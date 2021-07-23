Малюська не збирається у відставку, але зробить це, якщо попросять Зеленський, Шмигаль або дружина

Уже ходять чутки, що восени в Кабміні можуть бути нові звільнення, а один з претендентів нібито міністр юстиції. Сам глава відомства Денис Малюська спростував цю інформацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, на його відставку можуть вплинути лише три людини в країні.

"Чуток багато. Я завжди з першого дня говорив, що я за крісло не тримаюся. За рішенням парламенту я, безумовно, йду у відставку. Але є ще три людини, слова яких досить, щоб я написав заяву і збирав речі - це президент, прем'єр і моя дружина", - сказав Малюська.

Він зазначив, що на сьогодні таких пропозицій від зазначених людей немає.

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"Немає незамінних людей, є команда - ми створили дуже гарну команду. Але розмов не було, прохань не було. Я поки що відчуваю в собі сили трохи попрацювати. Але як тільки буде бажання кого-небудь з названих людей - я відразу на море, а потім буду працювати в іншому місці", - підкреслив міністр.

Зазначимо, напередодні "слуга народу" Олександр Качура в ЗМІ говорив, що у депутатів є претензії до трьох міністрів, в тому числі і до Малюськи. Він упевнений, що у вересні будуть кадрові перестановки в уряді.

Крім того, активно обговорюють можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана. Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук вже заявила, що готова очолити відомство. Підігріває цю тему і нещодавнє звільнення трьох заступників Тарана.