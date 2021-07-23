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Новини
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Вилучено партію героїну на понад 1 млрд грн: затримані організатори контрабандного каналу постачання наркотиків з Ірану в Україну, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 липня, в ході проведення спецоперації правоохоронці затримали двох громадян Туреччини, які організували і курирували канал постачання героїну в Україну.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони – члени транснаціонального злочинного угруповання, що займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії до України. Угруповання збувало наркотики на території нашої держави, у тому числі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також контрабандою перевозило дрібними партіями до країн Європейського Союзу. Для відволікання уваги та перевірки пильності правоохоронців та митників, організатори здійснювали навіть "перевірочні" рейси без нелегального товару, щоб цим же шляхом спрямовувати вже наркотики", - підкреслює Венедіктова.

За її словами, правоохоронці проконтролювали поставку з Ірану в Україну вантажного автомобіля на склад у Києві. У причепі авто в спеціально обладнаних муляжах саману виявлено наркотичний засіб. В ході обшуку там було вилучено 1159 брикетів з героїном.

Крім того, у організаторів каналу контрабанди, які були затримані поблизу складу, в двох валізах було виявлено та вилучено ще 5 брикетів з 1550 грамами героїну.

Також дивіться: 40 кг канабісу загальною вартістю майже 8 млн грн вилучили у чоловіка на Миколаївщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вилучено партію героїну на понад 1 млрд грн: затримані організатори контрабандного каналу постачання наркотиків з Ірану в Україну, - Венедіктова 01
Вилучено партію героїну на понад 1 млрд грн: затримані організатори контрабандного каналу постачання наркотиків з Ірану в Україну, - Венедіктова 02
Вилучено партію героїну на понад 1 млрд грн: затримані організатори контрабандного каналу постачання наркотиків з Ірану в Україну, - Венедіктова 03
Вилучено партію героїну на понад 1 млрд грн: затримані організатори контрабандного каналу постачання наркотиків з Ірану в Україну, - Венедіктова 04
Вилучено партію героїну на понад 1 млрд грн: затримані організатори контрабандного каналу постачання наркотиків з Ірану в Україну, - Венедіктова 05
Вилучено партію героїну на понад 1 млрд грн: затримані організатори контрабандного каналу постачання наркотиків з Ірану в Україну, - Венедіктова 06
Вилучено партію героїну на понад 1 млрд грн: затримані організатори контрабандного каналу постачання наркотиків з Ірану в Україну, - Венедіктова 07
Вилучено партію героїну на понад 1 млрд грн: затримані організатори контрабандного каналу постачання наркотиків з Ірану в Україну, - Венедіктова 08
Вилучено партію героїну на понад 1 млрд грн: затримані організатори контрабандного каналу постачання наркотиків з Ірану в Україну, - Венедіктова 09

Генпрокурор уточнила, що загальна вага вилученої партії перевищив 368 кілограм, а вартість на чорному ринку - понад 1 млрд грн.

У спецоперації були задіяні українські та іноземні правоохоронці та служби: прокуратура АР Крим та міста Севастополя, Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції, ГУ Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі, Митна служба України, Управління по боротьбі з контрабандою комітету державних доходів Республіки Вірменія, відділ по боротьбі з наркотранзитом в департаменті центральної кримінальної поліції МВС Грузії та Адміністрація по боротьбі з наркотиками США (DEA).

Автор: 

Іран (2070) контрабанда (1826) наркотики (1462) Туреччина (3628) Венедіктова Ірина (829) боротьба з наркотиками (149)


