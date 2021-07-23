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Чоловік відсидів за вбивство батька, вийшов з в'язниці і наступного дня забив до смерті матір, - поліція Волинської області. ФОТОрепортаж

У селі Маневичі Волинської області 36-річний чоловік убив свою матір. 21 липня він повернувся з місць позбавлення волі, куди потрапив за вбивство свого батька в 2017 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Повідомлення про виявлення тіла в с. Маневичі в поліцію надійшло сьогодні, 22 липня, опівдні.

Слідчо-оперативна група на місці виявила жінку, в якої були численні забої та синці. 63-річна місцева жителька лежала на власному подвір’ї без ознак життя.

Чоловік відсидів за вбивство батька, вийшов з вязниці і наступного дня забив до смерті матір, - поліція Волинської області 01

Поблизу місця трагедії поліцейські затримали її сина, 36-річного місцевого мешканця. Як встановили, лише вчора він повернувся з в’язниці: у 2017 році був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть його батька.

Попередньо відомо, що сьогодні вранці у нього з матір’ю виник конфлікт, після чого син наніс їй множинні удари палицею по голові та тілу, далі витягнув її на вулицю, а сам сховався. Утративши свідомість, від отриманих травм пенсіонерка померла.

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Зловмисника затримали відразу відповідно до ст. 208 КПК України, йому буде оголошено підозру за ч. 2 ст. 121 КК - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Чоловік відсидів за вбивство батька, вийшов з вязниці і наступного дня забив до смерті матір, - поліція Волинської області 02
Фото: сай полиции

Автор: 

вбивство (3115) Волинська область (882)


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Топ коментарі
+64
а Разве можно за убийство выпустить через 4 года?
у нас за кражу велосипеда паяют 5, а за цепочку с шеи 7.
а тут вышел после убийства отсидев 4 года.

веселая страна - веселые законы
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23.07.2021 14:32 Відповісти
+27
4 года за убийство?😮
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23.07.2021 14:33 Відповісти
+26
3.5 года за 1-е убийство. Как демократично. За второе 5 дадут?
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23.07.2021 14:33 Відповісти
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Он просто завершил то, что не успел закончить прошлый раз. Ты смари какой педантичный молодой человек
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23.07.2021 14:30 Відповісти
В 2017 он сел за убийство и уже вышел. В Украине такая дешёвая жизнь? Когда-то за убийство присуждали расстрел и реально расстреливали. Для ускорения у́были населения за убийство надо ввести административный штраф.
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23.07.2021 15:12 Відповісти
Проломить череп могут и в подворотне за 100 гривен ночью. Примеров хватает.
А ваще, у жизни нету цены, она бесценна...
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23.07.2021 15:15 Відповісти
а Разве можно за убийство выпустить через 4 года?
у нас за кражу велосипеда паяют 5, а за цепочку с шеи 7.
а тут вышел после убийства отсидев 4 года.

