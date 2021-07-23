Вилучено партію героїну на понад 1 млрд грн: затримані організатори контрабандного каналу постачання наркотиків з Ірану в Україну, - Венедіктова. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 23 липня, в ході проведення спецоперації правоохоронці затримали двох громадян Туреччини, які організували і курирували канал постачання героїну в Україну.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони – члени транснаціонального злочинного угруповання, що займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії до України. Угруповання збувало наркотики на території нашої держави, у тому числі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також контрабандою перевозило дрібними партіями до країн Європейського Союзу. Для відволікання уваги та перевірки пильності правоохоронців та митників, організатори здійснювали навіть "перевірочні" рейси без нелегального товару, щоб цим же шляхом спрямовувати вже наркотики", - підкреслює Венедіктова.
За її словами, правоохоронці проконтролювали поставку з Ірану в Україну вантажного автомобіля на склад у Києві. У причепі авто в спеціально обладнаних муляжах саману виявлено наркотичний засіб. В ході обшуку там було вилучено 1159 брикетів з героїном.
Крім того, у організаторів каналу контрабанди, які були затримані поблизу складу, в двох валізах було виявлено та вилучено ще 5 брикетів з 1550 грамами героїну.
Генпрокурор уточнила, що загальна вага вилученої партії перевищив 368 кілограм, а вартість на чорному ринку - понад 1 млрд грн.
У спецоперації були задіяні українські та іноземні правоохоронці та служби: прокуратура АР Крим та міста Севастополя, Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції, ГУ Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі, Митна служба України, Управління по боротьбі з контрабандою комітету державних доходів Республіки Вірменія, відділ по боротьбі з наркотранзитом в департаменті центральної кримінальної поліції МВС Грузії та Адміністрація по боротьбі з наркотиками США (DEA).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кришували би і далі наркотрафік.
"В спецоперации были задействованы украинские и иностранные правоохранители и службы, в частности прокуратура АР Крым и г. Севастополь, Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции, ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополь, Таможенная служба Украины,
Управление по борьбе с контрабандой комитета государственных доходов Армении, отдел по борьбе с наркотранзитом в департаменте центральной криминальной полиции МВД Грузии и Администрация по борьбе с наркотиками США (DEA)."
Источник: https://censor.net/ru/n3278819
Авантюра Аргентины с вакциной Sputnik V поставила ее в "очень критическую ситуацию" из-за невыполнения Россией обязательств по поставке, согласно официальному письму в Москву, просочившемуся в четверг.
Россия должна Аргентине 18,5 млн. доз вакцины "Спутник V", более двух третей из которых - жизненно важные дозы второго компонента.
На данный момент только 12% аргентинцев полностью вакцинированы, частично из-за неудачных поставок второго компонента "Спутника". Еще 37% получили только одну дозу.
Это катастрофически мало по сравнению с показателями вакцинации двумя дозами, превышающими 60% в соседних Чили и Уругвае, странах, которые не делали такой большой ставки на российскую вакцину.
Низкий уровень вакцинации двумя дозами делает Аргентину особенно уязвимой к появлению варианта "Дельта". Соседний Уругвай, тем временем, уже одобрил переход на трехдозовую схему вакцинации.
Зависимость Аргентины от вакцины Sputnik V была усилена специальным законом о вакцинации, принятым в октябре 2020 года, который фактически сделал невозможным для этой страны импорт американских вакцин, таких как Pfizer или Moderna. Вместо этого Аргентина полагается на смесь вакцин Sputnik, Sinopharm и AstraZeneca.
Отсутствие второго компонента "Спутника", в результате чего около 6 миллионов аргентинцев получили только первую российскую прививку, стало острой политической темой в преддверии промежуточных выборов в ноябре этого года.
В результате политических волнений у правительства президента-перониста Альберто Фернандеса не осталось иного выбора, кроме как пригрозить разорвать контракт Аргентины с Россией.
"Вы оставляете нам очень мало возможностей продолжать бороться за вас и этот проект", - говорится в письме советника президента Ковида Секлии Николини в Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продажей Sputnik V по всему миру.
В письме говорится, что Аргентина "срочно" нуждается в поставке вторых доз и предупреждает, что "весь контракт находится под угрозой публичного аннулирования".
Давление со стороны правоцентристской оппозиционной партии Juntos (Вместе) недавно заставило Фернандес изменить прошлогодний закон о вакцинах, чтобы учесть пожертвование вакцин Moderna и Pfizer из США, и этот факт был подчеркнут в письме в Москву.
"Мы только что издали президентский указ, который позволяет нам подписывать контракты с американскими компаниями и получать пожертвования из США", - говорится в письме, которое попало в ежедневную газету La Nación.
Аргентина тем временем тестирует смешанные вакцины, чтобы заменить вторую дозу, которую не удалось доставить Sputnik.
Аргентина не одинока в проблемах с российской вакциной. Другие страны расторгли или пересмотрели свои контракты на покупку Sputnik V на фоне сообщений о задержках поставок из России - и утверждений о том, что королевский посредник из Объединенных Арабских Эмиратов использовал эксклюзивные права на перепродажу Sputnik V для взимания больших наценок на трех континентах.
На прошлой неделе министр здравоохранения Ганы объявил, что его страна аннулировала контракт на поставку Sputnik V с посредником из Дубая после того, как ему сообщили, что у поставщика "закончились запасы, и что они ждут, пока производитель поставит их".
Схема с посредниками была впервые раскрыта газетой https://www.themoscowtimes.com/2021/07/19/kenyas-failed-sputnik-v-deal-used-emirati-resale-scheme-a74554 Moscow Times , которая в ходе расследования установила, что Россия передала эксклюзивные права на перепродажу Sputnik V несовершеннолетнему эмиратскому королю.
Ранее в этом году Кения заблокировала использование 75 000 вакцин "Спутник V", поставленных через эмиратскую фирму, из-за опасений, что они не поступили напрямую от производителя в России.
и будет но позже
вопросы, есть???? или это случайность
Разве "спецоперацию" не возглавлял зюзя? Вот это спалилась венедиктова, не попиарив зюзю. В отставку пора, не поможет даже отмазанный венедиктовой от уголовки "судья" вовк.
Слуги Коломойського тепер будуть жити без кайфу ?
думаю десь так