Венедіктова підписала повідомлення про підозру заступнику голови Харківської облради та адвокату, які вимагали хабар за працевлаштування
Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та адвокату.
Про це Венедіктова написала на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Кримінальне провадження зареєстроване на самому початку 2021 року і весь цей час тривало слідство, детективи і прокурори збирали докази у процесуальний спосіб", - поінформувала генпрокурор.
За її словами, під час проведення слідчих і процесуальних дій було встановлено, що фігуранти цієї справи фактично вимагали грошові кошти за свою "допомогу" в питанні працевлаштування посадовця, а згодом вказані ними суми були фактично їм передані. Всі ці факти належним чином зафіксовані детективами і прокурорами.
"Хочу подякувати нашим партнерам із НАБУ і колегам із САП за гарно сплановану і прекрасно проведену операцію. Не можу приховати жалю, оскільки мова про моє рідне місто і про мою рідну область, але це нічого не міняє і не змінить. Політична приналежність фігурантів їм також не допоможе, а скоріше навпаки - увага до представників команди влади в подібних випадках має значення", - додала Венедиктова.
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Її міняти треба. Але після Зе+д'Є