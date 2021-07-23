Чоловік відсидів за вбивство батька, вийшов з в'язниці і наступного дня забив до смерті матір, - поліція Волинської області. ФОТОрепортаж

У селі Маневичі Волинської області 36-річний чоловік убив свою матір. 21 липня він повернувся з місць позбавлення волі, куди потрапив за вбивство свого батька в 2017 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Повідомлення про виявлення тіла в с. Маневичі в поліцію надійшло сьогодні, 22 липня, опівдні.

Слідчо-оперативна група на місці виявила жінку, в якої були численні забої та синці. 63-річна місцева жителька лежала на власному подвір’ї без ознак життя.

Поблизу місця трагедії поліцейські затримали її сина, 36-річного місцевого мешканця. Як встановили, лише вчора він повернувся з в’язниці: у 2017 році був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть його батька.

Попередньо відомо, що сьогодні вранці у нього з матір’ю виник конфлікт, після чого син наніс їй множинні удари палицею по голові та тілу, далі витягнув її на вулицю, а сам сховався. Утративши свідомість, від отриманих травм пенсіонерка померла.

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Зловмисника затримали відразу відповідно до ст. 208 КПК України, йому буде оголошено підозру за ч. 2 ст. 121 КК - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.



Фото: сай полиции