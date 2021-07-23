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Від сьогодні набув чинності закон про корінні народи України, який критикував Путін

Від сьогодні набув чинності закон про корінні народи України, який критикував Путін

В Україні в п'ятницю, 23 липня, набрав чинності закон "Про корінні народи України".

Як передає Цензор.НЕТ, документ опубліковано в газеті "Голос України".

Метою закону є визначення правового статусу корінних народів України та встановлення правових гарантій на повне володіння усіма правами людини і основними свободами осіб, що належать до корінних народів України, які встановлені нормами міжнародного права, передбачені в Конституції і законах України.

Так, відповідно до закону, поняття "корінний народ України" визначається як "автохтонна етнічна спільність, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість в складі її населення і не має власного державного утворення за межами України". Згідно з цим визначенням, законом пропонується встановити, що корінними народами України є кримські татари, караїми, кримчаки.

Також читайте: Зеленський підписав закон про корінні народи, який критикував Путін

Згідно з положеннями законодавчого акта, корінні народи України і їхні представники мають право, колективно і індивідуально, на повне володіння усіма правами людини і основними свободами, визначеними в Статуті Організації Об'єднаних Націй, Загальної декларації прав людини, Декларації ООН про права корінних народів і в міжнародних договорах , згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою, а також передбаченими в Конституції і законах України.

Також законом визначаються гарантії правового захисту від будь-яких дій, спрямованих на позбавлення ознак етнічної приналежності і цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення з місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі; заохочення або розпалювання расової, етнічної або релігійної ненависті, спрямованої проти корінних народів України. Прийнятим документом гарантуються культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів України, права корінних народів України на сталий розвиток.

Законом передбачається визначення правового статусу представницьких органів корінних народів України, їх ресурсного забезпечення, питання міжнародного представництва.

Закон набирає чинності з дня його опублікування, але частина 3 статті 7, якою визначено право корінних народів на спрямування частини доходів від користування природними ресурсами на потреби корінних народів України, набирає чинності після повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію України.

Автор: 

