Незаконно ув'язнених у РФ кримських татар Саледінова та Ісмаїлова помістили в ізолятор за спробу здійснити намаз, - Денісова

Політв'язнів-українців, кримських татар Айдера Саледінова і Рустема Ісмаїлова, які незаконно утримуються у виправній колонії в республіці Башкортостан, безпідставно помістили в штрафний ізолятор.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

"Незаконно ув’язнених громадян України – кримських татар Айдера Саледінова та Рустема Ісмаїлова, які утримуються "ФКУ ИК 2 УФСИН России по Республике Башкортостан", безпідставно помістили до штрафного ізолятора за спробу здійснити намаз (канонічна молитва мусульман. - Ред). Цинічність дій адміністрації колонії полягає у тому, що молитва є обов'язковою для мусульман у свято Курбан-Байраму", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, упереджене ставлення з боку співробітників виправної установи до кримських татар суперечить міжнародним стандартам. Зокрема, 18 статті Загальної декларації прав людини та 9 статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якими кожна людина має право на свободу сповідувати свою релігію.

Омбудсмен звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів з метою відновлення прав засуджених громадян України на свободу віросповідання, відповідно до статті 14 Кримінально-виконавчого кодексу РФ.

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