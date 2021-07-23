Кримінальний авторитет зі списку РНБО, він же "смотрящий" за одним із міст Полтавщини, депортований з України. ФОТО

Кримінальний авторитет зі списку санкцій РНБО примусово повернутий до країни походження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Повідомляється, що 45-річний раніше неодноразово судимий чоловік був так званим "смотрящим" по одному з міст Полтавської області.



Фото: сайт поліції

У поліції нагадали, що наприкінці травня цього року було введено в дію рішення РНБО про застосування спеціальних персональних санкцій до суб’єктів підвищеного злочинного впливу. До санкційного списку потрапив і неодноразово засуджений громадянин РФ, якого за "заслуги" у кримінальному середовищі було призначено "смотрящим" за одним з міст Полтавщини.

На виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення 45-річним "кримінальним авторитетом" злочинного впливу, учора, 22 липня, співробітники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Нацполіції спільно з міграційною службою примусово повернули чоловіка до країни його походження.

Крім того, йому заборонено в’їжджати на територію України.

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