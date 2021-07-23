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Новини
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Кубраков про махінації з оформленням документів для моряків: Держава нарешті повернула контроль над даними і сервісами

Кубраков про махінації з оформленням документів для моряків: Держава нарешті повернула контроль над даними і сервісами

Служба безпеки України викрила злочинну схему, пов'язану із сервісами для моряків, в схемі були замішані колишні і діючі посадові особи, а також агенти. Від моряків, залежно від ситуації, вимагали до 8 тис. доларів США за оформлення необхідних документів.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що загальний обсяг корупційної вигоди від маніпуляцій з дозвільними документами моряків оцінюється в 150 млн доларів США щорічно.

За словами Олександра Кубракова, злочинна схема працювала довгий час. В ході розслідування правоохоронці виявили документи та речі, що підтверджують незаконну діяльність ряду осіб. Зокрема, мова про Державну службу морського і річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Для тих моряків, хто відмовлявся платити, створювали штучні перешкоди.

"Зараз важливо, що держава нарешті повернуло контроль над усіма даними і сервісами для моряків. Те, що доступ до Державного реєстру отримали сторонні приватні особи - це кричущий випадок", - підкреслив міністр.

Дивіться: Виявлена злочинна схема оформлення документів для моряків за участю чиновників профільної Держслужби. Злочинці "заробляли" понад $150 млн на рік, - СБУ. ФОТОрепортаж

Олександр Кубраков подякував співробітникам СБУ і запевнив, що МІУ і надалі буде сприяти розслідуванню на всіх його етапах, адже забезпечення прав моряків, припинення корупційних схем в питаннях їх сертифікації є пріоритетом.

"Ми відчуваємо відповідальність перед українськими моряками - тому рухаємося максимально швидкими темпами. Скоро галузь отримає зручні і прозорі державні сервіси", - запевнив міністр.

Він додав, що будь-які реформи в Україні неможливі без системної боротьби з корупцією.

"Паралельно ми працюємо над удосконаленням системи дипломування спільно з Міністерством цифровий трансформації України і USAID / UK aid проєктом TAPAS Project / Прозорість та підзвітність в держуправлінні і послуги, вводимо експеримент з використання міжнародної системи тестування CES 6.0, розробляємо системні рішення з парламентаріями", - заявив Кубраков.

Автор: 

моряки (927) СБУ (12984) махінації (420) Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (448)


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Топ коментарі
+2
кто это? Саакашвили несколько лет по этому поводу бушевал, это да....
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23.07.2021 11:17 Відповісти
+2
Именно он и мутил всю эту схему... Коля котлета хотел тоже поживиться на этом, но так как он особым умом не блещет, действовал как бык из 90х, на этой почве у них с Куницким и были конфликты, так как последний мутил с Криклием еще с времен ГАИ. Не знаю как Коля с Сашей, но Владик на этой теме заработал хорошо...
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23.07.2021 11:20 Відповісти
+1
Не понял! А Криклий 2 года бился головой об стенку, что все и так хорошо! Т.е. никаких взяток!
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23.07.2021 11:01 Відповісти
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Теперь моряки будут платить другим?
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23.07.2021 10:53 Відповісти
Комиссию за услуги через банк
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23.07.2021 11:23 Відповісти
Не понял! А Криклий 2 года бился головой об стенку, что все и так хорошо! Т.е. никаких взяток!
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23.07.2021 11:01 Відповісти
Именно он и мутил всю эту схему... Коля котлета хотел тоже поживиться на этом, но так как он особым умом не блещет, действовал как бык из 90х, на этой почве у них с Куницким и были конфликты, так как последний мутил с Криклием еще с времен ГАИ. Не знаю как Коля с Сашей, но Владик на этой теме заработал хорошо...
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23.07.2021 11:20 Відповісти
Все эти схемы выявил и рассказал на всю страну Кульчицкий
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23.07.2021 11:04 Відповісти
кто это? Саакашвили несколько лет по этому поводу бушевал, это да....
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23.07.2021 11:17 Відповісти
Назовите фамилию нынешнего распорядителя этого Реестра.
Неужели опять Малюська с заместителями и заместительшами?
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23.07.2021 11:08 Відповісти
лишить гражданства Украины всех кто принял рашистское- вот решение вопроса-
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23.07.2021 11:34 Відповісти
Колю Тищенко лишили одной из кормушек? Эх, Коля, Коля... Лошара ты, Коля.
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23.07.2021 11:42 Відповісти
При Порохе работала себе схемка, а тут такое_))))
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23.07.2021 13:13 Відповісти
 
 