За добу в Києві виявлено 226 хворих на коронавірус. Летальних випадків немає, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 226 хворих на коронавірус. Летальних випадків немає.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"226 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Нових летальних випадків від вірусу не зареєстровано. Усього за час пандемії померли 5224 людини. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 217 663", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 129 жінок віком від 18 до 84 років, 80 чоловіків віком від 20 до 84 років. А також 6 дівчаток від 3 до 16 років та 11 хлопчиків від 6 місяців до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 93 хворих на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До "червоної" зони карантину точно повернемося, це лише питання часу, - головний санлікар Кузін

Одужали минулої доби 180 людей. Загалом коронавірус подолали 208 330 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 53, у Солом’янському – 47 та в Дарницькому районі – 33 випадки", – зазначив Віталій Кличко.