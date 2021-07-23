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Новини Агресія Росії проти України Хабарники
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Чиновника Міноборони затримали під час вимагання хабаря в 1 млн доларів. ФОТО

Повідомлено про підозру чиновнику Міністерства оборони і його спільнику, які намагалися заволодіти чужим майном шляхом зловживання довірою, в особливо великих розмірах. Їм інкримінують приготування до вчинення шахрайства (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Чиновника Міноборони затримали під час вимагання хабаря в 1 млн доларів 01

"За даними слідства, керівник одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міністерства оборони та його спільник за попередньою змовою мали намір отримати від представника товариства 1 млн дол. США нібито під приводом укладення договору на використання земельної ділянки, яка перебуває у користуванні Міноборони, для будівництва на ній житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У глави Харківської облради Товмасяна проводилися обшуки, але процесуального статусу у справі про хабарі в нього немає, - НАБУ

Правоохоронцями з метою викриття злочинної діяльності проведено обшуки в м. Одеса за місцем проживання підозрюваних та у їхніх транспортних засобах, а також проведено обшуки в осіб, які можуть бути причетними до цього злочину.

Чиновника Міноборони затримали під час вимагання хабаря в 1 млн доларів 02

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Автор: 

хабар (4738) житло (1090) Міноборони (7486) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+16
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3645005.html Да, этому стоит позавидовать -
В Молдове начались грандиозные кадровые ротации в рядах силовиков, причём всё происходит быстро и тихо. Проводятся тихие чистки в спецслужбах и МИД. Везде идёт расстановка проевропейских чиновников…
Предполагается таким образом отсечь сразу три головы Змея Горыныча - это коррупция, связанная с кремлёвскими деньгами; агентурная сеть, способная наносить удары по национальным интересам государства; и это угрозы, приводящие к внутреннему расколу…
А у нас - всё по прежнему: Татаров, Портнов, Ермак, Бужанский, баканов, Мендель, шуфрич, Рабинович, медведчук, Коломойский, зеленский… список продолжать - голова закружиться.
Все они ждут русский мир, они ждут денег, за которые русские их щедро покупают!
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23.07.2021 18:38 Відповісти
+9
МО - коррумпированная контора Тарана эпохи коррупционер Зеленскавага..
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23.07.2021 17:55 Відповісти
+9
и шо мы не в НАТО?...
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23.07.2021 18:24 Відповісти
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если до на 100 квартир и только откат военным 1 лям. гражданским то же 1 лям. застройщик должен заработать то же 1 лям. что остаеться на сам дом? вывод простой. или дом из гавна или заложено в два раза больше нужной суммы. что первре что второе, реступление государственного уровня. наказан будет один, какой то вася пупкин
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23.07.2021 17:47 Відповісти
МО - коррумпированная контора Тарана эпохи коррупционер Зеленскавага..
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23.07.2021 17:55 Відповісти
при пете такого конечно же не было))))
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23.07.2021 23:23 Відповісти
Кому війна, а кому і мати рідна...
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23.07.2021 18:06 Відповісти
и шо мы не в НАТО?...
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23.07.2021 18:24 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3645005.html Да, этому стоит позавидовать -
В Молдове начались грандиозные кадровые ротации в рядах силовиков, причём всё происходит быстро и тихо. Проводятся тихие чистки в спецслужбах и МИД. Везде идёт расстановка проевропейских чиновников…
Предполагается таким образом отсечь сразу три головы Змея Горыныча - это коррупция, связанная с кремлёвскими деньгами; агентурная сеть, способная наносить удары по национальным интересам государства; и это угрозы, приводящие к внутреннему расколу…
А у нас - всё по прежнему: Татаров, Портнов, Ермак, Бужанский, баканов, Мендель, шуфрич, Рабинович, медведчук, Коломойский, зеленский… список продолжать - голова закружиться.
Все они ждут русский мир, они ждут денег, за которые русские их щедро покупают!
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23.07.2021 18:38 Відповісти
А еще трындят что Украина бедная.....В какой стране мелочный вопрос стоит миллион баксов? И ведь несут!!
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23.07.2021 19:25 Відповісти
Колись один європеєць запитав: "Україна така багата, а чого ви бідні?" -- бо крадуть... -- "Хто?" -- уряд... Європеєць вирячив очі.
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24.07.2021 11:18 Відповісти
Жодна людина за капіталізму (від кожного по здібностям - кожному за результатами праці!) не повинна отримувати від держави житло на халяву. Платіть гідні зарплати яких має вистачати на оренду житла протягом служби і придбання у власність після виходу на пенсію. Але ж ні! МО хоче і надалі тримати військових "за яйця" обіцянками, надіями та сподіваннями на отримання житла від МО. Це ж влада! І можливість "розподіляти" народні кошти у власних інтересах. І "розподіляють" аж гай шумить... Ось тільки війну чомусь не виграємо, території захоплені ворогом, шпигуни в АП, МО, СБУ, розвідці і у всіх підрозділах... Зате кожному полковнику по квартирі за "видатні ратні подвиги", а генералам по три-пять квартир за "планування стратегічних операцій"...
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23.07.2021 20:40 Відповісти
Тем более есть примеры обеспечения жильем военнослужащих, в тех же США. Служебное жилье в месте постоянной дислокации согласно штата воинского гарнизона. Компактное проживание позволяет иметь высокую степень боеготовности. А денежное содержание позволяет накопить на приобретение жилья после увольнения в любом приемлемом месте. Но опять все упирается в бабло да и в откаты на постоянное строительство. Уйдут потоки, желающих их оседлать никогда не уменьшится при такой схеме обеспечения жильем. Хотя такой переход обеспечения жильем надо тоже грамотно спланировать, если военнослужащему до дембеля 1 год остался, то пролетает. Хотя все решаемо, было бы желание.
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24.07.2021 09:43 Відповісти
Вот из-за таких работников минобороны, в окопах мало такого устройства:
https://www.youtube.com/watch?v=2PquRppU44E
А обеспечить этим всех, кому надо, было бы логично...
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23.07.2021 22:18 Відповісти
на гиляку подонка,чтоб остальным было неповадно!
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23.07.2021 22:28 Відповісти
рыбалка на Дискавери продолжается!