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Топ коментарі
+31
А вы вот говорите, что зеленский не привозит инвестиции в Украину
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23.07.2021 13:35 Відповісти
+16
ОП залишилась без джерела креативу.))
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23.07.2021 13:35 Відповісти
+16
Когда теперь мы увидим вову- президента на рабочем месте?
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23.07.2021 13:38 Відповісти
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А вы вот говорите, что зеленский не привозит инвестиции в Украину
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23.07.2021 13:35 Відповісти
Це деякі наркобізнесмени жаліються що Зеленський не дає працювати!
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23.07.2021 13:42 Відповісти
Ігорю дай відповідь на одне питання аргументовано, я знаю ти можеш. Як вважаєш з відкриттям ринку землі потрібно було легалізувати вирощування коноплі населенням? Шоб кожна родина могла виростити елітний канабіс, та здати його за гроші державі, а держава потім на експорт це багатсво. Я думаю ми нарешті б з могли запанувати у своїй сторонці!!!
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23.07.2021 13:46 Відповісти
Сильно ми запанували в своїй сторінці із легалізацією канабіса в Америці? Акції канабіса не тільки «просіли»-вони вже в дупі)
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23.07.2021 13:51 Відповісти
Виявляється! Населення не дуже охоче присідає на шмаль і не так багато котиків блюють в автах- куди іі ще втирати щоб відбити інвестиції?))) социки надіялись, що канабіс буде другим high tech в плані інвестицій але щось пішло не так)))
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23.07.2021 13:54 Відповісти
ОП залишилась без джерела креативу.))
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23.07.2021 13:35 Відповісти
Совсем даже наоборот.... Конфискат он слаще шары... Ждемс окуительных интервью и заявлений!
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23.07.2021 13:37 Відповісти
І подвійний турборежим у ВР.
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23.07.2021 13:50 Відповісти
Навпаки,партія безкоштовна для них,тепер ми Шмаркю не скоро побачимо,та й до Байдена колись поїде з роялем,а там стодоларові банкноти нові
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23.07.2021 14:56 Відповісти
Венедиктова в курсе цен, уже и посчитала, что млрд грн
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23.07.2021 13:37 Відповісти
Когда теперь мы увидим вову- президента на рабочем месте?
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23.07.2021 13:38 Відповісти
Та лучше бы он дома сидел! В его случае лучше жевать...
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23.07.2021 13:40 Відповісти
пусть, ****, мучается
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23.07.2021 13:43 Відповісти
Уже не месте. Ждет.
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23.07.2021 14:34 Відповісти
ждать будем долго, он теперь по безнадеге мечется , как бык по череде, закладки ищет
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23.07.2021 14:41 Відповісти
стесняюсь спрасить, а хоть кило из 368 утилизируют? возможно. но это не точно...
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23.07.2021 13:39 Відповісти
официально - все! практически - уже в кабинете ОП под пальмами в сейфе (на пробу)))
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23.07.2021 13:51 Відповісти
Герыч скорее на продажу пойдет, он не особо популярен среди ылыты.
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23.07.2021 13:53 Відповісти
всё верно! володька по быстрым наркотикам спец, герыч не его тема
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23.07.2021 17:53 Відповісти
Це ж шмарклині інвестиції,все що не винюхає,до грама продасть
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23.07.2021 14:59 Відповісти
героин колят, володька по коксу или амфетамину эксперт!
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23.07.2021 17:55 Відповісти
Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза. За конрабанду в ЕС со все строгостью закона- штраф 1700гр, а за остальное...Ну сами понимаете. За котрабанду в германию поощрить!
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23.07.2021 13:43 Відповісти
Не попросили инвестняню - спалились.
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23.07.2021 13:45 Відповісти
Якби не іноземні спецслужби, не було би чим хвалитись венедиктовій.
Кришували би і далі наркотрафік.

"В спецоперации были задействованы украинские и иностранные правоохранители и службы, в частности прокуратура АР Крым и г. Севастополь, Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции, ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополь, Таможенная служба Украины,
Управление по борьбе с контрабандой комитета государственных доходов Армении, отдел по борьбе с наркотранзитом в департаменте центральной криминальной полиции МВД Грузии и Администрация по борьбе с наркотиками США (DEA)."

Источник: https://censor.net/ru/n3278819
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23.07.2021 13:59 Відповісти
я тож подумал, что это контролируемая поставка
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23.07.2021 17:36 Відповісти
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jul/22/argentina-sputnik-vaccine-russia-fails-to-deliver https://shapito.d3.ru/sryv-operatsii-kokain-2177484/?sorting=rating Срыв операции "кокаин"

Затримано організаторів контрабандного каналу постачання героїну з Ірану в Україну. Вилучена партія на понад 1 млрд грн, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4702

Авантюра Аргентины с вакциной Sputnik V поставила ее в "очень критическую ситуацию" из-за невыполнения Россией обязательств по поставке, согласно официальному письму в Москву, просочившемуся в четверг.

