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Нардеп "Батьківщини" Соболєв про зовнішню політику Зеленського: Україна повернулася до багатовекторності часів раннього Януковича

Нардеп

Угода США і Німеччини щодо "Північного потоку-2" є провалом української дипломатії.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, коментуючи можливість зміни зовнішньополітичного вектора України.

"Ми бачимо історію із демонстрацією ключових орієнтирів країн, які підписали цю декларацію. Одна з них була гарантом по Будапештському меморандуму. Інша почала відігравати ключову роль після російського нападу на Україну. Це лише початок. Розмови закінчилися. Україна, як жодна інша країна, після Другої світової війни відчула на собі, що таке агресія, мільйони переселенців, біженців, десятки тисяч смертей та поранених. Ми уже дивитимемося тільки на дії, а не лише на слова. Але, на жаль, відбуваються процеси, які свідчать про те, що наша дипломатія на рівні посадових осіб повністю провалилася", - зазначає Соболєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загравання Зеленського з Китаєм полегшило США та Німеччині ухвалення рішення щодо "Північного потоку-2", - нардеп "ЄС" Гончаренко

"Із нашою нинішньою владою взагалі дуже важко зрозуміти, куди саме рухається Україна. Фактично те, що ми зараз бачимо – це повернення до багатовекторності часів раннього Януковича. Він шарахався у будь-яку сторону. Ключове, що для нього мало значення – хто дасть грошей. Як жебрак на смітнику, який готовий брати кошти у будь-кого і розраховувати лише на зовнішню допомогу, тому що сам не хоче працювати й не знає, як це робити та як організувати роботу інших. Справджуються найгірші передбачення приходу Зеленського до влади, коли людина не розуміє ,як діяти, і взагалі не має ніякого досвіду державного керівництва, не усвідомлює, що таке реально працююча економіка. У таких випадках сподіваються лише на одне: раптом хтось дасть якусь чергову подачку. Тому вони "танцювали на задніх лапках" спочатку перед Міжнародним валютним фондом. Пробували так само поводитися перед Європейським Союзом. Тепер вирішили "танцювати" перед Китаєм. Чим закінчуються такі ігрища із КНР, достатньо подивитися на прикладі цілого ряду країн, в тому числі навіть із ЄС, які шукали дешевих китайських кредитів, а тепер не знають, як виплутатися із цієї "боргової ями". Я уже не кажу про країни Африки та сусідів КНР", - акцентував Соболєв.

"Безумовно, із Китаєм потрібно вести торгові відносини, але тільки на взаємовигідних умовах, а не тих, які вам диктує партнер. Оця багатовекторність привела Януковича у Москву до Путіна. Куди вона приведе Зеленського, поки важко сказати. Але складається таке відчуття: якби зараз, перед ним, як перед Януковичем, "помахали морквою" у три мільярди доларів, йому б теж було байдуже, у кого брати ці гроші", - додав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договір США і Німеччини щодо "Північного потоку-2" ставить під сумнів доцільність візиту Зеленського до Вашингтона, - "слуга народу" Яременко

З думками інших політиків про зовнішньополітичний вектор України і його можливу зміну читайте в статті Цензор.НЕТ "Захід чи Схід: чи змінює Україна свій вектор? Думки депутатів" тут.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.

Автор: 

Німеччина (7487) Зеленський Володимир (24384) Китай (4709) Соболєв Сергій (101) США (23437) Янукович Віктор (10782)


