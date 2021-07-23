Чиновника Міноборони затримали під час вимагання хабаря в 1 млн доларів. ФОТО

Повідомлено про підозру чиновнику Міністерства оборони і його спільнику, які намагалися заволодіти чужим майном шляхом зловживання довірою, в особливо великих розмірах. Їм інкримінують приготування до вчинення шахрайства (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, керівник одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міністерства оборони та його спільник за попередньою змовою мали намір отримати від представника товариства 1 млн дол. США нібито під приводом укладення договору на використання земельної ділянки, яка перебуває у користуванні Міноборони, для будівництва на ній житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронцями з метою викриття злочинної діяльності проведено обшуки в м. Одеса за місцем проживання підозрюваних та у їхніх транспортних засобах, а також проведено обшуки в осіб, які можуть бути причетними до цього злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.