У Нацслужбі здоров'я розповіли, коли вакциновані зможуть завантажувати COVID-сертифікати в "Дії": "Період бетатестування вже завершується"
Період бетатестування COVID-сертифікатів в мобільному додатку "Дія" незабаром закінчується і з'явиться можливість їх завантаження для всіх вакцинованих користувачів.
Про це повідомив директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я Національної служби здоров’я України Дмитро Черниш під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наразі користувачі, які раніше виявили бажання отримати ковідні сертифікати, вже можуть взяти участь у бета-тестуванні формування цього сертифікату у мобільному застосунку "Дія". Період бета-тестування вже завершується і зовсім скоро всі користувачі застосунку зможуть сформувати такі сертифікати для себе. Надалі сертифікат також можна буде отримати у свого сімейного лікаря", - повідомив Черниш.
Він уточнив, що сертифікат формується на основі даних з електронної системи охорони здоров'я про вакцинацію проти COVID-19, інформації, яка містить клінічні показання того, що пацієнт перехворів на COVID-19 та інформації про негативний ПЛР-тест.
"Ковідний сертифікат буде використовуватись як всередині країни, наприклад, для відвідування масових заходів, так і для подорожей за кордон", - наголосив Черниш.
За його словами, для подорожей за кордон необхідне визнання такого електронного сертифікату іншими країнами, над чим працює уряд.
Крім того, Черниш нагадав, що міжнародне свідоцтво про вакцинацію лише у паперовому вигляді можна отримати у сімейного лікаря або в будь-якого іншого лікаря закладу охорони здоров'я, який приєднаний до е-системи охорони здоров'я.
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Пошел к семейному врачу, за три минуты выписала сертификат на желтой бумажке и не нужно ждать никаких бета тестирований.
Про це на початку засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Підкреслю, що Київ - перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані - понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vid_sogodni_u_stolitsi_vaktsinuvatisya_vid_koronavirusu_mozhut_usi_okhochi/ наголосив Віталій Кличко.
У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я офіційно оголосило про п'ятий етап вакцинації.
«Тепер https://kyivcity.gov.ua/news/iz_22_lipnya_vsi_okhochi_zmozhut_schepitisya_vid_COVID-19_vaktsinami_CoronaVacSinovac_Biotech_ta_Spikevax_Moderna__valentina_ginzburg/ щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс helsi.me. Вакцини є на вибір - CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», - сказав Віталій Кличко.
За словами мера Києва, від сьогодні, із 22 липня, https://cutt.ly/Im20TXc вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ . А від завтра, з 23 липня, - https://cutt.ly/Hm20SPk в усіх пунктах щеплень , які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
18 липня в Україну https://vechirniy.kyiv.ua/news/54700/ надійшли понад 2 мільйони доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna . Партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX. Вакцина постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз.
Нагадаємо: влада столиці гhttps://vechirniy.kyiv.ua/news/54670/ отується до третьої хвилі пандемії COVID-19, а киянам нагадують про необхідність вакцинуватися .Через сезон відпусток, збільшення подорожей та контактів між людьми, у влади міста є обґрунтовані побоювання щодо третьої хвилі коронавірусу.
Також влада міста перевіряє лікарні на їх готовність до третьої хвилі коронавірусу. Наразі https://vechirniy.kyiv.ua/news/54789/ близько 5,5 тисячі ліжок медичні заклади столиці готові розгорнути для приймання хворих.