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Новини Газова війна
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Договір США і Німеччини щодо "Північного потоку-2" ставить під сумнів доцільність візиту Зеленського до Вашингтона, - "слуга народу" Яременко

Договір США і Німеччини щодо

США і Німеччина вже не змінять своєї позиції щодо "Північного потоку-2", але в України з'являються підстави говорити про те, чим вона незадоволена, і чого б хотіла натомість.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив член комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко ("СН"), коментуючи можливість зміни зовнішньополітичного вектора України.

"На Сході України лише Росія, тому немає куди розвертатися", - зазначає Яременко.

"Спроби тиснути на США перспективами розвороту в сторону Китаю даремні. Насамперед, американці знають про китайські інвестиції не в порівнянні більше... США інвестують у безпеку своїх партнерів, а при серйозній постановці питання завжди готові вести переговори про компенсаційні механізми. З Китаєм все простіше – байдуже, чия "корова", лише щоб ми її "доїли". Китай практично всюди інвестує у видобуток сировини для власних потреб. Так, він може інвестувати, наприклад, в розвиток портової інфраструктури, якщо через цей порт до КНР вивозитимуть корисні копалини. Тотальна система контролю над усіма сферами життя робить безглуздими сподівання на якісь домовленості з Китаєм в тому разі, якщо якась оборудка виявилась кричуще несправедливою. Усім мрійникам про китайські інвестиції пропоную прикинути, що захочеться Китаю в разі, якщо ціна питання буде мільярди (гривень, юанів чи доларів)", - додав політик.

За його словами, США навряд чи можуть сприйняти всерйоз перспективу українського вибору на користь Китаю.

"Наші шантажі просто занадто легко читаються. Ми країна очевидностей - без таємниць. Політикою, підкріпленою ресурсами, ми здивувати поки нікого не можемо. Пробувати дивувати непослідовністю не варто. Це не розв’яже існуючі непорозуміння, а створить нові", - зауважив нардеп.

"Наскільки я розумію, розмови про Китай якраз пов’язані із тим, що нам не вдається домовитися із США та Німеччиною. "Наріжним каменем" рішення цих країн по "Північному потоку-2" є відсутність будь-яких гарантій та конкретики у питанні покарання Росії, якщо вона застосує енергетику, як "зброю". Ця декларація є, висловлюючись дипломатично, рамковою. Це обіцянки загального плану. Незрозуміло, а що буде, якщо події розвиватимуться не так, як прогнозують уряди Німеччини та США? А ймовірність така існує. Що нам робити – питання складне. В України вибір невеликий. З одного боку, ця ситуація ставить під сумнів доцільність візиту президента до Вашингтону. Чи є тепер у нього сенс їхати та говорити із лідером країни, який не враховує наші інтереси (до речі, як і Польщі)? З іншого боку, ми надто залежимо від США та ЄС, де Німеччина – провідний гравець. Тому "ставати у пози" складно і небезпечно. Але політична гра не завершена ні в Німеччині, ні в Америці. Тиск може продовжитися принаймні для того, щоб вимагати більшого. Навряд чи вони уже відіграють свою позицію у протилежну сторону. Однак у нас все ж з’являються підстави говорити про те, чим ми незадоволені, та чого б хотіли", - резюмував Яременко.

З думками інших політиків про зовнішньополітичний вектор України і його можливу зміну читайте в статті Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" тут.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) Китай (4709) США (23437) Північний потік (2473) Яременко Богдан (148)


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Топ коментарі
+21
Ты дебил?

ЗЕ сливает операции ЦРУ врагу.
ЗЕ 2 года обманывает Запад.
ЗЕ разрушил все антикоррупционные реформы, ради которых Запад готов был жертвовать своими интересами.

Запад наконец устал и после предательства и обмана ЗЕ-Украины наконец стал просто поступать так, как выгодно ему.

