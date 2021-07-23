Найменша в історії України збірна на Олімпіаді - це результат недостатнього фінансування масового спорту, - Палатний
Найменша в історії незалежної України збірна на Олімпійських іграх – наслідок недофінансування масового спорту в державі.
Про це заявив керівник виконкому "УДАРу" Артур Палатний, повідомляє офіційний сайт партії.
"Сьогодні стартують Олімпійські ігри, на яких Україна представлена найменшою делегацією за всю історію виступів - 157 спортсменів, які візьмуть участь у 25 видах спорту. З кожними Іграми кількість учасників від нашої країни зменшується. Це сумний результат того, що спорт в Україні продовжує фінансуватися за залишковим принципом. Крім того, ситуацію погіршує корупційний розподіл ресурсів. По суті, перемоги українських спортсменів відбуваються не завдяки, а всупереч державі", - наголосив Палатний.
Він наполягає на тому, що держава має більше уваги приділяти масовому спорту і відновити фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
"Спорт великих досягнень починається з майданчика у подвір’ї багатоповерхового будинку, з обладнаного спортзалу у школі. Крім того, зараз велика проблема, що держава фактично перестала фінансувати дитячо-юнацькі спортивні школи. Передача фінансування ДЮСШ виключно на місцевий рівень призвела до їх деградації. Модернізовані українські дитячо-юнацькі спортивні школи мають стати важливою частиною системи, яка стимулює розвиток спорту. Чим більше держава витрачає коштів на те, щоб діти мали змогу займатися спортом, а тренери отримували достойну зарплату, тим більше шансів вигравати олімпійські медалі", - зазначив керівник виконкому "УДАРу".
Палатний переконаний, що розвиток масового спорту не тільки збільшить кількість чемпіонів міжнародних змагань, а й сприятиме здоров’ю українців.
"Саме стимулювання масового спорту принесе Україні не лише нових чемпіонів, а й зміцнення загального здоров’я громадян. У Києві завдяки програмі Віталія Кличка спортивні майданчики є в багатьох дворах та парках. Так має бути по всій країні. Треба приділяти увагу забезпеченню шкіл та вишів спортивним знаряддям. На законодавчому рівні потрібні зміни: дати можливість залучати у спорт спонсорів, надаючи їм податкові пільги за підтримку обдарованих дітей. Тоді Україна під час Олімпіади буде рахувати медалі", - підсумував політик.
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каждый бы у себя на бекярде отстрелялся, отбегал, отплавал, шарик в ворота закатил и видосик выкатил.
и судьи так же по инету и видосикам и свистели-судили.
диджитализация так диджитализация!
Если обучение и показы мод проходят онлайн, то почему бы не бегать-прыгать-плавать тоже онлайн?!
Конечно, дух соревнования будет не тот, но экономия сказочная!
- Всі ми трохи крадемо...
Але Вана єврейка!
- Ісус теж був євреєм..."
Карачє, який нарід, такі правителі.
А ті, хто і не планує вигравати - все за свій рахунок.
Може пан прєдісполкома хотів за давньогрецькою традицією на час проведення Олімпійських змагань "зупинити війну"? Ну, чи хоча б Нашу Епідемію вмовити від щоденних турбот трохи відпочити...
Всупереч думці багатьох банкірів, Нацбанк щойно підняв облікову ставку з 7,5% до 8%. Епоха дешевих кредитів завершилася, так і не розпочавшись.
Мрія про інфляцію у 5% у 2022 році стає ще однією невиконаною обіцянкою Зеленського. Відчайдушна спроба стримати ріст цін і інфляцію завершиться неможливістю для бізнесу та населення отримати доступне фінансування.
А всім, хто так відчайдушно побивається за втрати доходів від транзиту газу (безпекове питання виношу за рамки цього посту), хотів би нагадати, що в рамках Великої Казинації України доходи від гральної діяльності до державного бюджету мали скласти 7,4 млрд грн.
Так обіцяв Зеленський.
А реально надійшло 900 млн грн. А буде ще менше, бо "Слуги народу" вирішили зменшити казино податки.
І на дорогах обіцяв Зеленський не красти. А «десь» загубилося понад 40 млрд грн.
Лише ці дві позиції разом - це вже дохід від ще не втраченого транзиту.
І дуже раджу зменшити антизахідну істерію.
Зеленського обрали ми самі, навіть якщо Захід на нього спершу теж покладав великі сподівання.
Обрали а(ні)матора - отримали кімнату жахів.
Єдина альтернатива Заходу - це Схід.
Ми там вже були довго, результат «на ліцо»…https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158783936248439&id=748183438 Володимир Омелян
- это результат чрезмерного РАСПИЛА