США про статтю Путіна: "Вся мета агресії Кремля - це підрив прагнень України"
У США прокоментували статтю президента країни-агресора Володимира Путіна про Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні місії США в ОБСЄ.
"Президент Росії написав, що Росія "поважає бажання українців бачити свою країну вільною, безпечною і процвітаючою". Він прекрасно знає, що його твердження не можуть бути повністю реалізовані, поки очолювані Росією сили продовжують сіяти хаос на Донбасі і в окупуваному Криму. Дійсно, вся мета агресії Кремля в Україні - це підрив прагнень України", - йдеться в повідомленні.
Також США відреагували на слова Путіна, що Росія "відкрита до діалогу з Україною і готова обговорювати найскладніші питання".
"Ми шкодуємо, що ймовірна обіцянка пана Путіна про відкритий діалог ще не була реалізована на практиці", - додали в місії.
Крім того, в США зазначили, що "якщо Росія хоче, щоб її вважали партнером, вона повинна діяти відповідально і виконувати свої обіцянки. Відповідно до Мінських угод Росія зобов'язалася відкликати свої сили і техніку зі сходу України".
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14-00, 20.07.21., Зеленского нет на рабочем месте. Депутатов нет на рабочем месте. Разумкова нет на рабочем месте (оформил юридически). Шмыгаля нет на рабочем месте. Господа, сегодня только вторник!
21.07.21., Майя, солнышко, скажи пожалуйста, куда ты ударила Вову, что он второй день на работу доползти не может ?
12-00, 22.07.2021., Зеленского нет на рабочем месте. Байден тоже любит ходить по жилым апартаментам Белого дома в халате, но не в рабочее время.
09-00, 23.07. Зеленского нет на рабочем месте.
если бы скотина кремлёвская не залезла в Украину своими кровавыми копытами в 2014 году -
мы бы сейчас жили как Польша
а то и лучше !
теперь очередь - твоя !
в стремлении захватить Украину, лилиПутин имеется ввиду, нужные ему геополитические ресурсы для продления существования проекта "россия".. такими ресурсами есть:
1) население (прим 40 млн), которые можно русифицировать и дать подпитку населению "русскавага мира", которое в следствии естественной убыли(старение и малорождаемость), короновирусной смертности, неестественной убыли (гибель, алкоголь, наркомания, участие в войнах, болезни и плохая медицина), постепенно и уверенно проигрывает по количеству, миграционным потокам, т.е. количество нерусифицированных мигрантов (среднеазиатов), постепенно приближается к количеству так называемого русскавага населения.. а это создает социальную и культурную напряжённость, которую русскае население проиграет..
2). территория и природные ресурсы;
3) культурное наследство и возможность манипуляций историей в пользу концепции "русскавага мира" и мифа про триединый нарИд";
4) военный потенциал территории и населения:
5) трубопроводный потенциал территории;
6) морской и прибрежный потенциал территории;
7) научный и технологический потенциал территории;
8) генетитический потенциал( каждое поколение нация рождает сотню гениев и выдающихся ученых, музыкантов, поэтов, писателей, бизнесменов, и т.п.), и Рашка стремится что бы эти выдающиеся люди родились и служили в интересах Кремля%
9) обладание Украиной даст возможность Кремлю замкнуть региональный контур влияния, и стать единственным и монопольным источником влияния в регионе;
10) обладание Украиной и её населением, позволит Кремлю резко увеличить население до 190-200 млн человек, увеличить рынки потребления, и в том числе увеличить Армию и ежегодные расходы на Армию, силовые структуры, и расходы на ВПК(военно-пром комплекс);
11) обладание Украиной, даст возможность Кремлю диктовать свою политику всей остальной импотентной Европе непосредственно с европейских границ;
12) следующим, падут Румыния Польша, и так далее..
НАТО это импотенты и 3,14расты!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
лядей всех со всеми вокруг перессорить довести если не до войны то до противостояний а
где получится до откровенной войны и по истечению определённого периода воспользоваться
всеми минусовками что бы хотя бы таким образом "догнать" мировых лидеров- не можешь
бежать быстрее мешай бежать другим - вот долгосрочная стратегия орды......
Если судить по результатам деятельности ЗЕ, то Украина стремится подальше от ЕС и НАТО - в объятия коммунистов и рашистов.