Євросоюз в ОБСЄ: Дії виключно Росії є серйозною загрозою для європейського порядку безпеки

Спробами представити себе як "посередника" в конфлікті на сході України і легітимізувати так звані "народні республіки" Росія просто хоче відвернути увагу від її триваючої агресії проти України.

Про це заявила місія Європейського Союзу в ОБСЄ під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 22 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мінські домовленості однозначно стверджують, що ТКГ складається з України і РФ, а посередником є ​​ОБСЄ. Тому ЄС шкодує і рішуче відкидає спотворений наратив, який просуває Росія, представляючи себе посередником" всередині українського конфлікту "і намагаючись легітимізувати так звані" народні республіки "на сході України. Росія просто намагається відволікти увагу від своїх триваючих актів агресії і підриву нею суверенітету і територіальної цілісності України, в тому числі шляхом незаконної анексії Кримського півострова ", - заявили в ЄС.

Також було відзначено, що "такі дії є серйозною загрозою для європейського порядку безпеки, і за це відповідає виключно Росія".

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В ЄС висловили стурбованість щодо збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на сході України, які призвели до втрат серед українських військовослужбовців і пошкоджень житлових будинків. "Ми знову повторюємо наш заклик до сторін - дотримуватися режиму припинення вогню - і високо оцінюємо стриманість України в її відповіді на провокації", - наголошується в зробленому під час засідання заяві.

Європейський Союз також в черговий раз закликав Росію використовувати своє великий вплив на підтримувані нею збройні формування на сході України з метою повного виконання Мінських домовленостей.

"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити підживлення конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. І ми залишаємося глибоко стурбовані присутністю російської військової техніки і особового складу в районах, контрольованих збройними формуваннями, які підтримує Росія. Тривалість санкцій ЄС проти Росії прив'язана до повного виконання мінських домовленостей ", - заявили в ЄС.