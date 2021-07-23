УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10945 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 422 50

До "червоної" зони карантину точно повернемося, це лише питання часу, - головний санлікар Кузін. ВIДЕО

У МОЗ заявили, що карантин восени неминучий. Людям варто активно вакцинуватися від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, коронавірус не зникає, тому восени карантин неминучий.

"Україна реєструє на своїй території штам "Дельта". Вже майже сто країн звітують, що "Дельта" викликає великі та швидкі спалахи на території держав", - сказав головний санлікар.

"До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Нацслужбі здоров'я розповіли, коли вакциновані зможуть завантажувати COVID-сертифікати в "Дії": "Період бетатестування вже завершується"

За словами Кузіна, зняті маски зараз можуть зіграти злий жарт, а потужність третьої хвилі в Україні буде залежати тільки від кількості людей, яку встигнуть вакцинувати.

"Я б радив, фокусувати зараз всі зусилля на те, щоб вакцинуватися. Восени мати свій імунітет", - додав головний санлікар.

Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
https://ibigdan.livejournal.com/27004170.html Бо кожний з них - народ, всі - богоносці ©

До "червоної" зони карантину точно повернемося, це лише питання часу, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 6422

До "червоної" зони карантину точно повернемося, це лише питання часу, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 1948
показати весь коментар
23.07.2021 12:06 Відповісти
+7
Великобритания, вакцинировано больше 85% взрослого населения. Казалась бы - есть коллективный иммунитет. Снимают карантин и тут же вспышка по 45.000 заражённых в день. Вопрос - что не так? И где коллективный иммунитет?
показати весь коментар
23.07.2021 12:02 Відповісти
+5
Просто охрененный эксперт!
"Мы все умрем, это лишь вопрос времени..."
показати весь коментар
23.07.2021 11:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Великобритания, вакцинировано больше 85% взрослого населения. Казалась бы - есть коллективный иммунитет. Снимают карантин и тут же вспышка по 45.000 заражённых в день. Вопрос - что не так? И где коллективный иммунитет?
показати весь коментар
23.07.2021 12:02 Відповісти
Для коллективного иммунитета от дельты надо вакцинировать 95% всего населения, а не только взрослого. Но тдаже с тем ровнем, что сейчас смертность в Британии от ковида удивительно низкая.
показати весь коментар
23.07.2021 12:15 Відповісти
Мені здається, що ця "дельта" не просто так з'явилася, і вже скоро буде спеціальна вакцинка саме від Дельти... А ще через півроку буде новий штамм - ще заразніший, якийсь умовний "Альфа" чи "Бета", і вуаля - знову нова вакцинка... І так поки хтось не нажереться
показати весь коментар
23.07.2021 13:26 Відповісти
Коли здається - хреститися треба. Поки що вважається, що захист від двох щеплень пфайзера вистачає на півроку. Тобі яка різниця старою версією Пфайзера колотися через півроку чи модифікованою? Он, на сезонний грип кожного року нову вакцину роблять і ні у кого від неї роги не виросли, хоча це улюблені страшилки антиваксерів з часів Едварда Дженнера.
показати весь коментар
23.07.2021 13:43 Відповісти
і яка ж кількість вакцинується від того "сезонного грипу"?? 2-3 %. А пфайзерами та модернами хочуть/примушують/заохочують "годувати" людство довгі роки, і навіть десятиріччя.. Проста математика, і нічого особистого...
показати весь коментар
23.07.2021 13:59 Відповісти
Так у грипу летальність 0,1-0,2% і хворіють в листопаді-березні, а у ковіда летальність 2,15% і зараз, посеред літа, в купі країн іде помітне зростання захворюваності.
Проста статистика і нічого особистого...
показати весь коментар
23.07.2021 14:04 Відповісти
і яка ж летальність в ковіду влітку? Оно у "сводках з ковідного фронту" пишуть то 20, то 15, то 25 людей померло, в 40 мільонній країні (я зараз про Україну), і захворівших 700 людей, це десь приблизно одна людина на 57 тисяч голів)). Де тут 2.15 % летальності?
показати весь коментар
23.07.2021 14:10 Відповісти
Вчіть матчастину
Летальність - статистичний показник, рівний відношенню числа померлих від якоїсь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0 хвороби , поранення тощо до числа перехворілих (уражених) цією хворобою, за певний часовий проміжок. Умовно виражається у відсотках і являє собою міру https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA ризику .
показати весь коментар
23.07.2021 14:20 Відповісти
По Україні летальність ковіду
52811*100/2247419=2.35%,
по світу 2,15%
показати весь коментар
23.07.2021 14:25 Відповісти
цілком можливо воно і так. Та тільки все одно я вважаю це явище цинічним бізнесом..
показати весь коментар
27.07.2021 11:43 Відповісти
Візьміть кредит, побудуйте на нього фармпідприємство і роздавайте його продукцію задарма. Це і буде у Вашому розумінні нецинічним бізнесом.
показати весь коментар
