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Новини
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Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив замість нього Литвиненка

Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив замість нього Литвиненка

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Валерія Кондратюка і призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, який очолював Національний інститут стратегічних досліджень.

Відповідні укази розміщені на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Кондратюка Валерія Віталійовича з посади голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі №301.

"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича головою Служби зовнішньої розвідки України", - сказано в указі №303.

Крім того, указом №302 президент звільнив Литвиненка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.

На офіційному сайті НІСД йдеться, що Литвиненко в 2013 році закінчив Королівський коледж оборонних наук (RCDS), Великобританія; в 2009 році - Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство"; в 1994 році - Інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСК РФ за фахом "прикладна математика" (Люстраційну перевірку пройшов в 2015 році).

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Вільно володіє українською, російською та англійською мовами.

Трудова діяльність:

08.1994 – 08.1998 – офіцер, старший офіцер, головний спеціаліст Головного управління урядового зв’язку СБУ

08.1998 – 05.2005 – старший консультант, завідувач відділу, заступник директора-завідувач відділу, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

06.2005 – 12.2007 – Керівник Управління, Експертної комісії, Департаменту державної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України

12.2007 – 08.2009 – заступник начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України

08.2009 – 05.2010 – радник директора Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

06.2010 – 03.2014 – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

З 05.04.2014 – 13.08.2019 – заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

З 13.08.2019 – Директор Національного інституту стратегічних досліджень

За сумісництвом: асистент, доцент, професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1998-2007, 2010-2014.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семенченко назвав себе спецагентом української розвідки по Білорусі, якого "злили": Про спецоперацію знали Єрмак і Зеленський. ВIДЕО

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, відзнакою Президента України - ювілейною медаллю "25 років незалежності України".

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) Литвиненко Олександр (38) призначення (2301) розвідка (3882) звільнення (2690) Кондратюк Валерій (21)


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Топ коментарі
+7
Везде обосрался зеленый "гений".
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23.07.2021 13:43 Відповісти
+5
зато росийского агента демченка вынесут только вместе с бзделенским.
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23.07.2021 14:13 Відповісти
+4
И ЧТО СЕБЕ БУБОЧКА ДУМАЕТ? ЧТО ЭТО СПАСЕТ ЕГО ОТ ТЮРЬМЫ? ЧТО ОН КУРИЛ?
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23.07.2021 13:31 Відповісти
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Усгаться и не жить...Вотето ход!
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23.07.2021 13:21 Відповісти
Цікаво, на яку там чергову авантюру націлились? На що Кондратюк не підписався?
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23.07.2021 13:26 Відповісти
И ЧТО СЕБЕ БУБОЧКА ДУМАЕТ? ЧТО ЭТО СПАСЕТ ЕГО ОТ ТЮРЬМЫ? ЧТО ОН КУРИЛ?
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23.07.2021 13:31 Відповісти
Да, с Чаусом не хорошо поступили, приходится отвечать
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23.07.2021 13:42 Відповісти
Везде обосрался зеленый "гений".
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23.07.2021 13:43 Відповісти
зеленский обвинил и посадил в тюрьму невиновных, членограй подонок
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23.07.2021 13:45 Відповісти
Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ Источник: https://censor.net/ru/n3278813 Прямим текстом: "Запорєбріковський КРІТ" (і ніхуа!!!)
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23.07.2021 13:50 Відповісти
По "слідах" вагнерівців і Чауса, Квартал №???
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23.07.2021 13:58 Відповісти
Первая мысль - в чем подвох? От Зебило хорошего - не ждать...
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23.07.2021 13:59 Відповісти
"Не розвідник він, так що ж ?"
Ваві розвідка не потрібна. Можна вийти на себе та на свого роботодавця.
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23.07.2021 14:12 Відповісти
зато росийского агента демченка вынесут только вместе с бзделенским.
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23.07.2021 14:13 Відповісти
За зашквар з Чаусом
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23.07.2021 14:48 Відповісти
Хвостиком замітає сліди...
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23.07.2021 14:57 Відповісти
В 1989 - 1994 роках - інженер-математик за спеціальністю прикладна математика, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97,_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1 Інститут криптографії, зв'язку та інформатики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%A4 Академії ФСБ РФ , м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва .

Академія Федеральної служби безпеки Російської Федерації - если туда попал, то просто так оттуда уже не отпустят до конца жизни

Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив замість нього Литвиненка - Цензор.НЕТ 2811
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23.07.2021 15:09 Відповісти
по біографії - цей кадр з команди Турчинова.
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23.07.2021 16:54 Відповісти
Новый директор Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко в 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Великобритании, а в 1994 году - Институт криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы контрразведки России.
Вспоминается анекдот про Изяслава, который в зависимости от обстоятельств называл себя то Изей, то Славой(с)Олег Хавич.Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив замість нього Литвиненка - Цензор.НЕТ 944
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23.07.2021 21:34 Відповісти
Снова кремлевскую консерву. И куда! На голову внешней разведки. ЗЕбилы недоуменно молчат. Стадо горят на убой но все послушно идут
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24.07.2021 22:07 Відповісти
 
 