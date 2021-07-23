Кандидат у канцлери ФРН Лашет схвалює угоду зі США щодо "Північного потоку -2": Німеччина визнає свою відповідальність перед Україною
Кандидат в канцлери Німеччини від блоку Християнсько-демократичний союз (ХДС) / Християнсько-соціальний союз (ХСС) Армін Лашет висловився про угоду між Німеччиною і США. Політик заявив, що схвалює її.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За його словами, угода фіксує три вирішальні елементи.
"По-перше, "Північний потік-2" є економічним проєктом кількох європейських компаній, створеним для підтримки нашого енергопостачання. По-друге, передбачені санкції проти Росії у разі, якщо газопровід використовуватиметься у політичних цілях. По-третє, Німеччина визнає свою відповідальність перед Україною", - заявив Лашет.
Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.
Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.
Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.
Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.
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я был бы рад если бы этого христианчика поймали родственники погибших и усадили на бутылку
Редныки ни теперишня влада одне розчарування одни поразкы для украини
А нашим забить нужно и думать, как трубу использовать, как сланцевый газ добыть и самим торговать. А за эти бабки вооружаться до зубов, пока ***** на гиляку не отправился.
І в мене повстає логічне питання: а що повинні українці? Що повинна саме Україна? Може не українці обирають на високі посади то злодія, то, надивившись телевистав дурного смаку, вирішують: Ось артист КВН! це він! ми на нього й чекали!
ПП-2 буде дяти. Німеччина потратила 3 млрд доларів і побудувала на узберіжжі ******** пункт прийому та росподілу російського газу. Чому Німеччина повинна дбати за Україну більше, чим самі українці? Чому московія повинна качати газ саме через Україну? Росія ніяких обіцянок виконувати не буде. Ніколи не виконувала.
Хочете зберігти Україну для себе і своїх дітей? Обирайте розумних, згуртуйтеся, працюйте, посилюйте оборону.