Колонка Washington post про договір США стосовно "Північного потоку-2": Байден скоїв щодо України злочин, який карається імпічментом?

Байден просить Зеленського піти на угоду, яка дозволить Путіну задушити Україну. Це набагато серйозніше, ніж спроби Трампа змусити розслідувати справу Хантера Байдена.

Про це пише у своїй колонці в Washington post Марк Тіссен (Marc Thiessen), передає Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте, як демократи Палати представників піддали імпічменту президента Дональда Трампа за те, що він "зв'язував руки" президенту України Володимиру Зеленському, нібито зумовивши візит в Білий дім його готовністю розслідувати справу Хантера Байдена? Що ж, вгадайте, що: Axios повідомляє, що адміністрація Байдена, можливо, зробила те ж саме, щоб прийняти угоду, яку президент Байден щойно уклав з Німеччиною, щоб дозволити їй з Росією просуватися вперед зі своїм газопроводом Nord Stream 2 - і зумовила візит Зеленського в Білий дім прийняттям угоди.

"Поки члени адміністрації Байдена завершували угоду з Німеччиною, вони працювали з українцями, щоб призначити дату візиту Зеленського в Білий дім, який, як спочатку заявив президент України, відбудеться в цьому місяці, - повідомляє Axios. - Українці відчували, що адміністрація ефективно пов'язує візит в Білий дім з позицією України щодо угоди щодо "Північного потоку" і змушує їх не висловлюватися".

Невже Байден дійсно просто зумовив візит в Білий дім згодою Зеленського на енергетичне перевагу Росії над Україною? Час призначати менеджерів з імпічменту!

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На відміну від Трампа, Байден тисне на Зеленського, щоб той погодився на угоду, яка являє собою реальну загрозу для його країни. Прямо зараз російський газ експортується в Західну Європу по трубопроводах, що проходять через Україну, а це означає, що Росія не може перекрити подачу газу в Україну, не відключивши при цьому і свій прибутковий експорт на Захід. Але як тільки буде побудований новий газопровід "Північний потік - 2", Росія зможе обійти Україну і відправляти газ безпосередньо в Німеччину по дну Балтійського моря. Коли це станеться, Росія зможе перекрити поставки енергії в Україну, не відрізаючи Західну Європу.

Перед відходом з поста Трампу вдалося зупинити будівництво трубопроводу. У 2019 він підписав закон про санкції проти підприємств, що беруть участь в проєкті. В результаті ряд компаній вийшли з проєкту. І Трамп дав зрозуміти, що готовий покарати не тільки російські компанії, але і німецькі, і інших європейських постачальників. Як сказав Джонатан Свон з Axios: "Велике будівництво ... було заморожено, на момент вступу Байдена в посаду, тому що вони цілком обґрунтовано побоювалися, що адміністрація Трампа ... потенційно може накласти санкції на німецькі комунальні підприємства, кінцевих споживачів газу".

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Як тільки Байден вступив на посаду, будівництво трубопроводу відновилося. Під час слухань за твердженням кандидатури держсекретаря Ентоні Блінкен заявив, що "має намір зробити все, що в наших силах, щоб запобігти завершенню "проєкту "Північний потік 2". Але потім, в травні, Державний департамент зняв санкції з Матіаса Варніга, друга президента Володимира Путіна і колишнього офіцера східнонімецької розвідки, який відповідав за будівництво. А в червні Байден вирішив припинити спроби заблокувати трубопровід, вирішивши, що це не варто збитків в стосунках з Німеччиною.

Зеленського не попередили перед тим як зробити оголошення. Про це він дізнався з преси. "Північний потік-2" - це зброя, справжня зброя ... в руках Російської Федерації ", - сказав він."Дивує ... що кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як Сполучені Штати". Ледве Байден дав зелене світло трубопроводу, як Путін почав використовувати його, попередивши, що Україна повинна продемонструвати свою добру волю, якщо вона хоче, щоб експорт російського газу тривав.

Хоча демократи Палати представників також звинуватили Трампа в затримці надання життєво важливої ​​військової допомоги Україні в якості тиску на Зеленського, насправді саме Трамп відправив Україні допомогу, яку адміністрація Обами-Байдена відмовилася надати. Тоді Джо Байден звинуватив Трампа у відмові від допомоги, "щоб чинити тиск на суверенну державу, партнера, який все ще піддається прямим нападкам з боку Росії". Що ж, ось що цікаво: як тільки Байден опинився в Овальному кабінеті, він призупинив військову допомогу США Україні в розмірі 100 мільйонів доларів.

Трамп був неймовірно жорстким до Росії на ділі, якщо не на словах. Байден, навпаки, назвав Путіна вбивцею, але з моменту вступу на посаду він призупинив цю військову допомогу, схвалив продовження нового договору СНО і погодився з трубопроводом "Північний потік - 2", який збільшує вплив Росії в регіоні за рахунок України. І Байден міг неналежним чином чинити тиск на президента України, щоб змусити його припинити критику угоди.

Чи є дії Байдена злочином, караним імпічментом? Звичайно, ні. М'якість до Росії не є серйозним злочином або проступком. Але просити президента України піти на угоду, яка дозволить Путіну задушити його країну, ганебно, навіть якщо не підлягає імпічменту", - йдеться в статті.

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Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.