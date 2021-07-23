Договір США і Німеччини щодо "Північного потоку-2" ставить під сумнів доцільність візиту Зеленського до Вашингтона, - "слуга народу" Яременко

США і Німеччина вже не змінять своєї позиції щодо "Північного потоку-2", але в України з'являються підстави говорити про те, чим вона незадоволена, і чого б хотіла натомість.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив член комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко ("СН"), коментуючи можливість зміни зовнішньополітичного вектора України.

"На Сході України лише Росія, тому немає куди розвертатися", - зазначає Яременко.

"Спроби тиснути на США перспективами розвороту в сторону Китаю даремні. Насамперед, американці знають про китайські інвестиції не в порівнянні більше... США інвестують у безпеку своїх партнерів, а при серйозній постановці питання завжди готові вести переговори про компенсаційні механізми. З Китаєм все простіше – байдуже, чия "корова", лише щоб ми її "доїли". Китай практично всюди інвестує у видобуток сировини для власних потреб. Так, він може інвестувати, наприклад, в розвиток портової інфраструктури, якщо через цей порт до КНР вивозитимуть корисні копалини. Тотальна система контролю над усіма сферами життя робить безглуздими сподівання на якісь домовленості з Китаєм в тому разі, якщо якась оборудка виявилась кричуще несправедливою. Усім мрійникам про китайські інвестиції пропоную прикинути, що захочеться Китаю в разі, якщо ціна питання буде мільярди (гривень, юанів чи доларів)", - додав політик.

За його словами, США навряд чи можуть сприйняти всерйоз перспективу українського вибору на користь Китаю.

"Наші шантажі просто занадто легко читаються. Ми країна очевидностей - без таємниць. Політикою, підкріпленою ресурсами, ми здивувати поки нікого не можемо. Пробувати дивувати непослідовністю не варто. Це не розв’яже існуючі непорозуміння, а створить нові", - зауважив нардеп.

"Наскільки я розумію, розмови про Китай якраз пов’язані із тим, що нам не вдається домовитися із США та Німеччиною. "Наріжним каменем" рішення цих країн по "Північному потоку-2" є відсутність будь-яких гарантій та конкретики у питанні покарання Росії, якщо вона застосує енергетику, як "зброю". Ця декларація є, висловлюючись дипломатично, рамковою. Це обіцянки загального плану. Незрозуміло, а що буде, якщо події розвиватимуться не так, як прогнозують уряди Німеччини та США? А ймовірність така існує. Що нам робити – питання складне. В України вибір невеликий. З одного боку, ця ситуація ставить під сумнів доцільність візиту президента до Вашингтону. Чи є тепер у нього сенс їхати та говорити із лідером країни, який не враховує наші інтереси (до речі, як і Польщі)? З іншого боку, ми надто залежимо від США та ЄС, де Німеччина – провідний гравець. Тому "ставати у пози" складно і небезпечно. Але політична гра не завершена ні в Німеччині, ні в Америці. Тиск може продовжитися принаймні для того, щоб вимагати більшого. Навряд чи вони уже відіграють свою позицію у протилежну сторону. Однак у нас все ж з’являються підстави говорити про те, чим ми незадоволені, та чого б хотіли", - резюмував Яременко.

З думками інших політиків про зовнішньополітичний вектор України і його можливу зміну читайте в статті Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" тут.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.