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Новини Газова війна
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Колонка Washington post про договір США стосовно "Північного потоку-2": Байден скоїв щодо України злочин, який карається імпічментом?

Колонка Washington post про договір США стосовно

Байден просить Зеленського піти на угоду, яка дозволить Путіну задушити Україну. Це набагато серйозніше, ніж спроби Трампа змусити розслідувати справу Хантера Байдена.

Про це пише у своїй колонці в Washington post  Марк Тіссен (Marc Thiessen), передає Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте, як демократи Палати представників піддали імпічменту президента Дональда Трампа за те, що він "зв'язував руки" президенту України Володимиру Зеленському, нібито зумовивши візит в Білий дім його готовністю розслідувати справу Хантера Байдена? Що ж, вгадайте, що: Axios повідомляє, що адміністрація Байдена, можливо, зробила те ж саме, щоб прийняти угоду, яку президент Байден щойно уклав з Німеччиною, щоб дозволити їй з Росією просуватися вперед зі своїм газопроводом Nord Stream 2 - і зумовила візит Зеленського в Білий дім прийняттям угоди.

"Поки члени адміністрації Байдена завершували угоду з Німеччиною, вони працювали з українцями, щоб призначити дату візиту Зеленського в Білий дім, який, як спочатку заявив президент України, відбудеться в цьому місяці, - повідомляє Axios. - Українці відчували, що адміністрація ефективно пов'язує візит в Білий дім з позицією України щодо угоди щодо "Північного потоку" і змушує їх не висловлюватися".

Невже Байден дійсно просто зумовив візит в Білий дім згодою Зеленського на енергетичне перевагу Росії над Україною? Час призначати менеджерів з імпічменту!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко про "Північний потік-2": Міжнародні партнери повинні побачити сильну та об'єднану Україну, яка не сприймає ніяких "договорняків" за своєю спиною

На відміну від Трампа, Байден тисне на Зеленського, щоб той погодився на угоду, яка являє собою реальну загрозу для його країни. Прямо зараз російський газ експортується в Західну Європу по трубопроводах, що проходять через Україну, а це означає, що Росія не може перекрити подачу газу в Україну, не відключивши при цьому і свій прибутковий експорт на Захід. Але як тільки буде побудований новий газопровід "Північний потік - 2", Росія зможе обійти Україну і відправляти газ безпосередньо в Німеччину по дну Балтійського моря. Коли це станеться, Росія зможе перекрити поставки енергії в Україну, не відрізаючи Західну Європу.

Перед відходом з поста Трампу вдалося зупинити будівництво трубопроводу. У 2019 він підписав закон про санкції проти підприємств, що беруть участь в проєкті. В результаті ряд компаній вийшли з проєкту. І Трамп дав зрозуміти, що готовий покарати не тільки російські компанії, але і німецькі, і інших європейських постачальників. Як сказав Джонатан Свон з Axios: "Велике будівництво ... було заморожено, на момент вступу Байдена в посаду, тому що вони цілком обґрунтовано побоювалися, що адміністрація Трампа ... потенційно може накласти санкції на німецькі комунальні підприємства, кінцевих споживачів газу".

Також читайте: Просто зараз Росія використовує газ як геополітичну зброю: санкції США повинні застосовуватися до всіх проєктів без винятків, - Вітренко

Як тільки Байден вступив на посаду, будівництво трубопроводу відновилося. Під час слухань за твердженням кандидатури держсекретаря Ентоні Блінкен заявив, що "має намір зробити все, що в наших силах, щоб запобігти завершенню "проєкту "Північний потік 2". Але потім, в травні, Державний департамент зняв санкції з Матіаса Варніга, друга президента Володимира Путіна і колишнього офіцера східнонімецької розвідки, який відповідав за будівництво. А в червні Байден вирішив припинити спроби заблокувати трубопровід, вирішивши, що це не варто збитків в стосунках з Німеччиною.

