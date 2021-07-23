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Новини Газова війна
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Обсяг транзиту газу через Україну після 2024 року залежатиме від попиту в Європі, - Пєсков

Обсяг транзиту газу через Україну після 2024 року залежатиме від попиту в Європі, - Пєсков

Переговори про транзит газу через Україну після 2024 року залежатимуть, серед іншого, від обсягів європейського попиту.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Переговори про транзит, про продовження транзиту на перспективу після 2024 року багато в чому пов'язані з процесами декарбонізації в Європі та з процесами європейського попиту. Споживачі в Німеччині є найбільшими споживачами газу в Європі й тому саме від їх попиту багато в чому залежатиме обсяг", - сказав Пєсков.

У п'ятницю під час спілкування Пєскова з журналістами представники ЗМІ попросили прес-секретаря прокоментувати вчорашню заяву "Газпрому" про те, що у разі прояву інтересу Європи до збільшення обсягів закупівель російського газу обсяги прокачування "блакитного пального" через Україну можуть бути також збільшені. Пєскова запитали, чи говорив про це президент РФ Володимир Путін із канцлером ФРН Ангелою Меркель і якою була реакція німецької сторони.

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Прессекретар у відповідь нагадав, що тема "Північного потоку 2" і транзиту через Україну під час розмови з Меркель справді обговорювалася. Пєсков також згадав заяву "Газпрому", в якій той підтвердив свою готовність транзитувати газ через Україну після 2024 року за умови економічної доцільності й технічної готовності української ГТС. Є можливість для збільшення обсягів прокачування за наявності попиту, нагадав прес-секретар, кажучи про заяву "Газпрому".

"Переговори (про це) можуть бути тільки чисто комерційними, це переговори, які стосуються економічної субстанції, економічної доцільності. Але ви напевно звернули увагу на те, що Міллер також схвалив участь представників Німеччини в цих переговорах", - сказав Пєсков, відзначивши важливість німецьких споживачів у системі експорту російського газу.

Автор: 

газ (10495) Пєсков Дмитро (1693) транзит (788) Євросоюз (13672) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+7
Понеслось.. Вот это и есть все гарантии.
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23.07.2021 12:52 Відповісти
+3
Ніякого транзиту російського газу через Україну не буде, всі це розуміють, просто не хочуть про це говорити вголос! Нам потрібно готуватись до зими без газу! Пропоную переводити котельні в містах на біопаливо, ставити пальники на біопаливі в котли, будувати склади для біопалива біля котелень. Україна виробляє більше 1 трильйона тон біопалива на рік, яке не використовує навіть на 10%. По великому рахунку нам той газ російський не потрібен. В Україні є власне виробництво пальників, котлів і супутнього обладнання і потрібно вже зараз терміново починати масове переведення частини котлів міських котелень на біопаливо! Це все реально зробити, але потрібно робити вже терміново!
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23.07.2021 13:06 Відповісти
+1
В Кремле давно определили что "СП2" это основной
поставщик газа в ЕС, а Германия займет место хаба распределения газа который будет идти на Чехию, Голландию,
и частично в Польшу. Украина в этом случае как это принято будет
наблюдателем и статистом, так что себестоимость содержания пустой газовой трубы будет однозначно
убыточной …Аплодисменты артистам!
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23.07.2021 13:02 Відповісти
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Понеслось.. Вот это и есть все гарантии.
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23.07.2021 12:52 Відповісти
Ніякого транзиту російського газу через Україну не буде, всі це розуміють, просто не хочуть про це говорити вголос! Нам потрібно готуватись до зими без газу! Пропоную переводити котельні в містах на біопаливо, ставити пальники на біопаливі в котли, будувати склади для біопалива біля котелень. Україна виробляє більше 1 трильйона тон біопалива на рік, яке не використовує навіть на 10%. По великому рахунку нам той газ російський не потрібен. В Україні є власне виробництво пальників, котлів і супутнього обладнання і потрібно вже зараз терміново починати масове переведення частини котлів міських котелень на біопаливо! Це все реально зробити, але потрібно робити вже терміново!
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23.07.2021 13:06 Відповісти
В Кремле давно определили что "СП2" это основной
поставщик газа в ЕС, а Германия займет место хаба распределения газа который будет идти на Чехию, Голландию,
и частично в Польшу. Украина в этом случае как это принято будет
наблюдателем и статистом, так что себестоимость содержания пустой газовой трубы будет однозначно
убыточной …Аплодисменты артистам!
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23.07.2021 13:02 Відповісти
конечно верим усатому брехуну, вся техника осталась на границе, по 20000 голов в Крым завозят каждые 3 месяца яко бы на учения, верим верим, особенно после запуска СП2 и остановки транзита через нашу ГТС у ***** будут полностью развязаны руки.
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23.07.2021 13:02 Відповісти
Обсяг транзиту газу через Україну після 2024 року залежатиме від попиту в Європі, - Пєсков - Цензор.НЕТ 960
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23.07.2021 13:14 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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23.07.2021 13:16 Відповісти
Не буде ніякого транзиту, можливо навіть раніше, це і дурню зрозуміло, сп-2 саме для цього будувався і не варто сумніватися причини знайдуться
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23.07.2021 13:45 Відповісти
Готовимся к лютой зиме без газа ?
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23.07.2021 16:19 Відповісти
Переход на автономное теплоснабжение двухконтурными котлами уменьшает потребность в газе в 2 раза. Утепление наружных стен пенопластом 10 см уменьшает расход газа ещё в 2 раза. Вместо 20 млрд кубов-надо 5 млрд. Проверено в Закарпатье.
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23.07.2021 17:06 Відповісти
3-комн. Во времена центротопления (при минималке 100грн) - 107 грн/мес платил.
Установка 2-контурного вместо колонки сократила платеж в ТРИ раза. Платил вдвое меньше чем сосед по площадке за двушку. Расход газа 180-220м.куб.
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23.07.2021 19:47 Відповісти
...без пенополистирола...
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23.07.2021 19:48 Відповісти
Таки с пенополистиролом расход будет 100 кубов. Я 5 лет с утеплением..
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23.07.2021 20:59 Відповісти
Тяжко)). Холодный подвал снизу...
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23.07.2021 23:45 Відповісти
Вот ответ для Меркель и Байдена.чего стоят их заверения о продлении транзита?
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23.07.2021 19:47 Відповісти
 
 