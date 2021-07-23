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Новини Коронавірус і карантин
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Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 можна роздрукувати на звичайному папері А4 і заповнити вручну, - МОЗ

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 можна роздрукувати на звичайному папері А4 і заповнити вручну, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я зробило роз'яснення щодо заповнення бланка Міжнародного свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19 сімейним лікарем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я нагадує, що усі щеплені двома дозами антиковідної вакцини, які доступні в Україні, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 у свого сімейного лікаря.

"Лікар має роздрукувати бланк міжнародного свідоцтва на звичайному папері формату А4. Свідоцтво треба заповнити англійською та українською мовами, в друкованому форматі або вручну", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ назвали міфом, інформацію про те, що Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 має бути надруковане на спеціальному жовтому папері.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 можна роздрукувати на звичайному папері А4 і заповнити вручну, - МОЗ 01

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 763 нові випадки зараження, 639 осіб одужали

Українцям рекомендують під час отримання мати із собою закордонний паспорт, оскільки у свідоцтво вноситимуть номер саме цього документа, а ім'я латиницею має бути записано так само, як у паспорті.

Отримавши свідоцтво, переконайтеся, що на ньому стоїть офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 можна роздрукувати на звичайному папері А4 і заповнити вручну, - МОЗ 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
На туалетной. Всласть зеленых вся состоит из дебилов.
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23.07.2021 18:15 Відповісти
+6
Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно распечатать на обычной бумаге А4 и заполнить вручную, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1108
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23.07.2021 18:12 Відповісти
+4
Зеленые придурки все за что берутся превращают в гавно...
Все должно быть просто..
Врач сделавший прививку заносит информацию о ней в базу данных на сервере МОЗа..
Человек которому нужен сертификат заходит на сайт МОЗа...вводит свой ИНН...и распечатывает сертификат...со штрихкодом...как автогражданку и ВСЕ..
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23.07.2021 19:06 Відповісти
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Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно распечатать на обычной бумаге А4 и заполнить вручную, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1108
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23.07.2021 18:12 Відповісти
На туалетной. Всласть зеленых вся состоит из дебилов.
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23.07.2021 18:15 Відповісти
Свидетельство о вакцинации - и можно лететь в Европу
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23.07.2021 18:17 Відповісти
А потом на тот свет из-за тромбоза, сердечной недостаточности или эффекта "ADE".
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24.07.2021 00:20 Відповісти
Сравни смертность от ковида в вакцинированном Израиле и в недовакцинированной недовакциной Раше.
991 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

23,811 new cases and 795 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/ Russia [https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ source ]

144/9*991=15856

Заболеваемость в Раше на душу населения больше в 1,5 раза, смертность - до бесконечности, в другие дни смертность в Израиле на душу населения меньше, чем в Раше в 20 раз.
Свисти дальше про тромбозі, сердечную недостаточность и эффекта "ADE"...
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24.07.2021 09:00 Відповісти
Чем больше таких заявлений делает минздох, тем быстрее страны ЕС перестанут признавать наши сертификаты вакцинации.
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23.07.2021 18:21 Відповісти
А в Германии самое важное - это наклейка с кодом.
Причём код зарегистрирован на сайте ВОЗ и пограничники имеют возможность его проверять.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 можна роздрукувати на звичайному папері А4 і заповнити вручну, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4898
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23.07.2021 18:21 Відповісти
примерно то же и нас тока штрихкод...
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23.07.2021 18:33 Відповісти
не загоняй! тебе ли не знать про Digitale COVID-Zertifikate der EU
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23.07.2021 19:03 Відповісти
Я не буду себе App ставить. Имею право обходиться "аналоговым" Impfausweiss.
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23.07.2021 19:20 Відповісти
карндашем и печать поставить посидев на етом свидетельсве 2-3 минуты...
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23.07.2021 18:32 Відповісти
210х297мм 80г/м,жестковато для жопы будет...
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23.07.2021 18:52 Відповісти
Клоуны зеленые...😀
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23.07.2021 18:53 Відповісти
А з моєї сусідки ще і 50 грн здерли за жовтий папір. Мол, останній із лічних запасів тільки для вас
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23.07.2021 18:57 Відповісти
******* твою соседку. Мне бесплатно семейный врач выписала сертификат на желтой бумаге.
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23.07.2021 19:18 Відповісти
Так а хоч якийсь захист і стандарт є? Чи пиши хто хоче і шо хочеш?
І хто буде перекладати англійською?
А почерк грає роль? Бо лікарі так напишуть, ніяке цру не розшифрує
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23.07.2021 19:00 Відповісти
а шо там англійською перекладати, твоє прізвище? так якщо воно у тебе не переведене, то значить у тебе немає заграна, а раз його немає, то і жовта бумашка не потрібна.
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23.07.2021 20:37 Відповісти
Ты удивишься, но у нас тикИе специалисты..., что ошибок им наделать, что 2 пальца ... !
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23.07.2021 20:46 Відповісти
Прізвище не перекладають, а транслітерують
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24.07.2021 06:41 Відповісти
ой, який тивумний.
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24.07.2021 09:18 Відповісти
Єто правильнО! Єто хорошо! рисуйте шо хотите!)))
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23.07.2021 19:04 Відповісти
Зеленые придурки все за что берутся превращают в гавно...
Все должно быть просто..
Врач сделавший прививку заносит информацию о ней в базу данных на сервере МОЗа..
Человек которому нужен сертификат заходит на сайт МОЗа...вводит свой ИНН...и распечатывает сертификат...со штрихкодом...как автогражданку и ВСЕ..
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23.07.2021 19:06 Відповісти
 
 