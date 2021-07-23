Безвіз із Францією знову діє, країна відкрила в'їзд для українських туристів, - Кулеба
Уряд Франції відкрив в'їзд для громадян України.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Безвіз із Францією знову діє! Французький уряд відкрив в'їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. На в'їзді: свідоцтво про вакцинацію або свіжий негативний тест", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними МЗС, Україна внесена до переліку країн так званої "зеленої" зони, тому в'їзд громадян України до Франції відбувається відповідно до імміграційних правил Міністерства внутрішніх справ Франції.
Топ коментарі
+2 Super Gut
показати весь коментар23.07.2021 12:16 Відповісти Посилання
+1 ruda
показати весь коментар23.07.2021 12:19 Відповісти Посилання
+1 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар23.07.2021 12:24 Відповісти Посилання
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Нет ! Париж меня встретит здоровым !
мы собрались ехать,пришлось вакцинироваться (
а было - никаких тестов,только вакцинация и только pfіizer,мы в посольстве узнавали