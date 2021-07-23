Нардеп "Батьківщини" Соболєв про зовнішню політику Зеленського: Україна повернулася до багатовекторності часів раннього Януковича

Угода США і Німеччини щодо "Північного потоку-2" є провалом української дипломатії.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, коментуючи можливість зміни зовнішньополітичного вектора України.

"Ми бачимо історію із демонстрацією ключових орієнтирів країн, які підписали цю декларацію. Одна з них була гарантом по Будапештському меморандуму. Інша почала відігравати ключову роль після російського нападу на Україну. Це лише початок. Розмови закінчилися. Україна, як жодна інша країна, після Другої світової війни відчула на собі, що таке агресія, мільйони переселенців, біженців, десятки тисяч смертей та поранених. Ми уже дивитимемося тільки на дії, а не лише на слова. Але, на жаль, відбуваються процеси, які свідчать про те, що наша дипломатія на рівні посадових осіб повністю провалилася", - зазначає Соболєв.

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"Із нашою нинішньою владою взагалі дуже важко зрозуміти, куди саме рухається Україна. Фактично те, що ми зараз бачимо – це повернення до багатовекторності часів раннього Януковича. Він шарахався у будь-яку сторону. Ключове, що для нього мало значення – хто дасть грошей. Як жебрак на смітнику, який готовий брати кошти у будь-кого і розраховувати лише на зовнішню допомогу, тому що сам не хоче працювати й не знає, як це робити та як організувати роботу інших. Справджуються найгірші передбачення приходу Зеленського до влади, коли людина не розуміє ,як діяти, і взагалі не має ніякого досвіду державного керівництва, не усвідомлює, що таке реально працююча економіка. У таких випадках сподіваються лише на одне: раптом хтось дасть якусь чергову подачку. Тому вони "танцювали на задніх лапках" спочатку перед Міжнародним валютним фондом. Пробували так само поводитися перед Європейським Союзом. Тепер вирішили "танцювати" перед Китаєм. Чим закінчуються такі ігрища із КНР, достатньо подивитися на прикладі цілого ряду країн, в тому числі навіть із ЄС, які шукали дешевих китайських кредитів, а тепер не знають, як виплутатися із цієї "боргової ями". Я уже не кажу про країни Африки та сусідів КНР", - акцентував Соболєв.

"Безумовно, із Китаєм потрібно вести торгові відносини, але тільки на взаємовигідних умовах, а не тих, які вам диктує партнер. Оця багатовекторність привела Януковича у Москву до Путіна. Куди вона приведе Зеленського, поки важко сказати. Але складається таке відчуття: якби зараз, перед ним, як перед Януковичем, "помахали морквою" у три мільярди доларів, йому б теж було байдуже, у кого брати ці гроші", - додав нардеп.

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З думками інших політиків про зовнішньополітичний вектор України і його можливу зміну читайте в статті Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" тут.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.