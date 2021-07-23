Україна в ОБСЄ: Визнання своєї відповідальності за збитий рейс МН17 все ще залишається обов'язком Росії

Росія повинна визнати свою відповідальність за збитий рейс МН17 в небі над Донецькою областю в липні 2014 року.

З відповідним закликом виступив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 22 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Визнання своєї відповідальності за цей жахливий злочин все ще залишається обов’язком Росії", - заявив Цимбалюк під час розгляду питання 7-х роковин збиття рейсу МН17.

Український посол нагадав, що лайнер рейсу МН17 був збитий над території України підтримуваними Росією незаконними збройними формуваннями.

"І це було зроблено за прямої підтримки Російської Федерації, яка незаконно надіслала свій зенітно-ракетний комплекс "Бук" через неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону", - заявив Цимбалюк.

Він зазначив, що робота Спільної слідчої групи спрямована на встановлення всіх обставин, за яких відбулася ця трагедія. "Усі, хто несе відповідальність за неї, повинні бути встановлені та покарані", - додав він.

Також читайте: США в ОБСЄ: Росія має забезпечити, щоб винні в катастрофі МН17 постали перед правосуддям

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.