За добу в Києві виявлено 226 хворих на коронавірус. Летальних випадків немає, - Кличко
У Києві за минулу добу виявлено 226 хворих на коронавірус. Летальних випадків немає.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"226 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Нових летальних випадків від вірусу не зареєстровано. Усього за час пандемії померли 5224 людини. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 217 663", – повідомив Віталій Кличко.
Захворіли: 129 жінок віком від 18 до 84 років, 80 чоловіків віком від 20 до 84 років. А також 6 дівчаток від 3 до 16 років та 11 хлопчиків від 6 місяців до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 93 хворих на коронавірус.
Одужали минулої доби 180 людей. Загалом коронавірус подолали 208 330 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 53, у Солом’янському – 47 та в Дарницькому районі – 33 випадки", – зазначив Віталій Кличко.
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Про це на початку засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Підкреслю, що Київ - перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані - понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vid_sogodni_u_stolitsi_vaktsinuvatisya_vid_koronavirusu_mozhut_usi_okhochi/ наголосив Віталій Кличко.
У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я офіційно оголосило про п'ятий етап вакцинації.
«Тепер https://kyivcity.gov.ua/news/iz_22_lipnya_vsi_okhochi_zmozhut_schepitisya_vid_COVID-19_vaktsinami_CoronaVacSinovac_Biotech_ta_Spikevax_Moderna__valentina_ginzburg/ щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс helsi.me. Вакцини є на вибір - CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», - сказав Віталій Кличко.
За словами мера Києва, від сьогодні, із 22 липня, https://cutt.ly/Im20TXc вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ . А від завтра, з 23 липня, - https://cutt.ly/Hm20SPk в усіх пунктах щеплень , які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
18 липня в Україну https://vechirniy.kyiv.ua/news/54700/ надійшли понад 2 мільйони доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna . Партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX. Вакцина постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз.
Нагадаємо: влада столиці гhttps://vechirniy.kyiv.ua/news/54670/ отується до третьої хвилі пандемії COVID-19, а киянам нагадують про необхідність вакцинуватися .Через сезон відпусток, збільшення подорожей та контактів між людьми, у влади міста є обґрунтовані побоювання щодо третьої хвилі коронавірусу.
Також влада міста перевіряє лікарні на їх готовність до третьої хвилі коронавірусу. Наразі https://vechirniy.kyiv.ua/news/54789/ близько 5,5 тисячі ліжок медичні заклади столиці готові розгорнути для приймання хворих.
https://www.bagnet.org/news/world/1315564/zabolevaemost-covid-19-v-ssha-uvelichilas-v-tri-raza По данным Университета Джона Хопкинса, в США во вторник, 20 июля, было зарегистрировано более 37000 новых случаев коронавируса. А по состоянию на 6 июля этого года коронавирусом заболели 13 700 американцев. Таким образом, заболеваемость COVID-19 практически утроилась. Чиновники здравоохранения называют основной причиной такой ситуации распространение "Дельта"-варианта коронавируса и снижение показателей вакцинации. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, всего 56,2% американцев получили хотя бы одну дозу вакцины.