МЗС України про рішення ЦВК РФ залучити населення ОРДЛО до виборів у Держдуму: Висловлюємо рішучий протест

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку зі схваленням Центральною виборчою комісією РФ рішення про притягнення населення тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях України до запланованих на вересень поточного року виборів у Державну думу Федеральних зборів РФ шляхом участі в електронному голосуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Такі дії російської сторони, поряд із незаконною організацією виборів в Держдуму на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, є грубим порушенням норм та принципів міжнародного права, Конституції та чинного законодавства України. Організація виборчого процесу на окупованій території України та залучення до нього місцевого населення, якому примусово було нав’язано російське громадянство, ставить під сумнів легітимність результатів виборів", - йдеться в повідомленні.

У МЗС України зазначили, що незважаючи на усі спроби України стабілізувати ситуацію у зоні конфлікту, російська сторона нехтує зусиллями, що докладаються у рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи для пошуку дієвих шляхів врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі міжнародного права та поваги до суверенітету України.

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"Останні дії РФ є особливо цинічними з огляду на деградацію безпекової ситуації у зоні конфлікту, яка спричинена регулярними порушеннями режиму припинення вогню з боку російських окупаційних сил, а також подальшим погіршенням гуманітарного та соціально-економічного становища на тимчасово окупованих територіях України", - додали в МЗС.

Міністерство закликає міжнародне співтовариство засудити цей крок Росії, не визнавати результати цих виборів на тимчасово окупованій території України, а також посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою припинення нею міжнародно-протиправних діянь проти суверенітету і територіальної цілісності України.

"Україна вимагає від Російської Федерації скасувати усі неправомірні рішення, що стосуються тимчасово окупованих територій, та припинити вживати кроки, спрямовані на подальшу інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України до політичного та соціально-правового простору РФ", - підсумували в МЗС.