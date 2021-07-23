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Новини Російські терористи збили Боїнг
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"За рівнем брехні це повний зашквар": авіаексперт Лукашевич викрив фейки роспропаганди про катастрофу MH17

Російський авіаексперт Вадим Лукашевич спростував матеріал видання "Комсомольская правда", в якому йшлося про катастрофу MH-17.

Про це Лукашевич повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Більшого смітника, ніж "Комсомольская правда", в наших ЗМІ відшукати важко. За рівнем брехні це повний зашквар. Розбираю за цитатами:

"... але слідство і суд так досі і не змогли дати повні і кваліфіковані відповіді на поставлені питання про справжніх винуватців цієї трагедії".

- Технічне розслідування DSB ... чітко визначило, що рейс МН17 був збитий зенітним ракетним комплексом "Бук" з території, що контролювалася проросійськими сепаратистами. Міжнародне кримінальне розслідування JIT встановило, що це була самохідна вогнева установка "Бук-М1" №332 зі складу російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, з російським екіпажем. Зараз в окружному суді Гааги судять трьох росіян, причетних до знищення малайзійського "Боїнга" і 298 осіб на його борту", - пише експерт.

Також читайте: Одночасно з рейсом МН17 над Донбасом мав пролітати літак Ларнака - Москва, але він облетів Україну, - авіаексперт Лукашевич

Також Лукашевич спростував інформацію "КП" про те, що Україна нібито надала "фальшиві записи переговорів "терористів: "Представлені Україною прослушки сепаратистів справжні; на останньому засіданні суд задовольнив клопотання захисту про проведення експертизи прослуховувань, які залишаються справжніми, поки не буде доведено протилежне".

Також, видання заявило, що нібито Україна не надала записи переговорів наземних служб і диспетчерів.

"Записи переговорів диспетчерів, які керували повітряним рухом, вперше опубліковані в Попередньому звіті DSB 09.09.2014, в повному вигляді (останні півгодини польоту МН17) - в додатку до Підсумкового звіту DSB 13.10.2015", - додав експерт.

Крім того, Лукашевич спростував те, що диспетчер, яка здійснювала управління повітряним рухом в зоні події, зникла.

"... український військовий льотчик, який за низкою свідчень був у момент катастрофи в безпосередній близькості від цивільного літака, загадково покінчив життя самогубством".

- поруч з рейсом МН17 не було ніякого іншого літака - ні військового, ні громадянського - це підтверджено технічним (DSB) і кримінальним (JIT) розслідуваннями і російськими інструментальними даними об'єктивного контролю, представленими на брифінгу Міністерства оборони Росії 26.09.2016; доля згаданого льотчика ніяк не пов'язана з темою МН17", - відповів Лукашевич.

Також, за словами експерта, Україна передала слідству дані щодо місця розташування своїх ППО і первинні дані військового радара (нічого цього Росія не зробила незважаючи на неодноразові запити слідства).

"Практично відразу ж після падіння літака Україна стала вести активні ракетний і артилерійський обстріл району падіння літака з очевидною метою утруднити збір доказів і доказів",

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трагедія МН17 змінила ставлення світу до війни на сході України, - Мамедов

- Проросійські бойовики активізували бойові дії з метою виходу до російського кордону і створення коридору для свого постачання, що і викликало загальну ескалацію обстрілів. Згідно з космічними знімками, сліди українських обстрілів безпосередньо району падіння МН17 з'являються тільки через місяць (в кінці серпня)", - пише Лукашевич.

Також експерт заявив, що ракети ЗРК "Бук", починаючи з 1991 р., в Україні не було. Крім того, Лукашевич заявив, що Москва відмовилася співпрацювати зі слідством, відмовившись надати DSB первинні радіолокаційні дані, за запитами JIT видати / допитати підозрюваних (Цемаха, Гіркіна, Дубинського та ін.), і так і не відповіла на найважливіші запити про ракетну установку "Бук" і її екіпаж.

"Мені залишилося тільки назвати прізвище брехуна, який написав ці брехливі помиї - Олександр Болгов. Це вже не "продажний писака", щоб так брехати - потрібно бути кінченим покидьком", - підсумував Лукашевич.

Автор: 

росія (66104) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Лукашевич Вадим (38)


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Топ коментарі
+47
адекватный россиянин....один из немногих...
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23.07.2021 11:12 Відповісти
+25
"Чтобы так врать - нужно быть конченным подонком".