Зеленського не попередили перед тим як зробити оголошення. Про це він дізнався з преси. "Північний потік-2" - це зброя, справжня зброя ... в руках Російської Федерації ", - сказав він."Дивує ... що кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як Сполучені Штати". Ледве Байден дав зелене світло трубопроводу, як Путін почав використовувати його, попередивши, що Україна повинна продемонструвати свою добру волю, якщо вона хоче, щоб експорт російського газу тривав.

Хоча демократи Палати представників також звинуватили Трампа в затримці надання життєво важливої ​​військової допомоги Україні в якості тиску на Зеленського, насправді саме Трамп відправив Україні допомогу, яку адміністрація Обами-Байдена відмовилася надати. Тоді Джо Байден звинуватив Трампа у відмові від допомоги, "щоб чинити тиск на суверенну державу, партнера, який все ще піддається прямим нападкам з боку Росії". Що ж, ось що цікаво: як тільки Байден опинився в Овальному кабінеті, він призупинив військову допомогу США Україні в розмірі 100 мільйонів доларів.

Трамп був неймовірно жорстким до Росії на ділі, якщо не на словах. Байден, навпаки, назвав Путіна вбивцею, але з моменту вступу на посаду він призупинив цю військову допомогу, схвалив продовження нового договору СНО і погодився з трубопроводом "Північний потік - 2", який збільшує вплив Росії в регіоні за рахунок України. І Байден міг неналежним чином чинити тиск на президента України, щоб змусити його припинити критику угоди.

Чи є дії Байдена злочином, караним імпічментом? Звичайно, ні. М'якість до Росії не є серйозним злочином або проступком. Але просити президента України піти на угоду, яка дозволить Путіну задушити його країну, ганебно, навіть якщо не підлягає імпічменту", - йдеться в статті.

Також читайте: Кандидат у канцлери ФРН Лашет схвалює угоду зі США щодо "Північного потоку -2": Німеччина визнає свою відповідальність перед Україною

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24374) імпічмент (282) путін володимир (24127) росія (66104) США (23426) Північний потік (2473) Трамп Дональд (6137)


