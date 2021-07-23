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Шамана Габишева, який йшов у Кремль виганяти Путіна, хочуть відправити на психіатричне лікування

Шамана Габишева, який йшов у Кремль виганяти Путіна, хочуть відправити на психіатричне лікування

Державне обвинувачення вимагає відправити шамана на примусове лікування до "спеціалізованого психіатричного закладу".

Про це повідомив адвокат Олександра Габишева Олексій Прянишников, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "МБХ медиа".

"Обвинувачення просить направити Олександра Габишева на примусове лікування до спеціалізованого психіатричного закладу з інтенсивним спостереженням. Пов'язую поспіх з тим, що 27 липня закінчується шестимісячний термін утримання Габишева у психіатричному стаціонарі", - сказав Прянишников.

Раніше дев'ятий касаційний суд загальної юрисдикції відмовив у задоволенні скарги якутського шамана Олександра Габишева про визнання незаконною його госпіталізації до Якутського психдиспансеру в лютому 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмахуючи мечем, порвав куртку поліцейського: шамана, який іде виганяти Путіна з Кремля, оштрафували

У січні Габишев не з'явився на черговий прийом, а лікарка не змогла додзвонитися до нього. У підсумку співробітники поліції разом з лікарями прийшли до Габишева і примусово відвезли його до психдиспансеру. За кілька днів до цього Габишев оголосив про новий похід на Москву, який мав початися в березні 2021 року.

У лютому Якутський міський суд задовольнив позов психоневрологічного диспансеру про примусову госпіталізацію Габишева. В обґрунтуванні своїх вимог установа вказала на те, що шаман "знову почав робити гучні заяви в засобах масової інформації".

Також читайте: "Волю бога буде виконано", - якутський шаман, що збирається скинути Путіна, відновив похід на Москву

Автор: 

росія (66125) Олександр Габишев (10)


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Топ коментарі
+11
Странно, крыша поехала у Путина, а на лечение Габышева.
Впрочем на Московии всё через жопу.
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23.07.2021 17:06 Відповісти
+10
Коли прохобот свариться з зебілом кацап має глибше сісти на пляшку і кричати: Чєчня- круто!
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23.07.2021 17:00 Відповісти
+6
когда уже ЗЕбизяну отправят на принудительное лечение!?
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23.07.2021 16:55 Відповісти
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когда уже ЗЕбизяну отправят на принудительное лечение!?
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23.07.2021 16:55 Відповісти
Коли прохобот свариться з зебілом кацап має глибше сісти на пляшку і кричати: Чєчня- круто!
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23.07.2021 17:00 Відповісти
А мне наоборот нравится как у них по истечению стольких лет пуканы разрывает от Петра Алексеевича. До сих пор забыть не могут сколько ихтамнетов в шахтах и в братских могилах заблудились. И элитный спецназ оказался не элитным и не спецназом... Поэтому они его и не любят....
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23.07.2021 17:07 Відповісти
Не нужно ему было из тайги выдвигаться. Пусть бы оттуда. Или бубен оттуда не достреливает?
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23.07.2021 16:56 Відповісти
Там вайфая нет, бубен не работает...
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23.07.2021 16:58 Відповісти
Шамана Габышева, который шел в Кремль изгонять Путина, хотят отправить на психиатрическое лечение - Цензор.НЕТ 8186
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23.07.2021 16:59 Відповісти
вітаю, ватніки! каральна психіатрія повертається до вас!
і до нас повернеться, якщо просерем Україну
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23.07.2021 16:58 Відповісти
Тов.Шаломов боїться шаманів.
Шамана Габышева, который шел в Кремль изгонять Путина, хотят отправить на психиатрическое лечение - Цензор.НЕТ 7060
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23.07.2021 16:58 Відповісти
"Что ты делаешь?Не видишь - книгу читаю. Хорошая? Да, особенно эта фраза, которую я все время читаю."
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23.07.2021 17:02 Відповісти
Щось шаман, як шаман не дуже. Може бубон поламався.
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23.07.2021 17:02 Відповісти
каральна психіатрія козирна карта кгб
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23.07.2021 17:06 Відповісти
Основне його психологічне порушення - що не так треба Путіна виганяти
А в цілому - хід думок - правильний !
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23.07.2021 21:39 Відповісти
Странно, крыша поехала у Путина, а на лечение Габышева.
Впрочем на Московии всё через жопу.
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23.07.2021 17:06 Відповісти
Шамана Габишева, який йшов у Кремль виганяти Путіна, хочуть відправити на психіатричне лікування - Цензор.НЕТ 9486
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23.07.2021 17:23 Відповісти
Не так чтобы очень
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23.07.2021 17:09 Відповісти
Не отравить, так посадить... не посадить, так в психушку упечь. И всем пох.
Из колонки "Их нравы"...
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23.07.2021 17:35 Відповісти
Шамана Габишева, який йшов у Кремль виганяти Путіна, хочуть відправити на психіатричне лікування - Цензор.НЕТ 7603
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23.07.2021 17:39 Відповісти
У Габышева, как человека мужественного, есть гражданская позиция, поэтому и преследуют по политическим мотивам, принуждая врачей выставлять диагноз психического расстройства.
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23.07.2021 17:46 Відповісти
Габишев Герой!
Не кожен кацап так зможе боротись!
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23.07.2021 17:50 Відповісти
кстати, это реально, чего боится кремлевский шизоид. не НАТО с Байденом и еврокомиссарами, а потустороннего шамана.
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23.07.2021 18:13 Відповісти
путин засцад
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23.07.2021 18:40 Відповісти
Так кацапія- це і є найбільший у світі дурдом.
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23.07.2021 18:41 Відповісти
У псіхушці його, "новічком" і залічать... І до шамана не ходи.(((((
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23.07.2021 19:35 Відповісти
Пусть уходит в тайгу и через границу к монголам или кто там ближайший сосед.
Бодаться с кагебистскими психиатрами непродуктивно.
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23.07.2021 22:08 Відповісти
До речі правозахисниці Таня Стецура ( українка з Криму ) , та Надія Нізовкіна з партіії Новодворської в Бурятії, теж пройшли через психіатрію, сізо, в'язницю . Зараз у них заборона на виїзд з Бурятії. Саме вони з шаманами спалили триколор , у Каспарова була стаття , світлини , сміливі дівчата .
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23.07.2021 22:25 Відповісти
Краще б вони спалили відділок поліції і триколор.
Московію та Білорусь чекає період партизанщини.
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23.07.2021 23:54 Відповісти
 
 