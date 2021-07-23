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"Цензор.НЕТ" очолив 100 найкращих онлайн-медіа України за квітень-червень 2021 року. ІНФОГРАФІКА

Середньомісячна кількість унікальних відвідувачів сайту censor.net (desktop + mobile) становить - 13 843 338. Сумарна кількість переглядів сторінок (desktop + mobile) 246 млн 765 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інтернет Асоціації України.

До рейтингу увійшли онлайн-медіа, редакції яких створюють авторський оригінальний контент, ключовою метою якого є поширення новинної інформації в інтернеті.

Онлайн-медіа - це видання, які публікують або транслюють новини, статті, відео, оновлення і будь-яку супутню інформацію українською або російською мовою. Рейтинг складено за кількістю унікальних відвідувачів за квартал (середньомісячний показник) на основі закритих даних платформи Similarweb. Унікальні відвідувачі за даними Similarweb - це кількість унікальних пристроїв, які використовувалися для входу на сайт.

  1. Рейтинг найкращих 100 українських онлайн-медіа, редакції і головний офіс яких містяться на території України за версією Інтернет Асоціації України (ІнАУ). До десятки найпопулярніших тут увійшли:

Цензор.НЕТ очолив 100 найкращих онлайн-медіа України за квітень-червень 2021 року 01

"До сотні українських онлайн-медіа увійшли видання: 74 соціально-політичного, 8 бізнесово-фінансового, 5 спортивного, 4 IТ, 6 медійного та 3 інформаційного напрямів.

За другий квартал 2021 року середньомісячна унікальна аудиторія українських онлайн-медіа впала на 4%, а переважна більшість медіа втратили свої позиції. Єдиними, хто наростили аудиторію, стали спортивні видання. Така динаміка пов'язана з чемпіонатом Європи з футболу Євро-2020", - йдеться в дослідженні.

  1. Рейтинг найкращих 100 онлайн-медіа, які читають з території України за версією Інтернет Асоціації України (ІнАУ). До десятки найпопулярніших тут увійшли:

Цензор.НЕТ очолив 100 найкращих онлайн-медіа України за квітень-червень 2021 року 02

"За другий квартал 2021 рю середньомісячна унікальна аудиторія, яка читає вітчизняні та зарубіжні онлайн-медіа, в тому числі російські, зросла на 2%. Згідно з дослідженням, у другому кварталі російські онлайн-медіа наростили 40% української аудиторії, в той же час провідні українські видання втратили в середньому 7-8% унікальних читачів", - розповіли автори дослідження.

Автор: 

журналістика (1785) інтернет (2021) рейтинг (1667) ЗМІ (1367) медіа (235) Цензор.НЕТ (138)


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Топ коментарі
+24
Розсадник тих, кому не какая_разніца.
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23.07.2021 12:09 Відповісти
+21
Единственный сайт где можно ольгинского тролля призвать к ответу, где проукраинских подписчиков могут защитить от агресии и оскорблений.Спасибо.Хорошая работа!
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23.07.2021 12:07 Відповісти
+20
ЦН - борець з зебільством в українському суспільстві !
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23.07.2021 12:07 Відповісти
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Молодцы, так и продолжайте
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23.07.2021 12:00 Відповісти
"Цензор.НЕТ" возглавил топ-100 онлайн-медиа Украины за апрель-июнь 2021 года - Цензор.НЕТ 7724
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23.07.2021 12:00 Відповісти
поздравляю нас))
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23.07.2021 12:02 Відповісти
Бо ЦН - це розсадник порохоботів.
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23.07.2021 12:05 Відповісти
не только, тут чихвостят всех
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23.07.2021 12:07 Відповісти
Я просто цитую деяких коментаторів.)
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23.07.2021 12:09 Відповісти
ЦН - борець з зебільством в українському суспільстві !
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23.07.2021 12:07 Відповісти
Порохобот - це адепт, світогляд якого відмінний від світогляду зебіла. Так склалось. ЗІ Я не фанат Пороха, але покажіть мені того, хто крищий за нього з усіма його недоліками. Я навіть пляшку віскаря можу поставити.)
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23.07.2021 12:28 Відповісти
отак распадаются державы.
давай,налегай,"порохобот".разделяй на зэбилов и порохоботов.рви Украину.
но напомню тебе,недолугэ,шо мы-нация Добровольцев и Волонтеров.
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23.07.2021 18:09 Відповісти
Розсадник тих, кому не какая_разніца.
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23.07.2021 12:09 Відповісти
Легко быть порохоботом- написал правду и ты уже порохобот! ))
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23.07.2021 14:19 Відповісти
заслужено.
если честно - самая непредвзятая платформа, дающая возможность каждому высказать свое мнение, если оно без образ в адрес собеседника, но на ето всегда есть модер и пока шо адекватный, бо видел и других.
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23.07.2021 12:06 Відповісти
Найбільше люблю ЦН за те, що тут дозволено говорити правду без цензури, що Путін-***** і за це адміни НІКОЛИ не банять.)
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23.07.2021 12:08 Відповісти
когда банят за правду - нужно немедленно валить оттуда,
слава богу Цензор етим не занимается, та и в техническом плане все на сайте в порядке,
все легко и понятно - считайте ето реверансом в адрес программюг!
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23.07.2021 12:13 Відповісти
Единственный сайт где можно ольгинского тролля призвать к ответу, где проукраинских подписчиков могут защитить от агресии и оскорблений.Спасибо.Хорошая работа!
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23.07.2021 12:07 Відповісти
только не надо "абнавлений" больше
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23.07.2021 12:09 Відповісти
та да !!! какой кошмар был те часы )))))
и как воспрянули все... когда все вернулось на круги своя!!!
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23.07.2021 15:06 Відповісти
Молодцы,так держать!!!
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23.07.2021 12:14 Відповісти
Молодці. Але ж гляньте на інших учасників рейтингу - кацапські та олігархичні ЗМІ.
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23.07.2021 12:14 Відповісти
При чём тут медиа?
Все посещают ФОРУМ!
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23.07.2021 12:19 Відповісти
Форум на чьем сайте?
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23.07.2021 12:23 Відповісти
При чём тут сайт? Это рейтинг новостных агентств, а не форумов.
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23.07.2021 12:26 Відповісти
Каким образом делает замеры посещаемости Интернет ассоциация Украины?
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23.07.2021 12:30 Відповісти
на самом деле ета статистика доступна на гугле, если порыться...
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23.07.2021 13:01 Відповісти
форум ЦН - це новинний агрегатор і якісний фільтр в одному ресурсі, чого більш ніде немає
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23.07.2021 12:32 Відповісти
Бутусову надо идти в президенты.
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23.07.2021 12:47 Відповісти
З чим Вас і вітаю!!!
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23.07.2021 14:51 Відповісти
Ну, вітаю.
Я теж вніс свій вклад в ЦН, але трохи збавив оберти.
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23.07.2021 15:44 Відповісти
Реально молодцы!
Реально мочат эту всю гнилую коррупционную жалкую *******!
Мое уважение!
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23.07.2021 15:59 Відповісти
"Цензор.НЕТ" очолив 100 найкращих онлайн-медіа України за квітень-червень 2021 року - Цензор.НЕТ 94
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23.07.2021 20:21 Відповісти
 
 