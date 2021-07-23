"Глядачі історично звикли": 1+1 транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу

Група "1 + 1 медіа" 23 липня повідомила, що транслюватиме фільми і серіали мовою оригіналу, а на українську переходитиме поступово. Таке рішення медіагрупа ухвалила після критики українського дубляжу серіалу "Свати".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор Медіа".

Рішення про поступовий перехід на українську мову в фільмах та серіалах ухвалили, як кажуть у "1+1 медіа", виходячи з тлумачень нормативно-правових актів, роз’яснень від профільних органів та чинного законодавства: законів України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про кінематографію", "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Надалі такі продукти транслюватимуться мовою оригіналу в межах чинного законодавства. Це рішення не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів та серіалів саме у тому вигляді та з тим колоритом, з яким продукт було створено від початку. "1+1 медіа" виступає за рівні умови на телевізійному ринку та чесну конкуренцію за прихильність українського глядача, – заявили в медіагрупі. – Наразі ж ми спостерігаємо певний розкол суспільства за мовним принципом, що вважаємо категорично неприпустимим".

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Медіагрупа запевнила, що продовжить інвестувати в дубляж та україномовний контент. Зокрема, у "1+1 медіа" нагадали, що цієї осені покажуть українською власний серіал "Моя улюблена Страшко", а телеканали групи продовжать інформаційну кампанію "Дивись українською".

Нагадаємо, телеканал "1+1" 19 липня показав серіал "Свати" в українському дубляжі. Однак в соцмережах та на сайті каналу глядачі з різних причин почали висловлювати невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто на українську мову.

22 липня "Плюси" знову "повернули" серіалу російське звучання.

Раніше народний депутат з "Європейської солідарності" Микола Княжицький публічно звернувся до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення з проханням відреагувати на порушення каналом закону про мову.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект "Про функціонування української мови як державної". Закон підтримали 278 нардепів. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав цей закон. 16 травня його опублікували в газеті "Голос України". Згідно з документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, її статус як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Цей закон також регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя по всій території України.

14 липня 2021 року Конституційний Суд України визнав конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

З 16 липня 2021 року в Україні набули чинності норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що передбачають збільшення присутності української мови в публічному просторі. Ці норми стосуються сфери культури й розваг, туристичної сфери, книговидавництва та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрування фільмів у кінотеатрах і на телебаченні. Зокрема, відтепер усі фільми та серіали телеканали повинні транслювати українською мовою. Відповідно, фільми, створені іноземною мовою, мають показувати з дубляжем або озвучкою державною мовою. Водночас, на стримінгових плафтормах поряд з українською мовою фільми можуть мати аудіодоріжки іншими мовами.

17 липня телеканал "Україна" показав серіали "Незабута", "Німа" та "Втікачі". Вони транслювалися російською мовою з українськими субтитрами. 20 липня Тарас Кремінь сказав, що Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови зафіксував порушення мовного закону шістьма українськими телеканалами: "Інтер", "Україна", "Мега", "НТН" та "К1". У відповідь на звинувачення омбудсмана StarLightMedia заявила, що один випадок трансляції контенту російською мовою не суперечив мовному закону, а другий випадок стався через технічний збій. Канал "Україна" теж відкинув звинувачення мовного омбудсмана.

Також Кремінь повідомив, що звернувся до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до цих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції. Натомість регулятор заявив, що не отримував жодних скарг.