По сути Запад просто перестал обращать внимание на ******, которые готовы отдаться кому угодно.
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23.07.2021 16:19 Відповісти
+19
Инструкция зеленскому перед поездкой: анал - табу. А там как получится…
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23.07.2021 15:58 Відповісти
+16
спермозавр!!! открою тебе секрет, сейчас для Украины целесообразно и главное избавиться от малоПИД,,роского, бениного, нарко-Дегенерата и всего вашего Сброда....
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23.07.2021 16:04 Відповісти
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Инструкция зеленскому перед поездкой: анал - табу. А там как получится…
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23.07.2021 15:58 Відповісти
Потрібно відміняти поїздку Зеленського в Вашингтон. Якщо США домовляються про Україну без України, то і благословляти ці договорняки особистими зустрічами не варто! Політика Байдена призведе до втрати Байденом рейтингу та можливо навіть до імпічменту, а Україні краще дистанціюватись від байденовських договорняків і почати повторне розслідування мафіозних оборудок Бурісми, де працював син Байдена.
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23.07.2021 16:27 Відповісти
Байден обрав програшну стратегію, як й Обама свого часу. Демократи США останніми роками всіляко ************ путіна до продовження агресії проти України для збільшення нестабільності в Європі.
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23.07.2021 16:31 Відповісти
Блин, ты ж ссал кипятком за бидона...
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23.07.2021 16:32 Відповісти
Я підтримував і підтримую Трампа.
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23.07.2021 16:39 Відповісти
Поздно. Надо было выбирать Пороха, чтобы «об Украине без Украины» не было. Теперь будет только так и никак иначе. И о каком импичменте речь? Байден - президент США. И законов США он не нарушал.
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23.07.2021 16:34 Відповісти
порошенко якраз і став причиною того що про справи України говорять без України. порошенко на свій розсуд роздавав обіцянки про імплементацію Мінських угод в Конституцію України, а коли не зміг цього досягнути, просто прикинувся дурачком і тепер з Україною не хочуть говорити, тепер всі українські питання вирішують без України, саме завдяки дебільній поведінці порошенка!
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23.07.2021 16:40 Відповісти
Какая такая имплементаця-констатация? Порох просто не смог посадить 2 миллиарда дереьев, вот и пролетел. А теперь за дело взялись гении политики, да и экономики тоже, так что ждем конца эпохи зубожіння, торжества интересов Украины в международных отношениях😪
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23.07.2021 21:08 Відповісти
Зеленський на відміну від порошенка не був міністром закордонних справ, але досягає в дипломатії набагато більшого ніж порошенко! Це факт свідчить що порошенко був рідкісною нікчемою і займався виключно власними питаннями на посту Президента!
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24.07.2021 09:49 Відповісти
Та ну іх до біса, поршенко-нікчему, зеленського-генія, краще скажіть коли починаємо саджати мільярд дерев?
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24.07.2021 22:58 Відповісти
Мало того, что никто не приглашал, так он на зло возьмет и не поедет, ибо нецелесообразно!
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23.07.2021 15:59 Відповісти
Анал забыл еще крикнуть "слава Китаю".
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23.07.2021 15:59 Відповісти
Напевно Україна введе санкції проти США?
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23.07.2021 15:59 Відповісти
Лично Яременко наложит табу!
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23.07.2021 16:37 Відповісти
Если бы президент был не клоун и с яйцами, то по хорошему нужно отказаться от встречи с Байденом.
Байден предал интересы не только Украины, но и Польши, потому что после Украины именно Польша будет под ударом орды!!
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23.07.2021 16:00 Відповісти
Ты дебил?

ЗЕ сливает операции ЦРУ врагу.
ЗЕ 2 года обманывает Запад.
ЗЕ разрушил все антикоррупционные реформы, ради которых Запад готов был жертвовать своими интересами.

Запад наконец устал и после предательства и обмана ЗЕ-Украины наконец стал просто поступать так, как выгодно ему.

