Колонка Washington post про договір США стосовно "Північного потоку-2": Байден скоїв щодо України злочин, який карається імпічментом?
Байден просить Зеленського піти на угоду, яка дозволить Путіну задушити Україну. Це набагато серйозніше, ніж спроби Трампа змусити розслідувати справу Хантера Байдена.
Про це пише у своїй колонці в Washington post Марк Тіссен (Marc Thiessen), передає Цензор.НЕТ.
"Пам'ятаєте, як демократи Палати представників піддали імпічменту президента Дональда Трампа за те, що він "зв'язував руки" президенту України Володимиру Зеленському, нібито зумовивши візит в Білий дім його готовністю розслідувати справу Хантера Байдена? Що ж, вгадайте, що: Axios повідомляє, що адміністрація Байдена, можливо, зробила те ж саме, щоб прийняти угоду, яку президент Байден щойно уклав з Німеччиною, щоб дозволити їй з Росією просуватися вперед зі своїм газопроводом Nord Stream 2 - і зумовила візит Зеленського в Білий дім прийняттям угоди.
"Поки члени адміністрації Байдена завершували угоду з Німеччиною, вони працювали з українцями, щоб призначити дату візиту Зеленського в Білий дім, який, як спочатку заявив президент України, відбудеться в цьому місяці, - повідомляє Axios. - Українці відчували, що адміністрація ефективно пов'язує візит в Білий дім з позицією України щодо угоди щодо "Північного потоку" і змушує їх не висловлюватися".
Невже Байден дійсно просто зумовив візит в Білий дім згодою Зеленського на енергетичне перевагу Росії над Україною? Час призначати менеджерів з імпічменту!
На відміну від Трампа, Байден тисне на Зеленського, щоб той погодився на угоду, яка являє собою реальну загрозу для його країни. Прямо зараз російський газ експортується в Західну Європу по трубопроводах, що проходять через Україну, а це означає, що Росія не може перекрити подачу газу в Україну, не відключивши при цьому і свій прибутковий експорт на Захід. Але як тільки буде побудований новий газопровід "Північний потік - 2", Росія зможе обійти Україну і відправляти газ безпосередньо в Німеччину по дну Балтійського моря. Коли це станеться, Росія зможе перекрити поставки енергії в Україну, не відрізаючи Західну Європу.
Перед відходом з поста Трампу вдалося зупинити будівництво трубопроводу. У 2019 він підписав закон про санкції проти підприємств, що беруть участь в проєкті. В результаті ряд компаній вийшли з проєкту. І Трамп дав зрозуміти, що готовий покарати не тільки російські компанії, але і німецькі, і інших європейських постачальників. Як сказав Джонатан Свон з Axios: "Велике будівництво ... було заморожено, на момент вступу Байдена в посаду, тому що вони цілком обґрунтовано побоювалися, що адміністрація Трампа ... потенційно може накласти санкції на німецькі комунальні підприємства, кінцевих споживачів газу".
Як тільки Байден вступив на посаду, будівництво трубопроводу відновилося. Під час слухань за твердженням кандидатури держсекретаря Ентоні Блінкен заявив, що "має намір зробити все, що в наших силах, щоб запобігти завершенню "проєкту "Північний потік 2". Але потім, в травні, Державний департамент зняв санкції з Матіаса Варніга, друга президента Володимира Путіна і колишнього офіцера східнонімецької розвідки, який відповідав за будівництво. А в червні Байден вирішив припинити спроби заблокувати трубопровід, вирішивши, що це не варто збитків в стосунках з Німеччиною.
Зеленського не попередили перед тим як зробити оголошення. Про це він дізнався з преси. "Північний потік-2" - це зброя, справжня зброя ... в руках Російської Федерації ", - сказав він."Дивує ... що кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як Сполучені Штати". Ледве Байден дав зелене світло трубопроводу, як Путін почав використовувати його, попередивши, що Україна повинна продемонструвати свою добру волю, якщо вона хоче, щоб експорт російського газу тривав.
