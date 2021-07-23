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Загравання Зеленського з Китаєм полегшило США та Німеччині ухвалення рішення щодо "Північного потоку-2", - нардеп "ЄС" Гончаренко

Загравання Зеленського з Китаєм полегшило США та Німеччині ухвалення рішення щодо

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко припускає, що заяви української влади про Китай лунають для того, щоб західні партнери України менше ставили питань щодо реформ у країні.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, коментуючи можливість зміни зовнішньополітичного вектора України.

"Можливо, українській владі хочеться, щоб її не так часто питали про реформи та корупцію у вищих ешелонах влади. Але в цілому я вважаю, що зміни курсу України немає. Є дурна гра керівництва нашої держави. Чомусь Зеленському здається, що він може підняти ставки й шантажувати наших західних партнерів своєю такою поведінкою. На це все ще накладається дурість безпосередньо цих людей, які роблять подібні заяви про можливу зміну курсу. Як можуть відреагувати на Заході? Думаю, вони дивляться на це із подивом. Їхнє ставлення до України в цілому може погіршитися від усіх цих розмов, які виглядають дурнувато. Такі заяви не схожі на те, що мають говорити партнери", - заявив Гончаренко.

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"Китай ніяк не реагуватиме на таку поведінку представників української влади. Для нього відносини із Росією набагато важливіші, аніж контакти із Україною. Це потрібно чітко усвідомити і розуміти. А от для Росії такі заяви – це плюс. Вона бачить, що виникають складнощі між нами та нашими союзниками. Зрозуміло, що не Китай нам сьогодні дає зброю у боротьбі із Російською Федерацією, і не він накладає санкції. Для Росії чим більше буде розладу між нами та Заходом, тим краще", - додав нардеп..

"Я не вважаю, що декларація США та Німеччини пов’язана конкретно із цими заяви наших деяких політиків про Китай. Але в цілому позиція, яку обрав Зеленський щодо Заходу та загравання із іншими гравцями, полегшила цим країнам прийняття рішення щодо "Північного потоку-2". А воно для нас як раз є поганою новиною. Але ж очевидно, чому так сталося - кожен думає про себе. Нам теж треба так робити", - резюмував Гончаренко.

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З думками інших політиків про зовнішньополітичний вектор України і його можливу зміну читайте в статті Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" тут.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.

Автор: 

Німеччина (7487) Зеленський Володимир (24384) Китай (4709) США (23437) Північний потік (2473) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+8
решение по "вонючему потоку" 2 было принято без оглядки на примитивные игры Зеленых чмырей с Китаем, Эти игры показали беспринципность зеленого стада кошерных овец... из за своей тупой неспособности продадут завтра тебя, меня, Украину....
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23.07.2021 17:48 Відповісти
+7
От вас уже Майдана требуют, а не реформ...
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23.07.2021 17:02 Відповісти
+5
філігранна дипломатія найвеличнішого
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23.07.2021 17:08 Відповісти
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От вас уже Майдана требуют, а не реформ...
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23.07.2021 17:02 Відповісти
Хто трєбуєт? Мудрий наріт?
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23.07.2021 17:04 Відповісти
заявления украинский властей о Китае раздаются для того, чтобы западные партнеры Украины меньше задавали вопросов относительно реформ в стране.
Но в целом позиция, которую выбрал Зеленский в отношении Запада и заигрывания с другими игроками, облегчила этим странам принятие решения по "Северному потоку-2". Источник: https://censor.net/ru/n3278878
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23.07.2021 17:09 Відповісти
То они специально делают..на руку Рашке.
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23.07.2021 20:41 Відповісти
Других вариантов нет... ...и никогда в Украине небыло.
...а любая форма украинской демократии, заканчивается формулой: "Навеки с Россией!"
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23.07.2021 17:13 Відповісти
Одень панамку, бо солнышко лысину напекло
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23.07.2021 17:30 Відповісти
Майдан виноват, что идиоты идиота к власти привели?!
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23.07.2021 17:16 Відповісти
Для ідіотів саме так!
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23.07.2021 17:17 Відповісти
Вы по жизни узкоглазые и чо?😁😁😁😁😁
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23.07.2021 17:05 Відповісти
Присядь, а то щя упадьош! 😁
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23.07.2021 17:09 Відповісти
Отжим "Мото Сич" это точно заигрывания с китайцами?
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23.07.2021 17:05 Відповісти
ні, це ґржемільова вахмурізація
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23.07.2021 17:10 Відповісти
Это все из-за того что у Зеленского нет опыта в заигрываниях. У Януковича был черный пояс по вилянию задом.
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23.07.2021 17:11 Відповісти
Та да, зельке на коленках равных нет!
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23.07.2021 17:31 Відповісти
а в это время Байден, Меркель и рояль сидели в кустах в трепетном ожидании, когда наимудрейший наполеон допустит ошибку и они, как выскочат из кустов

