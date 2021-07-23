Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 можна роздрукувати на звичайному папері А4 і заповнити вручну, - МОЗ
Міністерство охорони здоров'я зробило роз'яснення щодо заповнення бланка Міжнародного свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19 сімейним лікарем.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Міністерство охорони здоров’я нагадує, що усі щеплені двома дозами антиковідної вакцини, які доступні в Україні, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 у свого сімейного лікаря.
"Лікар має роздрукувати бланк міжнародного свідоцтва на звичайному папері формату А4. Свідоцтво треба заповнити англійською та українською мовами, в друкованому форматі або вручну", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ назвали міфом, інформацію про те, що Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 має бути надруковане на спеціальному жовтому папері.
Українцям рекомендують під час отримання мати із собою закордонний паспорт, оскільки у свідоцтво вноситимуть номер саме цього документа, а ім'я латиницею має бути записано так само, як у паспорті.
Отримавши свідоцтво, переконайтеся, що на ньому стоїть офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря.
Будь ласка, зачекайте...
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991 new cases in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
23,811 new cases and 795 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/ Russia [https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ source ]
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Заболеваемость в Раше на душу населения больше в 1,5 раза, смертность - до бесконечности, в другие дни смертность в Израиле на душу населения меньше, чем в Раше в 20 раз.
Свисти дальше про тромбозі, сердечную недостаточность и эффекта "ADE"...
Причём код зарегистрирован на сайте ВОЗ и пограничники имеют возможность его проверять.
І хто буде перекладати англійською?
А почерк грає роль? Бо лікарі так напишуть, ніяке цру не розшифрує
Все должно быть просто..
Врач сделавший прививку заносит информацию о ней в базу данных на сервере МОЗа..
Человек которому нужен сертификат заходит на сайт МОЗа...вводит свой ИНН...и распечатывает сертификат...со штрихкодом...как автогражданку и ВСЕ..