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Новини Хабарники
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Венедіктова підписала повідомлення про підозру заступнику голови Харківської облради та адвокату, які вимагали хабар за працевлаштування

Венедіктова підписала повідомлення про підозру заступнику голови Харківської облради та адвокату, які вимагали хабар за працевлаштування

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та адвокату.

Про це Венедіктова написала на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Кримінальне провадження зареєстроване на самому початку 2021 року і весь цей час тривало слідство, детективи і прокурори збирали докази у процесуальний спосіб", - поінформувала генпрокурор.

За її словами, під час проведення слідчих і процесуальних дій було встановлено, що фігуранти цієї справи фактично вимагали грошові кошти за свою "допомогу" в питанні працевлаштування посадовця, а згодом вказані ними суми були фактично їм передані. Всі ці факти належним чином зафіксовані детективами і прокурорами.

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"Хочу подякувати нашим партнерам із НАБУ і колегам із САП за гарно сплановану і прекрасно проведену операцію. Не можу приховати жалю, оскільки мова про моє рідне місто і про мою рідну область, але це нічого не міняє і не змінить. Політична приналежність фігурантів їм також не допоможе, а скоріше навпаки - увага до представників команди влади в подібних випадках має значення", - додала Венедиктова.

Автор: 

НАБУ (5097) хабар (4736) корупція (4711) кримінальна справа (519) Харків (5702) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+3
не звертайте уваги, звичайний "жабогадюкінг"
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23.07.2021 15:00 Відповісти
+2
Венядіктова, коли зеле буде підозра в порушенні Конституції України?
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23.07.2021 15:53 Відповісти
+1
Не взятка, а благодарность!!!
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23.07.2021 15:01 Відповісти
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не звертайте уваги, звичайний "жабогадюкінг"
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23.07.2021 15:00 Відповісти
Не взятка, а благодарность!!!
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23.07.2021 15:01 Відповісти
для зажопного зампреда...
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23.07.2021 16:17 Відповісти
Ну шо некажіть! Сильно. Масштаб генпрокурора!
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23.07.2021 15:02 Відповісти
Интересное видео эксперементы про Зомбирование людей. Видео 2015го года, но отсюда ясно как зеленский зазомбировал 73% своих избирателей

https://www.youtube.com/watch?v=lLEiT9PeHSg&t=3456s
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23.07.2021 15:13 Відповісти
Шапочку из фольги надень.
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23.07.2021 15:21 Відповісти
я как раз отношусь к тем 20% на которых гипноз не действует... это видео для тебя ))
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23.07.2021 15:30 Відповісти
Скоро выпишет подозрение сама себе и Зе клоунам.....
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23.07.2021 15:22 Відповісти
фіг там.
Її міняти треба. Але після Зе+д'Є
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23.07.2021 16:25 Відповісти
Венядіктова, коли зеле буде підозра в порушенні Конституції України?
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23.07.2021 15:53 Відповісти
Оно же око государево, обслуживающее клоунскую мафию.
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24.07.2021 13:36 Відповісти
именно этого мы и ждали, угу.
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23.07.2021 17:19 Відповісти
 
 