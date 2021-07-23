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"Глядачі історично звикли": 1+1 транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу

Група "1 + 1 медіа" 23 липня повідомила, що транслюватиме фільми і серіали мовою оригіналу, а на українську переходитиме поступово. Таке рішення медіагрупа ухвалила після критики українського дубляжу серіалу "Свати".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор Медіа".

Рішення про поступовий перехід на українську мову в фільмах та серіалах ухвалили, як кажуть у "1+1 медіа", виходячи з тлумачень нормативно-правових актів, роз’яснень від профільних органів та чинного законодавства: законів України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про кінематографію", "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Надалі такі продукти транслюватимуться мовою оригіналу в межах чинного законодавства. Це рішення не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку. "1+1 медіа" виступає за рівні умови на телевізійному ринку та чесну конкуренцію за прихильність українського глядача, – заявили в медіагрупі. – Наразі ж ми спостерігаємо певний розкол суспільства за мовним принципом, що вважаємо категорично неприпустимим".

Читайте також: Всупереч закону: телеканал "1+1" знову транслює скандальний серіал "Свати" російською мовою

Медіагрупа запевнила, що продовжить інвестувати в дубляж та україномовний контент. Зокрема, у "1+1 медіа" нагадали, що цієї осені покажуть українською власний серіал "Моя улюблена Страшко", а телеканали групи продовжать інформаційну кампанію "Дивись українською".

Нагадаємо, телеканал "1+1" 19 липня показав серіал "Свати" в українському дубляжі. Однак в соцмережах та на сайті каналу глядачі з різних причин почали висловлювати невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто на українську мову.

22 липня "Плюси" знову "повернули" серіалу російське звучання.

Раніше народний депутат з "Європейської солідарності" Микола Княжицький публічно звернувся до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення з проханням відреагувати на порушення каналом закону про мову.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект "Про функціонування української мови як державної". Закон підтримали 278 нардепів. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав цей закон. 16 травня його опублікували в газеті "Голос України". Згідно з документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, її статус як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Цей закон також регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя по всій території України.

14 липня 2021 року Конституційний Суд України визнав конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

З 16 липня 2021 року в Україні набули чинності норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що передбачають збільшення присутності української мови в публічному просторі. Ці норми стосуються сфери культури й розваг, туристичної сфери, книговидавництва та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрування фільмів у кінотеатрах і на телебаченні. Зокрема, відтепер усі фільми та серіали телеканали повинні транслювати українською мовою. Відповідно, фільми, створені іноземною мовою, мають показувати з дубляжем або озвучкою державною мовою. Водночас, на стримінгових плафтормах поряд з українською мовою фільми можуть мати аудіодоріжки іншими мовами.

17 липня телеканал "Україна" показав серіали "Незабута", "Німа" та "Втікачі". Вони транслювалися російською мовою з українськими субтитрами. 20 липня Тарас Кремінь сказав, що Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови зафіксував порушення мовного закону шістьма українськими телеканалами: "Інтер", "Україна", "Мега", "НТН" та "К1". У відповідь на звинувачення омбудсмана StarLightMedia заявила, що один випадок трансляції контенту російською мовою не суперечив мовному закону, а другий випадок стався через технічний збій. Канал "Україна" теж відкинув звинувачення мовного омбудсмана.

Також Кремінь повідомив, що звернувся до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до цих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції. Натомість регулятор заявив, що не отримував жодних скарг.