Россия должна Аргентине 18,5 млн. доз вакцины "Спутник V", более двух третей из которых - жизненно важные дозы второго компонента.

На данный момент только 12% аргентинцев полностью вакцинированы, частично из-за неудачных поставок второго компонента "Спутника". Еще 37% получили только одну дозу.

Это катастрофически мало по сравнению с показателями вакцинации двумя дозами, превышающими 60% в соседних Чили и Уругвае, странах, которые не делали такой большой ставки на российскую вакцину.

Низкий уровень вакцинации двумя дозами делает Аргентину особенно уязвимой к появлению варианта "Дельта". Соседний Уругвай, тем временем, уже одобрил переход на трехдозовую схему вакцинации.

Зависимость Аргентины от вакцины Sputnik V была усилена специальным законом о вакцинации, принятым в октябре 2020 года, который фактически сделал невозможным для этой страны импорт американских вакцин, таких как Pfizer или Moderna. Вместо этого Аргентина полагается на смесь вакцин Sputnik, Sinopharm и AstraZeneca.

Отсутствие второго компонента "Спутника", в результате чего около 6 миллионов аргентинцев получили только первую российскую прививку, стало острой политической темой в преддверии промежуточных выборов в ноябре этого года.

В результате политических волнений у правительства президента-перониста Альберто Фернандеса не осталось иного выбора, кроме как пригрозить разорвать контракт Аргентины с Россией.

"Вы оставляете нам очень мало возможностей продолжать бороться за вас и этот проект", - говорится в письме советника президента Ковида Секлии Николини в Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продажей Sputnik V по всему миру.

В письме говорится, что Аргентина "срочно" нуждается в поставке вторых доз и предупреждает, что "весь контракт находится под угрозой публичного аннулирования".

Давление со стороны правоцентристской оппозиционной партии Juntos (Вместе) недавно заставило Фернандес изменить прошлогодний закон о вакцинах, чтобы учесть пожертвование вакцин Moderna и Pfizer из США, и этот факт был подчеркнут в письме в Москву.

"Мы только что издали президентский указ, который позволяет нам подписывать контракты с американскими компаниями и получать пожертвования из США", - говорится в письме, которое попало в ежедневную газету La Nación.

Аргентина тем временем тестирует смешанные вакцины, чтобы заменить вторую дозу, которую не удалось доставить Sputnik.

Аргентина не одинока в проблемах с российской вакциной. Другие страны расторгли или пересмотрели свои контракты на покупку Sputnik V на фоне сообщений о задержках поставок из России - и утверждений о том, что королевский посредник из Объединенных Арабских Эмиратов использовал эксклюзивные права на перепродажу Sputnik V для взимания больших наценок на трех континентах.

На прошлой неделе министр здравоохранения Ганы объявил, что его страна аннулировала контракт на поставку Sputnik V с посредником из Дубая после того, как ему сообщили, что у поставщика "закончились запасы, и что они ждут, пока производитель поставит их".

Схема с посредниками была впервые раскрыта газетой https://www.themoscowtimes.com/2021/07/19/kenyas-failed-sputnik-v-deal-used-emirati-resale-scheme-a74554 Moscow Times , которая в ходе расследования установила, что Россия передала эксклюзивные права на перепродажу Sputnik V несовершеннолетнему эмиратскому королю.

