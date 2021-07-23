Заяви Путіна про готовність до діалогу з Україною розходяться з реальністю, - США в ОБСЄ

Президент РФ Володимир Путін у своїй статті заявив про відкритість Росії для діалогу з Україною і готовність обговорювати складні питання, проте в реальності цього не спостерігається.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час засідання Постійної ради Організації з безпеки і співпраці в Європі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Путін написав, що Росія "відкрита для діалогу з Україною і готова обговорювати найскладніші питання". Ми шкодуємо про передбачувану обіцянку пана Путіна про відкритий діалог, яка ще не продемонстрована в реальності", - заявила американська дипломатка, коментуючи нашумілу статтю Путіна про Україну.

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За її словами, натомість усі бачать перешкоджання Росії мирним переговорам у Тристоронній контактній групі та "недостатню прозорість з її боку і навмисне розповсюдження дезінформації в міжнародних органах, в тому числі ОБСЄ".

Загалом же стаття Путіна про Україну містить "неправдиві характеристики та твердження, розраховані на провокацію, та намагається "підірвати суверенітет України і позбавити права українського народу створювати власні політичні перспективи".

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Очільниця місії США в ОБСЄ також вказала, що минулого тижня російський посол знову намагався відвернути увагу від відповідальності своєї країни у конфлікті на сході України, звинувативши Київ у недотриманні Мінських домовленостей. "Але він не згадав, що сім років тому в Мінську президент Путін пообіцяв, що війна закінчиться, усі війська будуть виведені, а всі в'язні звільнені. Росія досі не виконала обіцянку, і ми продовжуємо закликати Росію припинити війну, яку вона розпочала на сході України", - наголосила Острієн.

Коментуючи твердження Путіна про те, що Росія "поважає бажання українців бачити свою країну вільною, безпечною і процвітаючою", Острієн вказала, що Путін насправді добре знає, що "ці прагнення не можуть бути повною мірою реалізовані, поки очолювані Росією сили продовжуватимуть руйнувати Донбас і окупувати Крим". "Насправді, мета агресії Кремля в Україні - перешкоджання та підрив устремлінь України", - заявила американська дипломатка.

Вона додала, якщо Кремль справді хоче бачити Україну своїм партнером, то "Росія має діяти відповідально і виконувати свої обіцянки". "Відповідно до Мінських домовленостей Росія зобов'язалася вивести свої сили та техніку зі сходу України", - підкреслила Острієн.