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Топ коментарі
+29
Кум докушал огурец И закончил с мукою: "Оказался наш Отец Не отцом, а *****..." (с)
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23.07.2021 13:06 Відповісти
+21
Мудрый нарид, смотрит телевизор, мудрый нарид выбирает клоуна во власть, чтобы хоть поржать, клоун начинает заводить дела на будущего президента США, клоун подвякаивает Китаю, против которого США собирает коалицию, президент США действует в своих интересах, наплевав на мнение клоуна, которого выбрал мудрый нарид, после просмотра телевизора, вот вам и вся история.
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23.07.2021 13:13 Відповісти
+19
Ніякого транзиту російського газу через Україну не буде, всі це розуміють, просто не хочуть про це говорити вголос! Нам потрібно готуватись до зими без газу! Пропоную переводити котельні в містах на біопаливо, ставити пальники на біопаливі в котли, будувати склади для біопалива біля котелень. Україна виробляє більше 1 трильйона тон біопалива на рік, яке не використовує навіть на 10%. По великому рахунку нам той газ російський не потрібен. В Україні є власне виробництво пальників, котлів і супутнього обладнання і потрібно вже зараз терміново починати масове переведення частини котлів міських котелень на біопаливо! Це все реально зробити, але потрібно робити вже терміново!
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23.07.2021 13:08 Відповісти
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Я лив гімно на Трампа бо він то заслужив за свою дружбу з Хлом. А коли ти лив гімно на Пороха в компанії всієї ватної і сепарської шобли світу, то тебе ніхто не попереджав чим це загрожує ? і ти як годиться не бачиш ніякого зв"язку між нашою зеленою зашквареною жабою і розворотом Байдена.
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23.07.2021 13:43 Відповісти
де я лив гімно на твого пороха?! Байден нікуди не розвертався він старий корупціонер, йде за баблом, і він і є друг путіна дефакто, читай статтю вище перш ніж коментувати.
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23.07.2021 13:52 Відповісти
It's like talking to a three.
They won't understand.
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23.07.2021 17:07 Відповісти
До вас тупо не доходять елементарні речі!!!! Яка нах «дружба з х…м»!? Це політика! Трамп тільки відкрито дивувався чому «російські люди так щиро ******* Путіна? Значить він робить щось вірно для них»! Він так само казав про Кім Чен Има! Трамп просто хотів навести дипломатичний діалог із певними країнами! А про Порошенко ще простіше-Україні потрібен був союзник і щоб трапилось зараз, якщо Порошенко відкрито підтримав Трампа проти демократів? А!? Порошенко-геній геополітики! Тоді ніхто не знав хто виграє наступні вибори в Америці!
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23.07.2021 14:01 Відповісти
Все вірно - окрім сиволапого гетьмана, який іще небезпечніший за вувузєлу. Ця мерзота злила в унітаз патріотичний порив народу, не запустила оборонпром, не запровадила військовий стан, першою запровадила політику "надо просто пєрєстать стрелять", саджало добровольців і видавало їх москві (Руслана Тумгоєва, наприклад), знищив 5 стратегічних складів з ************, підписав мінську оборудку і реанімував мумію мертвечука, яка до того сиділа тихо й не рипалася.
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24.07.2021 07:08 Відповісти
Отож: " Аби не Трамп!"
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23.07.2021 13:44 Відповісти
Перекрыть газ для Украины? Дурни не знают что Украина давно отказалась от покупки газа у агрессора.
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23.07.2021 13:40 Відповісти
речь не о покупке газа а о компенсации потерь за прекращение его транзит через Украину
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23.07.2021 13:44 Відповісти
сп-2 - это лучшее свидетельство того, что зеленский как президент Украины - абсолютный ноль.
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23.07.2021 13:42 Відповісти
Ви статтю читали? Добро на добудову СП-2 дав великий друх України козак байда, а винуватий вувузєла, да?
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24.07.2021 07:09 Відповісти
Напомни, когда там зеленский приказал закрыть уголовное дело против Байдена?
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24.07.2021 07:25 Відповісти
Ну шо - скажем пасиба ******** Цукерковому?
Ведь это он лепший кореш маразматика-предателя-Джо.
Спасибо, Барыга, за очередную подлось стране!
И чем ты лучше Зеленой хитрожопой плесени?
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23.07.2021 13:45 Відповісти
ОН хуже Зеленого . Потому что президентство Зе это результат правления мародера. Народ настолько устал от постоянной и систематической брехни по телеку с умным видом про ,,патужные перемоги,, и небывалый рост их уровня благосостояния что проголосовал за киноперсонажа из дурацкого сериала .Это НЕ Народ виноват а подонки которые поставили Народ перед выбором -цианистый калий или веревка , клоун или вор .Выбрали клоуна потому что терпеть вора больше уже просто НЕ было сил .
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23.07.2021 14:12 Відповісти
Колонка Washington post про договір США стосовно "Північного потоку-2": Байден скоїв щодо України злочин, який карається імпічментом? - Цензор.НЕТ 8281
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23.07.2021 14:53 Відповісти
Не треба перепощувати жалюгідну хуцпу прихильників сиволапого гетьмана.
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24.07.2021 07:11 Відповісти
Все в цьому світі чийсь резульат. ти наприлад результат помилки твого бухого батька. І всі когось приводять. Але як водиться у тупих зебілів, тільки бидло на кшталт тебе яке всі 5 років мочило Порошенка на догоду **** ні в чому не винне.
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23.07.2021 18:46 Відповісти
Чудове і стисле пояснення причин приходу до влади вувузєли.
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24.07.2021 07:13 Відповісти
Трамп был невероятно жестким по отношению к России на деле, если не на словах. Байден, напротив, назвал Путина убийцей, но с момента вступления в должность он приостановил эту военную помощь, одобрил продление нового договора СНВ и согласился с трубопроводом "Северный поток - 2", который увеличивает влияние России в регионе за счет Украины. И Байден мог ненадлежащим образом оказать давление на президента Украины, чтобы заставить его прекратить критику сделки.
Источник: https://censor.net/ru/n3278803