закон (2843) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+8
Чому ***** так ковбасить той закон? Що кацапи тут не корінні? Так у них є свої історічєскіє іпєня, а тут вони понаїхавші.
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23.07.2021 09:51 Відповісти
+6
Корінний народ - це той, у якого нема іншої території чи країни. Наприклад, росіяни не можуть бути корінним народом в Україні, бо їм є куди виїхати в комфортні умови - де існує повний пакет щастя: масовість російської мови, повна відсутність української мови, звичаїв, культури тощо, де не їдять снігурів і не п"ють кров руССкоговорящіх младєнцев. Це я так натякаю тим, кому несила жити в ******** українських реаліях, а хочеться малоросії та іншої полікультурщини - у вас є шикарний варіант за лісом.))
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23.07.2021 09:57 Відповісти
+5
Путєн *****. Адназначна. Крапка.
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23.07.2021 09:57 Відповісти
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Все це добре, але одне погано: так і не має до цього часу паспорта аленя для тих, хто все життя прожив в Україні, але "вашєй хахляцкай я ніпанімаю!".
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23.07.2021 09:47 Відповісти
Тавро на лоб таким треба ставити.
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23.07.2021 09:51 Відповісти
С сегодняшнего дня вступил в силу закон о коренных народах Украины, который критиковал Путин - Цензор.НЕТ 5616
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23.07.2021 10:01 Відповісти
Це ж яким ********* треба бути!!!
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23.07.2021 10:54 Відповісти
Чому ***** так ковбасить той закон? Що кацапи тут не корінні? Так у них є свої історічєскіє іпєня, а тут вони понаїхавші.
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23.07.2021 09:51 Відповісти
Мені сподобалось, коли ***** сказав, що ерзя не розуміє мокшу, мурома не розуміє удмурта і так далі. Тоді питання - де можна знайти газету чи книжку, школу цих чудових угро-фінських народностей і чому ці представники не пишуть свою національність (вепс, ерзя, мокша та інш), а пишуть русскій? Доречі, вєлікій В.І.Ленін (Бланк) в своєму аусвайсі ідентифікував себе як вєлікорос, тобто до Сталіна русскіх, як національності не було.То хто кого придумав? - ось питання!
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23.07.2021 10:04 Відповісти
а хто нам путєн, нагадайте?
чому нам є якесь діло, до його критики?
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23.07.2021 09:53 Відповісти
Путєн *****. Адназначна. Крапка.
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23.07.2021 09:57 Відповісти
Путін, конєшно, *****, но в Україні біля 25% населення ******* його і хочуть в Наросію разом з територією всієї України.
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23.07.2021 10:09 Відповісти
До війни дамбасяни писали шо підуть нарасєю з своєю землею. Тепер мають що мають.
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23.07.2021 10:16 Відповісти
...который так критиковал путин, и что? почему мы до сих пор живем с оглядкой..., это наш закон..., он правильный? -да, нужный? - да, а все недовольные, типа русского нацменьшинства, пусть идут лесом...
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23.07.2021 09:54 Відповісти
***** готує ґрунт для спасіннія рускіх вавсьом мірє. Дамабасят вже спас від бандер, розтрощивши Дамбас вщент.
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23.07.2021 10:00 Відповісти
Я так і не зрозумів, хто ж такі тепер в Україні українці?...
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23.07.2021 09:55 Відповісти
Я тоже не понял.Украинцы теперь не коренное население?
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23.07.2021 10:02 Відповісти
Титульна нація.
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23.07.2021 10:49 Відповісти
...в УРСР українська етнічна складова становила 72.7 % населення, у 2001 р. в Україні - 77.8. Отже, за міжнародними нормами, етнічні українці в Україні є титульною нацією, котра має право на свою національну державу. У чинній Конституції це право не закріплене (дивіться ст. 1).
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23.07.2021 11:06 Відповісти
Корінний народ - це той, у якого нема іншої території чи країни. Наприклад, росіяни не можуть бути корінним народом в Україні, бо їм є куди виїхати в комфортні умови - де існує повний пакет щастя: масовість російської мови, повна відсутність української мови, звичаїв, культури тощо, де не їдять снігурів і не п"ють кров руССкоговорящіх младєнцев. Це я так натякаю тим, кому несила жити в ******** українських реаліях, а хочеться малоросії та іншої полікультурщини - у вас є шикарний варіант за лісом.))
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23.07.2021 09:57 Відповісти
С сегодняшнего дня вступил в силу закон о коренных народах Украины, который критиковал Путин - Цензор.НЕТ 9393
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23.07.2021 09:58 Відповісти
Правильно, гагаузи - корінний нород Молдови.
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23.07.2021 10:12 Відповісти
Гагаузи компактно проживають на території України і Молдови саме в районах цих країн, які межують між собою. Тому гагаузи є корінним народом України. Чи є вони корінним народом Молдови не можу сказати, там мабуть такого закону не має.
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23.07.2021 10:35 Відповісти
Читайте вище коментар https://censor.net/ru/user/139376. Мова йде про гагаузів. Молдові вони мають свою автономію Gagauziya.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYlozX3PjxAhVyhv0HHeQBBlIQFjARegQIEBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.istpravda.com.ua%2Freviews%2F2018%2F09%2F4%2F152878%2F&usg=AOvVaw2CEB7w-YsV1v_yP4ruaDci Про гагаузів - невидимих сусідів України | Історична правда
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23.07.2021 11:02 Відповісти
Громадяни України тепер розділені на корінних і некорінних...Корінні,як сказано,користуються всіма правами,передбаченими тамто-срамто,а про права некорінних просто не згадують...Для чого цей закон взагалі потрібен,ну крім природнього бажання насипати москалям солі на хвіст?..Відповім - цей закон найбільше і потрібен москалям.Поки наші ідіоти тішаться,що вони корінні,в суспільстві наростає напруга,що в поєднанні з тарифами і життям,яке щоденно робиться все паскуднішим приведе до того,що значна частина населення заволає "Путін пріді і ввєді",як то будо вже в Криму і сході...Це ж очевидні речі...
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23.07.2021 10:38 Відповісти
Коренные и самые коренные/ Автохтон: народ, принадлежащий по происхождению данной территории, местный, коренной по происхождению. Евреи - автохтоны на этой (Украины) территории, принадлежащие ей по происхождению. Местные. Может быть, даже более местные, чем современные украинцы.- «Украина для евреев»? Киевский Телеграфъ.
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23.07.2021 10:41 Відповісти
То есть по Вашему, экспедиционный корпус египетского фараона их тут пленил и из увезли в рабство в Египет, пока Моисей их оттуда не вывел? Или полагаете, что тут никто не жил во время римской оккупации Иерусалима?
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23.07.2021 11:26 Відповісти
То есть по Вашему/ Статья «Украина для евреев»? Киевский Телеграфъ обосновывает право израильских евреев быть в Украине владельцами латифундий с батраками украинцами. /Зеленский подписал закон о продаже земли. Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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23.07.2021 12:01 Відповісти
Цікаво, а ці "Евреи - автохтоны" балакали на ідиші, чи івриті?...
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23.07.2021 12:08 Відповісти
Так це що, коли Рашка розвалиться, кацапи, в силу цього Закону, стануть в Україні корінним народом? Я категорично не згоден!
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23.07.2021 10:46 Відповісти
Похоже на американский закон про индейцев. Часть доходов от природных ресурсов на развитие, обеспечение образования на родном языке, невозможность ущемления прав гарантированное законом. Зеленский решился на то, на что Украине не хватало ума 30 лет. Это то что принято во всех цивилизованных странах.
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23.07.2021 11:11 Відповісти
Це етнічні українці ущімлялі права корінних народів України?...бо розплачуватися за ущімлєніє будуть з кишень етнічних українців. А права етнічних українців в Україні ущімляют? Якщо так, то хто?
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23.07.2021 11:20 Відповісти
Там хитрая деталь. Закон вступает в силу только после возвращения Крыма Украине. То есть этот закон в принципе может стать головной болью только для украинцев, а не кацапов.
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23.07.2021 11:22 Відповісти
Не "который критиковал Путин" - він тут ні до чого, а "який прийняла Верховна Рада". Правильно розставляйте наголоси та причинно-наслідкові зв'язки - ми в Україні живемо.
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25.07.2021 18:16 Відповісти
 
 