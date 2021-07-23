Загравання Зеленського з Китаєм полегшило США та Німеччині ухвалення рішення щодо "Північного потоку-2", - нардеп "ЄС" Гончаренко

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко припускає, що заяви української влади про Китай лунають для того, щоб західні партнери України менше ставили питань щодо реформ у країні.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, коментуючи можливість зміни зовнішньополітичного вектора України.

"Можливо, українській владі хочеться, щоб її не так часто питали про реформи та корупцію у вищих ешелонах влади. Але в цілому я вважаю, що зміни курсу України немає. Є дурна гра керівництва нашої держави. Чомусь Зеленському здається, що він може підняти ставки й шантажувати наших західних партнерів своєю такою поведінкою. На це все ще накладається дурість безпосередньо цих людей, які роблять подібні заяви про можливу зміну курсу. Як можуть відреагувати на Заході? Думаю, вони дивляться на це із подивом. Їхнє ставлення до України в цілому може погіршитися від усіх цих розмов, які виглядають дурнувато. Такі заяви не схожі на те, що мають говорити партнери", - заявив Гончаренко.

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"Китай ніяк не реагуватиме на таку поведінку представників української влади. Для нього відносини із Росією набагато важливіші, аніж контакти із Україною. Це потрібно чітко усвідомити і розуміти. А от для Росії такі заяви – це плюс. Вона бачить, що виникають складнощі між нами та нашими союзниками. Зрозуміло, що не Китай нам сьогодні дає зброю у боротьбі із Російською Федерацією, і не він накладає санкції. Для Росії чим більше буде розладу між нами та Заходом, тим краще", - додав нардеп..

"Я не вважаю, що декларація США та Німеччини пов’язана конкретно із цими заяви наших деяких політиків про Китай. Але в цілому позиція, яку обрав Зеленський щодо Заходу та загравання із іншими гравцями, полегшила цим країнам прийняття рішення щодо "Північного потоку-2". А воно для нас як раз є поганою новиною. Але ж очевидно, чому так сталося - кожен думає про себе. Нам теж треба так робити", - резюмував Гончаренко.

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З думками інших політиків про зовнішньополітичний вектор України і його можливу зміну читайте в статті Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" тут.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.