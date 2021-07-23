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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Україна в ОБСЄ: Визнання своєї відповідальності за збитий рейс МН17 все ще залишається обов'язком Росії

Україна в ОБСЄ: Визнання своєї відповідальності за збитий рейс МН17 все ще залишається обов'язком Росії

Росія повинна визнати свою відповідальність за збитий рейс МН17 в небі над Донецькою областю в липні 2014 року.

З відповідним закликом виступив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 22 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Визнання своєї відповідальності за цей жахливий злочин все ще залишається обов’язком Росії", - заявив Цимбалюк під час розгляду питання 7-х роковин збиття рейсу МН17.

Український посол нагадав, що лайнер рейсу МН17 був збитий над території України підтримуваними Росією незаконними збройними формуваннями.

"І це було зроблено за прямої підтримки Російської Федерації, яка незаконно надіслала свій зенітно-ракетний комплекс "Бук" через неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону", - заявив Цимбалюк.

Він зазначив, що робота Спільної слідчої групи спрямована на встановлення всіх обставин, за яких відбулася ця трагедія. "Усі, хто несе відповідальність за неї, повинні бути встановлені та покарані", - додав він.

Також читайте: США в ОБСЄ: Росія має забезпечити, щоб винні в катастрофі МН17 постали перед правосуддям

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: 

ОБСЄ (3512) росія (66104) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Цимбалюк Євген (50)