Во как запели. И это Вашингтон Пост. Поверить не могу...
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23.07.2021 13:49 Відповісти
Ш люхи
Запахло жареным похоже.
Недаром их называют Washington Compost.
Скорее всего маразматика задвинут.
Правда поружка не лучше.
Плохо, очень плохо.
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23.07.2021 17:11 Відповісти
никто его не задвинет
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23.07.2021 17:48 Відповісти
Подружка взагалі жесть. Колишня елітна проститутка, яку прокурорські та мєнтовські вивели в люди. Тупа і нахабна мерзота. Республіканцям треба діяти в плані її усунення з посади віце-президента, як колись дєрьмократи замінили Спіро Агню на Джералдьда Форда.
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24.07.2021 07:15 Відповісти
я не верю что эта статья на цензоре и как заткнулись шеколадные тролли
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23.07.2021 21:26 Відповісти
Ну ваще-то очень врядлт, если Байден делал это в интересах США.
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23.07.2021 14:00 Відповісти
Чемберлен тоже предал Чехословакию в интересах Англии? А что случилось с Англией после этого?
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24.07.2021 06:10 Відповісти
Да ничего не случилось. Англия есть, а Чехословакии нет.
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24.07.2021 11:31 Відповісти
и английская империя в жо пе
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24.07.2021 11:37 Відповісти
Кто у кого помощи просит, нищеброд колхозный?
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24.07.2021 13:47 Відповісти
За это Великобритания заплатила 384 тысячи убитых солдат и 70 тысяч мирных жителей и сотни тысяч разрушенных домов и ее империя прекратила свое существование.
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24.07.2021 23:45 Відповісти
А иначе было бы марожена?

Прошу заметить, что ВБ объявили Германии войну, а не наоборот.

Для сравнения:
ВБ за 6 лет войны 384 тыс. и на ее территорию вторжение не произошло.
СССР за 4 года войны 30 млн. и немцы до Москвы дошли.

И кто тут дурак недальновидный?
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25.07.2021 02:13 Відповісти
Да, но она могла бы этого избежать, если бы ранее решительно отвергла требования Германии к Чехословакии. Гитлер расценил это как слабость и решил, что может делать все, что хочет и его следующей жертвой стала Польша. И на этот раз Англия не могла не отреагировать, потому что у нее был договор о защите Польши. Как сказал Черчилль по этому поводу : "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор."

Немцы не могли вторгнуться в Англию только из-за ее географического положения. Но вместо этого они подвергли страну сильным и систематическим бомбардировкам, когда были разрушены целые кварталы крупных английских городов, военные и промышленные объекты.
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25.07.2021 03:30 Відповісти
Все, що робить бідон, є проти американсьбких інтересів. Гадаю, за потакання кремлю куйло відвалив дєдушці нєхілую суму грошей. Дєдушка взагалі професійний корупціонер.
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24.07.2021 07:17 Відповісти
Т.е. США лучше разосраться с самой мощной державой Европы ради незнамо каких дебилов, которые во время войны выбрали марионеточного наркомана в президенты и теперь мечутсч с протянутой рукой в дырявых портках от Европы до Китая?
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24.07.2021 11:30 Відповісти
Сразу видно, что ты кугут, считающий свой сраный колхоз центром цивилизации.

Наверное поэтому ты клоуна-наркомана сделал своим президентом.
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24.07.2021 13:45 Відповісти
какого х* США сейчас сунула свое рыло в калашный ряд?? каким боком они к СП2?
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24.07.2021 15:05 Відповісти
Не сунула, а высунула.

