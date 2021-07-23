"За рівнем брехні це повний зашквар": авіаексперт Лукашевич викрив фейки роспропаганди про катастрофу MH17

Російський авіаексперт Вадим Лукашевич спростував матеріал видання "Комсомольская правда", в якому йшлося про катастрофу MH-17.

Про це Лукашевич повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Більшого смітника, ніж "Комсомольская правда", в наших ЗМІ відшукати важко. За рівнем брехні це повний зашквар. Розбираю за цитатами:

"... але слідство і суд так досі і не змогли дати повні і кваліфіковані відповіді на поставлені питання про справжніх винуватців цієї трагедії".

- Технічне розслідування DSB ... чітко визначило, що рейс МН17 був збитий зенітним ракетним комплексом "Бук" з території, що контролювалася проросійськими сепаратистами. Міжнародне кримінальне розслідування JIT встановило, що це була самохідна вогнева установка "Бук-М1" №332 зі складу російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, з російським екіпажем. Зараз в окружному суді Гааги судять трьох росіян, причетних до знищення малайзійського "Боїнга" і 298 осіб на його борту", - пише експерт.

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Також Лукашевич спростував інформацію "КП" про те, що Україна нібито надала "фальшиві записи переговорів "терористів: "Представлені Україною прослушки сепаратистів справжні; на останньому засіданні суд задовольнив клопотання захисту про проведення експертизи прослуховувань, які залишаються справжніми, поки не буде доведено протилежне".

Також, видання заявило, що нібито Україна не надала записи переговорів наземних служб і диспетчерів.

"Записи переговорів диспетчерів, які керували повітряним рухом, вперше опубліковані в Попередньому звіті DSB 09.09.2014, в повному вигляді (останні півгодини польоту МН17) - в додатку до Підсумкового звіту DSB 13.10.2015", - додав експерт.

Крім того, Лукашевич спростував те, що диспетчер, яка здійснювала управління повітряним рухом в зоні події, зникла.

"... український військовий льотчик, який за низкою свідчень був у момент катастрофи в безпосередній близькості від цивільного літака, загадково покінчив життя самогубством".

- поруч з рейсом МН17 не було ніякого іншого літака - ні військового, ні громадянського - це підтверджено технічним (DSB) і кримінальним (JIT) розслідуваннями і російськими інструментальними даними об'єктивного контролю, представленими на брифінгу Міністерства оборони Росії 26.09.2016; доля згаданого льотчика ніяк не пов'язана з темою МН17", - відповів Лукашевич.

Також, за словами експерта, Україна передала слідству дані щодо місця розташування своїх ППО і первинні дані військового радара (нічого цього Росія не зробила незважаючи на неодноразові запити слідства).

"Практично відразу ж після падіння літака Україна стала вести активні ракетний і артилерійський обстріл району падіння літака з очевидною метою утруднити збір доказів і доказів",

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- Проросійські бойовики активізували бойові дії з метою виходу до російського кордону і створення коридору для свого постачання, що і викликало загальну ескалацію обстрілів. Згідно з космічними знімками, сліди українських обстрілів безпосередньо району падіння МН17 з'являються тільки через місяць (в кінці серпня)", - пише Лукашевич.

Також експерт заявив, що ракети ЗРК "Бук", починаючи з 1991 р., в Україні не було. Крім того, Лукашевич заявив, що Москва відмовилася співпрацювати зі слідством, відмовившись надати DSB первинні радіолокаційні дані, за запитами JIT видати / допитати підозрюваних (Цемаха, Гіркіна, Дубинського та ін.), і так і не відповіла на найважливіші запити про ракетну установку "Бук" і її екіпаж.

"Мені залишилося тільки назвати прізвище брехуна, який написав ці брехливі помиї - Олександр Болгов. Це вже не "продажний писака", щоб так брехати - потрібно бути кінченим покидьком", - підсумував Лукашевич.