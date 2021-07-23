Угода США і ФРН щодо "Північного потоку - 2" не усуває глибоко вкорінені розбіжності навколо газопроводу в Європі, - Financial Times

Угода між Вашингтоном і Берліном щодо газопроводу "Північний потік-2", який транспортуватиме газ з Росії до Німеччини, закінчила тривалу суперечку між двома союзниками по НАТО навколо інфраструктурного проєкту, який підтримується Кремлем. Але домовленості, досягнуті після візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель в Білий дім минулого тижня, не змогли подолати глибоко вкорінені розбіжності навколо газопроводу в Європі.

Критики проєкту досі вважають, що це геополітична зброя, яку Москва буде використовувати проти України, а також для збільшення впливу на енергопостачання ЄС. Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Перехід до експлуатації газопроводу, який може початися пізніше цього року, дозволить компанії "Газпром", що контролюється Кремлем, "дістатися" до споживачів у Німеччині та інших регіонах Європи без використання трубопроводів, що проходять через Україну.

Оскільки "Газпром" вперше подав заявку на отримання дозволу на будівництво "Північного потоку-2" у 2015 році, через рік після анексії Росією Криму - Україна, Польща та інші країни східної Європи, які бояться впливу Москви на енергопостачання, розкритикували проєкт.

Вони заявляють, що він буде використаний президентом Росії Володимиром Путіним як для позбавлення Києва транзитних зборів, так і для збільшення частки Москви в європейському імпорті газу, що Кремль міг би використовувати як розмінну монету в геополітичних переговорах.

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У 2019 році США ухвалили рішення, яке запроваджує санкції проти європейських компаній, які працювали на будівництві трубопроводу, розлютивши Німеччину та Європейську комісію. Єврокомісія розцінила цей крок як безпрецедентне екстериторіальне втручання в європейську енергетичну політику та поглиблення двосторонніх зв'язків між Берліном та Вашингтоном.

Хоча адміністрація президента Джо Байдена підтримувала опозицію США проти "Північного потоку 2", Байден вибрав пріоритетом відновлення відносин з партнерами по НАТО, такими як Німеччина.

Згідно з угодою, США відкликають санкції проти газопроводу в обмін на обіцянки Берліна захистити Україну та Європу від потенційних загроз з боку Кремля.

Зокрема, Берлін пообіцяв заходи, включаючи обмеження російського імпорту енергоносіїв, якщо Кремль намагатиметься "використовувати газ як зброю або реалізувати подальші агресивні дії проти України".

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Угода також означає, що Німеччина призначить спеціального представника, який повинен "змусити" Москву продовжити угоду про транзит газу через Україну, термін дії якої закінчується в 2024 році. Берлін також виділить 70 мільйонів доларів на поліпшення безпеки енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.