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Кандидат у канцлери ФРН Лашет схвалює угоду зі США щодо "Північного потоку -2": Німеччина визнає свою відповідальність перед Україною

Кандидат у канцлери ФРН Лашет схвалює угоду зі США щодо

Кандидат в канцлери Німеччини від блоку Християнсько-демократичний союз (ХДС) / Християнсько-соціальний союз (ХСС) Армін Лашет висловився про угоду між Німеччиною і США. Політик заявив, що схвалює її.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, угода фіксує три вирішальні елементи.

"По-перше, "Північний потік-2" є економічним проєктом кількох європейських компаній, створеним для підтримки нашого енергопостачання. По-друге, передбачені санкції проти Росії у разі, якщо газопровід використовуватиметься у політичних цілях. По-третє, Німеччина визнає свою відповідальність перед Україною", - заявив Лашет.

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Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Автор: 

Німеччина (7484) США (23426) Північний потік (2473) Лашет Армін (17)


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Топ коментарі
+29
Очередной кандидат на должность в газпроме.
За доллары Германия всё одбрит и признает...
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23.07.2021 10:13 Відповісти
+27
В принципе так и есть - Германия Украине действительно ничего не должна. Но она должна Евросоюзу, должна соблюдать принципы ООН.
А Зеля - ну что с него взять? Он просто тупая макака, по причуде судьбы попавшая на вершину власти. Чем раньше его посадят в клетку, тем лучше.
Кто действительно всем должен - это безмозглые бараны, избравшие его.
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23.07.2021 10:27 Відповісти
+26
Бла бла бла.
Нам чётко дают понять что спасение утопающих дело самих утопающих.
Пока мы не поймём что Украина нужна только украинцам так и будем сидеть а дерьме.
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23.07.2021 10:14 Відповісти
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Він ржав над німецькими трупами під час повіні. Гидка особа.
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23.07.2021 10:30 Відповісти
а, это этот черт? видел видел - кстати классные названия у партий - такие христианчики как и Путин("она утонула", "набрали шл*х за 10 долларов")
я был бы рад если бы этого христианчика поймали родственники погибших и усадили на бутылку
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23.07.2021 10:51 Відповісти
чудно. Осталось тока соответствующий меморандум подписать в Будапеште на эту тему
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23.07.2021 11:01 Відповісти
Німеччину спасе лише відродження NSDAP, тоді газ буде не потрібен бо топить будуть лашетами , комсамолками та агентами штазі .
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23.07.2021 11:14 Відповісти
Думаю у немцев єто долго ждать не надо. Пусть только на них здорово надавят или ордьІнцьІ или им подобньІе, фрицьІ сразу начнуть искать нового автора "Майн кампф".
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23.07.2021 12:53 Відповісти
Это не те немцы как когда-то. Сейчас их женщин и самих немцев жахают в жопу беженцы-арабы, турки, а европейские потомки гордых готов стоят покорно раком и терпят.
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23.07.2021 13:56 Відповісти
Интересно спросить у кандидата в канцлеры ФРГ Лафет, - чей Крым?
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23.07.2021 11:41 Відповісти
от що російські гроші роблять. На теперішній час газопроводів вистачає. Але Німеччина продовжує сцяти в очі.
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23.07.2021 11:44 Відповісти
оставьте колбасника в покое... он тоже - на будущее пробивает себе местечко в газпроме.....
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23.07.2021 11:47 Відповісти
"Огни Газпрома так заманчиво горят..."
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23.07.2021 17:47 Відповісти
Ответственность Германии - это вовремя выразить озабоченность и обеспокоенность
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23.07.2021 12:45 Відповісти
жадность и продажность чиновников - вот и все западные "ценности".
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23.07.2021 18:57 Відповісти
Газова труба поток 2 будуеться пять рокив що робыла попередня влада и презыдент петрушка щоб до цього всього не дийшло ни попе
Редныки ни теперишня влада одне розчарування одни поразкы для украини
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23.07.2021 13:07 Відповісти
Продались ***** легко и поплатятся, с ним этого делать нельзя. На Берлин попрет, будут знать.
А нашим забить нужно и думать, как трубу использовать, как сланцевый газ добыть и самим торговать. А за эти бабки вооружаться до зубов, пока ***** на гиляку не отправился.
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23.07.2021 13:14 Відповісти
Посмотрим...
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23.07.2021 13:39 Відповісти
механизм ответственности Германии такой же как и в случае Будапештского меморандума?
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23.07.2021 14:45 Відповісти
Два роки Зеленський систематично і натхненно своїми дурацькими діями і відвертим блазнюванням переводив Україну з статусу "субєкт політики" в статус "обєкт політики". Тепер всі рішення щодо України будуть прийматися без України. ***** аплодує Зеленському. "Ми зробили це разом" - і то хто голосував за Зєлєнського та "Слуг" і ті хто його з "кодлом" ще не прибрав...
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23.07.2021 16:36 Відповісти
Читаю коменти: Німеччина повинна... Сполучені Штати повинні... ЄС повинен... НАТО повинно... Німці дбають тільки про себе...
І в мене повстає логічне питання: а що повинні українці? Що повинна саме Україна? Може не українці обирають на високі посади то злодія, то, надивившись телевистав дурного смаку, вирішують: Ось артист КВН! це він! ми на нього й чекали!
ПП-2 буде дяти. Німеччина потратила 3 млрд доларів і побудувала на узберіжжі ******** пункт прийому та росподілу російського газу. Чому Німеччина повинна дбати за Україну більше, чим самі українці? Чому московія повинна качати газ саме через Україну? Росія ніяких обіцянок виконувати не буде. Ніколи не виконувала.
Хочете зберігти Україну для себе і своїх дітей? Обирайте розумних, згуртуйтеся, працюйте, посилюйте оборону.
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23.07.2021 17:09 Відповісти
У нас уже есть гаранты Будапештского меморандума, эти такие же.
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23.07.2021 17:48 Відповісти
Германия - спонсор международного терроризма и войн!!!!! Главные спонсоры оккупанта РФ. Об этом надо говорить везде..... меркель нужно судить за коррупцию, всю ее партию.
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23.07.2021 19:00 Відповісти
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