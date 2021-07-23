УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6283 відвідувача онлайн
Новини
4 882 23

Доцент одного зі столичних вишів надсилав 12-річній дівчинці порнографічні матеріали, йому загрожує до 8 років в'язниці, - прокуратура

Доцент одного зі столичних вишів надсилав 12-річній дівчинці порнографічні матеріали, йому загрожує до 8 років в'язниці, - прокуратура

54-річний доцент кафедри одного зі столичних вишів постане перед судом за розпусні дії стосовно 12-річної дівчинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Встановлено, що чоловік познайомився з 12-річною онукою своєї знайомої під час спільного відпочинку на Русанівському пляжі. Отримавши мобільний номер телефону дівчинки, він почав з нею листування в месенджері Viber.

"Шляхом переконань та обіцянок, чоловік неодноразово умисно застосовував в листуванні дії сексуального характеру, які полягали у пересиланні малолітній фото та відеоматеріалів порнографічного характеру, а також просив дівчинку надсилати йому фото та відео її оголеного тіла для задоволення власної статевої пристрасті", - йдеться в повідомленні.

Дитині чоловік говорив, що їхнє спілкування є секретним і про нього не повинні знати дорослі, оскільки вони відразу її покарають і позбавлять телефону, доступу в інтернет і почнуть її обмежувати в усьому.

Однак пізніше 12-річна дівчинка розповіла про все матері, яка відразу звернулася до поліції. В ході слідства вдалося вчасно провести необхідні слідчі дії та підтвердити слова малолітньої потерпілої.

Як стало відомо, до злочину причетний доцент кафедри одного з державних вишів міста Києва. Згідно з висновком судової психолого-психіатричної експертизи чоловік під час скоєння злочину міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість дітей, потерпілих від зґвалтувань, зростає другий рік поспіль, - Венедіктова

Автор: 

Київ (19683) педофіл (158) прокуратура (3704)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Уж не Кивин ли?
показати весь коментар
23.07.2021 17:09 Відповісти
+7
Ага
Доцент одного зі столичних вишів надсилав 12-річній дівчинці порнографічні матеріали, йому загрожує до 8 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 622
показати весь коментар
23.07.2021 17:49 Відповісти
+5
кива дергал затвор
показати весь коментар
23.07.2021 17:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уж не Кивин ли?
показати весь коментар
23.07.2021 17:09 Відповісти
Ага
Доцент одного зі столичних вишів надсилав 12-річній дівчинці порнографічні матеріали, йому загрожує до 8 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 622
показати весь коментар
23.07.2021 17:49 Відповісти
кива дергал затвор
показати весь коментар
23.07.2021 17:10 Відповісти
От 5 до 8, а за убийство-4 года.
показати весь коментар
23.07.2021 17:12 Відповісти
тю, а шо? То ж умішленно, а убийство неумішленно.
показати весь коментар
23.07.2021 17:59 Відповісти
Студентки наверное для него уж больно староваты уже кажутся...
показати весь коментар
23.07.2021 17:13 Відповісти
Студентки не велись на разводы про секретные разговоры и что родители заберут телефон если узнают...
показати весь коментар
23.07.2021 17:21 Відповісти
студентки дорогие нынче...
показати весь коментар
23.07.2021 18:24 Відповісти
И за сколько, интересно, это тело себе звание купило???? Ну если зудит у тебя а уже далеко не гусар, воспользуйся услугами женщин с антисоциальной жизненной позицией! Или он Лолиты начитался??? В 54 года в голове что то должно быть....
показати весь коментар
23.07.2021 17:15 Відповісти
Роки приносять людям у більшості своїй лише маразм.
І тільки одиницям мудрість
показати весь коментар
23.07.2021 17:33 Відповісти
Интересно что он жене и детям расскажет???? Дети то, наверное, совершеннолетние уже....
показати весь коментар
23.07.2021 17:36 Відповісти
Там мабудь вже і внуки є....
показати весь коментар
23.07.2021 17:43 Відповісти
За такі речі потрібно позбавляти права викладати будь де і обов'язково ідентифікувати падло - країна має знати таких "хероїв" в обличчя.
показати весь коментар
23.07.2021 17:35 Відповісти
Какие 8 лет?
Пожизненная дурка по нему плачет.
показати весь коментар
23.07.2021 17:47 Відповісти
Ну это ты уж загнул, за умышленное убийство и то дают от 7 до 10 - 15 лет...
показати весь коментар
23.07.2021 18:30 Відповісти
Из за педофилов вся жизнь у ребенка идет под откос.
Фактически это садизм растянутый на десятки лет.
показати весь коментар
26.07.2021 09:17 Відповісти
Университет Культуры,не?
показати весь коментар
23.07.2021 17:52 Відповісти
Доцент одного зі столичних вишів надсилав 12-річній дівчинці порнографічні матеріали, йому загрожує до 8 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3249
ТАК - ТАК! ПИСАВ, ВІДПРАВЛЯЛЯВ І РОЗБЕЩУВАВ !
КРЕМЛІВСКИЙ ВИРОДОК ОНАНІСТ -ДРОЧИЛО КІВА.
показати весь коментар
23.07.2021 17:53 Відповісти
а кива что, доцент?
показати весь коментар
23.07.2021 17:59 Відповісти
Не поплавский ли часом? Хотя тот вроде бы ректор.
показати весь коментар
23.07.2021 18:39 Відповісти
Пидагога потянуло на клубничку....молоденькую. Оказалось зря ! В инете улики не спрячешь. Посадить не посадят ,а биографию подпортил. Не там искал...
показати весь коментар
23.07.2021 19:52 Відповісти
А шо як посадят, пісюнів надивиться
показати весь коментар
23.07.2021 21:36 Відповісти
А не проще было бы родителям малой просто ему морду набить....
показати весь коментар
23.07.2021 22:30 Відповісти
 
 