Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив замість нього Литвиненка
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Валерія Кондратюка і призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, який очолював Національний інститут стратегічних досліджень.
Відповідні укази розміщені на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити Кондратюка Валерія Віталійовича з посади голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі №301.
"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича головою Служби зовнішньої розвідки України", - сказано в указі №303.
Крім того, указом №302 президент звільнив Литвиненка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.
На офіційному сайті НІСД йдеться, що Литвиненко в 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Великобританія; в 2009 році - Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство"; в 1994 році - Інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСК РФ за фахом "прикладна математика" (Люстраційну перевірку пройшов в 2015 році).
Вільно володіє українською, російською та англійською мовами.
Трудова діяльність:
08.1994 – 08.1998 – офіцер, старший офіцер, головний спеціаліст Головного управління урядового зв’язку СБУ
08.1998 – 05.2005 – старший консультант, завідувач відділу, заступник директора-завідувач відділу, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
06.2005 – 12.2007 – Керівник Управління, Експертної комісії, Департаменту державної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України
12.2007 – 08.2009 – заступник начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України
08.2009 – 05.2010 – радник директора Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України
06.2010 – 03.2014 – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
З 05.04.2014 – 13.08.2019 – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
З 13.08.2019 – Директор Національного інституту стратегічних досліджень
За сумісництвом: асистент, доцент, професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1998-2007, 2010-2014.
Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою Президента України - ювілейною медаллю "25 років незалежності України".
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