с роялем ......
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23.07.2021 17:58 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3278879/shamana_gabysheva_kotoryyi_shel_v_kreml_izgonyat_putina_hotyat_otpravit_na_psihiatricheskoe_lechenie
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23.07.2021 17:05 Відповісти
он просто между капель пытается... Всё думает, что проскочет... Вот идиот клинический
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23.07.2021 17:23 Відповісти
філігранна дипломатія найвеличнішого
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23.07.2021 17:08 Відповісти
Льошу - в Президенти!
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23.07.2021 17:10 Відповісти
та да, куда єму да зєльонага
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23.07.2021 17:11 Відповісти
Почекайте, ще не всих зроблено разом! Не можна над простим людом так іздівацця! Недороблений мудрий нарід - не звучить!...
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23.07.2021 17:14 Відповісти
отношения с Китаем тоже важны
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23.07.2021 17:12 Відповісти
И к чему этот пердь?
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23.07.2021 17:33 Відповісти
к тому шо ты сидишь на китайском стуле в китайских тапках, смотришь в китайский монитор, стучиш по китайской клаве и водишь китайской мышкой и вообще отвлекись от станизма и подумай о рейтинге экономик мира
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23.07.2021 19:54 Відповісти
Нехрен пылесосить Землю, надо искать кто заменит преЗЕдента 404 в любой момент.
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23.07.2021 17:13 Відповісти
Леша , что ты несешь, ни Зе, ни Кулеба, ни Шмыгаль ничего подобного не заявляли, а то что предполагает "Люся" то такэ...
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23.07.2021 17:14 Відповісти
люся это как жириновский на московии, через него транслируют то, что нельзя говорить в открытую на офф.уровне и все кому положено это четко понимают и берут во внимание, иначе бы уже на следующий день (как максимум) былобы опровержение от вышестоящих, что это личное мнение люси итд итп.
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23.07.2021 17:38 Відповісти
Это ты что несёшь -вся партейка зекрысы уже высказалась за Китай
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23.07.2021 18:05 Відповісти
Что правда, то правда - тупости нет предела! И с какого перепою они решили, что Китай пойдет им навстречу?? У Китая вообще нет союзников и никогда не было - было, есть и будет только китайские интересы, потому что на генном уровне у них есть только одна нация и только она достойна внимания, а все остальное только эмоции. Поэтому ни одна страна не имеет с ними договоров о дружбе и взаимной помощи - НИ ОДНА!
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23.07.2021 17:16 Відповісти
Арестович длб, мелит что попало. Тут все и зацепились кому не лень. Какой Китай? Кому он нужен. Украинцам он точно не нужен и восприятие в целом негативное. И не враг и не друг, а так...
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23.07.2021 17:22 Відповісти
А не надо все на Люську сваливать -все прекрасно помнят,что это хламидия с корниенкой ,по приказу зекрысы,начали Китаю дифирамбы петь
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23.07.2021 18:11 Відповісти
Заигрывания Зеленского с Китаем облегчило США и Германии принятие решения по Северному потоку-2"

