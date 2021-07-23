Радник Держдепу Чолле обговорив із владою Польщі побоювання через "Північний потік-2" і роль Варшави в протистоянні агресії РФ
Сьогодні, 23 липня, радник Держдепартаменту США Дерек Чолле обговорив з представниками влади Польщі побоювання з приводу газопроводу "Північний потік-2", а також оцінив роль Варшави в протистоянні Росії.
Про це йдеться в пресрелізі, поширеному американським зовнішньополітичним відомством, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Радник високо оцінив роль Польщі в протистоянні російській агресії, а також просуванні демократії в Білорусі. (...) Він обговорив загальну стурбованість у зв'язку з газопроводом "Північний потік-2", - йдеться в повідомленні.
У документі наголошується, що Чолле здійснив візит до Варшави, щоб "підтвердити міцні відносини Сполучених Штатів із союзником по НАТО - Польщею".
Радник провів зустрічі, зокрема, із заступником глави МЗС Польщі Марчином Пшідачем, представником уряду щодо стратегічної енергетичної інфраструктури Петром Наїмським, а також маршалом (головою) Сенату Томашем Гродзьким.
Під час зустрічей Чолле наголосив на важливості подальшого зміцнення демократичних інститутів Польщі та захисту свободи ЗМІ.
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