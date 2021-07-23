Вилучено партію героїну на понад 1 млрд грн: затримані організатори контрабандного каналу постачання наркотиків з Ірану в Україну, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 липня, в ході проведення спецоперації правоохоронці затримали двох громадян Туреччини, які організували і курирували канал постачання героїну в Україну.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони – члени транснаціонального злочинного угруповання, що займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії до України. Угруповання збувало наркотики на території нашої держави, у тому числі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також контрабандою перевозило дрібними партіями до країн Європейського Союзу. Для відволікання уваги та перевірки пильності правоохоронців та митників, організатори здійснювали навіть "перевірочні" рейси без нелегального товару, щоб цим же шляхом спрямовувати вже наркотики", - підкреслює Венедіктова.

За її словами, правоохоронці проконтролювали поставку з Ірану в Україну вантажного автомобіля на склад у Києві. У причепі авто в спеціально обладнаних муляжах саману виявлено наркотичний засіб. В ході обшуку там було вилучено 1159 брикетів з героїном.

Крім того, у організаторів каналу контрабанди, які були затримані поблизу складу, в двох валізах було виявлено та вилучено ще 5 брикетів з 1550 грамами героїну.

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Генпрокурор уточнила, що загальна вага вилученої партії перевищив 368 кілограм, а вартість на чорному ринку - понад 1 млрд грн.

У спецоперації були задіяні українські та іноземні правоохоронці та служби: прокуратура АР Крим та міста Севастополя, Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції, ГУ Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі, Митна служба України, Управління по боротьбі з контрабандою комітету державних доходів Республіки Вірменія, відділ по боротьбі з наркотранзитом в департаменті центральної кримінальної поліції МВС Грузії та Адміністрація по боротьбі з наркотиками США (DEA).