ВООЗ про відмову Китаю від другого етапу розслідування походження COVID-19: Виявлення причини пандемії - не політика і не пошук винних

Після того як Китай відмовився співпрацювати в розслідуванні щодо походження коронавірусу, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що виявлення причини пандемії - не політика і не пошук винних.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

У ВООЗ назвали головну мету розслідувань: встановити, як патоген передався людині. За словами прессекретаря організації Таріка Ясаревича, всі країни в цьому питанні повинні працювати разом.

"У цьому сенсі країни дійсно зобов'язані працювати разом і співпрацювати з ВООЗ в дусі партнерства... По суті, це вимога, яка дозволить нам спробувати зрозуміти, як патоген потрапив в людську популяцію", - уточнив Ясаревич

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