Но, если им будет надо, СП-2 сольют в раз.
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24.07.2021 16:51 Відповісти
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель войдёт в руководящий орган национальной компании «Газпром» после истечения срока полномочий, сообщил Алексей Миллер. Меркель также получит 0,04% акций компании «за выдающийся вклад в реализацию русско-германских экономических проектов».
Комментируя назначение, глава компании Алексей Миллер заявил, что практика ввода иностранцев в советы директоров российских компаний существует давно и соответствует мировому опыту. Ранее экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль стала почётным директором «Роснефти», а Марк Рокфеллер, владеющий контрольным пакетом акций Центробанка РФ, был введён в советы сразу нескольких добывающих компаний. Сама Меркель отказалась комментировать ситуацию, однако отметила, что её назначение связано исключительно с её деловыми качествами и не имеет никакого отношения к завершению трубопровода «Северный поток-2».
«Русские привыкли во всём видеть коррупцию. Если частная фирма приглашает на работу иностранного специалиста с богатым управленческим опытом, в этом обязательно будут искать какие-то скрытые смыслы. А между тем, такая практика существует не только в России. Например, сын Джо Байдена в его бытность вице-президентом США входил в совет директоров компании «Бурисма», и в этом тоже нет никакой коррупции. Если компетентный руководитель вдруг оказывается политиком или родственником политика, это ведь не должно сказываться на оценке его деловых качеств», - сказал глава секретариата Меркель Клаус Шабсгойер.
====
https://panorama.pub/news/posle-otstavki-angela-merkel-zajmyot-mesto-v-sovete-direktorov-gazproma
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23.07.2021 14:22 Відповісти
Какой позор
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23.07.2021 16:45 Відповісти
Почему позор, для них очевидно норма, такой-же финт , в своё время, сделал Шрёдер и все промолчали, думаю Меркель его даже благословила на "подвиг"
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23.07.2021 17:35 Відповісти
Такий фінт не відповідатиме аскетичному способу особистого життя Меркель.
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24.07.2021 08:30 Відповісти
Помните как вы меня гнобили и обзывали осенью 2020 когда я пытался вам доказать что Трамп лучше для Америки и Украины ? Предупреждал что под байденом достроят СП2 , задвинут Украину в угол и будут дружить с расеей .
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24.07.2021 03:49 Відповісти
Тутешні тролі глобалістів цього не помнять. Бо їм за це гроші платять. І роБЛЯТЬ вигляд, що нічого особливого не сталося. Або вувузєла дєдушку абідєл. І дєдушка від України відвернувся.
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24.07.2021 07:21 Відповісти
Не вірю.
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23.07.2021 17:13 Відповісти
Якщо ви не вірите фактам, то вам час сходити до психіатра.
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24.07.2021 07:22 Відповісти
Вірити фактам це одне, інше - непідтвердженим вкидам.
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24.07.2021 08:27 Відповісти
Та ні, це таки хвакти. Просто ви від життя відстали.
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24.07.2021 18:57 Відповісти
А можна посилання на притомне першоджерело новини, а не на раша https://panorama.pub/news/posle-otstavki-angela-merkel-zajmyot-mesto-v-sovete-direktorov-gazproma https://panorama.pub ?
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24.07.2021 22:59 Відповісти
а мы ржали на эту тему, типа прикольно звучало
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23.07.2021 17:49 Відповісти
там списочек похлеще. как минимум отсутствие любой реакции на военную атаку Чехии - члена нато в результате которой погибли люди, сдача лично Х#йлу (руководителю самой большой опг, "убийце", и т.д. и т.п.) списка стратегических предприятий и объектов США на которые не нужно совершать хакерские атаки (на остальные наверное - можно, да и на стратегические вероятно - тоже, но попозже, а то выборы понимаешь) ну и кое что неафишируемое наверное всплывет
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23.07.2021 14:33 Відповісти
Какое совпадение ! И єто исключительно по причине ее деловых качеств и богатого управленческого опыта !! Браво фрау Штази
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23.07.2021 14:36 Відповісти
Собственно, Арестович в очередном интервью так и заявил: есть договорняк о разделе Украины на две части. Бубочку приглашают для подписания капитуляции и согласия на раздел. Конгрессмены будут в отпусках, и Дед сумеет избежать импичмента (за госизмену).
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23.07.2021 14:48 Відповісти
В каком интервью Арестович это заявлял, дайте ссылку плз.
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23.07.2021 14:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=em2LmfRLa_g&t=2130s https://youtu.be/em2LmfRLa_g?t=2074
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23.07.2021 14:57 Відповісти
Спасибо
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23.07.2021 15:21 Відповісти
Дед избежит импичмента потому как он кукла которой управляют из-за кулис , а в конгрессе и сенате большинство демократов .
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24.07.2021 03:51 Відповісти
Если респы что-то накропали в Аризоне, ИМХО они ждут нужного момента чтобы поднять дело в Верх.Суде. Хотя это, конечно, будет скандал невероятных размеров. Либо они ждут выборов Конгресс, но до этого ещё полтора года.
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24.07.2021 05:48 Відповісти
Импичмент?
Наверное продешевил, продавая нас.
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23.07.2021 14:57 Відповісти
Поднять дело о сыне Байдена и обнародовать на весь мир какие деньги и за что получал
как бухал и гулял, на каком основании и кем был принят на "работу".
Думаю после обнародования этой информации, Байден не долго усидит, а если и усидит то
репутацию мы ему крепко подпортим - нам терять уже нечего - трубы нет, газа нет - нужно врезать по старой, наглой роже в ответ и не бояться.