Автор: 

кіно (965) українська мова (836) мова (742) 1+1 (171) російська мова (315) Кремінь Тарас (152)


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Топ коментарі
+78
1+1 потрібно закрити за порушення законодавства.
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23.07.2021 13:26 Відповісти
+71
А серіал Свати потрібно заборонити як дебільний дешевий продукт російського агітпропу, який рекламує алкоголізм, табакокуріння та асоціальну поведінку дітей та дорослих!
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23.07.2021 13:27 Відповісти
+49
"Зрители исторически привыкли": 1+1 будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала - Цензор.НЕТ 4118
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23.07.2021 13:26 Відповісти
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а так - принципиальный бойкот 1+1.
Исторически блин.
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23.07.2021 14:49 Відповісти
Дзвону багато,а правди мало.
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23.07.2021 15:01 Відповісти
ТВ канал 1 + 1 при Брежневе был лучше, чем при хозяине канала 1+1 от еврейской общины Коломойском
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23.07.2021 15:24 Відповісти
Англо-, испано-, итальяно- и др-язычные - также на том же языке?
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23.07.2021 15:25 Відповісти
Ці мови більшості українців не відомі , хоча скоро без їх знання не знайдеш пристойно оплачувальну роботу Так що можна попробувати ...
Але я згадую , як колись у Львові проводили в кінотеатрах демонстрацію польських фільмів без переводу !!! "Глядачі історично звикли": 1+1 транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу - Цензор.НЕТ 3056
1- пощасливилось побачити купку прикольних фільмів людям , які не мали Sat tv ...
2- навіть класичні фільми , які були озвучені по-москальськи - зазвучали ліпше !
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23.07.2021 20:51 Відповісти
И по-английски без перевода были демонстрации фильмов. Но так то другое. То для желающих изучить язык и посмотреть фильм в оригинале. А тут просто лицемерное самооправдание.
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24.07.2021 18:12 Відповісти
..і оголосив би бойкот цим Г+Г та інтерам, але "на жаль") подібні телепомийки не дивлюся вже багато років..
походу соупадєніє, та саме в цих телеканалізаціях вчилося плавати зелене лайно, і спочатку воно засрало своїми випорожненнями телеефір, а за підтримки 73% лохторату - тепер засирає усю Україну.. а зебіли хавають..
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23.07.2021 15:29 Відповісти
Согласен с Вами полностью. "Сваты" и прочий кварталовский отстой - кремлёвский проект засирания мозгов украинскому быдлу. Надо оштрафовать канал на 100 млн. грн в пользу армии. госпиталей, семей погибших героев... А потом закрыть....
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24.07.2021 13:16 Відповісти
Не треба тих сватів дублювати украінською мовою ,краще хай ця гидота зникне взагалі з телебачення і свідомості ,але закон треба виконувати скільки зарубіжних гарних фільмів і серіалів ось і показуйте ,а всякий російський і малоросійський непотріб хай зникне.
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23.07.2021 15:30 Відповісти
я підозрюю, що кацапи ще й доплачують, щоб їхні лайносеріали показували.
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23.07.2021 16:50 Відповісти
Вы правы - кремль финансирует все пропагандистские проекты в Украине - и на плюсах, и на Интере, и на "Нашем", и на канале "Дом"....
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24.07.2021 13:18 Відповісти
Навіщо нам ці "свати" з їхнім смердючим колоритом, щоб їх і на ТБ небуло.
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23.07.2021 21:21 Відповісти
Г+Г... именно так...говно говном... УКРАИНЦЫ! ПРОСНИТЕСЬ! ВАС ЖЕ УНИЧТОЖАЮТ ЭТИ МРАЗИ ЗАПЛЕСНЕВЕЛЫЕ!
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23.07.2021 15:36 Відповісти
"...історично звикли..."
яке кацапське формулювання.
вітаю, падли, українське нищиться не встигаючи народитися.
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23.07.2021 15:56 Відповісти
Прийшов час взагалі закрити цю теле помийку бородатої бабусі разом з тими сватами папіками і тою гидотою 95 кварталу
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23.07.2021 16:12 Відповісти
А у меня негативная реакция на налоги и высокие тарифы.Может перестанем все их платить?Вас же дебилов 2 года назад предупреждали что так будет.Г+Г как был говном так им и остался.