27.07.2021 11:55 Відповісти
вважаєте фармгіганти мені дадуть щось виробляти у великому обсязі? Заздрю вашій наївності))))
показати весь коментар
04.08.2021 16:31 Відповісти
Ну і наївність...
показати весь коментар
23.07.2021 15:17 Відповісти
Давненько це ж питання цікавить. Стільки перехворіло вже, стільки вакцинувалося по світу - а ковід все одно нападає... Якась тут конспірологія є...
показати весь коментар
23.07.2021 13:23 Відповісти
В світі 47 доз вакцин на 100 людей, це приблизно 20-23% повністю вакцинованих.
показати весь коментар
23.07.2021 14:29 Відповісти
Пан є медик?
показати весь коментар
23.07.2021 12:40 Відповісти
пан є логік!
показати весь коментар
23.07.2021 14:02 Відповісти
Если настраивать себя на неудачу то так оно и будет. Нужно больше оптимизна. Но чорт побери, откуда взяться оптимизму, когда у нас презедент зеленский
показати весь коментар
23.07.2021 11:34 Відповісти
Просто охрененный эксперт!
"Мы все умрем, это лишь вопрос времени..."
показати весь коментар
23.07.2021 11:36 Відповісти
Ясно, ще не нажерлись...
показати весь коментар
23.07.2021 11:41 Відповісти
свинья грязь всегда ищет.
показати весь коментар
23.07.2021 11:42 Відповісти
и пусть потом кто-то скажет, что ЗЕленое шапито не ставит себе амбиционных задач К "красной" зоне карантина точно вернемся, это лишь вопрос времени, - главный санврач Кузин ...
показати весь коментар
23.07.2021 11:42 Відповісти
...к начале выборов, точно все будет красное........
показати весь коментар
23.07.2021 12:41 Відповісти
Від сьогодні у столиці вакцинуватися від коронавірусу можуть всі охочі.
Про це на початку засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Підкреслю, що Київ - перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані - понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vid_sogodni_u_stolitsi_vaktsinuvatisya_vid_koronavirusu_mozhut_usi_okhochi/ наголосив Віталій Кличко.
У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я офіційно оголосило про п'ятий етап вакцинації.
«Тепер https://kyivcity.gov.ua/news/iz_22_lipnya_vsi_okhochi_zmozhut_schepitisya_vid_COVID-19_vaktsinami_CoronaVacSinovac_Biotech_ta_Spikevax_Moderna__valentina_ginzburg/ щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс helsi.me. Вакцини є на вибір - CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», - сказав Віталій Кличко.
За словами мера Києва, від сьогодні, із 22 липня, https://cutt.ly/Im20TXc вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ . А від завтра, з 23 липня, - https://cutt.ly/Hm20SPk в усіх пунктах щеплень , які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
18 липня в Україну https://vechirniy.kyiv.ua/news/54700/ надійшли понад 2 мільйони доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna . Партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX. Вакцина постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз.
Нагадаємо: влада столиці гhttps://vechirniy.kyiv.ua/news/54670/ отується до третьої хвилі пандемії COVID-19, а киянам нагадують про необхідність вакцинуватися .Через сезон відпусток, збільшення подорожей та контактів між людьми, у влади міста є обґрунтовані побоювання щодо третьої хвилі коронавірусу.
Також влада міста перевіряє лікарні на їх готовність до третьої хвилі коронавірусу. Наразі https://vechirniy.kyiv.ua/news/54789/ близько 5,5 тисячі ліжок медичні заклади столиці готові розгорнути для приймання хворих.
показати весь коментар
23.07.2021 11:46 Відповісти
К "красной" зоне карантина точно вернемся, это лишь вопрос времени, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 8466
показати весь коментар
23.07.2021 11:48 Відповісти
И тебя, дохтур, в СБУ ждут, после того как этот грёбаный режим рухнет.
показати весь коментар
23.07.2021 11:58 Відповісти
Эта тупая клоунада уже надоела, этот маскарад-цирк.
Так закрой границы УЖЕ СЕГОДНЯ, чтобы ДЕЛЬТА штамм не проник в страну, изолируй заболевших.
показати весь коментар
23.07.2021 11:58 Відповісти
Так їм же це "проникнення" дельти дуже вигідне і потрібне... Відкати від закупівлі вакцин ще ніхто не відміняв
показати весь коментар
23.07.2021 13:28 Відповісти
та нема хворобы - go by your live!
показати весь коментар
23.07.2021 12:01 Відповісти
Нема. кацапы по 800 жмуров в день копытятся просто так - от любви к процессу.
показати весь коментар
23.07.2021 13:19 Відповісти
и ето тока верхушка айсберга!
показати весь коментар
23.07.2021 13:20 Відповісти
Так все с интересом ждут осени и делают ставки на результативность лаптестана. Осилят 8000 в день, или нет.
показати весь коментар
23.07.2021 13:38 Відповісти
Кацапам треба кудись подіти свій Спутнік, який у світі виявився нікому не потрібний. Місцеві теж не дуже бажають ним ширятись. Тому можуть і 8000 намалювати, щоб примусити...
показати весь коментар
24.07.2021 00:24 Відповісти
Пока не малюют, а натурально жмурятся...
показати весь коментар
24.07.2021 08:39 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27004170.html Бо кожний з них - народ, всі - богоносці ©