Вашингтон Пост с него не слезет пока не сожрет.
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23.07.2021 15:51 Відповісти
ошибаетесь
Им ВСЕ известно, но это одна шайка.
Все было направлено на то, чтобы убрать Трампа, он не изз их продажного круга.
А репутацию семье Бидонов не испортишь- ее у них нет.
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23.07.2021 17:14 Відповісти
Все уже обнародовано . Свидетели публично давали показания что Байден получал откат со всех бизнес сделок сына Хантера и ничего не сдвинулось с места ибо судебная система коррумпирована не меньше чем в Украине .
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24.07.2021 03:53 Відповісти
Бідонобіли - вороги України.
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23.07.2021 15:54 Відповісти
бідон - ворог України.
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24.07.2021 07:25 Відповісти
Старый пердун Байден сливает Украину... убийце путину оккупанту и боится Конгресса, потому назначил визит Зелени аж на 30 августа, когда Конгресс будет в отпуске. Странное решение Белого дома. ЭТО худшая дата для визита, даже конгресс США - та часть которая занимаются вопросами помощи для Украины, будут в отпуске, и они же просят Байдена перенести визит на рабочие дни конгресса и сената!

Байден пердел что что Трамп шавка Путляры, но стал сам шавкой ***** путина. Подарок виде СП-2, в кремле уже ликуют! Подарочки в Женеве путину, и другие мутки о которых мы официально не знаем о чем там договорились.
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23.07.2021 16:21 Відповісти
Представляю какой вой будет на болотах, когда запустят газопровод. Санкции, живительные и полезные, просто классика жанра - давайте бросим крокодила в реку, чтобы он там утопился.
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23.07.2021 16:25 Відповісти
Когда Трамп собирался творить какую-то дичь его сдерживали конгрессмены и сенаторы,может и этого старого маразматика тоже прищемят.
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23.07.2021 16:31 Відповісти
Трамп не творил "дичь".
Трамп делал все как надо.
Дичь делается сейчас и вы скоро все почувствуете.
Но вряд ли поймете , что к чему.
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23.07.2021 17:15 Відповісти
Его мутки с Джулиани это разве не дичь?
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23.07.2021 17:26 Відповісти
Рудольф Джулиани- порядочнейший человек, в бытность Федеральным Прокурором практически истребил итальянскую мафию.
Некоторые до сих пор сидят.
Я имел счатье жить в Нью Йорке , когда он был мером- город был в идеальном порядке и признан одним из самых безопасных городов мира.
То, в чемего пытались обвинять демокретины, отвалилось, как шелуха.
Вы бы почитали что- то другое, а не агитки
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23.07.2021 18:28 Відповісти
Рудольф Джулиани- порядочнейший человек.....
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23.07.2021 19:21 Відповісти
да.
Но вы имеете право оставаться при своем мнении, какое оно бы ни было
Я не буду больше с вами на эту тему говорить, так как вы вряд ли имеете представление о предмете разговора.
Это то же самое, что обсуждать СО МНОЙ достоинства и недостатки Порошенко или там Зеленского
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23.07.2021 19:59 Відповісти
ваши ж соотечественники под амер. флагами тут на г*но исходили, какой трамп урод и какой классный чувак байден. Пошли на попятную???
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23.07.2021 17:42 Відповісти
исходили и исходят.
Многие правда закрыли рты, так как их уже клюнул жареный петушок
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23.07.2021 18:25 Відповісти
из того что я понял о США: демы - это всегда зло.

