Кубраков про махінації з оформленням документів для моряків: Держава нарешті повернула контроль над даними і сервісами

Служба безпеки України викрила злочинну схему, пов'язану із сервісами для моряків, в схемі були замішані колишні і діючі посадові особи, а також агенти. Від моряків, залежно від ситуації, вимагали до 8 тис. доларів США за оформлення необхідних документів.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що загальний обсяг корупційної вигоди від маніпуляцій з дозвільними документами моряків оцінюється в 150 млн доларів США щорічно.

За словами Олександра Кубракова, злочинна схема працювала довгий час. В ході розслідування правоохоронці виявили документи та речі, що підтверджують незаконну діяльність ряду осіб. Зокрема, мова про Державну службу морського і річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Для тих моряків, хто відмовлявся платити, створювали штучні перешкоди.

"Зараз важливо, що держава нарешті повернуло контроль над усіма даними і сервісами для моряків. Те, що доступ до Державного реєстру отримали сторонні приватні особи - це кричущий випадок", - підкреслив міністр.

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Олександр Кубраков подякував співробітникам СБУ і запевнив, що МІУ і надалі буде сприяти розслідуванню на всіх його етапах, адже забезпечення прав моряків, припинення корупційних схем в питаннях їх сертифікації є пріоритетом.

"Ми відчуваємо відповідальність перед українськими моряками - тому рухаємося максимально швидкими темпами. Скоро галузь отримає зручні і прозорі державні сервіси", - запевнив міністр.

Він додав, що будь-які реформи в Україні неможливі без системної боротьби з корупцією.

"Паралельно ми працюємо над удосконаленням системи дипломування спільно з Міністерством цифровий трансформації України і USAID / UK aid проєктом TAPAS Project / Прозорість та підзвітність в держуправлінні і послуги, вводимо експеримент з використання міжнародної системи тестування CES 6.0, розробляємо системні рішення з парламентаріями", - заявив Кубраков.