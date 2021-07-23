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Радник Держдепу Чолле обговорив із владою Польщі побоювання через "Північний потік-2" і роль Варшави в протистоянні агресії РФ

Радник Держдепу Чолле обговорив із владою Польщі побоювання через

Сьогодні, 23 липня, радник Держдепартаменту США Дерек Чолле обговорив з представниками влади Польщі побоювання з приводу газопроводу "Північний потік-2", а також оцінив роль Варшави в протистоянні Росії.

Про це йдеться в пресрелізі, поширеному американським зовнішньополітичним відомством, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Радник високо оцінив роль Польщі в протистоянні російській агресії, а також просуванні демократії в Білорусі. (...) Він обговорив загальну стурбованість у зв'язку з газопроводом "Північний потік-2", - йдеться в повідомленні.

У документі наголошується, що Чолле здійснив візит до Варшави, щоб "підтвердити міцні відносини Сполучених Штатів із союзником по НАТО - Польщею".

Радник провів зустрічі, зокрема, із заступником глави МЗС Польщі Марчином Пшідачем, представником уряду щодо стратегічної енергетичної інфраструктури Петром Наїмським, а також маршалом (головою) Сенату Томашем Гродзьким.

Під час зустрічей Чолле наголосив на важливості подальшого зміцнення демократичних інститутів Польщі та захисту свободи ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак і радник Держдепу США Чолле обговорили ситуацію на Донбасі й наслідки реалізації "Північного потоку-2"

Автор: 

безпека (945) Держдепартамент США (1650) Польща (8634) росія (66125) Північний потік (2473) Чолле Дерек (7)


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Розкажіть ,хто знає., той газ з ПП-2 буде йти до Німеччини , а потім куди ? Чи потрібно буде наше підземне газосховище для накопичення газу Європі ?!
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23.07.2021 16:17 Відповісти
Байден обрав програшну стратегію, як й Обама свого часу. Демократи США останніми роками всіляко ************ путіна до продовження агресії проти України для збільшення нестабільності в Європі.
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23.07.2021 16:31 Відповісти
мудаки в черговий раз нас здали
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23.07.2021 16:39 Відповісти
Именно так. И не только нас: Польшу, страны Балтии, Грузию, Чехию.
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23.07.2021 16:41 Відповісти
Як ця стурбованість остопи@@іла.
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23.07.2021 16:43 Відповісти
 
 