У Кремлі чекають реакції російської дипломатії через виправлену карту України з Кримом на сайті Олімпіади

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що російський МЗС має відреагувати на виправлену карту України з Кримом на офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

"Я думаю, що це привід для того, щоб нашому посольству і нашим спортивним чиновникам вжити відповідних заходів і поставити відповідні питання", - заявив Пєсков.

Як повідомлялося раніше, на офіційному сайті Олімпійських ігор у Токіо на карті з країнами Україна кордоном відділили від окупованого Росією Криму. МЗС доручив посольству України в Японії розібратися в цій ситуації. 23 липня зранку карту вже виправили.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет вибачився за допущену помилку.