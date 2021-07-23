"Цензор.НЕТ" очолив 100 найкращих онлайн-медіа України за квітень-червень 2021 року. ІНФОГРАФІКА
Середньомісячна кількість унікальних відвідувачів сайту censor.net (desktop + mobile) становить - 13 843 338. Сумарна кількість переглядів сторінок (desktop + mobile) 246 млн 765 тис.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інтернет Асоціації України.
До рейтингу увійшли онлайн-медіа, редакції яких створюють авторський оригінальний контент, ключовою метою якого є поширення новинної інформації в інтернеті.
Онлайн-медіа - це видання, які публікують або транслюють новини, статті, відео, оновлення і будь-яку супутню інформацію українською або російською мовою. Рейтинг складено за кількістю унікальних відвідувачів за квартал (середньомісячний показник) на основі закритих даних платформи Similarweb. Унікальні відвідувачі за даними Similarweb - це кількість унікальних пристроїв, які використовувалися для входу на сайт.
- Рейтинг найкращих 100 українських онлайн-медіа, редакції і головний офіс яких містяться на території України за версією Інтернет Асоціації України (ІнАУ). До десятки найпопулярніших тут увійшли:
"До сотні українських онлайн-медіа увійшли видання: 74 соціально-політичного, 8 бізнесово-фінансового, 5 спортивного, 4 IТ, 6 медійного та 3 інформаційного напрямів.
За другий квартал 2021 року середньомісячна унікальна аудиторія українських онлайн-медіа впала на 4%, а переважна більшість медіа втратили свої позиції. Єдиними, хто наростили аудиторію, стали спортивні видання. Така динаміка пов'язана з чемпіонатом Європи з футболу Євро-2020", - йдеться в дослідженні.
- Рейтинг найкращих 100 онлайн-медіа, які читають з території України за версією Інтернет Асоціації України (ІнАУ). До десятки найпопулярніших тут увійшли:
"За другий квартал 2021 рю середньомісячна унікальна аудиторія, яка читає вітчизняні та зарубіжні онлайн-медіа, в тому числі російські, зросла на 2%. Згідно з дослідженням, у другому кварталі російські онлайн-медіа наростили 40% української аудиторії, в той же час провідні українські видання втратили в середньому 7-8% унікальних читачів", - розповіли автори дослідження.
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давай,налегай,"порохобот".разделяй на зэбилов и порохоботов.рви Украину.
но напомню тебе,недолугэ,шо мы-нация Добровольцев и Волонтеров.
если честно - самая непредвзятая платформа, дающая возможность каждому высказать свое мнение, если оно без образ в адрес собеседника, но на ето всегда есть модер и пока шо адекватный, бо видел и других.
слава богу Цензор етим не занимается, та и в техническом плане все на сайте в порядке,
все легко и понятно - считайте ето реверансом в адрес программюг!
и как воспрянули все... когда все вернулось на круги своя!!!
Все посещают ФОРУМ!
Я теж вніс свій вклад в ЦН, але трохи збавив оберти.
Реально мочат эту всю гнилую коррупционную жалкую *******!
Мое уважение!