Хоча демократи Палати представників також звинуватили Трампа в затримці надання життєво важливої військової допомоги Україні в якості тиску на Зеленського, насправді саме Трамп відправив Україні допомогу, яку адміністрація Обами-Байдена відмовилася надати. Тоді Джо Байден звинуватив Трампа у відмові від допомоги, "щоб чинити тиск на суверенну державу, партнера, який все ще піддається прямим нападкам з боку Росії". Що ж, ось що цікаво: як тільки Байден опинився в Овальному кабінеті, він призупинив військову допомогу США Україні в розмірі 100 мільйонів доларів.
Трамп був неймовірно жорстким до Росії на ділі, якщо не на словах. Байден, навпаки, назвав Путіна вбивцею, але з моменту вступу на посаду він призупинив цю військову допомогу, схвалив продовження нового договору СНО і погодився з трубопроводом "Північний потік - 2", який збільшує вплив Росії в регіоні за рахунок України. І Байден міг неналежним чином чинити тиск на президента України, щоб змусити його припинити критику угоди.
Чи є дії Байдена злочином, караним імпічментом? Звичайно, ні. М'якість до Росії не є серйозним злочином або проступком. Але просити президента України піти на угоду, яка дозволить Путіну задушити його країну, ганебно, навіть якщо не підлягає імпічменту", - йдеться в статті.
Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.
Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.
Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.
Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.
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They won't understand.
Ведь это он лепший кореш маразматика-предателя-Джо.
Спасибо, Барыга, за очередную подлось стране!
И чем ты лучше Зеленой хитрожопой плесени?
Источник: https://censor.net/ru/n3278803
Во как запели. И это Вашингтон Пост. Поверить не могу...
Запахло жареным похоже.
Недаром их называют Washington Compost.
Скорее всего маразматика задвинут.
Правда поружка не лучше.
Плохо, очень плохо.
Прошу заметить, что ВБ объявили Германии войну, а не наоборот.
Для сравнения:
ВБ за 6 лет войны 384 тыс. и на ее территорию вторжение не произошло.
СССР за 4 года войны 30 млн. и немцы до Москвы дошли.
И кто тут дурак недальновидный?
Немцы не могли вторгнуться в Англию только из-за ее географического положения. Но вместо этого они подвергли страну сильным и систематическим бомбардировкам, когда были разрушены целые кварталы крупных английских городов, военные и промышленные объекты.
Наверное поэтому ты клоуна-наркомана сделал своим президентом.
Но, если им будет надо, СП-2 сольют в раз.
Комментируя назначение, глава компании Алексей Миллер заявил, что практика ввода иностранцев в советы директоров российских компаний существует давно и соответствует мировому опыту. Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль стала почётным директором «Роснефти», а Марк Рокфеллер, владеющий контрольным пакетом акций Центробанка РФ, был введён в советы сразу нескольких добывающих компаний. Сама Меркель отказалась комментировать ситуацию, однако отметила, что её назначение связано исключительно с её деловыми качествами и не имеет никакого отношения к завершению трубопровода «Северный поток-2».
«Русские привыкли во всём видеть коррупцию. Если частная фирма приглашает на работу иностранного специалиста с богатым управленческим опытом, в этом обязательно будут искать какие-то скрытые смыслы. А между тем, такая практика существует не только в России. Например, сын Джо Байдена в его бытность вице-президентом США входил в совет директоров компании «Бурисма», и в этом тоже нет никакой коррупции. Если компетентный руководитель вдруг оказывается политиком или родственником политика, это ведь не должно сказываться на оценке его деловых качеств», - сказал глава секретариата Меркель Клаус Шабсгойер.
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https://panorama.pub/news/posle-otstavki-angela-merkel-zajmyot-mesto-v-sovete-direktorov-gazproma
Наверное продешевил, продавая нас.
