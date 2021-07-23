УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11184 відвідувача онлайн
Новини
2 532 36

Найменша в історії України збірна на Олімпіаді - це результат недостатнього фінансування масового спорту, - Палатний

Найменша в історії України збірна на Олімпіаді - це результат недостатнього фінансування масового спорту, - Палатний

Найменша в історії незалежної України збірна на Олімпійських іграх – наслідок недофінансування масового спорту в державі.

Про це заявив керівник виконкому "УДАРу" Артур Палатний, повідомляє офіційний сайт партії.

"Сьогодні стартують Олімпійські ігри, на яких Україна представлена найменшою делегацією за всю історію виступів - 157 спортсменів, які візьмуть участь у 25 видах спорту. З кожними Іграми кількість учасників від нашої країни зменшується. Це сумний результат того, що спорт в Україні продовжує фінансуватися за залишковим принципом. Крім того, ситуацію погіршує корупційний розподіл ресурсів. По суті, перемоги українських спортсменів відбуваються не завдяки, а всупереч державі", - наголосив Палатний.

Він наполягає на тому, що держава має більше уваги приділяти масовому спорту і відновити фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

"Спорт великих досягнень починається з майданчика у подвір’ї багатоповерхового будинку, з обладнаного спортзалу у школі. Крім того, зараз велика проблема, що держава фактично перестала фінансувати дитячо-юнацькі спортивні школи. Передача фінансування ДЮСШ виключно на місцевий рівень призвела до їх деградації. Модернізовані українські дитячо-юнацькі спортивні школи мають стати важливою частиною системи, яка стимулює розвиток спорту. Чим більше держава витрачає коштів на те, щоб діти мали змогу займатися спортом, а тренери отримували достойну зарплату, тим більше шансів вигравати олімпійські медалі", - зазначив керівник виконкому "УДАРу".

Палатний переконаний, що розвиток масового спорту не тільки збільшить кількість чемпіонів міжнародних змагань, а й сприятиме здоров’ю українців.

"Саме стимулювання масового спорту принесе Україні не лише нових чемпіонів, а й зміцнення загального здоров’я громадян. У Києві завдяки програмі Віталія Кличка спортивні майданчики є в багатьох дворах та парках. Так має бути по всій країні. Треба приділяти увагу забезпеченню шкіл та вишів спортивним знаряддям. На законодавчому рівні потрібні зміни: дати можливість залучати у спорт спонсорів, надаючи їм податкові пільги за підтримку обдарованих дітей. Тоді Україна під час Олімпіади буде рахувати медалі", - підсумував політик.

Автор: 

Олімпіада (687) Палатний Артур (16)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Это результат выбора нарида 2 года назад.
показати весь коментар
23.07.2021 13:30 Відповісти
+10
Усі гроші пішли на "Велике крадівництво", навіть ковідні. Який там іще спорт?
показати весь коментар
23.07.2021 13:32 Відповісти
+9
Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - это результат недостаточного финансирования массового спорта, - Палатный - Цензор.НЕТ 1388
показати весь коментар
23.07.2021 13:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это результат выбора нарида 2 года назад.
показати весь коментар
23.07.2021 13:30 Відповісти
Всі майстри спорту пішли боротися з ковідом.
показати весь коментар
23.07.2021 13:33 Відповісти
У нас в країні може бути тільки один чемпіон-майстер спорту і це зеленський!!!
показати весь коментар
23.07.2021 13:35 Відповісти
Ви не в курсі куди подівся Підлога Маккартні?)
показати весь коментар
23.07.2021 13:39 Відповісти
Він попав до лазні на деякий час
показати весь коментар
23.07.2021 13:41 Відповісти
Головне щоб не пив багато пива, бо бруньки- це не молочні зуби.
показати весь коментар
23.07.2021 13:48 Відповісти
А вакцину і ліки нікому виготовляти... А плясати на сцені відбію нема.
показати весь коментар
23.07.2021 13:36 Відповісти
Тут некоторые олимпийские виды спорта в Украине вообще полулегальны(да да).
показати весь коментар
23.07.2021 13:30 Відповісти
Усі гроші пішли на "Велике крадівництво", навіть ковідні. Який там іще спорт?
показати весь коментар
23.07.2021 13:32 Відповісти
а чем тогда суркисам от спорта харчеваться?...
показати весь коментар
23.07.2021 13:33 Відповісти
если зрителей нет, то може и спортсменам не надо было в Японию ломиться?
каждый бы у себя на бекярде отстрелялся, отбегал, отплавал, шарик в ворота закатил и видосик выкатил.
и судьи так же по инету и видосикам и свистели-судили.
диджитализация так диджитализация!
показати весь коментар
23.07.2021 13:34 Відповісти
отличная идея!
Если обучение и показы мод проходят онлайн, то почему бы не бегать-прыгать-плавать тоже онлайн?!
Конечно, дух соревнования будет не тот, но экономия сказочная!
показати весь коментар
23.07.2021 16:36 Відповісти
"Туристи" повинні їздити по путівкам і за власний рахунок! (А за рахунок Держави, тобто за наші з Вами податки, тільки ті, хто має шанси змагатись за нагороди! Бо часи лозунгу "Головне участь, а не нагороди!" згинули разом з Кубертеном.)
показати весь коментар
23.07.2021 13:34 Відповісти
Державні кошти повинні йти на забезпечення внуків слуг наріда
показати весь коментар
23.07.2021 13:50 Відповісти
На жаль, в цьому (в забезпеченніі власних дітей-онуків-правнуків Державним коштом) "Слуги Народу" - не оригінальні і не відрізняються від будь-яких попередників.
показати весь коментар
23.07.2021 13:56 Відповісти
В розгар передвиборної компанії я став свідком діалогу: "Ви що? Юля ж злодійка!
- Всі ми трохи крадемо...
Але Вана єврейка!
- Ісус теж був євреєм..."
Карачє, який нарід, такі правителі.
показати весь коментар
23.07.2021 14:52 Відповісти
Хто хоче поїхати, повинні заявити, яку медаль планують виграти. Не виграли - плати 150 тисяч. + витрати на поїздку, форму, тренера...
А ті, хто і не планує вигравати - все за свій рахунок.
показати весь коментар
23.07.2021 13:59 Відповісти
Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - это результат недостаточного финансирования массового спорта, - Палатный - Цензор.НЕТ 1388
показати весь коментар
23.07.2021 13:39 Відповісти
Зато Зеля в рабочее время по спортзалам постоянно лазил... Хавай.те
Найменша в історії України збірна на Олімпіаді - це результат недостатнього фінансування масового спорту, - Палатний - Цензор.НЕТ 7720
показати весь коментар
23.07.2021 13:49 Відповісти
Зато зебилы выделили своим корешам аж 1 млрд на празднование дня независимости
показати весь коментар
23.07.2021 13:49 Відповісти
ситуацию ухудшает коррупционное распределение ресурсов. - Зато: Хотим провести в Украине Олимпийские игры в 2030 или 2032 году, -гордо заявляет министр спорта с приятной для кодлана Коломойского фамилией Гутцайт. Гут-хорошее, цайт время.Хорошее время.
показати весь коментар
23.07.2021 13:52 Відповісти
в военное время надо финансировать не спорт а оборону!
показати весь коментар
23.07.2021 13:54 Відповісти
Спасибо за этотчленограю и его большую крадижку
показати весь коментар
23.07.2021 13:54 Відповісти
Так практично всі наші миздобутки є або результатом недостатнього фінасування, або результатом надмірного розпилу фінансування достатнього.
Може пан прєдісполкома хотів за давньогрецькою традицією на час проведення Олімпійських змагань "зупинити війну"? Ну, чи хоча б Нашу Епідемію вмовити від щоденних турбот трохи відпочити...
показати весь коментар
23.07.2021 13:54 Відповісти
А зачем простому нариду та алимпияда? Вот и денег на неё не дали
показати весь коментар
23.07.2021 13:59 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27004507.html Де гроші, Зеленськи?