А республиканцы - всегда добро, пусть это даже и трамп)
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23.07.2021 18:47 Відповісти
Нет, не то поняли.
Демократ Кеннеди- благо
Демократ Билл Клинтон- благо, он любил свою страну.
Демократ Обама- зло, Демократ Байден- несчастье и насмешка.
Я всегда при голосовании за кого- либо исхожу из здравого смысла , а не паритийной принадлежности.
Не в обиду- чтобы понять , что собой представляет Америка, нужно здесь жить , и не просто жить, а работать, платить налоги, быть полноценным гражданином страны.
Вы ничего не могли понять о моей стране- так же , как я не понимаю уже вашу, хоть и прожил в ней почти полжизни.
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23.07.2021 18:55 Відповісти
Ой, тут же ж такі "експерти" на форумі сидять, вищали, як різані, і накидалися на тих, хто їм пробував хоч якось розтлумачити ситуацію.
+ (як зазначили вже) ті, до кого вони прислухаються і вважають "великими" аналітиками / політологами / обізнаними і т.д., всі просували "козака".
Цікаво, що ж там прибацаний Пономар втирає тепер своїй примітивній пастві.
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23.07.2021 19:23 Відповісти
Якщо ви до мене пишете- то я згоден цiлком та повнiстю.
Проблема в тому, що бльшiсть людей не бачуть вiдтнкiв та пiвтонiв.
А в очi кидаеться тiлки бiле та чорне.
Через те сварки, крики , бан -Homo Homini Lupus Est -
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23.07.2021 20:07 Відповісти
по Кеннеди и Клинтону - вы далеко зашли))

Я смотрю ближе, и вижу что нынешние демы по странному совпадению - г*но,

в чем я не прав?
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23.07.2021 19:23 Відповісти
Я пережил Клинтона.
Думал, что он плох.
Ан нет.
Он- патриот
Нынешние- коммуняки и популисты. Не все конечно, но большинство.
В чем вы не правы- называть людей дерьмом.
Не стоит
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23.07.2021 19:54 Відповісти
т.е. человек дерьмом быть может, но называть его так нельзя? чисто американская толерантность

Слава Богу, здесь все проще. Каждый может сказать что думает. Не люблю негров - так и скажу. А у вас в тюрьму сяду.

Поэтому мне тут и хорошо)
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24.07.2021 03:03 Відповісти
Стосовно клінтона ви сильно помиляєтеся. Я не жив в США, але бачив ось це: https://www.youtube.com/watch?v=zCGW033-82c За цією парочкою іще з Арканзасу тягнеться кривавий слід. Десь зустрічав інфу, що клінтон був причетний до передачі китайцям технології MIRV. І такі да: дєрьмократи, принаймні з 40-х років, коли совок наводнив своїми агентами Держдеп, це однозначне зло. Вже досить того, що вони зверталися крадькома до совкового КГБ, аби він надав хоч якийсь компромат на Рейгана, коли той балотувався в президенти.
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24.07.2021 07:35 Відповісти
Они нынешние и прошлые демы полное г-но и не только для вас но и для Америки .
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24.07.2021 03:36 Відповісти
Это два клоуна - "три пятнадцать" и "ака-мурза" . Один алкоголик с даунбаса , второй быший офицер росийской армии получающий пенсию от путина , балующийся марихуаной . скорее всего "спящие" агенты росийского ГРУ для создания фона .
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24.07.2021 03:45 Відповісти
Трамп никогда не творил никакой дичи , а сенаторы только мешали ему наводить порядок в экономике и всей стране . Этого старого маразматика Джо деражат как ширму . Страной управляет теневой кабинет Обамы который уже завез в США 1 миллион липовых беженцев из Африки и Южной Америки . Твориться страшный бардак как в Европе с Сирийскими мигрантами . Страна меняется на глазах превращаясь в помойку и это на фоне роста цен на бензин , продуты и товары , налоги растут как на дрожжах , малые бизнесы закрываются , а демократы с большинством в конгрессе и сенате пилят бюджет и печатают деньги под липовые проекты .
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24.07.2021 03:42 Відповісти
....і цьому мільйону (і новим мільйонам) дєрьмократи, які сфальшували останні вибори, видадуть ID перед виборами 2022. Неокомуністи, які зара' при владі в США, прискореними темпами змінюють демографічний баланс країни, щоби громадяни європейського походження вже ніколи не змогли обрати консервативного президента. А іще вони взялися за ідеологізацію мілітарі. Як на мене, перспективи США похмурі. Гряде г.ромадянська в.ійна, і я не впевнений, що люди доброї волі візьмуть в ній гору.
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24.07.2021 07:42 Відповісти
но граждане США проголосовал же за него и за демов! радостно собирали деньги на blm и остальную дичь. Значит, это выбор америк. народа....
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24.07.2021 15:11 Відповісти
если из-за шестого брауни и байден насядет на импичмент я уверую в черную вдову
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23.07.2021 16:42 Відповісти
А КИТАЙ в наводнении ...
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23.07.2021 17:42 Відповісти
путин на коне от таких договоренностей. Позор Байдену, который клюнул на удочку Меркель. Северный поток-2 чистая коррупция ничего большего! плюс навредить Украине.

