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Новини
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Кримінальний авторитет зі списку РНБО, він же "смотрящий" за одним із міст Полтавщини, депортований з України. ФОТО

Кримінальний авторитет зі списку санкцій РНБО примусово повернутий до країни походження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Повідомляється, що 45-річний раніше неодноразово судимий чоловік був так званим "смотрящим" по одному з міст Полтавської області.

Кримінальний авторитет зі списку РНБО, він же смотрящий за одним із міст Полтавщини, депортований з України 01
Фото: сайт поліції

У поліції нагадали, що наприкінці травня цього року було введено в дію рішення РНБО про застосування спеціальних персональних санкцій до суб’єктів підвищеного злочинного впливу. До санкційного списку потрапив і неодноразово засуджений громадянин РФ, якого за "заслуги" у кримінальному середовищі було призначено "смотрящим" за одним з міст Полтавщини.

На виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення 45-річним "кримінальним авторитетом" злочинного впливу, учора, 22 липня, співробітники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Нацполіції спільно з міграційною службою примусово повернули чоловіка до країни його походження.

Крім того, йому заборонено в’їжджати на територію України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції РНБО проти ватажків криміналітету неухильно виконуватимуться, - Монастирський

Автор: 

криміналітет (306) Нацполіція (15278) санкції (12122) РНБО (2294)


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Топ коментарі
+4
да...он скорее похож на подсматривающего
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23.07.2021 11:39 Відповісти
+4
вышлите, наконец, в Московию смотрящего за зеленым клоуном - дЕрьмака ...
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23.07.2021 11:44 Відповісти
+2
Это он сам им сказал шо он смотрящий? 😂😂😂🤣🤣🤣👍👍👍.

Смотрящий в кепчике и спортивном абибасе? Сирйозна. Смотрящий это дядя в деловом костюме и дорогих туфлях зазвычай. А это гопник с района шо мобилы крадет какойта.
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23.07.2021 11:26 Відповісти
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Депортировали в Монте-Карло за казенный счет )
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23.07.2021 11:25 Відповісти
Это он сам им сказал шо он смотрящий? 😂😂😂🤣🤣🤣👍👍👍.

Смотрящий в кепчике и спортивном абибасе? Сирйозна. Смотрящий это дядя в деловом костюме и дорогих туфлях зазвычай. А это гопник с района шо мобилы крадет какойта.
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23.07.2021 11:26 Відповісти
да...он скорее похож на подсматривающего
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23.07.2021 11:39 Відповісти
причём здесь как одет на момент задержания , он же не на сходке или банкете в ресторане с братвой,скажу больше есть маньяки ,воры и аферисты которые часто маскируются под ботаника в муляжных роговых очках так лучше воруется и легче разводить , бабушки не шугаются и т д
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23.07.2021 11:50 Відповісти
Ну я малость перегнул. Я не внимательно прочитал и подумал шо там "смотрящий Полтавы". Ну смотрящий за Полтавой должен быть солидный дядька. Ну а в условном мухосранске, где население до 10000 человек и такой смотрящий будет в итоге: в шлепках и адидасе
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23.07.2021 11:53 Відповісти
смотрящего ставят не по одёжке , а по понятиям... и никакой дрескод там не приветствуется..
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23.07.2021 13:35 Відповісти
а как же малиновый пенжак в 90е, разве это не дрескод был? И ходить, как по мне, смотрящему в спортивках не солидно. Лично мое мнение
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23.07.2021 13:37 Відповісти
в 90-х в малиновых ходили в основном нуворуши -у блатных это не очень приветствовалось...
З.Ы. А насчёт костюма - его в СИЗО принимают , а тапочки и костюм это самая удобная одежда...
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23.07.2021 13:49 Відповісти
а полтава это типане мухосранск ?
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23.07.2021 13:36 Відповісти
а, в полтаве есть тюрьма .........
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23.07.2021 13:37 Відповісти
в США ублюдка приставлявшего пистолет к животу беременной в золотом гробу хоронили,
стоя на коленях, а парня, который подонка остановил в тюрьму ...
а смотрящий даст сто баксов украинскому судье и будет дальше полтаву напрдд
лять
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23.07.2021 13:40 Відповісти
Стопудово представитель национальных меньшинств лаптестана.
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23.07.2021 11:26 Відповісти
Стопудово не катит, а может он биджо или ара или даже азер
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23.07.2021 11:52 Відповісти
А кто ему запретит оставаться смотрящим через интернет и телефон.
Его подельники все остались здесь.
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23.07.2021 11:28 Відповісти
К похищению Чауса причастны госучреждения Украины. - генпрокурор Молдовы.

К похищению бывшего судьиhttps://nv.ua/world/geopolitics/sandu-prokommentirovala-delo-sudi-chausa-poslednie-novosti-50172329.html Николая Чауса причастны государственные учреждения, заявил генпрокурор страны Александр Стояногло. Об этом сообщает издание https://unimedia.info/ro/news/e8c6b9f45f1e695f/video-procurorul-general-despre-cazul-ceaus-au-fost-implicate-institutiile-statului-ancheta-in-moldova-este-finalizata-asteptam-raspunsuri-din-ucraina.html?utm_source=Site%20Widgets&utm_medium=Last%20News%20Widget&utm_campaign=Last%20News%20Widget Unimedia .

Молдавские правоохранители закончили расследовать похищение экс-судьи в Молдове. По словам Стояногло, в похищении были задействованы «госучреждения», идентифицированы люди, работавшие в «спецструктурах» Украины. Украинской стороне отправили несколько запросов и сейчас ждут ответов.

https://nv.ua/world/countries/nikolay-chaus-prokuratura-moldovy-zakonchila-rassledovat-pohishchenie-poslednie-novosti-50173103.html
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23.07.2021 11:41 Відповісти
чем меньше таких людей рядом, тем спокойнее жизнь
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23.07.2021 11:42 Відповісти
вышлите, наконец, в Московию смотрящего за зеленым клоуном - дЕрьмака ...
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23.07.2021 11:44 Відповісти
в спортивном костюме Адидос и в туфлях ..
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23.07.2021 11:50 Відповісти
А чего тянули семь лет ?
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23.07.2021 12:00 Відповісти
Надолго ли?
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23.07.2021 12:14 Відповісти
А фамилия "героя"? В чем тайна?
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23.07.2021 12:33 Відповісти
А при попытке к бегству? Слабо?
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23.07.2021 13:03 Відповісти
а страна происхождения на "Г" называется?
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23.07.2021 14:23 Відповісти
Україні потрібен візовий режим.
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28.12.2021 13:32 Відповісти
 
 