До "червоної" зони карантину точно повернемося, це лише питання часу, - головний санлікар Кузін. ВIДЕО

У МОЗ заявили, що карантин восени неминучий. Людям варто активно вакцинуватися від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, коронавірус не зникає, тому восени карантин неминучий.

"Україна реєструє на своїй території штам "Дельта". Вже майже сто країн звітують, що "Дельта" викликає великі та швидкі спалахи на території держав", - сказав головний санлікар.

"До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу", - зазначив він.

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За словами Кузіна, зняті маски зараз можуть зіграти злий жарт, а потужність третьої хвилі в Україні буде залежати тільки від кількості людей, яку встигнуть вакцинувати.

"Я б радив, фокусувати зараз всі зусилля на те, щоб вакцинуватися. Восени мати свій імунітет", - додав головний санлікар.