Доцент одного зі столичних вишів надсилав 12-річній дівчинці порнографічні матеріали, йому загрожує до 8 років в'язниці, - прокуратура

54-річний доцент кафедри одного зі столичних вишів постане перед судом за розпусні дії стосовно 12-річної дівчинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Встановлено, що чоловік познайомився з 12-річною онукою своєї знайомої під час спільного відпочинку на Русанівському пляжі. Отримавши мобільний номер телефону дівчинки, він почав з нею листування в месенджері Viber.

"Шляхом переконань та обіцянок, чоловік неодноразово умисно застосовував в листуванні дії сексуального характеру, які полягали у пересиланні малолітній фото та відеоматеріалів порнографічного характеру, а також просив дівчинку надсилати йому фото та відео її оголеного тіла для задоволення власної статевої пристрасті", - йдеться в повідомленні.

Дитині чоловік говорив, що їхнє спілкування є секретним і про нього не повинні знати дорослі, оскільки вони відразу її покарають і позбавлять телефону, доступу в інтернет і почнуть її обмежувати в усьому.

Однак пізніше 12-річна дівчинка розповіла про все матері, яка відразу звернулася до поліції. В ході слідства вдалося вчасно провести необхідні слідчі дії та підтвердити слова малолітньої потерпілої.

Як стало відомо, до злочину причетний доцент кафедри одного з державних вишів міста Києва. Згідно з висновком судової психолого-психіатричної експертизи чоловік під час скоєння злочину міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість дітей, потерпілих від зґвалтувань, зростає другий рік поспіль, - Венедіктова