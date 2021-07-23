У глави Харківської облради Товмасяна проводилися обшуки, але процесуального статусу у справі про хабарі в нього немає, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро України вимагатиме взяти під варту заступника голови Харківської облради і його спільника-адвоката, яким інкримінується отримання хабаря в сумі 1 млн 50 тис. грн

Про це повідомив детектив НАБУ Микола Карась, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми звертатимемося з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказав Карась на брифінгу в п'ятницю. Він зазначив, що в разі обрання такого запобіжного заходу суд відповідно до законодавства також визначить суму застави.

За його словами, підставою для порушення кримінального провадження стало звернення до НАБУ директора КП, з якого вимагали цю суму за можливість залишитися на посаді.

"Питання не в перепризначенні, а в не ініціюванні питання про звільнення з посади керівника підприємства, оскільки з ним було продовжено контракт і він працював на законних підставах", - пояснив Карась.

Як повідомили в НАБУ, передача грошей проводилася в кілька траншів, починаючи з квітня, і під час одержання останнього (350 тис. грн) обох фігурантів було затримано.

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Коментуючи інформацію, поширену напередодні низкою місцевих Telegram-каналів та інформаційними сайтами з посиланням на власні джерела, про те, що детективи НАБУ також затримали голову облради Артура Товмасяна, Карась заявив, що з Товмасяном не проводили жодних слідчих дій, і він не має процесуального статусу у цій справі.

"Процесуального статусу наразі у зазначеної особи не може бути", - сказав Карась.

Водночас він підтвердив, що обшуки в рамках кримінального провадження проводили, зокрема, в кабінеті і вдома у Товмасяна. За словами Карася, обшуки за місцем проживання фігурантів та в їхніх легкових автомобілях тривали до 7-ї години ранку п'ятниці.

Як повідомлялося, 22 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали заступника голови Харківської облради та його спільника-адвоката під час одержання 350 тис. грн - останньої частини з хабара в 1 млн 50 тис. грн. За цю суму фігуранти обіцяли залишити на посаді директора комунального підприємства.

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23 липня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру обом затриманим за ч. 4 ст. 368 (неправомірна вигода) КК України. Вона також дала зрозуміти, що затриманий заступник голови облради є представником партії влади. Голова Харківської облради має трьох заступників і першого заступника. Один із них - Андрій Малиш - є представником партії "Слуга народу".