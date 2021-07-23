Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 можна роздрукувати на звичайному папері А4 і заповнити вручну, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я зробило роз'яснення щодо заповнення бланка Міжнародного свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19 сімейним лікарем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я нагадує, що усі щеплені двома дозами антиковідної вакцини, які доступні в Україні, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 у свого сімейного лікаря.

"Лікар має роздрукувати бланк міжнародного свідоцтва на звичайному папері формату А4. Свідоцтво треба заповнити англійською та українською мовами, в друкованому форматі або вручну", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ назвали міфом, інформацію про те, що Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 має бути надруковане на спеціальному жовтому папері.

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Українцям рекомендують під час отримання мати із собою закордонний паспорт, оскільки у свідоцтво вноситимуть номер саме цього документа, а ім'я латиницею має бути записано так само, як у паспорті.

Отримавши свідоцтво, переконайтеся, що на ньому стоїть офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря.