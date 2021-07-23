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ВООЗ про відмову Китаю від другого етапу розслідування походження COVID-19: Виявлення причини пандемії - не політика і не пошук винних
Після того як Китай відмовився співпрацювати в розслідуванні щодо походження коронавірусу, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що виявлення причини пандемії - не політика і не пошук винних.
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
У ВООЗ назвали головну мету розслідувань: встановити, як патоген передався людині. За словами прессекретаря організації Таріка Ясаревича, всі країни в цьому питанні повинні працювати разом.
"У цьому сенсі країни дійсно зобов'язані працювати разом і співпрацювати з ВООЗ в дусі партнерства... По суті, це вимога, яка дозволить нам спробувати зрозуміти, як патоген потрапив в людську популяцію", - уточнив Ясаревич
Топ коментарі
+2 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар23.07.2021 17:15 Відповісти Посилання
+2 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар23.07.2021 17:24 Відповісти Посилання
+1 Женя-Женя
показати весь коментар23.07.2021 17:17 Відповісти Посилання
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Гм... Ну да, словоблудие и есть основной продукт, производимый политиканами.
-Трамп и в этом оказался прав.