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23.07.2021 16:21 Відповісти
Сейчас молодежь телевизор вообще не смотрит, да и бабушки сериалы уже в интернете смотрят. Борьба с ветряными мельницами.
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23.07.2021 16:36 Відповісти
Когда этот гадюшник закроют? Без Пороха тут не обойтись.
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23.07.2021 16:41 Відповісти
Без молотова
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23.07.2021 17:18 Відповісти
Тоді мовою оригіналу транслюйте і фільми польські, німецькі, англійські тощо.
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23.07.2021 17:08 Відповісти
Краще дивитися польські, білоруські, іспанські...
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23.07.2021 21:24 Відповісти
Що значить "Г+Г - ухвалили". У нас що вже ні парламент ні закон не діють , а всяка мразота починає щось там собі ухвалювати ? То може ще податки платити Г+Г , а не державі ? Ну-у раз вони "ухвалюють" рішення , а держава жує соплі .
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23.07.2021 17:10 Відповісти
А фулє, беруть приклад з зеосла
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23.07.2021 17:16 Відповісти
Коли мова йде про "президентський" серіал, то закони перестають діяти? То давайте всі фільми мовою оригіналу,наприклад американські. Як держава,в обличчі президента, може вимагати виконання законів, коли сам гарант "поклав" на закони те,чим він так віртуозно грав на піаніно.
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23.07.2021 17:24 Відповісти
Каломойша и ЗЕбобик сказали, что ложили они на закон, деньги важнее. Щирі українці з ізраїльскими паспортами.
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23.07.2021 17:24 Відповісти
страна чудес все ,уй забили на закони порядка тут долго не видать,
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23.07.2021 17:34 Відповісти
На дубляж виділяються гроші, а їх хтось отримає. Ото і вся справа
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23.07.2021 17:37 Відповісти
а то вчора пультом клацав каналами ТБ (футбол ж бо почався...) і не втямлював, чого їхні скоти Г+Г то державною, то касапською транслювалися...
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23.07.2021 17:43 Відповісти
Привыкайте к Законам Украины и нехер отсебятину плести.
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23.07.2021 18:06 Відповісти
"Глядачі історично звикли": 1+1 транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу - Цензор.НЕТ 1534
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23.07.2021 18:19 Відповісти
От сватучари Г+Говяні.....
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23.07.2021 18:36 Відповісти
по примеру зели каждый стал ложить на законы как хочет
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23.07.2021 21:04 Відповісти
Треба позбавити ліцензії цей лайно-канал і видавати її поступово на кожну передачу цього лайно-каналу яку перевели на українську мову (справжню а не суржик)
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23.07.2021 21:11 Відповісти
закрити нахер!
цей дерьмоканал - є розсадником сепаратизму ... з усіма витікаючими наслідками!
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23.07.2021 21:57 Відповісти
Г+Г в информационной войне на сторона кремля и проводит в жизнь тезисы х#йла о єдiном народе - пусть едут на рф-ию и там смотрят "iсторiчєскi прiвичниє хвiльми i сєрiали".
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23.07.2021 22:52 Відповісти
"С ваты" сериал про хамовитых безграмотных брехливых рабсеян, пропаганда тупого быдла, как образа жизни...А сзади стоит такое хитрое скользкое ***** и вечно руководит этим адским гротеском.
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24.07.2021 00:42 Відповісти
"1+1",- агенты руSSни!
Тьфу на них.
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24.07.2021 01:07 Відповісти
Знімайте фільми на українській мові і не морочте голову.
Адже пародія якась виходить коли російськомовний фільм перекладають на українську.
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24.07.2021 06:42 Відповісти
А, то через ті довбані плюси в нас тормозився надважливий мовний закон.
Вони його ще і відверто порушують. Ну то зачинити цю контору.
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24.07.2021 07:48 Відповісти
Хоч в суд подавай , мож хто відважиться. Ну хто така історична привичка і хто такий Закон
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24.07.2021 08:55 Відповісти
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