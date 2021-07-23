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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ про відмову Китаю від другого етапу розслідування походження COVID-19: Виявлення причини пандемії - не політика і не пошук винних

ВООЗ про відмову Китаю від другого етапу розслідування походження COVID-19: Виявлення причини пандемії - не політика і не пошук винних

Після того як Китай відмовився співпрацювати в розслідуванні щодо походження коронавірусу, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що виявлення причини пандемії - не політика і не пошук винних.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

У ВООЗ назвали головну мету розслідувань: встановити, як патоген передався людині. За словами прессекретаря організації Таріка Ясаревича, всі країни в цьому питанні повинні працювати разом.

"У цьому сенсі країни дійсно зобов'язані працювати разом і співпрацювати з ВООЗ в дусі партнерства... По суті, це вимога, яка дозволить нам спробувати зрозуміти, як патоген потрапив в людську популяцію", - уточнив Ясаревич

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай відхилив план ВООЗ щодо другого етапу розслідування походження COVID-19

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ВООЗ (770) карантин (18172) Китай (4709) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
підтверджую, свинособачий фуфломіцин не вбив жодного американця
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23.07.2021 17:15 Відповісти
+2
ВОЗ об отказе Китая от второго этапа расследования происхождения COVID-19: Выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных - Цензор.НЕТ 1484
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23.07.2021 17:24 Відповісти
+1
та конечно не поиск виноватых.... Эти рукожо*ые завтра из лаборатории выпустят вирус как фильме "посл. любовь на земле", и снова никто ни в чем не будет виноват??? уроды должны сесть пожизненно!
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23.07.2021 17:17 Відповісти
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підтверджую, свинособачий фуфломіцин не вбив жодного американця
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23.07.2021 17:15 Відповісти
спутнєґ - лудшая вакцына в русскам мірє!
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23.07.2021 17:23 Відповісти
ВОЗ об отказе Китая от второго этапа расследования происхождения COVID-19: Выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных - Цензор.НЕТ 1484
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23.07.2021 17:24 Відповісти
In Moscow esterday were over 100 dead, Sputnik is pretty fucking slops!
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23.07.2021 17:22 Відповісти
винуватий український су-25 та диспетчер Карлос
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23.07.2021 17:13 Відповісти
та конечно не поиск виноватых.... Эти рукожо*ые завтра из лаборатории выпустят вирус как фильме "посл. любовь на земле", и снова никто ни в чем не будет виноват??? уроды должны сесть пожизненно!
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23.07.2021 17:17 Відповісти
"Выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных"
Гм... Ну да, словоблудие и есть основной продукт, производимый политиканами.
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23.07.2021 17:35 Відповісти
Если отказываются, это по сути признание. Значит есть понимание, что докопаются до истины. Китай то её прекрасно знает.

-Трамп и в этом оказался прав.
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23.07.2021 17:41 Відповісти
 
 