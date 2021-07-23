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Безвіз із Францією знову діє, країна відкрила в'їзд для українських туристів, - Кулеба

Безвіз із Францією знову діє, країна відкрила в'їзд для українських туристів, - Кулеба

Уряд Франції відкрив в'їзд для громадян України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Безвіз із Францією знову діє! Французький уряд відкрив в'їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. На в'їзді: свідоцтво про вакцинацію або свіжий негативний тест", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними МЗС, Україна внесена до переліку країн так званої "зеленої" зони, тому в'їзд громадян України до Франції відбувається відповідно до імміграційних правил Міністерства внутрішніх справ Франції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція з 26 липня відкриває в'їзд для громадян України

Автор: 

туризм (1564) Франція (3106) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Вакцинация китайским шмурдяком не прокатывает во франции. Зато степашка с зелохом хорошо прибарахлились закупая вакцину с коррупционной составляющей.
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23.07.2021 12:16 Відповісти
+1
только pfіizer,
мы собрались ехать,пришлось вакцинироваться (
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23.07.2021 12:19 Відповісти
+1
Можно было и не колоться можно с отриц тестом во Францию и другие страны Европы за исключением нескольких дают выбор либо вакцина или тест
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23.07.2021 12:24 Відповісти
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Увидеть Париж и умереть?..
Нет ! Париж меня встретит здоровым !
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23.07.2021 12:14 Відповісти
Вакцинация китайским шмурдяком не прокатывает во франции. Зато степашка с зелохом хорошо прибарахлились закупая вакцину с коррупционной составляющей.
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23.07.2021 12:16 Відповісти
только pfіizer,
мы собрались ехать,пришлось вакцинироваться (
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23.07.2021 12:19 Відповісти
Можно было и не колоться можно с отриц тестом во Францию и другие страны Европы за исключением нескольких дают выбор либо вакцина или тест
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23.07.2021 12:24 Відповісти
это только сегодня сообщили
а было - никаких тестов,только вакцинация и только pfіizer,мы в посольстве узнавали
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23.07.2021 12:31 Відповісти
у меня знакомые решили вопрос с вакцинацией. Справка есть - укола нет ))
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23.07.2021 17:51 Відповісти
спасибо,но переться в европу с липовой справкой - нет,спасибо
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23.07.2021 18:48 Відповісти
она не липовая)) пфайзер мирно слит в раковину )) не уколото то, чего не хотелось)
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23.07.2021 19:21 Відповісти
ну у каждого есть право выбора
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24.07.2021 09:13 Відповісти
У разі якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в'їхати до Франції за наявності ПЦР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в'їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в'їзду
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23.07.2021 12:43 Відповісти
Нараз Coronovac знаходиться на розгляді в EMA с 04.05.2021р. Є всі підстави очікувати, що протягом 1-2 місяців затвердять. Якщо Вас на влаштовує китайська вакциона, можете зробити Pfizer або Moderna. Частина країн ЄС вже визнає Coronovac навіть до схвання ЕMA. Тому це питання часу! Загалом всі ці вакцини - це суперечиливе питання, але нічого не вдієш, такі часи!!!
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23.07.2021 12:45 Відповісти
открыла то открыла, но есть нюанс(с) - вакцинация нормальной вакциной а не китайским шмурдяком.
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23.07.2021 12:21 Відповісти
Какаяразница!!!! Электорат весной дороги перекрывал из-за стоимости газа, масло подсолнечное, говорит, дорогое, яйца уже некоторые по праздникам покупать будет. Так что для очень большого кол-ва из 73% производитель вакцины совершенно не играет роли! Хуже не будет!
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23.07.2021 12:37 Відповісти
Перепрошую, а 73% це хто?
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23.07.2021 12:47 Відповісти
73% президентов
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23.07.2021 12:52 Відповісти
Виборців і громадян України, які в законному порядку висловили свою позицію на демократичних виборах!!! А кто Вам сказав, що цім громадянам України все одно ("какаяразница")?
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23.07.2021 12:55 Відповісти
Дядьку, ідіть в сраку! Від Вас кацапами смердить!
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23.07.2021 12:57 Відповісти
Кацапами, добродію, може смердіти швидше від Вас!!! Бо на українця Ви не дуже схожі, так як поводите себе як невіглас та хамло!
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23.07.2021 15:25 Відповісти
Вася, покажи свой текст своему учителю украинского языка и он тебе расскажет где ты спалился. У тебя палево во всех комментариях. Сходи подучись!
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23.07.2021 15:28 Відповісти
Шановний, з усього вбачається, що Ви української мови не знаєте. Я Вам не "Вася"!!! Я рідну українську мову вивчив задовго до того, як ви навчились людей "васями" називати, що явно є ознакою російськомовної людини. Тому вимушений наполягати на тому, що Ви, добродію, все таки невіглас та хамло! Але загалом, Ви мене розмішили, "Діду Панас". Успіхів Вам у вивченні рідної мови!!!!
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24.07.2021 07:34 Відповісти
Ну це також добре!!! А якщо захоче/зможе і не поїхати. Чи з Вашої точки зору за попереднього президента Україні не їздили на заробітки закордон?!!!!
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23.07.2021 12:46 Відповісти
jedyne,szcho meni doschkuliaje - tze prysytnist katsapni na switowij mapi..
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23.07.2021 13:30 Відповісти
Кто в Париж намылился? А ну ставьте лайк
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23.07.2021 14:26 Відповісти
дурных нет
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23.07.2021 17:52 Відповісти
Не угодно ли вам ехать со мной в Париж ?
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24.07.2021 10:42 Відповісти
 
 