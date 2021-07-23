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Новини
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Наші проблеми зі США, МВФ, ЄС і НАТО є результатом того, що Зеленський шукає союзників, які не вимагають від нас реформ, - нардеп "Голосу" Рудик

Наші проблеми зі США, МВФ, ЄС і НАТО є результатом того, що Зеленський шукає союзників, які не вимагають від нас реформ, - нардеп

Угода США і Німеччини щодо "Північного потоку-2" ставить під загрозу енергетичну безпеку України та Європи.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила глава партії "Голос" Кіра Рудик, коментуючи можливість зміни зовнішньополітичного вектора України.

"США і Німеччина завжди послідовні в переслідуванні своїх національних інтересів і не схильні до щоденної зміни позиції", - зазначила Рудик.

Читайте також: Договір США і Німеччини щодо "Північного потоку-2" ставить під сумнів доцільність візиту Зеленського до Вашингтона, - "слуга народу" Яременко

"Стосовно самого "Північного потоку-2" хочу наголосити, що бездіяльність нашої влади та певна недалекоглядність союзників ставлять під загрозу енергетичну безпеку України та Європи. Звісно, Німеччина переконана, що діє у своїх економічних інтересах, а Сполучені Штати не хочуть псувати відносини з європейськими союзниками. Таку позицію можна зрозуміти, якби контрагентом цього проєкту була б не Росія (на яку не можна розраховувати, як на країну, що виконуватиме контракти). І в цьому випадку ті незначні та другорядні "вигоди" від цієї угоди — грошова компенсація Україні, короткострокові економічні вигоди для Німеччини та обіцянки ввести проти Росії санкції в разі агресії — аж ніяк не перекривають ризиків, які проєкт несе Україні та Європі. Його потрібно зупинити, а подальше введення в експлуатацію – заблокувати", - акцентувала політик.

"Міжнародну політику Зеленського можна розбити на дві складові. Перша – це протидія російській агресії. Тут ми все ж не можемо не радіти тому, що нарешті Зеленський перестав "бачити мир в очах Путіна" та мати ілюзії, що із Росією можна про щось домовитися. Друга – пошук союзників, які не вимагають від нас реформ. Із цього випливають усі наші проблеми із США, Міжнародним валютним фондом, Євросоюзом та НАТО, а також показова увага до відносин із Китаєм", - додала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загравання Зеленського з Китаєм полегшило США та Німеччині ухвалення рішення щодо "Північного потоку-2", - нардеп "ЄС" Гончаренко

За її словами, Україна не показує виконання своїх зобов'язань, тому що більшість або провалює, або вдає, що вони виконані.

З думками інших політиків про зовнішньополітичний вектор України і його можливу зміну читайте в статті Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" тут.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.

Автор: 

Німеччина (7487) Зеленський Володимир (24384) Китай (4709) США (23437) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+8
Зебіл детектед
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23.07.2021 16:49 Відповісти
+7
Тыц и нет свинособаки,унижайся дальше😂🌷×××
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23.07.2021 16:47 Відповісти
+7
Не нагадієш мені, як твій улюблений зерагуль обвинувачував і обвинувачує своїх конкурентів? Що ж про нього мовчиш, зебільчику?
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23.07.2021 16:57 Відповісти
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Истину глаголишь,еще бы про твое гражданство-услышать.
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23.07.2021 16:40 Відповісти
Рудик ідіотка, наші проблеми від того що в нас багато ідіотів, таких як Рудик, які сруть в мізкі українців різним лайном! Пробем у нас багато і причини виникнення цих проблем різні і потужні. А намагатись обвунуватити політичних конкурентів у всіх проблемах - це дебілізм та близорукість. Завтра Рудик прийде до влади і буде так само як Зеленський валити все на попередників! Головна причина наших проблем це дебілізм нашої еліти, яка неспроможна відповідально говорити з народом про реальні причини наших проблем!
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23.07.2021 16:43 Відповісти
Зебіл детектед
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23.07.2021 16:49 Відповісти
А кто её выбирает, эту самую илиту, как не мудрый нарид? Отож, яке їхало, таке й здибало.
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23.07.2021 16:50 Відповісти
Так Цей Igor L і обирав. Він тут частий гість. До виборів, і перший рік десь, активно топив за Зеленського і проти Порошенко.
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23.07.2021 17:00 Відповісти
Еліту обирають олігархи, якщо олігархи не підтримують еліту, за цю еліту не проголосують! Не буде реклами по телевізору, та бігбордів, не буде поліграфії та агітаторів, не буде фінансування спостерігачів та членів виборчих комісій, не буде кому добиватись результатів та не буде кому захищати результат під час підрахунку голосів!
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23.07.2021 17:04 Відповісти
Зебил, напомни за кого ты тут топил в 19-м?
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23.07.2021 17:08 Відповісти
Не нагадієш мені, як твій улюблений зерагуль обвинувачував і обвинувачує своїх конкурентів? Що ж про нього мовчиш, зебільчику?
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23.07.2021 16:57 Відповісти
Чим тобі її громадянство заваджає, рускій?
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23.07.2021 17:09 Відповісти
Кира,а ты в знак протеста сожги свой американский паспорт.
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23.07.2021 16:41 Відповісти
Вроде логичнее сжечь ЗЕ.

