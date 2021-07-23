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МЗС України про рішення ЦВК РФ залучити населення ОРДЛО до виборів у Держдуму: Висловлюємо рішучий протест

МЗС України про рішення ЦВК РФ залучити населення ОРДЛО до виборів у Держдуму: Висловлюємо рішучий протест

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку зі схваленням Центральною виборчою комісією РФ рішення про притягнення населення тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях України до запланованих на вересень поточного року виборів у Державну думу Федеральних зборів РФ шляхом участі в електронному голосуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Такі дії російської сторони, поряд із незаконною організацією виборів в Держдуму на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, є грубим порушенням норм та принципів міжнародного права, Конституції та чинного законодавства України. Організація виборчого процесу на окупованій території України та залучення до нього місцевого населення, якому примусово було нав’язано російське громадянство, ставить під сумнів легітимність результатів виборів", - йдеться в повідомленні.

У МЗС України зазначили, що незважаючи на усі спроби України стабілізувати ситуацію у зоні конфлікту, російська сторона нехтує зусиллями, що докладаються у рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи для пошуку дієвих шляхів врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі міжнародного права та поваги до суверенітету України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі ОРДЛО з російськими паспортами зможуть голосувати на виборах до Держдуми РФ онлайн

"Останні дії РФ є особливо цинічними з огляду на деградацію безпекової ситуації у зоні конфлікту, яка спричинена регулярними порушеннями режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил, а також подальшим погіршенням гуманітарного та соціально-економічного становища на тимчасово окупованих територіях України", - додали в МЗС.

Міністерство закликає міжнародне співтовариство засудити цей крок Росії, не визнавати результати цих виборів на тимчасово окупованій території України, а також посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою припинення нею міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету і територіальної цілісності України.

"Україна вимагає від Російської Федерації скасувати усі неправомірні рішення, що стосуються тимчасово окупованих територій, та припинити вживати кроки, спрямовані на подальшу інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України до політичного та соціально-правового простору РФ", - підсумували в МЗС.

Автор: 

вибори (6721) МЗС (4173) росія (66104) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+5
ЗЕбизяны, выходите из Минских соглашений! ДЛя этого есть все основания! Сколько можно жрать это гавнище и выражать озабоченности?!
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23.07.2021 10:53 Відповісти
+3
В первую очередь надо заявлять о непризнании выборов в госдуру и призывать это делать другие цивилизованные страны. Озабоченность не поможет.
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23.07.2021 11:05 Відповісти
+3
МИД Украины о решении ЦИК РФ привлечь население ОРДЛО к выборам в Госдуму: Выражаем решительный протест

Решительный протест - это закрыть пропускные пункты, отрезать воду, газ и свет и прекратить любые выплаты. Отжали территорию - ну и управляйтесь сами. Всё остальное - баранье блеянье.
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23.07.2021 11:05 Відповісти
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ЗЕбизяны, выходите из Минских соглашений! ДЛя этого есть все основания! Сколько можно жрать это гавнище и выражать озабоченности?!
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23.07.2021 10:53 Відповісти
саме тому що вони в охвісті зібізяни, - їх не можна допускати до виходу з Мінських домовленостей... Їх взагалі з клітки не можна випускати!
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23.07.2021 12:17 Відповісти
протестуй не протестуй,а уже получишь х-й.
так ЗЕлёное говно,про-бало что смогло.
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23.07.2021 10:57 Відповісти
В первую очередь надо заявлять о непризнании выборов в госдуру и призывать это делать другие цивилизованные страны. Озабоченность не поможет.
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23.07.2021 11:05 Відповісти
МИД Украины о решении ЦИК РФ привлечь население ОРДЛО к выборам в Госдуму: Выражаем решительный протест

Решительный протест - это закрыть пропускные пункты, отрезать воду, газ и свет и прекратить любые выплаты. Отжали территорию - ну и управляйтесь сами. Всё остальное - баранье блеянье.
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23.07.2021 11:05 Відповісти
Я бы еще добавил сюда и выход Украины из давно бесполезных и изживших себя "минских соглашений"!
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23.07.2021 11:14 Відповісти
не погоджусь, що мінські домовленості себе вичерпали. З-за нинішньої бубочкіної влади - вони ще потрібні... Бо інших, альтернативних Мінську (і вигідніших для України) - Зе+д'Є не досягнуть. А касапів на чомусь таки та й санкціями потрібно взувати...
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23.07.2021 11:51 Відповісти
МИДы для того и нужны, шо бы подавать протесты и ноты, выражать озабоченности и представлять интересы.
не надо к ним придираться - они на своем месте, надо протест?..... та легко - нате..
мышиная возня - есть то шо есть, а ето война в Украине, оккупированый кацапами Крым и хороший кусок Донбаса захваченый кацапами и де они делают, шо хотят.
кто то и правда думал, шо захватчик на захваченой территории не будет делать то он хочет?
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23.07.2021 11:11 Відповісти
Население одло практически всё украинофобы и враждебно настроены к Украине , как говорится горбатого могила исправит
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23.07.2021 11:36 Відповісти
Ого "рішучий протест". Це вже не жарти
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23.07.2021 11:59 Відповісти
Сюда ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно приплести минские соглашения!
Да вот хватит ли ума....
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23.07.2021 12:23 Відповісти
пущай бусичка видосик запишет.
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23.07.2021 13:01 Відповісти
всё дело в том что признав эти "выборы" запод автоматом признаёт легитимизацию дыры......
а если не признаёт.... тогда ***** нелегетимен и вместе с бацькой организовывают своё заза-
борье....... но за второй вариант можно только помечтать......
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23.07.2021 13:19 Відповісти
 
 