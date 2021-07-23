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Новини Силовики
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10 тонн контрабандних сигарет з Близького Сходу вартістю 10 млн грн вилучено в аеропорту "Бориспіль", - СБУ. ФОТО

СБУ заблокувала транснаціональний канал незаконного переправлення підакцизної продукції в Євросоюз. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці вилучили понад 10 тонн контрабандних сигарет на загальну суму більш як 10 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"До організації протиправної діяльності причетні декілька посадовців київської митниці", - йдеться в повідомленні

10 тонн контрабандних сигарет з Близького Сходу вартістю 10 млн грн вилучено в аеропорту Бориспіль, - СБУ 01

Встановлено, що учасники схеми планували нелегально переправляти з однієї з країн Близького Сходу до ЄС оптові партії тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору. Для приховування продукції, ділки вносили недостовірні відомості до митних декларацій.

"Маршрут" товару проходив через територію України. За оперативними даними, після переміщення контрабанди через держкордон ділки планували приховано переправляти її до ЄС поза встановленими пунктами пропуску.

10 тонн контрабандних сигарет з Близького Сходу вартістю 10 млн грн вилучено в аеропорту Бориспіль, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну намагалися нелегально ввезти понад 20 тонн контрабандних сигарет, - СБУ

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) та ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та учасників протиправної діяльності.

Автор: 

контрабанда (1826) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12986) цигарки (984) силовики (2515)


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Обіцяні Зеліни інвестиції з оманів, катарів та інших еміратів?
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23.07.2021 17:35 Відповісти
Ближний восток, это случайно не с Лугандона?!
И на востоке и ближе некуда!
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23.07.2021 18:42 Відповісти
 
 