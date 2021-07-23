США про статтю Путіна: "Вся мета агресії Кремля - ​​це підрив прагнень України"

У США прокоментували статтю президента країни-агресора Володимира Путіна про Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні місії США в ОБСЄ.

"Президент Росії написав, що Росія "поважає бажання українців бачити свою країну вільною, безпечною і процвітаючою". Він прекрасно знає, що його твердження не можуть бути повністю реалізовані, поки очолювані Росією сили продовжують сіяти хаос на Донбасі і в окупуваному Криму. Дійсно, вся мета агресії Кремля в Україні - це підрив прагнень України", - йдеться в повідомленні.

Також США відреагували на слова Путіна, що Росія "відкрита до діалогу з Україною і готова обговорювати найскладніші питання".

"Ми шкодуємо, що ймовірна обіцянка пана Путіна про відкритий діалог ще не була реалізована на практиці", - додали в місії.

Крім того, в США зазначили, що "якщо Росія хоче, щоб її вважали партнером, вона повинна діяти відповідально і виконувати свої обіцянки. Відповідно до Мінських угод Росія зобов'язалася відкликати свої сили і техніку зі сходу України".

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