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Топ коментарі
+3
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23.07.2021 09:49 Відповісти
+3
Глас вопиющего в пустыне. Армию нужно усиливать и к войне готовиться. Хватит бегать по всяким там евроинстанциям. Ничем они нам не помогут...
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23.07.2021 09:51 Відповісти
+3
Люди погибли,детки погибли..., семь лет прошло,взрослые дяди расшаркиваються перед друг другом, жмут руку убийцам.кацапия показала , что может сделать это, и остаться безнаказанной, и теперь великие стратеги и дипломаты грозят убийце пальчиком из под стола.7 лет путлер потирает радостно рученки а его стадо радостно вопит от безнаказанности и вседозволенности.
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23.07.2021 10:10 Відповісти
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23.07.2021 09:49 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне. Армию нужно усиливать и к войне готовиться. Хватит бегать по всяким там евроинстанциям. Ничем они нам не помогут...
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23.07.2021 09:51 Відповісти
Україна в ОБСЄ: Визнання своєї відповідальності за збитий рейс МН17 все ще залишається обов'язком Росії - Цензор.НЕТ 8050
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23.07.2021 10:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/387882 "Армию нужно усиливать и к войне готовиться. Хватит бегать по всяким там евроинстанциям. Ничем они нам не помогут" - ты вкладываешь серьёзный смысл в свои слова??? Ты разумеешь, сколько надо денег в эту Армию, учитывая, что Армию Саламатин и Лебедев, Министры обороны Украины, бывшие офицеры ФСБ России, уничтожили. Даже ни одной банки консерв на складах и форменной одежды не было, а та что даже где-то завалялась, горела синим пламенем (ловсан), не говоря уже о бронежилетах и касках. А воюют-то самыми совершенными и дорогими самолётами, танками, БУКами, крейсерами, на это надо млрд долларов. Наш народ не хочет "всё для фронта, всё для победы". У нас по-принципу: "подержи арбуз, а я со стороны посмотрю..." Да и воевать никто не хочет. Сколько мобилизационных волн Порошенко объявлял??? Восемь или девять??? Любыми путями все разбегались в Россию, в Европу, зарабатывали и покупали в это время квартиры даже в Киеве, автомобили. Матиос (гл. военный прокурор) открыл сотни тысяч дел по этому случаю и что? Закрыл или сами закрылись??? А американцы, немцы, французы ... тем более не захотят за тебя воевать, будут высказывать только сожаление и ай-я-яй России. Кто захочет с Россией воевать?????? если мы сами, кроме твоих призывов, не хочем воевать. И ты сам это видишь: "Ничем они нам не помогут". Так серьёзно, что делать????????????????????
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23.07.2021 11:55 Відповісти
Вы бы еще больше вопросительных знаков натыкали... К чему эти экспрессия и надрыв? Во всем Вашем комментарии сквозит сплошная безысходность: никто воевать не будет, все разбегутся, современного вооружения нет, ЕС и США помогать не будут и т.д. и т.п. После таких слов Вам можно: а) заказывать гроб б) билеты за границу. Вы типичный пораженец и хотите, чтобы все такими же были. Вы лично уже все проиграли. О чем с Вами еще можно говорить? Посыпайте голову пеплом и далее..
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23.07.2021 12:01 Відповісти
Украина в ОБСЕ: Признание своей ответственности за сбивание рейса МН17 все еще остается обязанностью России - Цензор.НЕТ 3232
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23.07.2021 10:02 Відповісти
Люди погибли,детки погибли..., семь лет прошло,взрослые дяди расшаркиваються перед друг другом, жмут руку убийцам.кацапия показала , что может сделать это, и остаться безнаказанной, и теперь великие стратеги и дипломаты грозят убийце пальчиком из под стола.7 лет путлер потирает радостно рученки а его стадо радостно вопит от безнаказанности и вседозволенности.
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23.07.2021 10:10 Відповісти
Тю, так ти ж уже в Європі... То ти запроданець? Скрєпи зрадив і в бездуховну гейропейську Шпанію поперся?
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23.07.2021 10:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/169468 Это констатация фактов, а что надо делать????????????
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23.07.2021 12:04 Відповісти
Президент страны не даром зовется гарантом.Это работа не только в пределах страны ,но и на международном фронте.Украине нужен президент для которого дела Украины в приоритете, немедленно убирать кремлевсукую консерву и дилетанта -Зелю от власти,мы проигрываем по всем фронтам, потому что в стране хаос ,беспредел,безвластие,вредительство,продажность.
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23.07.2021 12:12 Відповісти
Наследники: чуди, веди, мокшей показывают, что они зверье неизвестного происхождения
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23.07.2021 10:18 Відповісти
По Геродоту територію перелічених Вами народів заселяли андрофаги.
Украина в ОБСЕ: Признание своей ответственности за сбитый рейс МН17 все еще остается обязанностью России - Цензор.НЕТ 3094
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23.07.2021 10:27 Відповісти
Чекай, ти щось напутав... Диспетчер там не Анна, а Карлос ж! І розповідав він не про ракету, а про Су-25!
Ну Кісєльов ж розповідав і Соловйов, і Скабєєва! От чесне слово, ти ніби вчора народився!
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23.07.2021 10:51 Відповісти
приказ завести Бук , чтобы начать сбивать самолёты в Украине не мог быть не согласован с главой кремля .
и этот факт нужно понимать однозначно
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23.07.2021 10:57 Відповісти
Україна в ОБСЄ: Визнання своєї відповідальності за збитий рейс МН17 все ще залишається обов'язком Росії - Цензор.НЕТ 7560 https://censor.net/ru/user/490412 Задаёшь какие-то плешивые вопросы в стиле таких же плешивых русских обвинений. Вообще, какое дело России, закрыт воздушный простор над Украиной или нет, куда летят, почему летят, на какой высоте летят самолёты по территории Украины??? Наоборот, очень важны вопросы другие, ясные: Чей этот БУК??? На каком основании он оказался на территории Украины, кто именно его послал??? (Ведь самостоятельно он туда не пошёл, и для такого дела приказ должен быть очень "высокий", ведь НАСТАМНЕТ)??? На каком основании он стрелял ракетой по самолёту??? По чьему ПРИКАЗУ Бук (который никому, даже боевикам, не передавался, управление Буком осуществляли российские военнослужащие, Гиркин много раз заявлял в интервью Гордону, что боевики к сбитию МН-17 не имеют никакого основания и это правда), так по чьему ПРИКАЗУ Бук стреляет по самолёту на территории Украины??? Вот ответь на эти простые вопросы, только правдиво, а не в стиле "распятых мальчиков", "ни одного русского солдата в Крыму нет" (Путин и Шойгу), потом - ой, да нет, были, есть, вот тогда всё будет ясно.
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23.07.2021 11:14 Відповісти
та там не тільки БУКи не можна було завести на територію окупованого Донбасу без прямого наказу *****; там і ЗРК, які збивали наші АНи і СУшки - за його прямим наказом, однозначно!
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23.07.2021 11:31 Відповісти
че вы тупите - шахтеры откопали. вам же сто раз говорили.
И танки там же шахтеры откопали.\
И патроны и гранатометы. Все в этих великих шахтах Донбасса. ))))
Как только США прислали контр-батарейные радары, то совершенно случайно шахтеры-ударники откопали контр-радарные устройства.
Там просто залежи по всему Донбассу\
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23.07.2021 12:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/169468 Это констатация фактов, а что надо делать????????????
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23.07.2021 12:06 Відповісти
 
 