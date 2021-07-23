У Кремлі чекають реакції російської дипломатії через виправлену карту України з Кримом на сайті Олімпіади
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що російський МЗС має відреагувати на виправлену карту України з Кримом на офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо-2020.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.
"Я думаю, що це привід для того, щоб нашому посольству і нашим спортивним чиновникам вжити відповідних заходів і поставити відповідні питання", - заявив Пєсков.
Як повідомлялося раніше, на офіційному сайті Олімпійських ігор у Токіо на карті з країнами Україна кордоном відділили від окупованого Росією Криму. МЗС доручив посольству України в Японії розібратися в цій ситуації. 23 липня зранку карту вже виправили.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет вибачився за допущену помилку.
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ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОЗНАЧЕНЫ КАК ТЕРРИТОРИЯ ЯПОНИИ !!
https://masterok.livejournal.com/4653925.html Шведский этнограф. Фото Архангельской губернии, 1910 год
бутилкубідон сіла?
Тому хай не переживає так "Країна 404"
Тому і кажуть, що параша це помилка 404