веселая страна - веселые законы
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23.07.2021 14:32 Відповісти
Если квалифицируют как убийство по неосторожности - там максимум пятерка светит. По УДО за хорошее поведение вышел через 4 года. Вот и весь фокус
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23.07.2021 14:34 Відповісти
Что значмит по не осторожности? Отхерячил папашу по неосторожности?
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23.07.2021 14:36 Відповісти
Не было умысла на убийство (типа). Пьяная драка например.
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23.07.2021 14:38 Відповісти
Не городи ерунду всякую...
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23.07.2021 18:57 Відповісти
А я откуда знаю? В коментах ниже все негодуют почему так мало дали за убийство. Я лишь озвучил один из вариантов.
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23.07.2021 14:39 Відповісти
А мож,от переизбытка нежных чувств? Перестарался с обниманием. Вот это старики воспитали себе сыночка.
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23.07.2021 16:14 Відповісти
Там же написано, за нанесение тяжких телесных повреждений. Просто избил, а человек, например, через день помер. Фулюганка.
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23.07.2021 20:44 Відповісти
Ну да, он и мать убил по неосторожности, да?
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23.07.2021 18:52 Відповісти
приняты рыгыАнальной властью. они писали этот законы "под себя".
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23.07.2021 14:40 Відповісти
не ту страну назвали гондурасом
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23.07.2021 14:53 Відповісти
Все делается для у́были населения и высвобождения территории.
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23.07.2021 15:13 Відповісти
4 года за убийство?😮
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23.07.2021 14:33 Відповісти
За убийство человека всего 4 года?
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23.07.2021 14:33 Відповісти
3.5 года за 1-е убийство. Как демократично. За второе 5 дадут?
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23.07.2021 14:33 Відповісти
5 из которых 3,5 уже отсидел...
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23.07.2021 16:47 Відповісти
акуеть-"21 июля он вернулся из мест лишения свободы, куда попал за убийство своего отца в 2017 году". Теперь за убийство дают всего 4 года. Почему не условно?
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23.07.2021 14:36 Відповісти
теперь должен сесть судья - так как из-за его решения - погиб человек!
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23.07.2021 14:36 Відповісти
Руководство колонии должно сесть. Они что не понимали кого по УДО выпускали?
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23.07.2021 14:46 Відповісти
Там денюжка зашла, как можно было не отпустить?
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23.07.2021 15:12 Відповісти
Тепер держава не буде пенсію мамі платити, а утримувати за гратами урода. Може поквапились із забароною смертної кари?
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23.07.2021 14:38 Відповісти
Ну, если за убийство отсидел 4 года, то он - или депутат, или родственник мента/прокурора/судьи и т.п.
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23.07.2021 14:38 Відповісти
а в детстве был таким хорошим сыночком....надеждой родителей на счастливую старость...
ужас...
теперь 4,5 дадут? (сарказм)
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23.07.2021 14:40 Відповісти
учильныкы делают все шоб нарид трудился, плодился, был счастлив

учильныкы для такого дела, хорошие законы принимают, все о нариде думают
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23.07.2021 14:43 Відповісти
он нелюдь в любом случае
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23.07.2021 14:45 Відповісти
странные у нас законы
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23.07.2021 14:48 Відповісти
сранные?
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23.07.2021 14:57 Відповісти
Знак запитання зайвий.
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23.07.2021 15:18 Відповісти
А ти думаєш, що його виправили б 10-15 років відсидки? Та це просто урод! Таких не виправляють.
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23.07.2021 15:34 Відповісти
ну я ж написав - смертна кара...
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23.07.2021 20:25 Відповісти
Пишіть зрозуміло! Який у сраці "музщина"- потвора звичайна!
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23.07.2021 14:56 Відповісти
еще получит 4 года... и выйдет.., будет терроризировать соседей и все село... и позорить Украину с ее гуманными законами для убийц.
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23.07.2021 14:56 Відповісти
Україну позорить Воно і його презекоМанда, а маргінали на кшталт цього є в усіх країнах світу, у нас такі випадки кричущі і відомі бо поодиноки, в нашого імбецильного сусіда - кац.апстана, 87% ось такого маргінального населення того для них це повсякденне буття!
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23.07.2021 15:29 Відповісти
кацапстан нам не ориєнтир, для нас то проклятий тераріум і прокляті мешканці того тераріума...
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23.07.2021 17:38 Відповісти
ну да, тепер сирітка,блін
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23.07.2021 14:58 Відповісти
Вежливость - оружие следователя.Уверен, тут существует связь с мокшомиром, нужно покопать.
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23.07.2021 15:00 Відповісти
Капец какой-то. Сюр. Очень хочу знать причины. За что можно убить родителей?!
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23.07.2021 15:10 Відповісти
За то, что плохо сына воспитали.
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23.07.2021 15:13 Відповісти
Последовательный....А еще родичи у него есть? Кто будет следующим? За папку отсидел 4 года ,за мамку хватит 2х ,а теток можно и без суда . Гуманное у нас для убийц правосудие....
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23.07.2021 15:14 Відповісти
"Гуманное у нас для убийц правосудие...." - це виключно для внутрішніх розбірок середнього та нижчого класу, якби він щось зробив з родичами якогось прокурора чи судді - результат був би зовсім інший.
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23.07.2021 15:25 Відповісти
Український суд і кримінально-виконавча система - найгуманніші в світі! Чому мовчить ДБР?
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23.07.2021 15:18 Відповісти
ДБР займається найбільш резонансними та значущими (там де можна зрубати $) злочинами, а з цього гребеняки толку мало!
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23.07.2021 15:22 Відповісти
Судді, працівники правоохоронних органів (пенітенціарна система) - підслідність ДБР. Два людських життя у тому числі на "совісті" цих посадовців.
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23.07.2021 15:43 Відповісти
Мау мати довічне або мав бути ізольований від суспільства в палаті 6.
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23.07.2021 15:19 Відповісти
ІМбецил зірвав джек - пот, якщо за вбивство батька ще міг на зоні відбазаритись, то вбивство матері там рівносильно педофелії.
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23.07.2021 15:20 Відповісти
Вот почему у нас такие нелепые сроки, в сша емуб лет 75 дали.
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23.07.2021 15:29 Відповісти
За вбивство батька , цей покидьок мав би відсидіти мінімум 15 років в тюрязі , а його посадили всього на три роки ,
я в шоці !
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23.07.2021 15:32 Відповісти
какое то х.....йло просило а другое присудило ему за смерьть отца 4 года....
и чего вы от него ждали? он вышел, живой, здоровый, но как и прежде, без мозгов, сделал то же самое с мамой. опять надеясь на 4 года.

