ як геополітичну зброю", - підкреслив Вітренко.

Він пояснив, що йдеться про європейські компанії, які хочуть перенести точки передачі газу по окремих контрактах на українсько-російський кордон, щоби потім самим бронювати потужності української ГТС.

"Вони тоді отримають можливість, у тому числі зберігати газ в українських сховищах влітку й доставляти його в Європу взимку, коли він більше потрібен", - зазначив представник України.

Таким чином, за словами Вітренка, європейські компанії "отримують гнучкість і можуть відправляти цей газ у Словаччину, Угорщину, Польщу, в різні країни, які мають поєднання з українською ГТС".

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Крім того, зазначив він, Росія також блокує можливість для європейських компаній експортувати газ із Центральної Азії.

"Газпром створює штучний дефіцит газу на європейському ринку і таким чином негативно впливає навіть на європейських споживачів. Про це все ми розповідаємо в Сполучених Штатах, і нас чують американські конгресмени й сенатори", - зауважив Вітренко.

Він також висловив упевненість, що Україна має суттєві переговорні можливості, аби переконати США запровадити санкції проти компанії-оператора російського газопроводу. За його словами, візит Президента України до Вашингтона в серпні може стати ключовою подією в цьому контексті. Він висловив сподівання, що зустріч Зеленський-Байден буде плідною.

"Ми продовжуємо пояснювати, що допоки Росія, Путін використовує газ як геополітичну зброю – до того часу американські санкції без жодних винятків мають бути застосовані, зокрема, стосовно Nord Stream 2 AG та інших ключових учасників цього проєкту", - зауважив глава НАК "Нафтогаз України".