поймали, показали, отпустили!
и пох кто там президент! система такая
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23.07.2021 23:21 Відповісти
Та ви задрали, мудозвони. В 2014-му бойові зампотили заробляли по хлєбалу в 2 секунди, за продаж МРЄшних пайків, і ті хто вихватив - до сих пір ссаться. З вами, козлами, що робити? Чому до сих пір такса в Одесі не міняється, отримати квартиру, незважаючи ні на що, хай хоч ти переселенець-інвалід самої першої із усіх груп, з п'ятьма дітьми, воювавший з 2014 року, маючи вислугу 25+ календарних, і все одно.....30% бл.дських виложи, від вартості. Та до зди ваші статті на Цензорі, що тут пишете, і все в топ-рейтинга, щоб читали. Хоч хтось може підняти свою макітру, допомогти військовим? Нічого, що на 7-му році війни, командувач ВМС роздав штабним 75% квартир і лише 25% віддав у війська? І усім добре, всі мовчать. А обіцяв, до речі, протилежне, точно до навпаки. І перед тим, як щось вякнути, давайте зробимо аналітику, скільки квартир і в яких районах отримав штаб ВМС і звичайні, лінійні військовики... 411 батарея норм район, правда, пане Олексію? Для своїх норм, згоден. Якби не наша дурна ситуація, точно така ж сама в ПівдОК, навіть би не цікавився. Але піар є піар, і після нашого болота заглянув у славетний ВМС, де, судячи зусього
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23.07.2021 23:36 Відповісти
Ідуть такі проНАТОвські зміни. А все поки що "не Фонтан". На жаль...
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23.07.2021 23:37 Відповісти
Украина стремительно приближается к стандартам НАТО.
Скоро будем там!
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24.07.2021 01:52 Відповісти
Один мой знакомый, юморной еврей-адвокат, специализировавшийся на делах по вопросам жилья, часто говорил свою любимую шутку: "Жилищный вопрос сложнее полового".

Для меня остаётся загадкой решение жилищного вопроса в Западной Германии после окончания войны в 1945 году: страна была практически превращены в сплошные руины: 70 % всего жилого фонда было разрушено. В Западную Германию в период 1945-47 гг прибыло 13 миллионов нищих немецких беженцев, изгнанных из стран Восточной Европы. И вот при такой ужасающей исходной ситуации уже к 1951 году в ФРГ за каких-то коротких 4 года была полностью решена жилищная проблема в масштабах всей страны. Все участники войны, все семьи погибших на войне военнослужащих получили прекрасные квартиры, которые даже сейчас, в 21-ом веке, выглядят очень комфортабельными. Две моих знакомых семьи живут в квартирах постройки 1947 года: кухни по 18 кв.м, ванная комната 10 кв. м. Это квартиры их родителей, которые получили жильё через 2 года после окончания войны.
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12.09.2021 01:35 Відповісти
 
 