вот еслиб он надавал по морде судье или следаку, то даже не нанеся значительного вреда, получилбы лет 10-12. вот и думай.......те. какие п.......здатые у нас законы.
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23.07.2021 15:34 Відповісти
А наші так звані правозахисники дуже хвилюются за комфорт в'язнів ,ви так би переживали за жертв злочинців.
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23.07.2021 15:37 Відповісти
Дивний строк, інколи за крадіжку мішка муки більше дають.
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23.07.2021 15:41 Відповісти
На органи гниду, просто на органи!
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23.07.2021 16:00 Відповісти
За вбивство батька 4 роки? А Стерненку спочатку призначили вирок у справі про начеб-то викрадення людини - 7 років та 3 місяці. То люди жива і здорова
Не розумію, я цю судівску арифметику, не розумію
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23.07.2021 16:09 Відповісти
зверье нужно держать в клетке.
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23.07.2021 16:17 Відповісти
Находился в краткосрочном отпуске по ходатайству Малюськи?
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23.07.2021 16:22 Відповісти
Самое печальное в этой новости, что скорее всего мать грела его весь этот непонятно короткий срок, отправляла ему колобки. Скорее всего наскребла бабла,чтобы его отпустили по УДО. А тварь это ела и отблагодарила.
Мать - это святое.
Теперь посидит без грева. Лет 15.
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23.07.2021 16:43 Відповісти
Зразу треба садити на 15 років і "суддю" , шкідника в мантії , який за вбивство дає 4 роки замість 15 . На ньому смерть двох людей теж . Клятий хабарник .
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23.07.2021 17:01 Відповісти
Вспоминаецца анекдот :
судья :
- подсудимый, следствием доказано, что вы убили обоих своих родителей, "эмоционально" ну и кто вы после этого?
- СИРОТААА !
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23.07.2021 17:42 Відповісти
4 роки? Ги, так скоро до штрафу 170 грн дійде.
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23.07.2021 18:39 Відповісти
Ага. За просроченную лицензию, на право "щемить лохов".
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23.07.2021 18:43 Відповісти
Его вытурили из тюрьмы и сломали жизнь, которая только наладилась.
Теперь он всё восстановил.
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23.07.2021 22:23 Відповісти
Щоденник гарячого горця.
Панєдєльнік:Скучна.
Вторнік:Зарезал сасєда.
Срєда:За мой ганяєтся вся радня сасєда.
Чєтвєрг:Зарезал всю радню сасєда.
Пятніца:За мной ганяєтся вєсь кішлак.
Субота:Зарезал весь кішлак.
Воскрєсєньє:Пєрєєхал в другой кішлак.
Панєдельнік:Скучна...
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24.07.2021 00:20 Відповісти
За смерть отца отсидел 4 года? Ну вот и результат.Можно убивать дальше.
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24.07.2021 14:02 Відповісти
сумно - але чомусь згадався анекдот: посадив дід рєпку. Рєпка відкинувся і посадив діда на пєро.
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24.07.2021 14:52 Відповісти
 
 