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Топ коментарі
+11
Нічого дивного. Мудрий нарід привів до влади маладих риганалів.
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23.07.2021 17:42 Відповісти
+11
А допомагла їм у цьому Батьківщина, Йуля і той же Соболєв.
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23.07.2021 17:43 Відповісти
+9
Нардеп "Батькивщины" Соболев о внешней политике Зеленского: Украина вернулась к многовекторности времен раннего Януковича - Цензор.НЕТ 3854
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23.07.2021 17:55 Відповісти
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Нічого дивного. Мудрий нарід привів до влади маладих риганалів.
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23.07.2021 17:42 Відповісти
А допомагла їм у цьому Батьківщина, Йуля і той же Соболєв.
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23.07.2021 17:43 Відповісти
Чим допомогала Батьківщина Зєлє? Що натиснула на ЦВК і Юля в Першому турі опинилась не на Першому, а на Третьому місці завдяки фальсіфікаціям? А Порошенко не на П'ятому, а на Другому? Мабуть у Батьківщини є щось особливе, для тиску на ЦВК
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23.07.2021 20:30 Відповісти
Я впевнений, що Клоун-Єрмак діють свідомо на розворот України в московську дупу. Але роблять це замасковано, тіпа: "я дурачок".
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23.07.2021 18:38 Відповісти
Й всередині Україна перетворилась в часи януковича, бандитизм зашкалює, менти соратники всякої мерзоти.
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23.07.2021 17:42 Відповісти
Младориги рулять.
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23.07.2021 17:44 Відповісти
"хуже не будет", "хоть поржем", - кричали зебилы два года назад. И что мы имеем за годы правления шута: уничтоженная экономика, разваленная внешняя поддержка, уничтожение армии и впк, колосальная коррупция, тотальное обнищание граждан грабительсикими тарифами и ценами на еду.и вишенка на торте - каломойше, ахметов, пинчук,фирташ, мудачук- хорошо прибарахлились на фоне обнищания страны. зелохи, теперь смейтесь!
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23.07.2021 17:47 Відповісти
длительній смех,всегда заканчивается слезами.
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23.07.2021 17:54 Відповісти
А може це спеціально робиться , щоб легше анексію здійснити?
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23.07.2021 18:30 Відповісти
а юля опять у них виновата, варофка!
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23.07.2021 18:45 Відповісти
где ты был, когда воровка с Пукином обнималась и хихикала???
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23.07.2021 17:49 Відповісти
Іди в дупу юлія.
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23.07.2021 18:50 Відповісти
Обійматись з ****** - блакитна мрія кацапки некіфорової? Хм.
***** в студію! Кацапка нікіфорова хоче *****!
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23.07.2021 20:36 Відповісти
окриворожилась Украина, озеленилась и оклоунилась,
но слава Господу не вся - есть еще много приличных мест которые оттрускавеченые просто не успели загадить, но темпы у них, надо сказать и правда "турбо",
а время идет и обратный отсчет скатывания Украины в совок уже пошел...
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23.07.2021 17:51 Відповісти
Юлю - в Президентші!
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23.07.2021 17:51 Відповісти
Качановки
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23.07.2021 18:00 Відповісти
я бы пастора вернул - от от кого кацапня непроизвольно садится на струю...
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23.07.2021 18:02 Відповісти
Могет быть, могет быть, но Юля крутая балаболка. Для принятия решения Юля и ее партейка
должны четко и коротко заявить свой курс: Запад, Восток или ни туды ни сюды, так называемая многовекторность. Или как зелень, куда не поткнутся - зашквар, топчутся на одном месте
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23.07.2021 18:08 Відповісти
Вернулась?! Да не кизди! Её вернули. Развернули снова под иго нелюдей, на растерзание.
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23.07.2021 17:53 Відповісти
кажучи просто-ЗЕлена гидота,розчепірилась на розі вітров,як той флюгер в пісні Макарєвіча.
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23.07.2021 17:53 Відповісти
Хто вас кацапів в ту європу пустить
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23.07.2021 18:08 Відповісти
Нардеп "Батькивщины" Соболев о внешней политике Зеленского: Украина вернулась к многовекторности времен раннего Януковича - Цензор.НЕТ 3854
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23.07.2021 17:55 Відповісти
А я с ним согласен. Но может именно этого и хотело 73% - уничтожить Украину как государство. Ну не возможно же поверить что 73% избирателей совсем идиоты.
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23.07.2021 18:00 Відповісти
"...уничтожить Украину как государство..." или - "...совсем идиоты." Для меня, это одно и тоже.
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23.07.2021 18:45 Відповісти
Во всем что происходит и произойдет вина избирателей ЗЕ! Если их устраивает, так тому и быть, если нет именно они пусть исправляют.
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23.07.2021 19:00 Відповісти
Это значит, впереди у зели, судьба позднего януковича...
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23.07.2021 18:38 Відповісти
В этой многовекторности нет Тимошенко,поэтому этой фракции наплевать на все позитивные законы,которые принимаются Радой.поэтому и не голосуют за них.Хороши "патриоты".
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23.07.2021 19:20 Відповісти
"... позітівниє закони..."
_______
А може дегенерат з дебільним ніком надати приклад якогось "позітівного закону", який прийняла зелена мерзота?
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23.07.2021 20:42 Відповісти
Вы слышали что евреи очень изобретательны? Это так. Особенно в части массовых убийств. Первую Передвижную газовую камеру изобрёл еврей Исай Давыдович Берг в СССР. С тех пор уничтожать инакомыслящих начали миллионами.
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23.07.2021 19:28 Відповісти
Я був твердо впевнений що саме так і буде , і на жаль , саме так і сталося ..

Дебілам закортіло - новіх ліц , але ж треба було обирати нових ліц з мізками ,, а дебіли привели до влади дебілів .. Тепер країна знову котиться в прірву .

Ви зробили це разом . Насолоджуйтесь .
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23.07.2021 21:43 Відповісти
С нашей нынешней властью вообще очень трудно понять, куда именно движется Украина. Фактически то, что мы сейчас видим - это возвращение к многовекторности времен раннего Януковича Источник: https://censor.net/ru/n3278881

Теж мені новина - це вже рік як знають всі хто має мозок в Україні

Нардеп "Батьківщини" Соболєв про зовнішню політику Зеленського: Україна повернулася до багатовекторності часів раннього Януковича - Цензор.НЕТ 7055
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23.07.2021 21:52 Відповісти
 
 