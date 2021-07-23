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Новини Мовне питання Олімпіада-2020
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Кремінь закликав олімпійців національної збірної під час виступів на Олімпіаді спілкуватися українською мовою: Це зміцнення нашої державності

Кремінь закликав олімпійців національної збірної під час виступів на Олімпіаді спілкуватися українською мовою: Це зміцнення нашої державності

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав представників України на Олімпіаді під час офіційних виступів послуговуватися українською мовою.

"Сьогодні офіційно стартують XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо. Україну представлятимуть 158 спортсменів в 25 видах спорту ... Україна бере участь в Олімпіаді як країна, в якій йде війна, тому утвердження української мови в спортивній дипломатії такого рівня - це зміцнення нашої державності в світі", - йдеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що напередодні поїздки збірної на Олімпіаду в Токіо Кремінь зустрічався з міністром молоді та спорту, олімпійським чемпіоном Вадимом Гутцайтом і обговорював з ним важливість і необхідність дотримання мовної дипломатії в спорті.

"Бажаємо, щоб наші олімпійці досягали найвищих сходинок, а вся планета бачила, як виконується наш славень та підіймається державний прапор. Але, водночас, було б справедливо, щоб під час брифінгів, виступів, пресконференцій українські чемпіони, їхні тренери, представники Національного олімпійського комітету та офіційних делегацій спілкувалися українською", - підкреслив він.

Омбудсмен вважає, що спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою.

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"Олімпіади у світі, попри здебільшого класичний формат, ще і політичний інструмент. Це вкотре доводить, що спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою, сучасним життям держави та її майбуттям. Українські спортсмени - посланці України у світі, справжні виразники її ідентичності, оборонці державної мови", - заявив Кремінь.

Кремінь закликав олімпійців національної збірної під час виступів на Олімпіаді спілкуватися українською мовою: Це зміцнення нашої державності 01
Кремінь закликав олімпійців національної збірної під час виступів на Олімпіаді спілкуватися українською мовою: Це зміцнення нашої державності 02
Кремінь закликав олімпійців національної збірної під час виступів на Олімпіаді спілкуватися українською мовою: Це зміцнення нашої державності 03
Кремінь закликав олімпійців національної збірної під час виступів на Олімпіаді спілкуватися українською мовою: Це зміцнення нашої державності 04

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1632) українська мова (836) мова (742) Гутцайт Вадим (78) Кремінь Тарас (152)


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Топ коментарі
+6
Кремінь правий на 100%. За це російськомовне холуйство пора вже карати.
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23.07.2021 14:00 Відповісти
+3
Підозрюю,що відповідь від наших спортсменів буде типу-"спортвнєпалітікі".
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23.07.2021 13:50 Відповісти
+3
Православный ватный боксер
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23.07.2021 14:01 Відповісти
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А що в нас можна бути членом олімпійської збірної України та особами які їх супроводжують і не розмовляти українською мовою?
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23.07.2021 13:47 Відповісти
Серед супроводжуючих половина лівих любителів поїхати туди на халяву.
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23.07.2021 13:58 Відповісти
хай вчать мову халявщики!
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23.07.2021 13:59 Відповісти
Слухавши українських футболістів ставало соромно за Україну і так, я не оглядаю цю Олімпіаду тому, що соромно за американських атлетів.
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23.07.2021 13:48 Відповісти
Чому? Вони теж російською розмовляють?
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23.07.2021 14:02 Відповісти
Главное шоб с кацапами не обнимались!!!
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23.07.2021 13:49 Відповісти
Підозрюю,що відповідь від наших спортсменів буде типу-"спортвнєпалітікі".
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23.07.2021 13:50 Відповісти
Штота имееш протев?
Креминь призвал олимпийцев национальной сборной во время выступлений на Олимпиаде общаться на украинском языке: Это укрепление нашей государственности - Цензор.НЕТ 77
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23.07.2021 13:54 Відповісти
Это тот,что гражданин Крыма? У него ещё в корешах гражданин Белгород-Днестровского)
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23.07.2021 13:56 Відповісти
Православный ватный боксер
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23.07.2021 14:01 Відповісти
Г+Г исторически против новостью ниже
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23.07.2021 13:50 Відповісти
Главное, чтоб они с цапами в обнимочку не фоткались.
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23.07.2021 13:53 Відповісти
Кремінь правий на 100%. За це російськомовне холуйство пора вже карати.
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23.07.2021 14:00 Відповісти
Крепкі станемо як ніколи
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23.07.2021 14:03 Відповісти
Якщо команда зветься "національною", там не може лунати ворожа мова. Навіть межи собою.
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23.07.2021 14:05 Відповісти
Мне кажется украинцы только на людях за мову борются, а на самом деле никто не собирается отказываться от русского. Если этого не случится на бытовом уровне, все эти квоты, запреты бесполезны.
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23.07.2021 14:18 Відповісти
Українці мають з власної волі більш наполеглево та завзято нищити в собі москаля,позбуватись ганебної спадщини багатовікової асиміляціі українців московитами !!!)))
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23.07.2021 14:22 Відповісти
А воли как раз не хватает.
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23.07.2021 14:26 Відповісти
То отож!! Тому і маємо стабільно "мудрий нарід" понад 60% лохтората ,незмінно, вже майже 30 років незалежності !!!))))
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23.07.2021 14:28 Відповісти
На международных соревнованиях принять общаться на английском!
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23.07.2021 14:50 Відповісти
А на фронті військовим він вже це казав?
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23.07.2021 16:35 Відповісти
 
 