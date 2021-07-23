Чиновника Міноборони затримали під час вимагання хабаря в 1 млн доларів. ФОТО
Повідомлено про підозру чиновнику Міністерства оборони і його спільнику, які намагалися заволодіти чужим майном шляхом зловживання довірою, в особливо великих розмірах. Їм інкримінують приготування до вчинення шахрайства (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За даними слідства, керівник одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міністерства оборони та його спільник за попередньою змовою мали намір отримати від представника товариства 1 млн дол. США нібито під приводом укладення договору на використання земельної ділянки, яка перебуває у користуванні Міноборони, для будівництва на ній житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронцями з метою викриття злочинної діяльності проведено обшуки в м. Одеса за місцем проживання підозрюваних та у їхніх транспортних засобах, а також проведено обшуки в осіб, які можуть бути причетними до цього злочину.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
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В Молдове начались грандиозные кадровые ротации в рядах силовиков, причём всё происходит быстро и тихо. Проводятся тихие чистки в спецслужбах и МИД. Везде идёт расстановка проевропейских чиновников…
Предполагается таким образом отсечь сразу три головы Змея Горыныча - это коррупция, связанная с кремлёвскими деньгами; агентурная сеть, способная наносить удары по национальным интересам государства; и это угрозы, приводящие к внутреннему расколу…
А у нас - всё по прежнему: Татаров, Портнов, Ермак, Бужанский, баканов, Мендель, шуфрич, Рабинович, медведчук, Коломойский, зеленский… список продолжать - голова закружиться.
Все они ждут русский мир, они ждут денег, за которые русские их щедро покупают!
https://www.youtube.com/watch?v=2PquRppU44E
А обеспечить этим всех, кому надо, было бы логично...
поймали, показали, отпустили!
и пох кто там президент! система такая
Скоро будем там!
Для меня остаётся загадкой решение жилищного вопроса в Западной Германии после окончания войны в 1945 году: страна была практически превращены в сплошные руины: 70 % всего жилого фонда было разрушено. В Западную Германию в период 1945-47 гг прибыло 13 миллионов нищих немецких беженцев, изгнанных из стран Восточной Европы. И вот при такой ужасающей исходной ситуации уже к 1951 году в ФРГ за каких-то коротких 4 года была полностью решена жилищная проблема в масштабах всей страны. Все участники войны, все семьи погибших на войне военнослужащих получили прекрасные квартиры, которые даже сейчас, в 21-ом веке, выглядят очень комфортабельными. Две моих знакомых семьи живут в квартирах постройки 1947 года: кухни по 18 кв.м, ванная комната 10 кв. м. Это квартиры их родителей, которые получили жильё через 2 года после окончания войны.