коммерческий экономическим проектом тут и не пахнет!
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23.07.2021 18:40 Відповісти
а где фото байдена с поршенкой? или они на этой ветке не кенты?
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23.07.2021 20:13 Відповісти
Байден вместе с Меркель разрушил европейское единство в пользу агрессивных планов кремля.(с)

байден слился поцелуем с ублюдком кремлевским убийцем путиным.
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23.07.2021 22:18 Відповісти
Перед уходом с поста Трампу удалось остановить строительство трубопровода. В 2019 году он подписал закон о санкциях против предприятий, участвующих в проекте. В результате ряд компаний вышли из проекта. И Трамп дал понять, что готов наказать не только российские компании, но и немецкие, и других европейских поставщиков. Как сказал Джонатан Свон из Axios: "Крупное строительство... было заморожено, на момент вступления Байдена в должность, потому что они вполне обоснованно опасались, что администрация Трампа... потенциально может наложить санкции на немецкие коммунальные предприятия, конечных потребителей газа".

А я предупреждал , не поливайте грязью Трампа , он для Украины и для США был лучшим за многие годы . Именно Трампу удалось остановить строительство СП2 и договориться с Польшей транспоритирвать американский газ как альтернативу росийскому в Европу . Именно при Трампе Украина получала серьезную военную помощь и летальное оружие . Вы же орали Байден придэ порядок навэдэ . Ну как вам теперь Джо нравиться ?
Источник: https://censor.net/ru/n3278803
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24.07.2021 03:34 Відповісти
Саме перед виборами і заради них, напевно, Трамп став у санкційну позу, спокійно до того дозволивши побудувати трубу на 95%. Якби він займав правильну позицію і своєчасно діяв, наразі не потрібно було б нічого зупиняти.
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24.07.2021 08:46 Відповісти
Колонка Washington post про договір США стосовно "Північного потоку-2": Байден скоїв щодо України злочин, який карається імпічментом? - Цензор.НЕТ 2958
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24.07.2021 04:08 Відповісти
Джо очень любит мороженое .
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24.07.2021 04:09 Відповісти
Фу, мерзота дементивна.
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24.07.2021 07:48 Відповісти
Являются ли действия Байдена преступлением, наказуемым импичментом? Конечно, нет. Мягкость по отношению к России не является серьезным преступлением или проступком. Но просить президента Украины пойти на сделку, которая позволит Путину задушить его страну, постыдно, даже если не подлежит импичменту", - говорится в статье. Источник: https://censor.net/ru/n3278803

Байден грає роль такого собі поважного pdrs а, заграючи з Мацквою і трохи не цілуючись з пукіним у дьосни
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27.07.2021 20:20 Відповісти
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