как бухал и гулял, на каком основании и кем был принят на "работу".
Думаю после обнародования этой информации, Байден не долго усидит, а если и усидит то
репутацию мы ему крепко подпортим - нам терять уже нечего - трубы нет, газа нет - нужно врезать по старой, наглой роже в ответ и не бояться.
Вашингтон Пост с него не слезет пока не сожрет.
Им ВСЕ известно, но это одна шайка.
Все было направлено на то, чтобы убрать Трампа, он не изз их продажного круга.
А репутацию семье Бидонов не испортишь- ее у них нет.
Байден пердел что что Трамп шавка Путляры, но стал сам шавкой ***** путина. Подарок виде СП-2, в кремле уже ликуют! Подарочки в Женеве путину, и другие мутки о которых мы официально не знаем о чем там договорились.
Трамп делал все как надо.
Дичь делается сейчас и вы скоро все почувствуете.
Но вряд ли поймете , что к чему.
Некоторые до сих пор сидят.
Я имел счатье жить в Нью Йорке , когда он был мером- город был в идеальном порядке и признан одним из самых безопасных городов мира.
То, в чемего пытались обвинять демокретины, отвалилось, как шелуха.
Вы бы почитали что- то другое, а не агитки
Но вы имеете право оставаться при своем мнении, какое оно бы ни было
Я не буду больше с вами на эту тему говорить, так как вы вряд ли имеете представление о предмете разговора.
Это то же самое, что обсуждать СО МНОЙ достоинства и недостатки Порошенко или там Зеленского
Многие правда закрыли рты, так как их уже клюнул жареный петушок
А республиканцы - всегда добро, пусть это даже и трамп)
Демократ Кеннеди- благо
Демократ Билл Клинтон- благо, он любил свою страну.
Демократ Обама- зло, Демократ Байден- несчастье и насмешка.
Я всегда при голосовании за кого- либо исхожу из здравого смысла , а не паритийной принадлежности.
Не в обиду- чтобы понять , что собой представляет Америка, нужно здесь жить , и не просто жить, а работать, платить налоги, быть полноценным гражданином страны.
Вы ничего не могли понять о моей стране- так же , как я не понимаю уже вашу, хоть и прожил в ней почти полжизни.
+ (як зазначили вже) ті, до кого вони прислухаються і вважають "великими" аналітиками / політологами / обізнаними і т.д., всі просували "козака".
Цікаво, що ж там прибацаний Пономар втирає тепер своїй примітивній пастві.
Проблема в тому, що бльшiсть людей не бачуть вiдтнкiв та пiвтонiв.
А в очi кидаеться тiлки бiле та чорне.
Через те сварки, крики , бан -Homo Homini Lupus Est -
Я смотрю ближе, и вижу что нынешние демы по странному совпадению - г*но,
в чем я не прав?
Думал, что он плох.
Ан нет.
Он- патриот
Нынешние- коммуняки и популисты. Не все конечно, но большинство.
В чем вы не правы- называть людей дерьмом.
Не стоит
Слава Богу, здесь все проще. Каждый может сказать что думает. Не люблю негров - так и скажу. А у вас в тюрьму сяду.
Поэтому мне тут и хорошо)
коммерческий экономическим проектом тут и не пахнет!
байден слился поцелуем с ублюдком кремлевским убийцем путиным.
А я предупреждал , не поливайте грязью Трампа , он для Украины и для США был лучшим за многие годы . Именно Трампу удалось остановить строительство СП2 и договориться с Польшей транспоритирвать американский газ как альтернативу росийскому в Европу . Именно при Трампе Украина получала серьезную военную помощь и летальное оружие . Вы же орали Байден придэ порядок навэдэ . Ну как вам теперь Джо нравиться ?
Источник: https://censor.net/ru/n3278803
Байден грає роль такого собі поважного pdrs а, заграючи з Мацквою і трохи не цілуючись з пукіним у дьосни