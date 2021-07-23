Шамана Габишева, який йшов у Кремль виганяти Путіна, хочуть відправити на психіатричне лікування

Державне обвинувачення вимагає відправити шамана на примусове лікування до "спеціалізованого психіатричного закладу".

Про це повідомив адвокат Олександра Габишева Олексій Прянишников, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "МБХ медиа".

"Обвинувачення просить направити Олександра Габишева на примусове лікування до спеціалізованого психіатричного закладу з інтенсивним спостереженням. Пов'язую поспіх з тим, що 27 липня закінчується шестимісячний термін утримання Габишева у психіатричному стаціонарі", - сказав Прянишников.

Раніше дев'ятий касаційний суд загальної юрисдикції відмовив у задоволенні скарги якутського шамана Олександра Габишева про визнання незаконною його госпіталізації до Якутського психдиспансеру в лютому 2021 року.

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У січні Габишев не з'явився на черговий прийом, а лікарка не змогла додзвонитися до нього. У підсумку співробітники поліції разом з лікарями прийшли до Габишева і примусово відвезли його до психдиспансеру. За кілька днів до цього Габишев оголосив про новий похід на Москву, який мав початися в березні 2021 року.

У лютому Якутський міський суд задовольнив позов психоневрологічного диспансеру про примусову госпіталізацію Габишева. В обґрунтуванні своїх вимог установа вказала на те, що шаман "знову почав робити гучні заяви в засобах масової інформації".

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