Ранее в этом году Кения заблокировала использование 75 000 вакцин "Спутник V", поставленных через эмиратскую фирму, из-за опасений, что они не поступили напрямую от производителя в России.
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23.07.2021 14:02 Відповісти
А чому не перевали цей ланцюжок в ЄС? Спалили б українській канал на західному кордоні. Не літаком же героїн переправляли в ЄС...
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23.07.2021 14:04 Відповісти
Украинцы потребляют на лярд только герыча?
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23.07.2021 14:56 Відповісти
Это транзит. Венедиктова лжет, типа все на благо нации. Вот шо в чемоданах в Украине
и будет но позже
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23.07.2021 19:01 Відповісти
1 млрд. грн. звучит круто. Но контрабандный груз на 35млн баксов катается нашей страной каждый день. Если не каждый час.
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23.07.2021 15:00 Відповісти
Навпаки,партія безкоштовна для них,тепер ми Шмаркю не скоро побачимо,та й до Байдена колись поїде з роялем,а там стодоларові банкноти нові
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23.07.2021 15:01 Відповісти
третий раз не забудь написать
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23.07.2021 17:57 Відповісти
не во время - это ж теперь зеленая сопля до НГ не раздуплится, а как же встреча с Байденом?
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23.07.2021 15:19 Відповісти
Хорошая робота. С приходом талибов к власти в Афганистане работы будет еще больше.
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23.07.2021 16:07 Відповісти
какие дибилы ,везли кирпич из Ирана в Украину на машине ? Кто то в Конче-заспе перегородку недостроил
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23.07.2021 16:18 Відповісти
Тепер перефасують і на продаж... У зегенератів навіть уявити не можуть щоб таке добро пропало... Зрозуміло що влаштують показове спалення, піар, будуть пафасні переможні реляції ... але ми знаємо там де "зелені слуги" там завжди гешефт...
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23.07.2021 16:28 Відповісти
Бедный, бедный бубочка... Эта неделя для найвелычнишого стала черной, одни неприятности. И все началочь с Грузии. Пригласили нашу зеленую навозную муху зе-зе(с), бубочку оманского на какую-то встрече в Тбилиси. Протокольные встречи провели, а вот личные контакты - это прямо стихийное бедствие какое-то. Президент Грузии отказалась встречаться с нашей навозной мухой зе-зе из-за Саакашвили, который в розыске, короче, пнула под зад найвелычнишого. Бубочка молча сглотнул и напросился на личную встречу с Майей Санду. Так Президентша Молдовы так поставила раком найвелычнишого и всю его зебанутую коМАНДУ из-за Чауса, как никто и никогда. В общем, опустила нашего зебанутого говноралиссимуса ниже плинтуса. А тут еще, пока бубочка был в отъезде, и любимую забаву, кокс, Бенядиктова перехватила. Прийдется бубочке опять идти к цыганам за ширкой.
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23.07.2021 16:33 Відповісти
ото печалька зараз на банковій...
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23.07.2021 16:42 Відповісти
вот это показатель работы бессменного руководителя МВД. не прошло и недели после отставки.

вопросы, есть???? или это случайность
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23.07.2021 17:08 Відповісти
ОП уже ждет свою долю.
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23.07.2021 17:46 Відповісти
В спецоперации были задействованы украинские и иностранные правоохранители и службы, в частности прокуратура АР Крым и г. Севастополь, Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции, ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополь, Таможенная служба Украины, Управление по борьбе с контрабандой комитета государственных доходов Армении, отдел по борьбе с наркотранзитом в департаменте центральной криминальной полиции МВД Грузии и Администрация по борьбе с наркотиками США (DEA).Источник: https://censor.net/ru/n3278819

Разве "спецоперацию" не возглавлял зюзя? Вот это спалилась венедиктова, не попиарив зюзю. В отставку пора, не поможет даже отмазанный венедиктовой от уголовки "судья" вовк.
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23.07.2021 18:02 Відповісти
каким нужно быть поцом что бы из Ирана вести кирпичи?? кирпичи, Карл!
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23.07.2021 18:06 Відповісти
Який жах... Схоже, нєлох і команда мусять тепер шукати собі нового баригу
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23.07.2021 20:19 Відповісти
Всё пойдёт теперь в ОП... следовательно ждём очередные идиотские законы
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23.07.2021 20:39 Відповісти
Сегодня, 23 июля, в ходе проведения спецоперации правоохранители задержали двух граждан Турции, которые организовали и курировали канал поставок героина в Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3278819

Слуги Коломойського тепер будуть жити без кайфу ?
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23.07.2021 21:37 Відповісти
Думаю нам через окупований Донбас везуть багато героїну з паРащі і синтетичної наркоти з нарколабороторій з Луганська і Донецька. СБУ мабуть не те що знає, а може і допомагає,
думаю десь так
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23.07.2021 21:39 Відповісти
И сколько этот трафик действовал?
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24.07.2021 05:47 Відповісти
На сколько часов была задержана партия?
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24.07.2021 10:06 Відповісти
 
 