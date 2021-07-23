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Масове отруєння в спортивному таборі на Прикарпатті: госпіталізовано 17 осіб, 16 з яких - діти

Масове отруєння в спортивному таборі на Прикарпатті: госпіталізовано 17 осіб, 16 з яких - діти

На Прикарпатті, станом на 6:00 ранку 23 липня, в Яремчанську лікарню госпіталізовано 8 дітей з діагнозом "гострий гастроентероколіт", ще 8 дітей з таким діагнозом госпіталізували в Надвірнянську лікарню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Згідно з повідомленням, станом на 06.00 до Яремчанської ЦМЛ з попереднім діагнозом - "Гострий гастроентероколіт" госпіталізовано 9 осіб, з них 8 дітей, також до Надвірнянської дитячої лікарні, з попереднім діагнозом - "Гострий гастроентероколіт" госпіталізовано ще 8 дітей.

Всього до медичних закладів госпіталізовано 17 осіб з них 16 дітей, які відпочивали в готелі "Таємниці Карпат" в с. Яблуниця Поляницької ТГ Надвірнянського р-ну. Стан осіб середньої степені важкості. Обставини отруєння уточнюються. На об'єкті виникнення спалаху проводяться заходи з епідрозслідування.

Також читайте: Масове отруєння у дитячому таборі на Прикарпатті: семеро відпочивальників госпіталізували, - облуправління Держпродспоживслужби

Як повідомляється на сайті поліції, правоохоронці попередньо встановили, що в зазначений комплекс на відпочинок 17 липня прибули 243 дитини від 6 і до 16 років, а також дорослі - 22 батьків та 11 тренерів. Йдеться про жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької та Київської областей.

Поліцейські почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група. На території табору також проводять перевірку фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Автор: 

діти (5154) ОДА (1631) отруєння (945) Нацполіція (15278) Івано-Франківська область (959)


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Массовое отравление в спортивном лагере на Прикарпатье: госпитализированы 17 человек, 16 из которых - дети - Цензор.НЕТ 1394
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23.07.2021 10:13 Відповісти
Мой ребенок отдыхал на этой базе с 21 по 23 июля, все дети , их около 300 чел, лежат с рвотой и поносом. Администрация и хозяин базы рассказывали, что это оклиматизация, мед. персонал лечил детей на базе при этом не сообщили о том, что на их территории массовое заболевание. Семенюк Виталий ( хозяин) заверял меня о том, что дети будут обеспечены бутылированой водой- этого сделано не было, мой ребенок сутки ничего не ел, я запретила питаться в столовой. В столовой и на самой базе не было проведено никаких дизинф. работ, тренера сами купили хлорку и мыли комнаты детей. Туалет и душ один на 10 детей, естественно ,что через 3 дня все дети заболели. Сейчас наши дети едут в Чернигов, родители наняли автобус , чтобы вернуть детей домой. Думаю, что никто никакой компенсации никому не выплатит, т.к. в нашей стране за деньги можно купить все.
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23.07.2021 10:36 Відповісти
всі, що захворіли, були кацапоязическими та пізнали пекельні борошна від впливу бойових стовбурів з трембіт?
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23.07.2021 11:33 Відповісти
идиот
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23.07.2021 11:50 Відповісти
ребёнок аль мать?
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24.07.2021 10:10 Відповісти
 
 