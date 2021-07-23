Чоловік відсидів за вбивство батька, вийшов з в'язниці і наступного дня забив до смерті матір, - поліція Волинської області. ФОТОрепортаж
У селі Маневичі Волинської області 36-річний чоловік убив свою матір. 21 липня він повернувся з місць позбавлення волі, куди потрапив за вбивство свого батька в 2017 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Повідомлення про виявлення тіла в с. Маневичі в поліцію надійшло сьогодні, 22 липня, опівдні.
Слідчо-оперативна група на місці виявила жінку, в якої були численні забої та синці. 63-річна місцева жителька лежала на власному подвір’ї без ознак життя.
Поблизу місця трагедії поліцейські затримали її сина, 36-річного місцевого мешканця. Як встановили, лише вчора він повернувся з в’язниці: у 2017 році був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть його батька.
Попередньо відомо, що сьогодні вранці у нього з матір’ю виник конфлікт, після чого син наніс їй множинні удари палицею по голові та тілу, далі витягнув її на вулицю, а сам сховався. Утративши свідомість, від отриманих травм пенсіонерка померла.
Зловмисника затримали відразу відповідно до ст. 208 КПК України, йому буде оголошено підозру за ч. 2 ст. 121 КК - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.
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А ваще, у жизни нету цены, она бесценна...
у нас за кражу велосипеда паяют 5, а за цепочку с шеи 7.
а тут вышел после убийства отсидев 4 года.
веселая страна - веселые законы
ужас...
теперь 4,5 дадут? (сарказм)
учильныкы для такого дела, хорошие законы принимают, все о нариде думают
я в шоці !
и чего вы от него ждали? он вышел, живой, здоровый, но как и прежде, без мозгов, сделал то же самое с мамой. опять надеясь на 4 года.
вот еслиб он надавал по морде судье или следаку, то даже не нанеся значительного вреда, получилбы лет 10-12. вот и думай.......те. какие п.......здатые у нас законы.
Не розумію, я цю судівску арифметику, не розумію
Мать - это святое.
Теперь посидит без грева. Лет 15.
судья :
- подсудимый, следствием доказано, что вы убили обоих своих родителей, "эмоционально" ну и кто вы после этого?
- СИРОТААА !
Теперь он всё восстановил.
Панєдєльнік:Скучна.
Вторнік:Зарезал сасєда.
Срєда:За мой ганяєтся вся радня сасєда.
Чєтвєрг:Зарезал всю радню сасєда.
Пятніца:За мной ганяєтся вєсь кішлак.
Субота:Зарезал весь кішлак.
Воскрєсєньє:Пєрєєхал в другой кішлак.
Панєдельнік:Скучна...