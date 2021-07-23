Кримінальний авторитет зі списку РНБО, він же "смотрящий" за одним із міст Полтавщини, депортований з України. ФОТО
Кримінальний авторитет зі списку санкцій РНБО примусово повернутий до країни походження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Повідомляється, що 45-річний раніше неодноразово судимий чоловік був так званим "смотрящим" по одному з міст Полтавської області.
У поліції нагадали, що наприкінці травня цього року було введено в дію рішення РНБО про застосування спеціальних персональних санкцій до суб’єктів підвищеного злочинного впливу. До санкційного списку потрапив і неодноразово засуджений громадянин РФ, якого за "заслуги" у кримінальному середовищі було призначено "смотрящим" за одним з міст Полтавщини.
На виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення 45-річним "кримінальним авторитетом" злочинного впливу, учора, 22 липня, співробітники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Нацполіції спільно з міграційною службою примусово повернули чоловіка до країни його походження.
Крім того, йому заборонено в’їжджати на територію України.
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Смотрящий в кепчике и спортивном абибасе? Сирйозна. Смотрящий это дядя в деловом костюме и дорогих туфлях зазвычай. А это гопник с района шо мобилы крадет какойта.
З.Ы. А насчёт костюма - его в СИЗО принимают , а тапочки и костюм это самая удобная одежда...
стоя на коленях, а парня, который подонка остановил в тюрьму ...
а смотрящий даст сто баксов украинскому судье и будет дальше полтаву напрдд
лять
Его подельники все остались здесь.
К похищению бывшего судьиhttps://nv.ua/world/geopolitics/sandu-prokommentirovala-delo-sudi-chausa-poslednie-novosti-50172329.html Николая Чауса причастны государственные учреждения, заявил генпрокурор страны Александр Стояногло. Об этом сообщает издание https://unimedia.info/ro/news/e8c6b9f45f1e695f/video-procurorul-general-despre-cazul-ceaus-au-fost-implicate-institutiile-statului-ancheta-in-moldova-este-finalizata-asteptam-raspunsuri-din-ucraina.html?utm_source=Site%20Widgets&utm_medium=Last%20News%20Widget&utm_campaign=Last%20News%20Widget Unimedia .
Молдавские правоохранители закончили расследовать похищение экс-судьи в Молдове. По словам Стояногло, в похищении были задействованы «госучреждения», идентифицированы люди, работавшие в «спецструктурах» Украины. Украинской стороне отправили несколько запросов и сейчас ждут ответов.
https://nv.ua/world/countries/nikolay-chaus-prokuratura-moldovy-zakonchila-rassledovat-pohishchenie-poslednie-novosti-50173103.html