Проблемы Украины ж не в ее паспорте, а в ЗЕ.
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23.07.2021 16:42 Відповісти
а так дышала, так дышала
Наши проблемы с США, МВФ, ЕС и НАТО результат того, что Зеленский ищет союзников, которые не требуют от нас реформ, - нардеп "Голоса" Рудик - Цензор.НЕТ 1610
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23.07.2021 16:44 Відповісти
о чем говорит это фото? только про янелоха.
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23.07.2021 17:30 Відповісти
Паспорт легче.Зе постоянно обсцыкается-трудно поджечь.
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23.07.2021 16:55 Відповісти
А ти свій російський.
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23.07.2021 17:08 Відповісти
криворожский мародер хочет взять максимально много кредитов под гос гарантии. Но проблема в том, что ес,сша и мвф не дают разворовывать свои кредиты, а китайцам похер - Украина богатая на территории, будет расплачиваться за долги зеленского областями и крепосными.
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23.07.2021 16:43 Відповісти
Тыц и нет свинособаки,унижайся дальше😂🌷×××
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23.07.2021 16:47 Відповісти
Чьих холоп будешь?
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23.07.2021 17:09 Відповісти
Интересная статья, но основана на нелогичных аргументах. Причём с самого начала, соответственно вся статья написана с целью манипуляции. Например ключевой абзац, на котором выстраивается логический ряд: " Конечно, Германия убеждена, что действует в своих экономических интересах, а Соединенные Штаты не хотят портить отношения с европейскими союзниками. Такую позицию можно понять, если бы контрагентом этого проекта была бы не Россия (на которую нельзя рассчитывать, как на страну, которая будет выполнять контракты)".
А если их газ будет идти через Украину, то можно и рассчитывать?) И кто ж до этого тогда газ поставлял всю дорогу? Ведь, это тот же самый газ, только доставка без посредников. Для Германии газ от сп2 не становится более опасным, чем тот же газ, пришедший через транзит посредников. Наоборот, он мало того, что становится дешевле, но и более безопасным. Т.к. доставка газа уже не зависит от износившийся ГТС Украины. Все ж уже поняли, что Украина ничего ремонтировать не собирается и рано или поздно там рванёт что-нибудь. И у кого деньги на ремонт будет просить Украина???? Правильно. Так выполнение какого контракта, в связи с этими фактами, находится под большей угрозой невыполнения? Ответ очевиден...
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23.07.2021 17:02 Відповісти
Газ разный - один идет из Сургута, а другой с Ямала, а значит с Ямала более "опасный" и шел он через Польшу.
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23.07.2021 17:10 Відповісти
Бла-бла, свинособака. Лучше скажи: гав!
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23.07.2021 17:11 Відповісти
Так ты уже гавкнул, а свинособака я...
Опять нелогично. Кира ты?
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23.07.2021 17:15 Відповісти
Повністю погоджуюсь.
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23.07.2021 17:07 Відповісти
Чего городит? С вводом СП-2 и "Турецким потоком" энергетическая безопасность ЕС только повышается - трубы совсем новые и как альтернативные источники доставки газа могут понизить безопасность? Безопасность Украины понижается - это да! Политическое влияние понижается и это тоже да, а все остальное Европе только в плюс.
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23.07.2021 17:07 Відповісти
Увеличение шансов на нападение рахи на Украину только повышает безопасность Европы - родился дебилом, или курсы какие оканчивал?
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23.07.2021 17:15 Відповісти
Не значит ли это что реформы будут поххерены?
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23.07.2021 17:19 Відповісти
Заигрывание с Китаем - опасная глупость недоумкив.
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23.07.2021 17:23 Відповісти
это не заигрование с китаем.., это лицо зешоблы, которые принципы могут менять в зависимости от их внутренней коньюнктуры.... эта шайка опасная, очень опасная...
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23.07.2021 17:33 Відповісти
"Голос" как не странно, единственная партия в парламенте защищающая интересы народа Украины.
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23.07.2021 17:55 Відповісти
Народ тоже не хочет реформ, кому надо чтобы весь его жизненный опыт как решать проблемы пошел коту под хвост.
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23.07.2021 19:30 Відповісти
Слишком много сложных слов, можно сказать проще: Зеленский долбо*б.
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24.07.2021 04:00 Відповісти
 
 