По сути Запад просто перестал обращать внимание на ******, которые готовы отдаться кому угодно.
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23.07.2021 16:19 Відповісти
Ярема, анал-табу говоришь?
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23.07.2021 16:03 Відповісти
спермозавр!!! открою тебе секрет, сейчас для Украины целесообразно и главное избавиться от малоПИД,,роского, бениного, нарко-Дегенерата и всего вашего Сброда....
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23.07.2021 16:04 Відповісти
Ни хрена не понял: так анал еще табу или - после заявлений Байдена и Меркель - уже не табу?
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23.07.2021 16:05 Відповісти
О-о, вот и любитель анала вылез. И совершенно предсказуемо советует Зеленскому- для того чтоб окончательно разосраться с западными партнерами и упасть в объятия *****, надо просто еще и США послать открытым текстом. Вот тогда план по развороту политики на 180 будет выполнен.
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23.07.2021 16:10 Відповісти
На всех бигбордах страны - " Труба - табу"
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23.07.2021 16:12 Відповісти
Ага. Т.е. зелесрань похоже наконец поняла, что дело пахнет *********, а не конфетами.
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23.07.2021 16:13 Відповісти
Начнем с того, что, если бы не проделки ЗЕ, то может и никакой договоренности США и ФРГ по СП-2 не было бы.
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23.07.2021 16:14 Відповісти
Какая важная встреча с мировыми лидерами для страны с участием клоуна была успешной - очевидно никакая...Ехать на встречу когда тебя опустили до последнего лошары может только дурачек ему всеравно куда и зачем ехать.
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23.07.2021 16:16 Відповісти
В смысле, Чубака - анал не табу?
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23.07.2021 16:18 Відповісти
ярёменко, твоё дело - переписка со шлёндрами! Жаль, что забавы для твоих гениталий оплачивают налогоплательщики Украины!
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23.07.2021 16:19 Відповісти
Війну закінчили? Всіх, та хоч одного полоненого ваша команда змогла звільнити на свому багажу? Ви за що не візьметесь все перетворюється в лайно, як тільки ви відкриваєте рота зразу зашквар, як я й казав з самого початку зе з командою це спецоперація кремля. Бувають корисні дурачки, бувають не шкідливі, а там попався ідіот бідоносець.
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23.07.2021 16:20 Відповісти
"слуга народа" Яременко/ .....ставит под сомнение целесообразность.......Сопли. В ВР он был решительным и убедительным- Яременко во время заседания Верховной Рады договаривался с проституткой : Секс защищенный, классика и орал. Анальный - табу. Час - 100 долларов.
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23.07.2021 16:21 Відповісти
А вот и нет, Яременко не заказывал лядь, он писал о своем прайсе, что у него по чем, а баба эта искала для своего босса мальчика, он для разнообразия захотел депутата. Журналюги все перепутали. А вот свой анал Яременко бережет для бубочки, он давно его любит, всей своей жопой.
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23.07.2021 16:48 Відповісти
Хто небуть може замазати писки цим ідіотам - анальникам, хламідіям і іншим арестовичам? Таке враження, що у слуг сонце всі мізки випекло (якщо вони там були, звичайно).
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23.07.2021 16:24 Відповісти
Действительно, сомнительная лавочка . Одни евро тридваразы развязали вторую мировую и любят *****. Вторые - жрут жаб и сдались без боя первым и любят ***** . А зелёныетридваразы, как обычно, передозят и ничего неделаньем на международном уровне прос@ли все что можно. Круговорот тридваразов в природе .
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23.07.2021 16:25 Відповісти
Поедет постучать по трибуне: "Я вам покажу ..." (с) Хрущев
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23.07.2021 16:27 Відповісти
И шо?
От слов Хрущева срались в памперсы.
Сравнил член с пальцем, вумник, однако.
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23.07.2021 16:35 Відповісти
Надо же Зеленому у кого то учиться!
Учиться нужно у лучших.
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23.07.2021 16:37 Відповісти
Дурьецало, лучше Хрущева в СССР вообще никого не было.
От человека в космосе до паспортов колхозникам.
Где вас таких тупых держат?
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23.07.2021 16:41 Відповісти
Если вы такие умные, почему ...?
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23.07.2021 17:41 Відповісти
думаю, что достаточно слива лишь одной операции "вагнеровцев" (проводимой совместно с США), Байден имеет полное право поставить Зеленского в "игнор".
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23.07.2021 16:34 Відповісти
Вашингтон табу!!! 🙄
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23.07.2021 16:38 Відповісти
Яка на фіг Америка? Слугам до проституток...
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23.07.2021 16:46 Відповісти
Забавно, но только сейчас до власти дошло, что с вводом СП-2 политический вес Украины уходит в никуда. Еще Пороху надо было во все горло орать, о недопустимости этого проекта, но все пребывали как бы в неведении, а сейчас, когда реально стало ввод новой ветки, рычагов влияния на боссов ЕС не осталось - теперь торговать нечем, теперь будут посылать все чаще и прислушиваться все реже.!
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23.07.2021 16:54 Відповісти
Прекращай,кацап под прокси,доля транзита газа в украинском ВВП-это 1-2%,для украинской экономики-это просто ерунда,всё остальное-кацапская бредятина,нет транзита-меньше "договорняков" с кацапами,вот и все дела.
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23.07.2021 16:58 Відповісти
если прекращение транзита это ни о чём для Украины, то что же все высшие руководители Украины только и говорят про это на всех форумах и встречах?
Наверное потому что очень трудно вытащить 3 миллиарда баксов оттуда, где и так нет денег.
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23.07.2021 17:10 Відповісти
Ну ясное дело,терять 3 лярда как-бы не совсем охота,гражданин кацап под прокси,но повторяю вам козлорогим ещё раз-возможная потеря транзита в том объёме,который он сейчас имеется-для экономики Украины,вопрос не критический,1-2% от ВВП,а в долгосрочной перспективе-это даже отлично,чем меньше дел с вами козлорогими-тем лучше.
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23.07.2021 19:02 Відповісти
не уверен, при чем тут какие-то прокси. Я живу в Кракове уже 6 лет. ПРямо вот сейчас сижу в Закопане, в Губаловке .

