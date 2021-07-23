Зниклими безвісти на окупованій території Донбасу вважаються 258 осіб, 67 із них - військовослужбовці, - Денісова

Станом на сьогодні зниклими безвісти на окупованому Донбасі вважаються 258 осіб. Зокрема 67 військовослужбовців.

Про це повідомила у Telegram омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона уточнила, що сьогодні провела зустріч з директоркою Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер.

"Наголосила на тому, що внаслідок збройної агресії РФ на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей 258 осіб (у тому числі 67 військовослужбовців, резервістів) вважаються зниклими безвісти за особливих обставин", - зазначила Денісова.

Вона додала, що роботи щодо їхнього пошуку мають проводитися в межах Тристоронньої контактної групи, але процес заблокований російською стороною.

Крім того, омбудсмен звернула увагу на проблеми пошуку зниклих безвісти у Криму та Севастополі. З 2014-го року Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини в Україні задокументовано 43 випадки, Україна має у своєму розпорядженні дані про 11.

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