Безвіз із Францією знову діє, країна відкрила в'їзд для українських туристів, - Кулеба

Уряд Франції відкрив в'їзд для громадян України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Безвіз із Францією знову діє! Французький уряд відкрив в'їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. На в'їзді: свідоцтво про вакцинацію або свіжий негативний тест", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними МЗС, Україна внесена до переліку країн так званої "зеленої" зони, тому в'їзд громадян України до Франції відбувається відповідно до імміграційних правил Міністерства внутрішніх справ Франції.

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