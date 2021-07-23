Наші проблеми зі США, МВФ, ЄС і НАТО є результатом того, що Зеленський шукає союзників, які не вимагають від нас реформ, - нардеп "Голосу" Рудик

Угода США і Німеччини щодо "Північного потоку-2" ставить під загрозу енергетичну безпеку України та Європи.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила глава партії "Голос" Кіра Рудик, коментуючи можливість зміни зовнішньополітичного вектора України.

"США і Німеччина завжди послідовні в переслідуванні своїх національних інтересів і не схильні до щоденної зміни позиції", - зазначила Рудик.

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"Стосовно самого "Північного потоку-2" хочу наголосити, що бездіяльність нашої влади та певна недалекоглядність союзників ставлять під загрозу енергетичну безпеку України та Європи. Звісно, Німеччина переконана, що діє у своїх економічних інтересах, а Сполучені Штати не хочуть псувати відносини з європейськими союзниками. Таку позицію можна зрозуміти, якби контрагентом цього проєкту була б не Росія (на яку не можна розраховувати, як на країну, що виконуватиме контракти). І в цьому випадку ті незначні та другорядні "вигоди" від цієї угоди — грошова компенсація Україні, короткострокові економічні вигоди для Німеччини та обіцянки ввести проти Росії санкції в разі агресії — аж ніяк не перекривають ризиків, які проєкт несе Україні та Європі. Його потрібно зупинити, а подальше введення в експлуатацію – заблокувати", - акцентувала політик.

"Міжнародну політику Зеленського можна розбити на дві складові. Перша – це протидія російській агресії. Тут ми все ж не можемо не радіти тому, що нарешті Зеленський перестав "бачити мир в очах Путіна" та мати ілюзії, що із Росією можна про щось домовитися. Друга – пошук союзників, які не вимагають від нас реформ. Із цього випливають усі наші проблеми із США, Міжнародним валютним фондом, Євросоюзом та НАТО, а також показова увага до відносин із Китаєм", - додала нардепка.

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За її словами, Україна не показує виконання своїх зобов'язань, тому що більшість або провалює, або вдає, що вони виконані.

З думками інших політиків про зовнішньополітичний вектор України і його можливу зміну читайте в статті Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" тут.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.