До "червоної" зони карантину точно повернемося, це лише питання часу, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 6422

До "червоної" зони карантину точно повернемося, це лише питання часу, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 1948
показати весь коментар
23.07.2021 12:06 Відповісти
Считаю что после этого зебила должен выступить министр инфраструктуры и сказать примерно такое - У нас обязательно будут крупные авиа, авто и железнодорожные катастрофы, это лишь вопрос времени.

показати весь коментар
23.07.2021 12:17 Відповісти
...ну и дома поизносились, и балконы, и мосты...
показати весь коментар
23.07.2021 12:43 Відповісти
Точно будет осенью он уверен,один предсказатель экс Ляшко даже уверенно анонсировал в мае на июнь индийский штамм,июнь прошел штамм как назло не приходил,уже июль заканчивается Украина даже для Европы открылась в зелёной зоне а его все нет в количевстве пандемии,кому то хочется сделать закрытыми нас осенью,постоянно гавкают готовят почву,зебилы от гнева и возможных протестов под вид видом карантина и закрытия метро вас не спасет
показати весь коментар
23.07.2021 12:20 Відповісти
https://www.bagnet.org/news/world/1315564/zabolevaemost-covid-19-v-ssha-uvelichilas-v-tri-raza В США заболеваемость коронавирусом утроилась всего за две недели. Причиной такой ситуации называют отказ американцев от вакцинации и распространение штамма "Дельта", сообщает BAGNET со ссылкой на издание агентство Associated Press.
https://www.bagnet.org/news/world/1315564/zabolevaemost-covid-19-v-ssha-uvelichilas-v-tri-raza По данным Университета Джона Хопкинса, в США во вторник, 20 июля, было зарегистрировано более 37000 новых случаев коронавируса. А по состоянию на 6 июля этого года коронавирусом заболели 13 700 американцев. Таким образом, заболеваемость COVID-19 практически утроилась. Чиновники здравоохранения называют основной причиной такой ситуации распространение "Дельта"-варианта коронавируса и снижение показателей вакцинации. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, всего 56,2% американцев получили хотя бы одну дозу вакцины.
показати весь коментар
23.07.2021 12:27 Відповісти
Ключове тут: "відмова американців від вакцинації". А вакцини наштампували вже достатньо, куди тепер її подіти? Та й надалі не завадить на ній ще трошки підзаробити. От і доводиться статистику підправляти, щоб змусити непокірних...
показати весь коментар
24.07.2021 00:31 Відповісти
щоб змусити непокірних перестати робити з своїх тіл плацдарми для коронавірусу, треба водити їх на екскурсії в ковідні відділення та морги.

