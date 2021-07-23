Обсяг транзиту газу через Україну після 2024 року залежатиме від попиту в Європі, - Пєсков

Переговори про транзит газу через Україну після 2024 року залежатимуть, серед іншого, від обсягів європейського попиту.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Переговори про транзит, про продовження транзиту на перспективу після 2024 року багато в чому пов'язані з процесами декарбонізації в Європі та з процесами європейського попиту. Споживачі в Німеччині є найбільшими споживачами газу в Європі й тому саме від їх попиту багато в чому залежатиме обсяг", - сказав Пєсков.

У п'ятницю під час спілкування Пєскова з журналістами представники ЗМІ попросили прес-секретаря прокоментувати вчорашню заяву "Газпрому" про те, що у разі прояву інтересу Європи до збільшення обсягів закупівель російського газу обсяги прокачування "блакитного пального" через Україну можуть бути також збільшені. Пєскова запитали, чи говорив про це президент РФ Володимир Путін із канцлером ФРН Ангелою Меркель і якою була реакція німецької сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роздуми, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, - спекуляція, - посол ФРН Фельдгузен

Прессекретар у відповідь нагадав, що тема "Північного потоку 2" і транзиту через Україну під час розмови з Меркель справді обговорювалася. Пєсков також згадав заяву "Газпрому", в якій той підтвердив свою готовність транзитувати газ через Україну після 2024 року за умови економічної доцільності й технічної готовності української ГТС. Є можливість для збільшення обсягів прокачування за наявності попиту, нагадав прес-секретар, кажучи про заяву "Газпрому".

"Переговори (про це) можуть бути тільки чисто комерційними, це переговори, які стосуються економічної субстанції, економічної доцільності. Але ви напевно звернули увагу на те, що Міллер також схвалив участь представників Німеччини в цих переговорах", - сказав Пєсков, відзначивши важливість німецьких споживачів у системі експорту російського газу.