Ок, если он не критический, чего ж Украина сразу не остановила транзит? Война же вроде.
А я могу сказать почему. ПОтому что воровать удобно. Бизнес на крови делать удобно.
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23.07.2021 19:10 Відповісти
3 миллиарда уходит в никуда на таможне. И ничего.
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23.07.2021 22:17 Відповісти
Пускай тогда Гнусавый едет в козлостан и там остаётся.
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23.07.2021 16:55 Відповісти
О, помним это чучело. Пусть идёт дрочить вместе с Кивой)))
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23.07.2021 17:00 Відповісти
Найвеличнішого лідера оставили за дверью. Испанский стыд, а не президент.
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23.07.2021 17:18 Відповісти
"На Востоке Украины только Россия, поэтому некуда разворачиваться", - отмечает Яременко. Анал - табу...
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23.07.2021 17:23 Відповісти
Зеля войдет в кабинет Байдена с плакатом "Анал - табу!".
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23.07.2021 17:39 Відповісти
Надо чтобы Яременко на наглядном примере убедительно показал Меркель, что введение второй трубы - это табу!
(Эх, а ведь Ленин мог еще жить и жить (с))
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23.07.2021 18:09 Відповісти
Я тоже так думаю. Вместо него в США должен лететь Коломойский.
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23.07.2021 18:14 Відповісти
развивать нужно свою экономику, исследовать собственные месторождения в Полтаве, Харькове и так далее... глубоководной добычи газа на шельфе Черного моря в экономической зонах Украины.

Украина богата на природными ресурсами такими как: газом, нефтью, и даже золотом с алмазами, железная руда, марганец, никель и уран, и многие другие природные ископаемые.

Но многие эти природные богатства спрятаны так далеко и глубоко, что сперва надо вложить деньги, дабы их добыть. И это все национальных интересах страны и безопасности государства....действовать просто нужно, а не болтать, и ходит с протянутой рукой помогите нам.
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23.07.2021 18:19 Відповісти
Тварі,вам не місце жити на цій Землі!Геть нах звідси,паразити,продажні шкури,підсвинки,злодії,запроданці...хай щезнете ви,і весь ваш рід в сьомому коліні.
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23.07.2021 22:19 Відповісти
Если бы в Украине выполнялась бы Конституция, то Кулеба не был бы ширмой для внешней политики гауляйтера Украины от руSSкого мира,- ермака-Козыря!
И тогда, после Мюнхена 2 (Сделка немцев и американцев по СП2):
1. Зеленский отказался бы от визита в сша 30.08.2021
2. Были бы отозваны послы Украины в германию и сша, для консультаций.
3. Предприняты меры по укреплению союза с Польшей и Литвой, Великобританией
и др. "не продажными" странами ЕС, использование их как посредников в общении
с путин-ферштейнами: сша и германией.
Хватит унижать Украину!
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24.07.2021 01:01 Відповісти
 
 