А статистику підкручують хіба що в Росії, П. Кореї, Туркменістані тощо.
показати весь коментар
24.07.2021 10:31 Відповісти
Вот бы расстрелять Кузина на всякий случай.
показати весь коментар
23.07.2021 12:47 Відповісти
ще один двбйб, ляшко2.
показати весь коментар
23.07.2021 13:09 Відповісти
А что сделали? Реактивы для идентификации (метод ПЦР) новых штамов закупили в достаточном колличестве? Создали барьеры для отдохнувших на границе, кроме российской? Подготовили дополнительно новые кадры медперсонала для работы с больными? Может льготы врачам за вредность, снижение пенсионного стажа при лечении инфицированных, кроме денежной надбавки( которая зависит от руководства и на которой частично надули) ввели(1-2 года при контакте с коронавирусными больными откладывают на медицинском персонале необратимые изменения со здоровьем)? На данный момент колличество врачей за 2-4 месяца сократилось(отток продолжается), на сентябрь не смогут набрать того колличества даже по сравнению с мартом?
показати весь коментар
23.07.2021 13:14 Відповісти
Вакцина "Moderna" декларують наявність імунітету "3 месяца и более".. Але ж, три місяці і один день це також "3 месяца и более ". То який сенс вакцинуватись за три місяці до початку епідсезону, бо корона, так як і всі вірсуні хвороби активізується переважно під час холодної та вологої погоди!! ... Кольни вакцину сьогодні, та вступай в епідсезон вже БЕЗ набутого вакцинуванням імунітету, і вколись знову... Нісенітниця.
показати весь коментар
23.07.2021 14:04 Відповісти
https://thepharma.media/news/world/24816-moderna-ozvuchila-dlitelnost-immuniteta-posle-svoej-vakciny-ot-covid-19 Иммунитет против коронавируса после получения вакцины Moderna будет длится не менее года, заявили в компании. В Moderna прогнозируют формирование длительного иммунитета после использования вакцины от коронавирусной инфекции. Такую информацию сообщил Тал Закс, медицинский директор американской компании Moderna, передает CNN.
показати весь коментар
23.07.2021 14:33 Відповісти
Дякую. Дивно, я знайшов зовсім іншу інформацію. А саме про 3 місяці і болєє.
Предотвращает ли вакцина заражение и передачу вируса?
В настоящее время неизвестно, обеспечит ли вакцина профилактику заражения и дальнейшую передачу вируса привитыми лицами. Иммунитет к инфекции сохраняется в течение нескольких месяцев, однако полный срок его действия еще не установлен. Это важные вопросы, которые в настоящее время изучаются.

ось тут https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/the-moderna-covid-19-mrna-1273-vaccine-what-you-need-to-know
показати весь коментар
23.07.2021 15:46 Відповісти
Ваше посилання має дату 26 січня 2021 г. З тих пір був певний час для спостережень.
показати весь коментар
23.07.2021 16:32 Відповісти
 
 