practically without comments for the exception of this one -
якщо тобi не треба? - закрий свого зеленого рота i не вимoгай нi в кого нiчого.
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23.07.2021 17:20 Відповісти
Вже пофіг
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23.07.2021 17:21 Відповісти
Так само Лукашенко з Китаєм загравав.
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23.07.2021 17:26 Відповісти
ЗЕкоМанда знищить Україну. Зробили себе разом.
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23.07.2021 17:29 Відповісти
Аппазіція використовує любу нагоду для накидання .... у вентилятор. Все, хто б що не сказав, вирвано з контексту, перекручено... і буде використано такою аппазіцією проти тих, хто їх відтіснив... Однак чому так грубо і цинічно. Тим більше в такій складній ситуаціях, коли великі хижаки зговорилися... Неемюнхенська змова проти України. Корупція світового масштабу жертвою якої Україна.
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23.07.2021 17:32 Відповісти
Точно. Торчок і його ватага тут ні при чому, це все аппазіція, яка не перестає срати в підгузки найвеличнішому ї його дуркуватій команді.
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23.07.2021 17:35 Відповісти
ты,лять,воюющую страну под "рассмеши комика" кинул -так что про циничность и сложность ситуации не тебе звиздеть,зесрань вонючая
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23.07.2021 18:15 Відповісти
Загравання Зеленського з Китаєм полегшило США та Німеччині ухвалення рішення щодо "Північного потоку-2", - нардеп "ЄС" Гончаренко. Саме так. І хіба ЗЕ зробив це не для того щоб розірвати стосунки з Заходом і США та спрямувати Україну в тайоженний союз. Бо цей Захід вже так набрид зі своїми вимогами зупинити корупцію, не красти, виконувати закони, будувати цивілізоване суспільство...
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23.07.2021 17:45 Відповісти
Я думаю , що це брехливість , підлість і продажність заходу , полегшила Зе загравання з Китаєм . Чого варта тільки постійна брехня про "відчинені двері" в ЄС та НАТО , постійне глибоке занепокоєння . З такими союзниками і ворогів не треба .
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23.07.2021 17:47 Відповісти
решение по "вонючему потоку" 2 было принято без оглядки на примитивные игры Зеленых чмырей с Китаем, Эти игры показали беспринципность зеленого стада кошерных овец... из за своей тупой неспособности продадут завтра тебя, меня, Украину....
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23.07.2021 17:48 Відповісти
Ну так, конечно...И доколе? Где там ляжки с вилами ? Не видать!
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23.07.2021 17:54 Відповісти
Причину и следствие путает, как путлер.
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23.07.2021 17:54 Відповісти
Что значит заигрывание?Китай крупнейший торговый партнер Украины,в чем выражается "заигрывание"?Германия,Франция и другие западные страны,с начала агрессии 2014 года, выражала только глубокую озабоченность и именно германия и Франция заигрывали с рассеей.Гончаренко хочет сказать,что Германия и СЩА могли принять другое решение?Это манипуляция порохоботов.
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23.07.2021 19:18 Відповісти
Лахта віддихни, не пали пєрдак.
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23.07.2021 21:58 Відповісти
Но в целом позиция, которую выбрал Зеленский в отношении Запада и заигрывания с другими игроками, облегчила этим странам принятие решения по "Северному потоку-2". Источник: https://censor.net/ru/n3278878

Що клоун, догрався у лікаря, так що і квартиру затопило ?
Яке ж воно тільки нескінченно тупе ...

Цікаво тільки як почувають себе його батьки в Кривому Розі коли їм
матюкаються в спини.
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23.07.2021 21:57 Відповісти
Интересно, сколько партий лёха сменил ?
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24.07.2021 00:12 Відповісти
он козёл , предатель и чмо
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24.07.2021 00:48 Відповісти
 
 