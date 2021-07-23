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Новини Олімпіада-2020
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У Кремлі чекають реакції російської дипломатії через виправлену карту України з Кримом на сайті Олімпіади

У Кремлі чекають реакції російської дипломатії через виправлену карту України з Кримом на сайті Олімпіади

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що російський МЗС має відреагувати на виправлену карту України з Кримом на офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

"Я думаю, що це привід для того, щоб нашому посольству і нашим спортивним чиновникам вжити відповідних заходів і поставити відповідні питання", - заявив Пєсков.

Як повідомлялося раніше, на офіційному сайті Олімпійських ігор у Токіо на карті з країнами Україна кордоном відділили від окупованого Росією Криму. МЗС доручив посольству України в Японії розібратися в цій ситуації. 23 липня зранку карту вже виправили.

Також дивіться: Кордон стерли: на офіційному сайті Олімпіади виправили карту України, тепер вона з Кримом. СКРИНШОТ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет вибачився за допущену помилку.

Автор: 

кремль (528) Крим (14192) Олімпіада (687) Пєсков Дмитро (1693) карта (361)


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Топ коментарі
+34
Кого цікавить країна без прапора і гімна на олімпіаді?
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23.07.2021 14:12 Відповісти
+32
Ну и какие вопросы? Команды рф в Японии нет. Есть какая-то пропитанная боярой и мельдонием свора дикарей без судьбы, без Родины, без флага. За них письков заступаться собирается?
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23.07.2021 14:12 Відповісти
+26
Ну в очередной раз скушают какаху, им не привыкать
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23.07.2021 14:11 Відповісти
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Ну в очередной раз скушают какаху, им не привыкать
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23.07.2021 14:11 Відповісти
Японцы еще мнения у туалетного ёршика не спрашивали)))
В Кремле ждут реакции российской дипломатии из-за исправленной карты Украины с Крымом на сайте Олимпиады - Цензор.НЕТ 1252
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23.07.2021 14:27 Відповісти
на украинских картах до сих пор досадная ошибка:

ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОЗНАЧЕНЫ КАК ТЕРРИТОРИЯ ЯПОНИИ !!
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23.07.2021 15:07 Відповісти
баблосы немалые японскому дизайнеру карты отслюнявили только зря
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23.07.2021 15:13 Відповісти
Кого цікавить країна без прапора і гімна на олімпіаді?
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23.07.2021 14:12 Відповісти
без гімна? Там якраз одне гімно і є скрізь. Навіть півнів ліплять із гівна. І країна гівно і люди також
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23.07.2021 14:17 Відповісти
Дякую за уточнення.)
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23.07.2021 14:19 Відповісти
Ну и какие вопросы? Команды рф в Японии нет. Есть какая-то пропитанная боярой и мельдонием свора дикарей без судьбы, без Родины, без флага. За них письков заступаться собирается?
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23.07.2021 14:12 Відповісти
В Кремле ждут реакции российской дипломатии из-за исправленной карты Украины с Крымом на сайте Олимпиады - Цензор.НЕТ 7060
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23.07.2021 14:18 Відповісти
Это, так сказать, художественное видение. Я сейчас реальных фоток найду.
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23.07.2021 14:22 Відповісти
картина маслом!..предки нынешних руцке, андрофаки и фтирофаки болотные, окско-волжско-междуренченские, поймали очередную жертву, сейчас набоярят и сожрут)))..у них это в порядке вещей было))...
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23.07.2021 14:24 Відповісти
По Германии мерседесы гоняли, в Нью-Йорке небоскребы колосились, а угро-финны, одиннарот которые, жили как-то так
https://masterok.livejournal.com/4653925.html Шведский этнограф. Фото Архангельской губернии, 1910 год
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23.07.2021 14:25 Відповісти
Швед довбень, які селяни в Архангельску, то помори, рибаки, мореходи, мисливці... і до речі набагато акуратніші за москалів, видно по одягу, а видавати фото мисливської заїмки чи лабазу за селянські хати .....
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23.07.2021 15:17 Відповісти
Иго-го , вот реакция рашистского мида. Ну или *********. Третьего не дано.
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23.07.2021 14:12 Відповісти
маньке стакан и шашку - она тех япошек в салат порубает.
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23.07.2021 14:14 Відповісти
Снова писюков в параше нанюхался санины и бред несет....
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23.07.2021 14:14 Відповісти
ПНХ сохатые
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23.07.2021 14:15 Відповісти
Що таке "россійская діпломатія"? Це якось пов"язано з коняками?)))
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23.07.2021 14:15 Відповісти
В Кремле ждут реакции российской дипломатии из-за исправленной карты Украины с Крымом на сайте Олимпиады - Цензор.НЕТ 2562
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23.07.2021 14:16 Відповісти
А жопу лошадка прячет. Видимо, имела печальный опыт!
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23.07.2021 14:26 Відповісти
Може на бутилку бідон сіла?
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23.07.2021 16:42 Відповісти
Наскільки мені відомо , збірна Росії не виступає на Олімпіаді взагалі.)))
Тому хай не переживає так "Країна 404"
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23.07.2021 14:16 Відповісти
то какие то никому неизвестные черти приперлись в страну восходящего солнца...
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23.07.2021 14:18 Відповісти
Что такое 200-е я знаю, что такое 300-е тоже знаю. А 404-е это что, жертвы мельдония?
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23.07.2021 14:43 Відповісти
инвалиды по жизни ето.
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23.07.2021 15:10 Відповісти
Коли в браузері заходиш на якусь сторінку, але її немає - вискакує помилка 404
Тому і кажуть, що параша це помилка 404
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23.07.2021 16:11 Відповісти
Дякую, це був такий стьоб.
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23.07.2021 16:27 Відповісти
Зразу не зрозумів але всеодно, можливо хтось не знав
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23.07.2021 16:29 Відповісти
Руско-японска война,Цусима,хор александрова поёт Врагу не сдаётся наш гордый Варяг,--вот как надо реагировать! а не это ваше бе бе бе,импотенты!
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23.07.2021 14:16 Відповісти
Крим - це Україна!
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23.07.2021 14:19 Відповісти
В Кремле ждут реакции российской дипломатии из-за исправленной карты Украины с Крымом на сайте Олимпиады - Цензор.НЕТ 542
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23.07.2021 14:27 Відповісти
отбомбите воронеж....
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23.07.2021 14:29 Відповісти
Це він сидячи на Москві такий борзий, а приїзджаючи в Київ одразу простішими стають!

В Кремле ждут реакции российской дипломатии из-за исправленной карты Украины с Крымом на сайте Олимпиады - Цензор.НЕТ 5364
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23.07.2021 14:35 Відповісти
"братан" на номерах "един-у-рот"
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23.07.2021 15:10 Відповісти
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23.07.2021 20:55 Відповісти
звичайо должньі - сглотнуть
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23.07.2021 14:45 Відповісти
До речі це не на спринтері робилось, завеликий розмір, якщо пошукати там і українською можна знайти.
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23.07.2021 15:20 Відповісти
Чого так виходить з картою? можe слати листи пeрeд змаганнями з попeрджeнням? нe всi вкурсi дiлов Украiни i Путиностана виходить. або спeцом так роблять
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23.07.2021 22:17 Відповісти
 
 