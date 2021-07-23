У Нацслужбі здоров'я розповіли, коли вакциновані зможуть завантажувати COVID-сертифікати в "Дії": "Період бетатестування вже завершується"

Період бетатестування COVID-сертифікатів в мобільному додатку "Дія" незабаром закінчується і з'явиться можливість їх завантаження для всіх вакцинованих користувачів.

Про це повідомив директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я Національної служби здоров’я України Дмитро Черниш під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі користувачі, які раніше виявили бажання отримати ковідні сертифікати, вже можуть взяти участь у бета-тестуванні формування цього сертифікату у мобільному застосунку "Дія". Період бета-тестування вже завершується і зовсім скоро всі користувачі застосунку зможуть сформувати такі сертифікати для себе. Надалі сертифікат також можна буде отримати у свого сімейного лікаря", - повідомив Черниш.

Він уточнив, що сертифікат формується на основі даних з електронної системи охорони здоров'я про вакцинацію проти COVID-19, інформації, яка містить клінічні показання того, що пацієнт перехворів на COVID-19 та інформації про негативний ПЛР-тест.

"Ковідний сертифікат буде використовуватись як всередині країни, наприклад, для відвідування масових заходів, так і для подорожей за кордон", - наголосив Черниш.

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За його словами, для подорожей за кордон необхідне визнання такого електронного сертифікату іншими країнами, над чим працює уряд.

Крім того, Черниш нагадав, що міжнародне свідоцтво про вакцинацію лише у паперовому вигляді можна отримати у сімейного лікаря або в будь-якого іншого лікаря закладу охорони здоров'я, який приєднаний до е-системи охорони здоров'я.