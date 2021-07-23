УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11250 відвідувачів онлайн
Новини
1 633 23

Малюська не збирається у відставку, але зробить це, якщо попросять Зеленський, Шмигаль або дружина

Малюська не збирається у відставку, але зробить це, якщо попросять Зеленський, Шмигаль або дружина

Уже ходять чутки, що восени в Кабміні можуть бути нові звільнення, а один з претендентів нібито міністр юстиції. Сам глава відомства Денис Малюська спростував цю інформацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, на його відставку можуть вплинути лише три людини в країні.

"Чуток багато. Я завжди з першого дня говорив, що я за крісло не тримаюся. За рішенням парламенту я, безумовно, йду у відставку. Але є ще три людини, слова яких досить, щоб я написав заяву і збирав речі - це президент, прем'єр і моя дружина", - сказав Малюська.

Він зазначив, що на сьогодні таких пропозицій від зазначених людей немає.

Також читайте: У Зеленського розглядають можливість звільнення голови НБУ Шевченка, - Financial Times

"Немає незамінних людей, є команда - ми створили дуже гарну команду. Але розмов не було, прохань не було. Я поки що відчуваю в собі сили трохи попрацювати. Але як тільки буде бажання кого-небудь з названих людей - я відразу на море, а потім буду працювати в іншому місці", - підкреслив міністр.

Зазначимо, напередодні "слуга народу" Олександр Качура в ЗМІ говорив, що у депутатів є претензії до трьох міністрів, в тому числі і до Малюськи. Він упевнений, що у вересні будуть кадрові перестановки в уряді.

Крім того, активно обговорюють можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана. Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук вже заявила, що готова очолити відомство. Підігріває цю тему і нещодавнє звільнення трьох заступників Тарана.

Автор: 

Мін’юст (1603) відставка (1471) Малюська Денис (402)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Как трогательно, ****.
показати весь коментар
23.07.2021 13:01 Відповісти
+4
А жена это Ленка Зеленка?
показати весь коментар
23.07.2021 13:03 Відповісти
+2
До чого тут Зеленський
Діагноз: РАБ
показати весь коментар
23.07.2021 13:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как трогательно, ****.
показати весь коментар
23.07.2021 13:01 Відповісти
А жена это Ленка Зеленка?
показати весь коментар
23.07.2021 13:03 Відповісти
Шмыгаль или жена - жена Шмыгаля. Не спрашивайте, у них всё сложно...
показати весь коментар
23.07.2021 17:41 Відповісти
До чого тут Зеленський
Діагноз: РАБ
показати весь коментар
23.07.2021 13:03 Відповісти
жена шмыгаля?
показати весь коментар
23.07.2021 13:04 Відповісти
Если второй человек в государстве ..или его брат..захочет что бы ты ушел...то мнение всех остальных никого ...в том числе и тебя..волновать не будет..
показати весь коментар
23.07.2021 13:04 Відповісти
а если этого дятла попросят Зеленский, Шмыгаль или жена (Шмыгаля скорее всего))) сигануть головой вниз с 16 этажа??? ))))
показати весь коментар
23.07.2021 13:33 Відповісти
Я так понимаю, что его жена - это шмыгаль и зеленский в одном флаконе. Ну, по крайней мере они вдвоём равны ей одной)
показати весь коментар
23.07.2021 13:04 Відповісти
Интересный треугольник. А если Зеленский попросит у жены? Или Шмыгаль у Зеленского?
показати весь коментар
23.07.2021 13:04 Відповісти
дурачок какой-то
показати весь коментар
23.07.2021 13:04 Відповісти
Других в зеленом стаде нет...
показати весь коментар
23.07.2021 13:05 Відповісти
там по своим стандартам подбирали ))) - абыкого ))))) но шоб идиот )))))
показати весь коментар
23.07.2021 13:34 Відповісти
"Я всегда с первого дня говорил, что я за кресло не держусь" ... и поэтому не работаю"
показати весь коментар
23.07.2021 13:08 Відповісти
Чья жена? зілєнскаго?
показати весь коментар
23.07.2021 13:14 Відповісти
Что там с погранцами? Желтые новости на отвлечение все
показати весь коментар
23.07.2021 13:20 Відповісти
А що на це повість коханка? Оце цікаво!
показати весь коментар
23.07.2021 13:23 Відповісти
Малюська не собирается в отставку, но сделает это, если попросят Зеленский, Шмыгаль или жена )))

а какое отношение к малюське имеет жена шмыгаля ))))
показати весь коментар
23.07.2021 13:32 Відповісти
Так Малюська с замшей Высоцкой не все тюрьмы продали, и не всю землю у сельскохозяйственных колоний отобрали! Есть ещё что отжимать и "нужным" слугам народа за копейки продавать.
показати весь коментар
23.07.2021 13:32 Відповісти
Малюська не собирается в отставку, но сделает это, если попросят Зеленский, Шмыгаль или жена - Цензор.НЕТ 1954

...
показати весь коментар
23.07.2021 13:36 Відповісти
Міністр ЮСТИЦІЇ! Курвамать, тебе Верховна Рада призначала, а не Верховний Дебіл, Шмигаль чи дружина!
показати весь коментар
23.07.2021 13:37 Відповісти
Кумовство, говорите, победили?
Кандидат на пост президента Владимир Зеленский уверяет, что в случае избрания его главой государства, не допустит назначения родственников или кумовьев на государственные должности.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/5/7211363/

И это говорит, на секундочку, Министр Юстиции...
показати весь коментар
23.07.2021 13:38 Відповісти
Так я не понял....дык уважения к теще, что, вааще нету???? А ели она попросит? Нууу....если теща попросит, что жесткий отказ???? Йоооо персесте, Денис родненький, ну а если бабки на лавочке, когда идешь на работу попросят ...хором??? Ну Семен Семеныч, ты че бабкам откажешь???

Дык это бабки, которые тебя встречают и провожают, и в подъезде твоем убирают, где согласно твоей декларации ты и проживаешь!!!!
показати весь коментар
23.07.2021 13:42 Відповісти
 
 