Всупереч думці багатьох банкірів, Нацбанк щойно підняв облікову ставку з 7,5% до 8%. Епоха дешевих кредитів завершилася, так і не розпочавшись.
Мрія про інфляцію у 5% у 2022 році стає ще однією невиконаною обіцянкою Зеленського. Відчайдушна спроба стримати ріст цін і інфляцію завершиться неможливістю для бізнесу та населення отримати доступне фінансування.
А всім, хто так відчайдушно побивається за втрати доходів від транзиту газу (безпекове питання виношу за рамки цього посту), хотів би нагадати, що в рамках Великої Казинації України доходи від гральної діяльності до державного бюджету мали скласти 7,4 млрд грн.
Так обіцяв Зеленський.
А реально надійшло 900 млн грн. А буде ще менше, бо "Слуги народу" вирішили зменшити казино податки.
І на дорогах обіцяв Зеленський не красти. А «десь» загубилося понад 40 млрд грн.
Лише ці дві позиції разом - це вже дохід від ще не втраченого транзиту.
І дуже раджу зменшити антизахідну істерію.
Зеленського обрали ми самі, навіть якщо Захід на нього спершу теж покладав великі сподівання.
Обрали а(ні)матора - отримали кімнату жахів.
Єдина альтернатива Заходу - це Схід.
Ми там вже були довго, результат «на ліцо»…https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158783936248439&id=748183438 Володимир Омелян
показати весь коментар
23.07.2021 14:03 Відповісти
Навіщо наріду олімпіада, якщо є свати.)
показати весь коментар
23.07.2021 14:03 Відповісти
\\Наименьшая в истории Украины сборная на Олимпиаде - это результат недостаточного финансирования массового спорта, -\\
- это результат чрезмерного РАСПИЛА
показати весь коментар
23.07.2021 14:14 Відповісти
Не распила , а тупого воровства всей верхушкой власти!!!!!! У нас не власть , у нас банда , наглая циничная банда, стая шакалов,ворующая взахлёб, без оглядки ,потому что знают - никому ничего не будет, главное урвать и спрятать.А для наріда- один ****@ж. Так и живём.
показати весь коментар
23.07.2021 21:00 Відповісти
Зато все президенты! Ни в одной сборной мира нет такого количества президентов.
показати весь коментар
23.07.2021 14:22 Відповісти
Найменша в історії України збірна на Олімпіаді - це результат недостатнього фінансування масового спорту найдрібнішим презом в історії України..
показати весь коментар
23.07.2021 15:14 Відповісти
Спорт - це забавка багатих. А "спорт" за державні гроші - нонсенс.
показати весь коментар
23.07.2021 15:18 Відповісти
Зато Зеля классный видосик записал с обращением к спортсменам😁😁😁
показати весь коментар
23.07.2021 17:18 Відповісти
Зато у нас самая большая свита "величайшего лидера современности" за всю историю Украины.
показати весь коментар
23.07.2021 17:27 Відповісти
По мне хоть министерство спорта ликвидируйте! Без него занимаюсь утренней зарядкой
показати весь коментар
23.07.2021 18:36 Відповісти
 
 