Вообще-то, это относится ко всей России. Страна-подонок, коротко и ясно.
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23.07.2021 11:40 Відповісти
+24
как в анекдоте:
- вода кипит при 90 градусах!
- вообще-то при 100..
- а вы, товарищ, кто?
- я дачник.
- идите на.уй, товарищ дачник, лекция для колхозников!
комсомольская правда не для экспертов, а для глубинного народа, электората великого пу.
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23.07.2021 11:30 Відповісти
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адекватный россиянин....один из немногих...
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23.07.2021 11:12 Відповісти
З самого початку.
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23.07.2021 11:15 Відповісти
Да с первого дня обвинил россию.Даже подозрение вызвал такой дерзостью против **********.На днях шилокрут Илларионов пытался технично вплести Лукашевича в один ряд с пропагандоном С.Марковым и прочей нечистью.
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23.07.2021 11:31 Відповісти
Ілларіонов - це той випадок, коли красномовно підтверджується факт "бувших не буває".
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23.07.2021 11:47 Відповісти
Совсем не смешно будет если этот мутант Болгов подаст на Лукашевича в какой-нибудь Хамовнический путлеровский "суд" и выиграет известным способом. Представляете, что будет твориться в пропагандонском "информационном" пространстве! Особенно европейском, где единцы предствляют себе, что такое суды в Росиси. Да и в Украине тоже.
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23.07.2021 16:25 Відповісти
Послушайте его экспертное мнение про катастрофу польского самолета....
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23.07.2021 20:35 Відповісти
фуйло темными ночами -
зачитывалось геббельса речами
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23.07.2021 11:14 Відповісти
Какая неожиданность! Кацапы опять спиз... обманывают. Никогда такого не было и вот опять!
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23.07.2021 11:18 Відповісти
Просто нагадаю...
"По уровню вранья это полный зашквар": Авиаэксперт Лукашевич разоблачил фейки роспропаганды о катастрофе MH17 - Цензор.НЕТ 1834
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23.07.2021 11:25 Відповісти
Не полный список версий )
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23.07.2021 11:34 Відповісти
А, ну да, там ще було, що в Боінгу вже трупи летіли...
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23.07.2021 11:42 Відповісти
а пипелац анунаков?
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23.07.2021 16:02 Відповісти
как в анекдоте:
- вода кипит при 90 градусах!
- вообще-то при 100..
- а вы, товарищ, кто?
- я дачник.
- идите на.уй, товарищ дачник, лекция для колхозников!
комсомольская правда не для экспертов, а для глубинного народа, электората великого пу.
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23.07.2021 11:30 Відповісти
Мені здається, що є такий "журналіст з України" -скачко. Більшого шкідника України не існує. У скабеєвої головний "експерт"..
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23.07.2021 12:01 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Температура кипения воды будет изменяться на Земле в зависимости от высоты: от 100 °C на уровне моря до 69 °C на вершине Эвереста.
"За рівнем брехні це повний зашквар": авіаексперт Лукашевич викрив фейки роспропаганди про катастрофу MH17 - Цензор.НЕТ 295Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0 уравнению Клапейрона - Клаузиуса с ростом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 давления температура кипения увеличивается, а с уменьшением давления температура кипения соответственно уменьшается:
"За рівнем брехні це повний зашквар": авіаексперт Лукашевич викрив фейки роспропаганди про катастрофу MH17 - Цензор.НЕТ 3894
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23.07.2021 12:08 Відповісти
- а вы, товарищ, кто?
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23.07.2021 13:49 Відповісти
из другого анекдота: "господа, у нас новый председатель!"
я учился в советской школе, и причину, почему в горах нельзя сварить яйцо, мы находили на уроках физики.
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23.07.2021 13:59 Відповісти
Чему Лукашевич удивляется? Он в этой среде живёт. Просто ему удалось сохранить разум и не потерять человеческий облик,как основная масса кацапни.
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23.07.2021 11:32 Відповісти
Кодлан Коломойского и в деле МН17 нагадил. Вся украинская следственная группа заменена. После выдачи Цемаха агентура деморализована, - Луценко о деле МН17 / Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный, 06.09.19 / По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным .-Военное обозрение 7 июля 2019
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23.07.2021 11:36 Відповісти
"Чтобы так врать - нужно быть конченным подонком".

Вообще-то, это относится ко всей России. Страна-подонок, коротко и ясно.
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23.07.2021 11:40 Відповісти
Нужно это определение сделать классическим и ввести в международное право.
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23.07.2021 16:36 Відповісти
Почему этот Лукашевич не президент Беларуси? И по фамилии и по качествам как человек он гораздо лучше им подходит, чем Лукашенко!
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23.07.2021 11:46 Відповісти
чому "бьіть"? вони були, є та будуть кончєньімі падонкамі. бо це лаптєногі бідаразьі
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23.07.2021 12:11 Відповісти
Фундаментальный труд Лукашевича в 2-х томах к сожалению нигде не купить. Да и цена его неподъемная
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23.07.2021 12:29 Відповісти
Конченых подонков на россии хватает, впрочем, как и в Украине. Относительно радует лишь то, что там их гораздо больше!
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23.07.2021 12:37 Відповісти
Да пусть КП пудрит мозги ордьІнцам, а весь мир знает, что случилось на самом деле. Приднт время запоребрик ответит по всей строгости закона. Рано или поздно рассплата наступает.
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23.07.2021 12:57 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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23.07.2021 13:14 Відповісти
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23.07.2021 13:36 Відповісти
Приказка народна- Бреше кацап,немов старий цап. А Лукашевичу респект та уважуха.
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23.07.2021 14:54 Відповісти
Брехня стала нормою суспільства паРаші.
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23.07.2021 15:30 Відповісти
ообще-то, это относится ко всей России. Страна-подонок, коротко и ясно.

Золоті ваші слова.
Я вже давно кажу ,що міжнародному суду підлягає як сама країна- агресор так і її населення, яке сприяло перетворенню невдалої країни-бензогазо заправки у країну-міжнародного злодія. і нічого не зробило для усунення вбивці від державного керма. якПерший крок бачу усунення мордору з країн- членів ООН.Як це зробили із совком у 1940 р. після агресії проти Фінляндії.
і взагалі - русофобія має стати нормою життя для всіх, хто себе поважає. Якось так.
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23.07.2021 18:58 Відповісти
 
 